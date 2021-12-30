Яке завтра, 31 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 31 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

31 грудня 2021 року – п’ятниця. Переддень Нового року. В церковному календарі день святителя Модеста. Наші предки на Модеста віщували долю та прогнозували погоду на наступні 12 днів. Цього дня 1695 року в Великій Британії вводять податок на вікна, після чого багато людей були змушені просто замурувати їх в своїх будинках, а 1879 року американський винахідник Томас Алва Едісон в передмісті Нью-Йорка демонструє роботу винайденої ним лампи розжарювання з платиновою ниткою.

Останній день року.

Яке завтра свято в Україні і світі

31 грудня святкується Переддень Нового року. В деяких країнах 31 грудня є офіційним вихідним днем, а в інших, як 2021 року в Україні, скороченим робочим. Сьогодні ми звикли закінчувати рік саме 31 грудня, але так було не завжди. До того, як у світі прийняли григоріанський календар, різні країни користувалися різноманітними системами відліку часу. А тому кінець року часто припадав на різні дати.

Пропонуємо вам увімкнути добірку найкращих новорічних пісень, щоб відчути настрій свята:

Григоріанський календар, який для нас є звичним, запровадив Папа Римський Григорій XIII в жовтні 1582 року. Він був заснований на сонячних циклах і замінив собою римський календар (на місячних циклах). Цікавий факт: оскільки перехід до нового календаря не міг обійтися без виключення деяких днів. Наприклад, після 4 жовтня 1582 року одразу йшло 15 жовтня. Разом із новим календарем також було вирішено, що святкувати Новий рік тепер будуть 1 січня.

31 грудня Всесвітня година миру (або Медитація заради миру у всьому світі) / Pexels

Також 31 грудня – Всесвітня година миру (або Медитація заради миру у всьому світі). Вперше глобальна медитація була проведена 1995 року. Це був задум доктора школи метафізики Барбари О’Гуїнн Кондрон (штат Міссурі, США). Традиційно медитацію проводять з 23:30 31 грудня до 12:30 1 січня.

Якщо ви також хочете приєднатися до медитації, вам знадобиться інструкція для початківців:

влаштуйтеся так, як вам зручно (поза значення не має);

увімкніть спокійну та тиху музику, яка вас не буде відволікати;

заплющіть очі (цей крок необов’язковий, але так легше);

зосередьтеся на диханні: відчуйте, як повітря спочатку потрапляє в ніс і потрапляє в легені, потім виходить (так потрібно відстежувати кожен подих);

намагайтеся думати лише про дихання, позбавтеся від інших думок, але не сердіться, якщо вони з’являться;

для першої спроби вистачить 10-15 хвилин.

Яке завтра свято ще в світі:

Дванадцять виноградин (традиція, родом з Іспанії, коли під час 12 ударів годинника потрібно з’їсти 12 різних сортів винограду);

День без перерв;

День остаточних рішень;

Невдалий день;

Національний день шампанського в США.

Яке завтра, 31 грудня, церковне свято

31 грудня - День святителя Модеста / commons.wikimedia.org

31 грудня в церковному календарі – день святителя Модеста. Святий був відомий як архієпископ Єрусалимський. Саме він відновив Храм Гробу Господнього, який був зруйнований армією Персії. Також Модест опікувався і іншими християнськими святинями.

Народився святитель Модест в Малій Азії в родині благочестивих християн. Саме тому від дитинства отримав хорошу освіту. В юності Модест зрозумів, що хоче долучитися до чернечого життя, яким би суворим воно не було. Тому прийняв чернечий постриг в молоді роки. В майбутньому він став настоятелем обителі святого Феодосія Великого (Палестина).

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614 року на Палестину і Сирію напали війська царя Хозроя з Персії. Вони об’єдналися з іудеями, руйнували християнські святині та вбили близько 90 тисяч християн. В полон взяли єрусалимського патріарха Захарія і багатьох інших, тому святитель Модест тимчасово керував Єрусалимською Церквою.

З допомогою патріарха Іоанна Милостивого святитель Модест зумів відновити велику кількість християнських святинь, зокрема і Храм Гробу Господнього. Останки вбитих ченців з обителі святого Сави Освяченого він поховав з усією честю. А коли через 14 років з полону повернувся патріарх Захарія, Модест відійшов від справ. Проте після смерті патріарха зайняв його місце. Помер 634 року у віці 94 років.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 грудня

Які завтра іменини: Марк, Михайло, Модест, Севастіан, Семен (Симеон), Флор (Фрол), Зоя, Вікторія.

Талісманом людей, народжених 31 грудня, є хризоберил. Це рідкісний коштовний камінь, який в давнину користувався популярністю завдяки своєму особливому кольору та ефекту “котячого ока”. Здавна наші предки вважали, що хризоберил може вберегти свого власника від алкогольного сп’яніння. А в народній медицині каменю приписували лікування шкірних захворювань.

31 грудня народився британський і американський актор, Ентоні Гопкінс / flickr.com

Цього дня народилися:

1378 рік – Папа Римський Калікст III, в миру Альфонсо де Борджіа;

1747 рік – німецький поет Готфрід Август Бюргер;

1805 рік – французька письменниця, яка писала під псевдонімом Даніель Стерн, Марі д’Агу;

1842 рік – італійський художник доби декадансу Джованні Больдіні;

1858 рік – автор литовського національного гімну (Tautiška giesmė) Вінцас Кудірка;

1869 рік – французький художник Анрі Матісс;

1880 рік – американський генерал, голова об'єднаного штабу союзників у роки 2-ї Світової війни Джордж Маршалл;

1892 рік – український поет, основоположник українського футуризму Михайль Семенко;

1937 рік – британський і американський актор Ентоні Гопкінс;

1948 рік – одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років Донна Саммер;

1965 рік – китайська акторка Ґун Лі;

1984 рік – австралійська кантрі-співачка Кетрін Брітт.

Що не можна робити цього дня

31 грудня забороняється залишати на видному місці ножі, щоб біси не порізали родинне щастя.

Не залишайте в відкритому посуді молоко, інакше всередину попадуть злі духи, які можуть нашкодити вашому здоров’ю.

Господиням 31 грудня заборонялося зашивати одяг, щоб весь наступний рік не займатися виправленням помилок.

Жінкам не можна було стригти волосся та нігті, щоб не накликати на себе біду та проблеми зі здоров’ям.

Не можна входити в Новий рік з боргами, тому варто 31 грудня віддати всі позичені гроші.

За святковим столом не можна сваритися, а якщо дійшло до конфлікту, то його потрібно вирішити і лише потім продовжувати святкування.

31 грудня не можна було бити посуд, інакше це призведе до невдач.

Не накривайте надто бідно святковий стіл, щоб наступного року не було матеріальних проблем.

Не викидайте з вікна чи балкона новорічну ялинку, бо це негативно позначиться на сімейному добробуті.

Якщо ви дотримуєтеся різдвяного посту, 31 грудня заборонялося ставити на стіл жирну їжу, м’ясо, молочні продукти.

Народні прикмети і традиції 31 грудня

Наші пращури на Модеста, 31 грудня, передбачували майбутнє і свою долю / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: чим морози сильніші, тим менш вірогідні потім сильні снігопади;

яка погода 31 грудня, такою буде і в червні;

обов’язково віддайте перед Новим роком всі борги, щоб не провести наступний рік в нещастях.

31 грудня наші предки називали по-різному: “Модеста”, “Худобохранителя” і “Покров худоби”, адже святитель Модест вважався покровителем домашньої худоби. Цього дня чоловіки збиралися разом за пивом, щоб відсвяткувати братчину, присвячену святому. Селяни зверталися до Модеста з молитвою, щоб він допоміг захистити худобу. Також наші пращури на Модеста, 31 грудня, передбачували майбутнє і свою долю. Для цього потрібно було лягти на тік, де хліб молотили, і слухати: якщо під людиною щось застукає, значить, її чекає смерть, а якщо задзвенить – весілля чи щось хороше.

31 грудня, Модестів день, здавна вважався часом розгулу нечистої сили. Тому не варто було залишати на видному місці речі, особливо молоко та гострі предмети.

Щоб 31 грудня залучити в своє життя талан та успіх, наші предки виконували такі дії:

придбати віник, обв’язати його червоною стрічкою та поставити в кутку кухні догори мітелкою;

залишити в новорічну ніч для домовика тарілку з салатом та келих з вином;

на вхідні двері повісити вінок з ялинкового гілля;

прийняти пізно ввечері ванну чи душ, щоб “змити” з себе весь негатив;

запалити в кімнаті свічку незадовго до Нового року;

попросити вибачення у рідних та друзів, яких ви могли образити в році, що минає.

Прогноз погоди на завтра, 31 грудня

Завтра, 31 грудня, в Києві протягом усього дня хмарна погода, вдень піде дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Львові очікується дрібний дощ та хмарна погода протягом усього дня. В Одесі без опадів, але сонце з-за хмар не з’явиться. В Харкові зранку можливий сніг.

Температура повітря 31 грудня в Києві +3 градуси вдень та -2 вночі. У Львові +2-+5. В Одесі вночі -3 градуси, а вдень +3. У Харкові -10 вночі та -1 вдень.

Пам’ятні дати 31 грудня

31 грудня 2020 року більшість країн збирається святкувати Новий рік без глядачів та яскравих салютів в умовах карантину / Pexels

В цей день рік тому Папа Римський скасовує свої новорічні меси через радикуліт, а більшість країн збирається святкувати Новий рік без глядачів та яскравих салютів в умовах карантину.

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 грудня: