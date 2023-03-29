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Яке завтра, 30 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Яке завтра, 30 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке свято 30 березня / Фото: Pexels

Завтра, 30 березня, Всесвітній день біполярного розладу. Віряни вшановують пам'ять Олексія, чоловіка Божого. До Нового року залишилося 276 днів.

30 березня 2023 — четвер. 400-й день війни в Україні.

Яке завтра, 30 березня, церковне свято

30 березня в церковному календарі – день пам’яті Олексія, чоловіка Божого. Жив він в Римі наприкінці IV-початку V століття. Походив зі знатної сім'ї, яка довгий час не могла зачати дитину. У віці 6 років Олексія віддали на навчання. Там він вивчав не лише риторику і граматику, але також Святе Письмо і Слово Боже. Це спонукало його відмовитися від усього світського. Олексій почав носити волосяницю і умертвляти своє тіло.

Коли Олексій став юнаком, то вирішили батьки його одружити. Заручили з дівчиною царського роду та вінчали в церкві святого Боніфатія. Однак сам Олексій від одруження не відчував радості. В першу шлюбну ніч вбрався в одяг жебрака і таємно покинув будинок.

Прожив Олексій біля Церкви Богородичної в Едесі 17 років. Жебракував і невпинно молився, за що люди почали його згодом дуже поважати. Але слави чоловік не хотів, тому пішов мандрувати. На кораблі прибув до Рима і залишився жити під стінами будинку батька свого у вигляді жебрака. Прожив так 17 років, а батько щодня його годував, думаючи, що допомагає бідній людині. І лише після смерті Олексія дізнався, що це був його син.

Що не можна робити цього дня

  • Батькам маленької дитини не дозволено позичати хліб, сіль і гроші, тому що можна віддати щасливу долю малюка.
  • Не можна прати і прибирати в будинку.
  • Заборонено вживати їжу тваринного походження, адже триває Великий піст.

Народні прикмети і традиції на 30 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: тепла погода — на врожайний рік;
  • сніг тане активно — буде хороший сінокіс;
  • холодна погода — на затяжну весну;
  • високо летять гуси — буде снігопад.
30 березня високо летять гуси — буде снігопад / © Pexels
30 березня високо летять гуси — буде снігопад / Фото: Pexels

Часто передостанній день березня видавався теплим, тому в народі його називали Теплий Олекса. Селяни виносили на вулицю картоплю, яку збиралися садити, змащували воза, лагодили городний і садовий інвентар. Ввечері збиралися за столом всією родиною, щоб провести зиму. За вечерею пригощалися соком берези і медом. А ще збирали перші паростки берези, вважаючи, що вони володіють лікувальною силою.

Погода на 30 березня

Завтра, 30 березня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві  — +6 вдень та -2 вночі. У Львові — +7 вдень та -4 вночі. У Харкові — +6 вдень та 0 вночі. В Одесі — +7 вдень та 0 вночі.

Пам’ятні дати 30 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 березня:

  • 1814 рік — Наполеонівські війни, війська шостої коаліції вступили до Парижа;
  • 1842 рік — американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ вперше у лікувальній практиці застосовує ефір як анестезуючий засіб при видаленні пухлини на шиї пацієнта;
  • 1853 рік — у львівській аптеці починає світитися перша гасова лампа, сконструйована Й. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським;
  • 1856 рік — підписують Паризький договір;
  • 1858 рік — Гаймен Ліпмен з Філадельфії отримує патент на олівець з гумкою на торці;
  • 1870 рік — поправка, що забороняє обмежувати виборчі права на основі раси, кольору шкіри чи попереднього перебування в рабстві, стає частиною Конституції США;
  • 1888 рік — велика пожежа знищує третину будинків міста Сколе на Бойківщині;
  • 1912 рік — Агадирська криза у Марокко вирішується шляхом встановлення французького протекторату;
  • 1917 рік — кияни валять пам'ятник Столипіну на нинішньому Майдані Незалежності;
  • 1922 рік — у Києві створюють театр-студію "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);
  • 1941 рік — німецький корпус "Afrika" під командуванням генерала Ервіна Роммеля проводить у Лівії першу атаку на англійські позиції;
  • 1946 рік — військова поліція союзних військ арештувала у Франкфурті близько тисячі нацистів, котрі намагались відновити діяльність нацистської партії;
  • 1972 рік — Велика Британія вводить пряме правління у Північній Ірландії;
  • 1975 рік — північнов'єтнамська армія займає Сайгон, кінець В'єтнамської війни;
  • 1976 рік — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувається концерт групи "The Sex Pistols";
  • 1981 рік — Джон Гінклі здійснює замах на президента США Рональда Рейгана: останнього було серйозно поранено;
  • 1987 рік — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продають за рекордну суму — 39,85 мільйонів доларів;
  • 1991 рік — кардинал Мирослав Любачівський повертається з Риму до Львова і посідає престол Верховних архієпископів Львівських;
  • 1992 рік — на 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнано "Мовчання ягнят" з Джоді Фостер і Ентоні Гопкінсом у головних ролях;
  • 1992 рік — суд міста Портленд (США) виніс рішення, яке зобов'язувало компанію «Philip Morris» виплатити 81 мільйон доларів США сім'ї померлого від раку легенів курця, що 40 років курив сигарети «Мальборо»;
  • 1995 рік — Папа Римський Іван Павло II випускає свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засуджує аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані;
  • 1998 рік — британська компанія Rolls-Royce була куплена німецьким автогігантом BMW за $570 млн;
  • 2014 рік — у Харкові вперше звучить пісня про Путіна (Путін — х**ло!)

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 березня

Які завтра іменини: Зосим, Олексій, Віктор, Макар, Павло, Патрикій, Парфенон.

Талісманом людини, народженої 30 березня, є аквамарин. Камінь слугував оберегом моряків в Стародавній Греції і Римі. Існувала легенда, що аквамарин подарував сам бог моря Посейдон. Тому моряки вважали, що в ньому зберігається частка душі моря.

Цього дня народилися:

  • 1892 рік — польський та український математик, професор Стефан Банах (Гречек);
  • 1894 рік — український астроном Микола Барабашов;
  • 1963 рік — український футболіст ("Динамо" Київ) Олексій Михайличенко.

Який завтра день в Україні і світі

30 березня в Україні і світі Всесвітній день біполярного розладу / © Pexels
30 березня в Україні і світі Всесвітній день біполярного розладу / Фото: Pexels

30 березня в Україні і світі Всесвітній день біполярного розладу. Започаткували подію за ініціативи Міжнародної спільноти біполярних розладів. Головна мета дня полягає в підвищенні рівня обізнанності населення про людей, які мають такі розлади. Біполярний розлад — не просто різка зміна настрою протягом дня. Ця проблема досить серйозна, адже вона провокує агресію та неврівноваженність людини. Біполярність з'являється через збої в роботі нейромедіаторів мозку.

Також 30 березня — День прогулянки в парку. Хоча це і неофіційне свято, але воно є досить популярним. Присвячене воз'єднанню природи і людини. Вважається, що ходьба пішки допомагає підтримувати хорошу фізичну форму, а також покращує здоров'я і самопочуття. Найбільш популярне це свято в США. Тут люди одягаються і йдуть до сусіднього парку, щоб прогулятися.

А ще 30 березня святкують День олівця. Дату обрали тому, що вона 1889 року вважалася днем народження цього писемного інструменту. Походить назва "олівець" від старої назви свинцю ("олово"). Саме з цього матеріалу виготовили перший інструмент. Однак свинець був не дуже зручним, тому що залишав на папері білий слід, тому згодом було вирішено використовувати графіт. Але назва писемного інструменту вже залишилася.

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