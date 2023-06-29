Яке завтра, 30 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 30 червня, Всесвітній день соціальних мереж. Віряни вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. До Нового року залишилося 184 дні.

30 червня 2023 року — п’ятниця. 492-й день війни в Україні.

Яке завтра, 30 червня, церковне свято

30 червня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони були рідними братами, які походили із знатного перського роду. Їх батько був язичником, а мати сповідувала християнство. Саме вона виховала своїх синів в християнських традиціях. В зрілому віці пішли брати на військову службу. Там їх відправили до царя Юліана Відступника, щоб укласти мирний договір. Але цар, коли дізнався, що перед ним християни, відразу кинув братів у темницю. Довго мучив воїнів, але не зміг змусити відректися християнства. Тому просто наказав їх стратити.

Що не можна робити в цей день

Не позичайне гроші і не віддавайте нічого цінного з оселі.

Не можна лаятися або сваритися.

Не варто нехтувати своєю безпекою і виходити з дому

Народні прикмети і традиції на 30 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ввечері на небі веселка до гарної погоди;

до 9 ранку латаття з води не підняло листя — буде негода;

гроза цього дня вказує на великий урожай;

дощ почався після полудня, значить, буде лити весь день;

на траві зранку немає роси, скоро піде дощ;

захід сонця жовтий, золотистий, але не червоний — наступний день буде теплим та ясним.

30 червня до 9 ранку латаття з води не підняло листя — буде негода / Фото: Pexels

30 червня часто сильний вітер. Здавна ця дата вважалася вдалою для збирання молодої картоплі та пересаджування томатів. В лісах починає з'являтися багато змій, тому не варто ходити у високій траві.

Погода на 30 червня

Завтра, 30 червня, в Києві вранці та ввечері ясно, вдень хмари можуть затягнути небо, після полудня можливий дощ із грозою. У Львові ясний день, без опадів. У Харкові хмарно з самого ранку, вранці очікується дрібний дощ, який потім може посилитися, але до вечора закінчиться. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +15 вночі. У Львові +24 вдень та +14 вночі. У Харкові +21 вдень та +14 вночі. В Одесі +28 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 30 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 червня:

1520 рік — іспанські конкістадори страчують імператора ацтеків Монтесуму II;

1792 рік — до Парижа з "Бойовою піснею Рейнської армії" Руже де Ліля вступає марсельський добровольчий батальйон, після чого пісня стала називатися "Марсельєзою";

1798 рік — Наполеон прибуває зі своєю армією до Єгипетського еялету під час Єгипетського походу;

1810 рік — Королівство Голландія включають до складу Французької імперії;

1876 рік — Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголошують війну Османській імперії;

1894 рік — відкривають найзнаменитіший лондонський міст — Тавер-бридж;

1894 рік — Чосон оголошує незалежність від Китаю;

1910 рік — закінчують укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою;

1913 рік — починається Друга балканська війна;

1934 рік — "ніч довгих ножів" — лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищує небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників;

1940 рік — за наказом Герінга розпочинається повітряна блокада Великої Британії;

1941 рік — Українські Національні збори у Львові проголошують Акт відновлення Української Держави й створюють Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька;

1947 рік — у Мюнхені відновлює роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова;

1948 рік — Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з "Bell Laboratories" оголошують про створення транзистора;

1988 рік — за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучає від церкви французького архієпископа Лефебра;

1991 рік — у Сімферополі закінчується перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим;

1992 рік — приймають закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим;

2013 рік — починається антиміліцейський протест у селищі Врадіївка;

2022 рік — російські війська покидають захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 червня

Які завтра іменини: Ізмаїл, Йосиф, Кирило, Мануїл, Микита, Никифор.

Талісманом людини, народженої 30 червня є турмалін. Цей мінерал був відомий ще лікарям Стародавнього Риму та Візантії. Здавна вірили, що турмалін здатний створити навколо свого власника захисне поле.

В цей день народилися:

1907 рік — український політичний і державний діяч, військовик Роман Шухевич (Тарас Чупринка);

1966 рік — чемпіон світу з боксу у 1986—90, наймолодший серед професіоналів-важковаговиків Майк Тайсон.

Який завтра день в Україні і світі

30 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальних мереж / Фото: Pexels

30 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день соціальних мереж. Соціальними мережами називають особливі онлайн платформи, де можна ділитися своїми думками, ідеями та інформацією з іншими людьми. Завдяки соціальним мережам ми завжди перебуваємо на зв'язку з близькими людьми, можемо спілкуватися з ними. Окреме свето було створене 2010 року за ініціативи однієї з медіа-компаній в США.

Також 30 червня Міжнародний день астероїда. Дату ухвалила Генеральна Асамблея ООН як відповідь на звернення Асоціації дослідників космосу. Цікаво, що тоді до групи ініціаторів створення окремого свята увійшов навіть гітарист гурту Queen Брайан Мей, який є також і видатним астрофізиком. Головною метою Міжнародного дня астероїда є привернення уваги до цих космічних тіл, які постійно несуть загрозу людству, а також заходам, які покликані вберегти наше майбутнє від глобальної катастрофи.

А ще 30 червня Міжнародний день парламентаризму. Він був затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Головна мета цієї події полягає у тому, щоб підвищити грамотність людей у питаннях роботи вищого законодавчого органу, його можливостей та завдань.