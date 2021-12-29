Яке завтра, 30 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 30 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

30 грудня 2021 року – четвер. В церковному календарі вшановують пам'ять Пророка Даниїла. Пращури вірили: яка погода 30 грудня, таким буде і травень. Цього дня 1616 року в Києві виходить перша друкована книга “Часослов”, а 1999 року Конституційний Суд України визнає статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

До Нового року залишився 1 день.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 грудня в світі святкують неформальне свято – День соди. В історії людства саме гідрокарбонат натрію вважається найбільш популярною хімічною речовиною. Соду використовують в різних сферах: як в кулінарії, так і в прибиранні та навіть як засіб для боротьби зі шкідниками. Наразі невідомо, як саме виникла ідея святкувати таке свято. Але сода настільки важлива для людства, що варто присвятити їй хоча б один день в році.

Цікавий факт: природні відкладення гідрокарбонату натрію використовували ще в Стародавньому Єгипті як засіб для очищення різноманітних поверхонь. А в XVIII столітті соду використовували, щоб запобігти псуванню свіжопійманої риби.

Вперше промисловим способом соду отримали ще 1790 року завдяки винаходу хіміка Ніколя Леблана. Але розширення виробництво соди розпочалося лише через 70 років. Після того, як промисловець з Бельгії, Ернест Сольве, зумів знайти спосіб отримання соди як побічного продукту у процесі виробництва газу.

30 грудня в США святкують День бекону / Pexels

30 грудня у США святкують День бекону. Саме бекон є однією з найулюбленіших страв американців. Тому не дивно, що йому присвятили не лише велику кількість рецептів, але й цілий святковий день.

Цікавий факт про грудневе свято бекону: цей делікатес 30 грудня можна знайти не лише в м’ясних відділах магазинів, але й серед кондитерський виробів. Королем серед страв цього дня вважається бекон у шоколаді.

Ще одне цікаве свято 30 грудня – Фестиваль величезних змін в останню хвилину. Багато хто з нас в перші дні нового року обов’язково ставить перед собою різну мету: виконати певні завдання, досягти у чомусь вершин. Але якщо протягом року зволікати, то вони так і залишаються нездійсненними. Тому Фестиваль величезних змін в останню хвилину присвячений саме такій меті.

Невідомо, звідки походить це оригінальне свято, але існує варіант, що до його створення підштовхнула американська кінострічка “Величезні зміни в останню хвилину” (1985 рік).

Яке завтра свято ще в світі:

День Рісаля на Філіппінах (Хосе Рісаль – філіппінський поет, письменник і публіцист, діяч національно-визвольного руху);

Національний день Демократичної Республіки Мадагаскар.

Яке завтра, 30 грудня, церковне свято

30 грудня - день пам'яті пророка Даниїла й Ананії, Азарії і Мисаїла / commons.wikimedia.org

30 грудня в церковному календарі – день пам'яті пророка Даниїла й Ананії, Азарії і Мисаїла. Згідно з переказами, за 600 років до Різдва Христового Єрусалим завоював вавилонський цар Навуходоносор. Він зруйнував храм, що був споруджений Соломоном, а також відвів в полон велику кількість людей. Серед бранців були молоді хлопці: Азарій, Ананій, Даниїл та Мисаїл. Цар Навуходоносор наказав навчити цих чотирьох юнаків халдейської премудрості та виховати при своєму дворі в розкоші. Проте вони не відступили від віри та вели скромне життя, харчувалися тільки овочами та пили воду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 грудня

Які завтра іменини: Антон, Аріан, Вир, Гедеон, Філетером, Макар, Тимон, Лев, Зотика, Ярина, Феодора, Федора, Онисія, Ірина, Орина.

Талісманом людей, народжених 30 грудня, є амазоніт. Це екзотичний камінь, який відрізняється ніжно-блакитним кольором. Вважається, що прикраси з амазонітом допомагають додати в життя їх власника гармонію та щастя. Вперше камінь було знайдено в Південній Америці в XVIII столітті. А свою назву він отримав на честь річки Амазонки.

30 грудня народилася українська акторка театру та кіно, Ірма Вітовська

Цього дня народилися:

39 рік – римський імператор Тит Флавій Веспасіан;

1552 рік – англійський астролог Саймон Формен;

1865 рік – англійський письменник (“Книга джунглів”) Редьярд Кіплінг;

1888 рік – польський політик і економіст Еугеніуш Квятковський;

1906 рік – український художник, графік, поет Святослав Гординський;

1912 рік – український актор, гуморист Андрій Сова;

1974 рік – українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська;

1984 рік – один з найвідоміших баскетболістів світу Леброн Джеймс.

Що не можна робити цього дня

30 грудня заборонялося вживати калорійну та жирну їжу, адже все ще триває Різдвяний піст.

Не варто піддаватися своїм шкідливим звичкам.

30 грудня не відмовляйте у проханні про допомогу.

Не ображайте нікого, не лайтеся і не кричіть.

30 грудня намагайтеся не зациклюватися на негативі.

Народні прикмети і традиції 30 грудня

Якщо 30 грудня над місяцем побачити серпанок – наступного дня будуть опади і хмарна погода / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо вранці сонячна погода – скоро прийдуть серйозні морози;

якщо над землею низько літають птахи, скоро будуть опади;

якщо 30 грудня над місяцем побачити серпанок – наступного дня будуть опади і хмарна погода.

Наші пращури 30 грудня обов’язково запалювали свічку, щоб у прийдешньому році позбутися всіх негараздів і бід. А ось дівчата в день святого Даниїла намагалися отримати хоч краплину його прозорливості. Для цього писали на трьох лаврових листах імена отроків Мисаїла, Ананія та Азарія, і клали під подушку. Вважалося, що вночі уві сні обов’язково прийде суджений. Також наші предки вірили, яка погода на святого Даниїла, така буде і в травні.

Прогноз погоди завтра, 30 грудня

Завтра, 30 грудня, в Києві протягом усього дня протримається похмура погода, опадів не очікується. В Одесі також хмарно, без опадів. В Харкові похмуро. У Львові дрібний дощ можливий увечері.

Температура повітря 30 грудня в Києві - 3 вдень та -6 вночі. У Львові вдень стовпчики термометрів покажуть +3, а ось вночі до -2. В Одесі -2 вночі та нульова температура вдень. В Харкові - 4 вдень та -12 градусів вночі.

Пам’ятні дати 30 грудня

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Pexels

В цей день рік тому в Латвії в новорічну ніч людям заборонили залишати будинки, а у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 грудня: