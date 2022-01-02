Яке завтра, 3 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 3 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

3 січня 2022 року – понеділок. В церковному календарі – день пам'яті митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра, в народі – Петрів день. Цього дня 1918 року Київ зайняв корпус січових стрільців Євгена Коновальця, що означало перемогу повстання Директорії під головуванням Володимира Винниченка, а 1900 року німецький фізик Макс Плай викладає свою квантову теорію, яка стала основою сучасної квантової фізики.

До Нового року залишилося 362 дні.

Яке завтра свято в Україні і світі

3 січня святкується День народження соломинки для коктейлів. Зазвичай соломинки для коктейлів виготовляють з пластику. Її використовують, коли п’ють різноманітні напої: від холодної кави до свіжого смузі. Соломинка вже не здається для людей чимось дивним чи незвичайним. Але варто задуматися, що саме цей виріб відноситься до топ-п’ять предметів з пластику, які забруднюють нашу планету. 3 січня соломинка для коктейлів святкує свій день народження. І це чудова нагода дізнатися про неї більше інформації.

Цікавий факт: соломинку для коктейлів називають найстарішим столовим приладдям. Під час розкопок шумерських гробниць і міст археологами було знайдено тонкі трубочки для напоїв, які виготовлялися із срібла та золота. Вік цих предметів близько 3000 років до нашої ери. Тому археологи припускають, що в історії людства могли бути ще давніші приладдя такого плану з соломи чи дерева.

Сучасна ж історія соломинки для коктейлів починається з Мартіна Стоуна та одного дня, коли йому не сподобався його улюблений коктейль. До напою потрапили волокна з натуральної житньої соломинки, які зіпсували смак. Щоб вирішити проблему чоловік взяв олівець, обмотав його папером, щоб утворилася трубочка, і скріпив її клеєм. Через неї було дуже зручно пити, але робити це потрібно було швидко. Папір намокав.

3 січня - День народження соломинки для коктейлю / Pexels

Марвін вирішив піти далі і покрив папір парафіном. Тепер трубочка розмокала довше, але все-рівно він не встигав насолодитися смаком коктейлю. Одного разу Мартін отримав бандероль, на якій була яскрава поштова марка з манільського паперу. Він був дуже щільним і Стоун подумав, що з нього вийде хороша трубочка.

Тепер потрібно були тільки вирішити, який діаметр буде найкращим. Якщо соломинка ширша, то пити з неї легше, але всередину можуть потрапляти кісточки лимону. Тому діаметр він зробив трішки меншим, ніж розмір середньої лимонної кісточки. Саме 3 січня 1888 року Мартіном була запатентована його інноваційна ідея, а ще через 2 роки виробництво соломинок стало приносити прибуток. Але процес став автоматизованим лише згодом.

3 січня також святкують Міжнародний день здоров’я та душі. Дуже важливим для добробуту та здоров’я людини відіграє зв’язок душі, розуму та тіла. Наші переконання, цілі, емоції, звички, дії та духовний досвід впливають на гармонію тіла та душі. Тому 3 січня важливо прислухатися до себе та своїх відчуттів, почати нове життя. А ще це початок нового року і нових починань.

Сторіччями існує концепція гармонії тіла та душі. Існує чимало способів, які допомагають поліпшити своє здоров’я, досягти добробуту та досягти висот. Наприклад, першим кроком може бути зміна інтер’єру в кімнаті. А потім переходьте до зміни харчування, медитації, уроків усвідомлення себе, духовних практик та нових цілей.

Яке завтра свято ще в світі:

Гензель в Шотландії;

День проти приниження;

День штату Аляска в США;

Національний день вишні в шоколаді в США;

Фестиваль сну (неофіційне свято в Німеччині, яке спрямоване на нормалізацію сну після зустрічі Нового року).

Яке завтра, 3 січня, церковне свято

3 січня - день пам'яті митрополита Київського Петра / commons.wikimedia.org

3 січня в церковному календарі – день пам'яті митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра. Народився майбутній митрополит на Волині в досить благочестивій християнській родині. Ще в юнацтві прийняв постриг. Пізніше покинув монастир, щоб заснувати свою обитель. Прославився завдяки великій кількості подвигів.

1308 року патріархом Константинопольським Петро був зведений на російську митрополію. Це були нелегкі часи для митрополита, протягом яких йому довелося під татарським ярмом переконувати людей сповідувати слово Христа та берегти свою релігію. Помер Петро 1326 року.

Також 3 січня – день пам’яті святої мучениці Іуліанії. Народилася свята в Никодимії в сім’ї язичника. Коли дівчинці було 9 років вона усвідомила всю силу та мудрість християнства і таємно прийняла Хрещення. В той же час її силою заручили. В день свого весілля Іуліанія відмовилася виходити заміж. За це її жорстоко побив батько і віддав на суд єпарху, який і був нареченим дівчинки. Він вмовляв дівчину вийти заміж, а за це він не буде просити її змінити віру. Але Іуліанія була непохитною.

Святу довгий час катували, але її рани відразу зцілювалися, а тіло наповнювалося новими силами. Жінки та чоловіки, які бачили це диво, відразу увірували в Христа. Їх, як і мученицю, було страчено.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 січня

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Які завтра іменини: Прокіп, Петро, Фемістокл, Юліана (Уляна), Сергій, Феофаній.

Талісманом людей, народжених 3 січня, є онікс. Цей мінерал має цікаву історію, а також незвичайний смугастий окрас. Його поважали представники різних віросповідань. З давніх часів про нього складали легенди. Онікс використовували для лікування різних хвороб і в якості потужного талісмана. Цікавий факт: в астрології вважається, що цей камінь не підходить Близнюкам та Рибам.

3 січня народився англійський письменник, філолог і лінгвіст, написав всесвітньо відому трилогію “Володар перснів”, Дж. Р. Р. Толкін / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

106 рік до н. е. – римський оратор, політичний діяч та філософ, Марк Тулій Цицерон;

1829 рік – німецький філолог, який створив орфографічний словник німецької мови, Конрад Дуден;

1892 рік – англійський письменник, філолог і лінгвіст, написав всесвітньо відому трилогію “Володар перснів”, Дж. Р. Р. Толкін;

1929 рік – засновник корпорації Intel, Гордон Мур;

1956 рік – Мел Гібсон, австралійський актор і режисер, Мел Гібсон;

1969 рік – найуспішніший пілот Формули-1, семиразовий чемпіон світу, Міхаель Шумахер.

Що не можна робити в цей день

3 січня забороняється підглядати та підслуховувати. Вважалося, що після цього можна залишитися без зору і слуху.

Не давайте присяги чи обіцянки, а також не піднімайте предмети, які ви знайшли на землі. Інакше незабаром втратите щось важливе.

3 січня не можна нікому бажати щастя та здоров’я, тому що всі побажання здійсняться в точності навпаки.

Народні прикмети і традиції 3 січня

Вважалося, який 3 січня день, таким буде вересень / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо снігу багато, то буде гарний урожай;

вважалося, який 3 січня день, таким буде вересень;

якщо снігу небагато, а надворі холодно, влітку буде посушливо і спекотно;

в лісі ще довго чується відлуння – скоро будуть чіткі морози;

якщо до 3 січня ще не випав сніг, чекайте тяжкого і не врожайного року;

світанок яскраво-червоного кольору, скоро почнеться заметіль;

у повітрі в’ються ворони та галки, скоро почнеться сніг, а якщо вони сідають на землю – буде відлига, розмістилися на верхівках дерев – до сильного морозу.

3 січня на Русі господині намагалися відлякувати від своєї оселі нечисту силу. Для цього на видних місцях кімнат клали срібні вироби.

Прогноз погоди завтра, 3 січня

Завтра, 3 січня, в Києві протягом всього дня хмарна погода, вночі йтиме дощ, який до ранку може посилитися. В середині дня без опадів. Ближче до вечора знову дощ. У Львові протягом дня хмарно, після обіду почнеться дощ, який продовжиться до вечора. В Одесі хмарно, але без опадів. В Харкові весь день хмарний, до обіду очікується сніг, який після обіду посилиться, а до вечора перетвориться в дощ.

Температура в Києві +6 вдень і +1 вночі. У Львові +5-+6. В Одесі вдень +8 градусів, а вночі +3. У Харкові вдень +4, вночі очікується -9.

Пам’ятні дати 3 січня

3 січня 2021 року в Тернопільській області через теплу погоду почали проростати весняні квіти – підсніжники / Pexels

В цей день рік тому в Білорусі жінка випадково продала келихи разом з 13 тис. дол. заощаджень, а в Тернопільській області через теплу погоду почали проростати весняні квіти – підсніжники.

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 січня: