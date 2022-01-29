Яке завтра, 30 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 30 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

30 січня 2022 року – неділя. Цього дня 1948 року в місті Санкт-Моріка розпочинаються перші Олімпійські ігри після 1936 року, а 1992 року Україна стає членом Ради з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

До Нового року залишилось 335 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 січня в Україні вже 10 років поспіль святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил. Головними обов’язками людини, яка займає таку посаду, є: проведення виховної роботи в армійських колах, психологічна реабілітація учасників АТО/ООС, професійно-психологічний відбір призваних до ЗСУ громадян. Тобто своє професійне свято 30 січня святкують психологи, соціологи і інші спеціалісти, які допомагають створити позитивний імідж ЗСУ та відповідають за дисципліну в армії. Не забудьте привітати рідних та друзів, які мають відношення до цієї події:

Кожен несе відповідальність за свою роботу. Проте роботу деяких спеціалістів важко побачити. Якщо завдання солдата – захищати свою державу на передовій, то завдання спеціалістів військово-соціального управління ЗСУ – створювати міцну підтримку для кожного солдата в тилу. Шановні наші спеціалісти ЗСУ, ми безмежно вдячні вам за вашу самовіддану роботу та бажаємо всього найкращого як у вашому професійному, так і в особистому житті.

30 січня Міжнародний день без інтернету / Pexels

В останню неділю січня святкують Міжнародний день без інтернету. Цього року свято припадає на 30 січня. Захід запровадили ще 2000 року, коли інтернет лише набував своєї популярності. Сьогодні це саме той простір, де люди можуть працювати, спілкуватися, знаходити інформацію та розважатися. В розвинених країнах світу суспільство не може існувати без мережі жодного дня.

Але людям потрібно нагадати, що навколо них чудовий світ, який потребує їхньої уваги. Саме для цього і було придумане це цікаве свято. Громадяни можуть поспілкуватися з друзями та рідними, сходити в гості, пограти в настільні ігри чи прогулятися парком.

30 січня – Всесвітній день допомоги хворим на проказу. Ця подія традиційно проходить в останню неділю січня. Запровадив її Рауль Фоллеро, який був відомим громадським діячем та більшу частину свого життя провів у боротьбі з цим важким недугом. Навіть сьогодні хвороба дуже розповсюджена в Непалі, Бразилії, Індії, М’янмі.

Проказу згадують ще у Старому Завіті, називаючи її “Святою хворобою”. Люди тоді вважали, що її насилає Господь у відповідь на гріхи. Людина залишається живою, але її обличчя назавжди понівечене. Після створення антибіотиків та сучасних засобів гігієни в розвинених країнах світу хвороба майже повністю пропала.

30 січня Шкільний день ненасильства та миру / Pexels

30 січня також Шкільний день ненасильства та миру. Його святкування 1964 року запропонував іспанський поет Льоренсо Відаль Відаль. Ця талановита людина все своє життя відстоювала ідеї пацифізму та виступала проти насильства.

Обрали дату не випадково. Саме 30 січня 1948 року від рук релігійних фанатиків помер Махатма Ганді. Цього чоловіка вважають найяскравішим прикладом впровадження філософії ненасильства.

Яке завтра свято ще в світі:

День вчителя в Греції;

День дурнуватих повідомлень автовідповідача;

Національний день круасанів в США.

Яке завтра, 30 січня, церковне свято

30 січня - день пам’яті Антонія Димського (Великого) / https://azbyka.ru/

30 січня в церковному календарі – день пам’яті Антонія Димського (Великого). Саме його вважають основоположником чернецтва та відлюдництва духовенства.

Народився преподобний Антоній у Єгипті. Його родина була дуже багатою та сповідувала християнство. Саме тому хлопчика виховували згідно з християнськими канонами. Коли померли батьки Антоній пожертвував всю свою спадщину нужденним та біднякам, а сам пішов жити у печеру. Там він практикував духовний розвиток, щоденно молився.

Потім знайшов притулок у руїнах фортеці. Там Антоній прожив цілих 20 років. Преподобний заснував монастир, але сам бував там дуже рідко. Приходив тільки для того, щоб розповісти настанови своїм учням та вірянам.

Також він був знайомий з Павлом Фівейським. Павло був одним з тих, хто поховав Антонія, коли той помер у віці 105 років в своїй печері.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 січня

Які завтра іменини: Антон, Павло, Віктор, Іван, Георгій, Антоніна.

Талісманом людей, народжених 30 січня, є аметист. Його називають каменем миру та щирих почуттів. А ще вірять, що аметист вміє зцілювати душу та заспокоювати нерви.

В цей день народилися:

1900 рік – радянський композитор українського єврейського походження Ісак Дунаєвський;

1904 рік – український радянський інженер-конструктор танкобудівник Іван Алексенко;

1904 рік – фізик Антон Комар;

1912 рік – американський історик, письменник, журналіст Барбара Такман;

1923 рік – радянський кінорежисер українського походження Леонід Гайдай;

1925 рік – один з перших дослідників людино-машинного інтерфейсу і винахідник комп'ютерної миші Дуглас Енгельбарт;

1930 рік – український дитячий письменник Всеволод Нестайко;

1937 рік – британська актриса Ванесса Редґрейв;

1951 рік – англійський співак та актор Філ Коллінз;

1956 рік – український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч Федір Шпиг.

Що не можна робити в цей день

30 січня забороняється готувати та вживати в їжу бобові, інакше будуть проблеми зі шлунком.

Не рекомендується сильно напружуватися, щоб не підірвати фізичне здоров’я.

Забороняється 30 січня вишивати, шити, в’язати, а також торкатися гострих предметів.

Народні прикмети і традиції на 30 січня

30 січня сонце з’явилося аж опівдні – весна скоро прийде / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

Також читайте Церковні свята у лютому 2022: православний календар на місяць

дивилися, який сьогодні день: тепла погода вказує на швидкий прихід сильного морозу;

якщо 30 січня відлига, значить весна буде ранньою;

якщо сонце з’явилося аж опівдні – весна скоро прийде, а якщо весь день йде сніг, чекайте на пізню весну;

вночі хмарно – буде хороший врожай зернових;

місяць з круглими рогами – буде морозна і ясна погода;

тихий та ясний день – чекайте морозу.

В народі казали “Антона – зими половина”. Тобто 30 січня приходив саме той переломний момент, коли вже половина зими залишається позаду, а попереду людей чекають лютневі морози. Селяни чекали суворих буднів, а також нестачі корму для худоби. Люди молилися, щоб кінець зими був спокійним та щасливим. А також намагалися аналізувати природні явища, щоб побачити, якою буде погода весною.

Погода на завтра, 30 січня

Завтра, 30 січня, в Києві хмарна погода, вранці сильний сніг, який до обіду повинен закінчитися. У Львові весь день протримається хмарна погода, вранці і вдень очікується сильний дощ зі снігом, а потім він перейде в сніг. У Харкові похмуро, в другій половині дня буде йти дрібний сніг. У Одесі хмарно, вранці без опадів, але вдень почнеться сніг.

Температура повітря в Києві +3 вдень та -5 вночі. В Харкові -4 вночі та близько 0 вдень. У Львові +2 вдень і 0 вночі. В Одесі 0 вдень та -5 вночі.

Пам’ятні дати 30 січня

30 січня 2021 року у Франції через новий спалах коронавірусу закривають всі ТРЦ / Pexels

В цей день рік тому у Франції через новий спалах коронавірусу закривають всі ТРЦ, а українських моряків звільняють з полону піратів у Нігерії.

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 січня: