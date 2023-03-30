Яке завтра, 31 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 31 березня, в Україні святкують День флориста. Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського. До Нового року залишилося 275 днів.

31 березня 2023 — п‘ятниця. 401-й день війни в Україні.

Яке завтра, 31 березня, церковне свято

31 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила Єрусалимського. Був єрусалимським патріархом в 351–387 роках. Народився в Єрусалимі 317 року та був висвячений єрусалимським патріархом святим Максимом на священника. Також він призначив його наставником катехуменів (кандидат у члени церкви в християнстві).

Перший рік патріархату Кирила Єрусалимського був досить пам'ятним, адже тоді на небі над Єрусалимом з'явився знак хреста Господнього. Кирило відрізнявся тим, що був ревним поборцем правдивої віри від єресі, тому його тричі проганяли з престолу за наказом імператора. Закінчив своє праведне життя патріарх 387 року.

Що не можна робити цього дня

Не варто позичати продукти та речі, особливо дитячі.

Якщо постригти нігті або волосся — будуть дрібні невдачі.

Також не можна ходити в гості 31 березня, тому що там залишиться його щастя.

Не витрачайте гроші, особливо великі суми, тому що будуть проблеми з фінансами.

Народні прикмети і традиції на 31 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже розпустилися квіти мати-й-мачухи, отже квітень теплим буде;

ще не розтанув сніг — буде хороший приплід худоби;

вже з'явилися комарі — буде тепла і сонячна погода;

вже прилетіли лебеді — буде суха погода.

31 березня вже прилетіли лебеді — буде суха погода / Фото: Pexels

Саме 31 березня прилітали лебеді з зимівлі, тому серед наших предків вважалося щасливим знаком побачити цього птаха. Існував цікавий обряд, за яким цього дня обов'язково купали дитину у воді з чистого струмка чи колодязя, щоб вона красивою і здоровою.

Погода на 31 березня

Завтра, 31 березня, в Києві похмуро з середини дня, ближче до вечора дрібний дощ. У Львові хмарно, майже увесь день йтиме дрібний дощ, але найбільшої сили він досягне вранці, закінчиться ближче до вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно вранці, але в середині дня затягнеться хмарами, ввечері можливий дощ.

Температура повітря в Києві +9 вдень та +1 вночі. У Львові — +12 вдень та +5 вночі. У Харкові — +11 вдень та +2 вночі. В Одесі — +9 вдень та +3 вночі.

Пам’ятні дати 31 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 березня:

1492 рік — указом Ізабели та Фернандо наказують вислати всіх євреїв з Кастилії та Арагону;

1770 рік — англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з'ясувавши, що вона — острів, покидає її і бере курс на захід — на Австралію;

1814 рік — фельдмаршали Шостої коаліції Блюхер, Шварценберг і Барклай-де-Толлі беруть Париж;

1821 рік — скасовують Португальську інквізицію;

1831 рік — Квебек (місто) і Монреаль отримали статус міст;

1840 рік — остаточне припинення Центральноамериканської федерації — об'єднання країн Центральної Америки зі столицею в Гватемалі;

1851 рік — французький астроном Леон Фуко починає експеримент зі своїм маятником у паризькому Пантеоні для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі;

1854 рік — укладено Канаґавський договір між Японією та США. Японія скасовує курс на ізоляцію від Заходу;

1889 рік — офіційне відкриття Ейфелевої башти;

1896 рік — перший замок-блискавка патентується в США його винахідником, Уїткомбом Джадсоном;

1900 рік — перша реклама автомобілів з'явилася в американській загальнонаціональній газеті Saturday Evening Post;

1900 рік — у Франції ухвалюють закон, що обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами;

1901 рік — випускається перший автомобіль "Мерседес";

1917 рік — за договором Данська Вест-Індія переходить у володіння США за $25 млн і називається Американськими Віргінськими Островами;

1918 рік — США вперше переходять на літній час;

1922 рік — у Києві Лесь Курбас заснував театр "Березіль", що 1926 року переїхав до Харкова;

1923 рік — у Нью-Йорку проходить перший танцювальний марафон;

1929 рік — Українська академія наук схвалює Харківський правопис української мови, а 29 травня його схвалило НТШ у Львові;

1940 рік — відкривають нью-йоркський аеропорт "Ла Гардія";

1949 рік — Ньюфаундленд стає 10-ю провінцією Канади;

1952 рік — відкривають Львівську філію Академії наук України;

1959 рік — тибетський буддиський лідер Далай Лама тікає з окупованного китайцями Тибету;

1967 рік — після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа до столиці Бельгії Брюсселя;

1973 рік — у гітпараді журналу Billboard уперше з'являється альбом гурту "Pink Floyd" "The Dark Side of the Moon" і залишається в сотні найкращих протягом наступних 14 років;

1976 рік — Led Zeppelin випустили свій шостий студійний альбом Presence;

1991 рік — на референдумі в Грузії 90% населення проголосувало за незалежність;

1992 рік — ООН голосує за введення санкцій проти Лівії після її відмови видати двох підозрюваних в організації вибуху літака авіакомпанії "Пан Амерікен" в районі Локербі;

1993 рік — під час знімання епізоду фільму "Ворон" випадково гине американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі;

1994 рік — Угорщина офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу;

1998 рік — пілот "Формули-1" Енді Валлас встановлює світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год;

2019 рік — вибори президента в Україні: до другого туру виходять Володимир Зеленський та чинний на момент виборів президент Петро Порошенко.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 березня

Які завтра іменини: Данило, Кирило, Едуард, Карпо.

Талісманом людини, народженої 31 березня, є опал. Камінь, який відрізняється дивовижною красою. На його калейдоскопічні властивості вказували ще стародавні римляни. Опал має потужну енергетику, тому його здавна використовували для проведення різних ритуалів.

В цей день народилися:

1869 рік — український вчений, один із засновників судової медицини Микола Бокаріус;

1873 рік — український політичний і громадський діяч Микола Міхновський;

1889 рік — український астрофізик, жертва сталінського терору Борис Герасимович;

1914 рік — український поет Леонід Вишеславський;

1914 рік — український літературний критик, літературознавець Леонід Новиченко;

1964 рік — український політик і державний діяч, секретар РНБО Олександр Турчинов;

2001 рік — українська поетка, акторка, парамедикиня-доброволець Національної гвардії України, учасниця оборони Маріуполя та "Азовсталі" Катерина Поліщук (Пташка).

Який завтра день в Україні і світі

31 березня в Україні святкують День флориста / Фото: Pexels

31 березня в Україні святкують День флориста. Хоча ця професія з'явилася на ринку спеціальностей зовсім недавно, але її відразу відзначили державні органи. Свято святкують на державному рівні. А початок святкування припав на 2000 рік. Дату обрали не випадково, саме цього дня українське Міністерство праці і соцполітики офіційно затвердило спеціальність флориста у переліку професій.

Також 31 березня святкують Міжнародний день резервного копіювання. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги до важливості збереження цифрових даних під час роботи з ними. Кожен користувач повинен упевнетися в тому, що важлива інформація на його комп'ютері, смартфоні чи іншому ґаджеті збережена, а потім розповісти іншим про необхідність створення резервних копій. Створили свято за ініціативи користувачів платформи Reddit. Дату також обрали не випадково. Найчастіше втрата даних припадала саме на 1 квітня.

А ще 31 березня День Ейфелевої вежі. Саме цього дня 1889 року відбулося відкриття цього відомого символу Парижа. Свою назву вона отримала на честь творця — Густава Ейфеля. Спочатку споруда вважалася тимчасовою, тому що її встановили як символ незалежності та багатства Франції на честь сторіччя революції. Її планували розібрати після закінчення святкування, але деякі підприємливі французи за цей час вже встановили на її верхівці радіоантени, і тому вежу вирішили залишити.

31 березня святкують Міжнародний день декольте. Це неофіційне жартівливе свято, яке було створене у соціальних мережах. Спочатку подія отримала популярність в Інтернеті на території Йоганнесбурга. Користувачі соціальних мереж влаштували челендж з фото, а інші оцінювали їх і обирали переможця. Головним призом стала віртуальна нагорода "Декольте року".