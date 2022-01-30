Яке сьогодні, 31 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке сьогодні, 31 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

31 січня 2022 року – понеділок. 31 січня в церковному календарі – день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Все своє життя вони боролися з єретиками і несли до людей віру в Христа. Цього дня 1958 року було запущено перший американський штучний супутник Землі “Експортер-1”, а 2010 року фільм Джеймса Кемерона “Аватар” стає першим фільмом у світі, який збирає понад 2 млрд доларів в кінотеатрах.

До Нового року залишилось 334 дні.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

31 січня святкують Всесвітній день ювеліра. Ця професія вважається однією з найдавніших у світі і вимагає від людини поєднання математичного складу розуму та досконалого художнього смаку. Ювелірні вироби означають набагато більше, ніж просто прикраси. З їхньою допомогою людина демонструє свій гарний смак та високий рівень фінансової забезпеченості. Але перед тим, як вони потрапили в магазин, з ними працював справжній професіонал.

31 січня День скотчу / Pexels

А ще 31 січня День скотча. Сьогодні його можна знайти практично в кожній оселі. Цю липку стрічку на целофановій основі застосовують у побуті, при ремонті, на виробництві, щоб склеїти будь-які предмети з різних матеріалів.

Скотч винайшов Річард Дрю. Цей молодий чоловік працював на підприємстві, яке виготовляє целофановий матеріал та наждачний папір. А надихнуло його на створення скотчу відвідування автосервісу. Коли Річард перебував на одному з них з перевіркою, то побачив, що на автомобілях під час фарбування різними кольорами з’являються нерівні лінії. А папір, який працівники використовували, не допомагає і не захищає від підтікань.

Тоді Річард придумав, що можна використовувати липку стрічку шириною не більше 5 см з пластиром по краям. Спочатку така інновація була сприйнята робітниками скептично, але Дрю все ж таки вирішив запатентувати винахід. А сьогодні скотч відомий в усьому світі.

31 січня Міжнародний день зебри / Pexels

Також 31 січня Міжнародний день зебри. Запровадили це свято природоохоронні організації, які виступають за збереження цих унікальних смугастих тварин. Смуги є природним пристосуванням, яке допомагає зебрі захищатися від диких тварин. Також вона може розвивати швидкість до 80 км/годину. Але жадібні люди, яких цікавить лише нажива, готові знищувати цих прекрасних тварин. Тому і було створене це свято. Завдяки ньому можна привернути увагу політиків та громадських організацій до проблеми знищення зебр.

Яке сьогодні свято ще в світі:

День “Обійми економіста”;

День “з ніг на голову”;

День дітей вулиці в Австрії;

День натхнення мистецтвом.

Яке сьогодні, 31 січня, церковне свято

31 січня - день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських / https://azbyka.ru/

31 січня в церковному календарі – день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Все своє життя вони боролися з єретиками і несли до людей віру в Христа.

Афанасій народився в Олександрії в родині християн. В молоді роки став дияконом Олександрійської Церкви. Ще будучи зовсім молодим чоловіком Афанасій бачив, що в церкві немає справжньої благочесті. Адже надто багато людей є послідовниками Арія, який заперечував той факт, що Христос має в собі божественну природу. Коли помер патріарх Александр Афанасій зайняв його посаду і почав розвінчувати вчення аріан. Через це вони святого обмовили і навіть приписали йому зґвалтування і вбивство. Кілька разів патріарха виганяли з Олександрії.

Кирило також був відомим борцем за справедливість та віру в Христа. Коли він отримав посаду патріарха, то вигнав єретиків з Олександрії, освятив капище язичників та навіть побудував великий храм на його місці. Найважчою ж була боротьба Кирила з несторіанською єрессю, Кирило зміг добитися скликання Вселенського Собору. Саме там вчення Несторія визнали єретичним, а самого Несторія позбавили сану і вигнали у Лівійську пустелю.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 січня

Які сьогодні іменини: Володимир, Афанасій, Олександр, Дмитро, Вольдемар, Іларіон, Євген, Кирило, Михайло, Микола, Максим, Сергій, Омелян, Оксана, Марія.

Талісманом людей, народжених 31 січня, є хризопраз. Ще з часів Античності камінь шанували як талісман щастя і удачі. Навіть сам Олександр Македонський носив хризопраз під час походів, щоб вберегти себе від ворога. А Фрідріх Великий (король Пруссії) носив перстень з цим каменем, вважаючи, що він приносить йому мудрість і силу.

В цей день народилися:

36 рік до н. е. – мати Германіка і Клавдія Антонія Молодша;

1911 рік – болгарська народна цілителька, ясновидиця Ванга (Вангелія Пандева-Гуштерова);

1938 рік – королева Нідерландів з 1980 року Беатрікс;

1977 рік – американська актриса Керрі Вашингтон;

1981 рік – американський співак Джастін Тімберлейк;

1982 рік – грецька співачка. Переможниця Євробачення 2005 Олена Папарізу.

Що не можна робити в цей день

31 січня забороняється лаятися, лихословити та сваритися.

Не варто їхати на рибалку чи полювання самотужки.

31 січня намагалися не викидати сміття після заходу сонця.

Наші предки цього дня не хрестили хлопчиків, тому що вірили, що це принесе чоловіче безсилля.

Народні прикмети і традиції на 31 січня

31 січня заметіль чи завірюха – весна буде пізньою / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо у місяця видно “сережки”, скоро буде сильний мороз;

якщо 31 січня заметіль чи завірюха – весна буде пізньою;

на Афанасія відлига, значить літо буде непогожим та неврожайним;

31 січня ворони зграями кружляють до тривалого похолодання;

сонце визирнуло лише опівдні, весна прийде рано.

В народі 31 січня називали “Гусячим святом” та “Ломоносом”. Остання назва пов’язана з тим, що цього дня часто бувало настільки холодно, що “ломило ніс”. А ще існувала прикмета: “На Ломоноса ніс легко відморозити”. 31 січня намагалися позбутися від нечистої сили. Для цього селяни проводили різні обряди, які допомагали відігнати злих духів.

Погода на 31 січня

Сьогодні, 31 січня, в Києві протягом дня похмура погода, з ранку буде йти сніг, який послабшає вдень, але ввечері знову стане сильнішим. У Львові небо буде вкрите хмарами, до ранку нічний дрібний сніг закінчиться, але вдень він очікується знову. У Одесі ясно лише вранці, без опадів. У Харкові хмарна погода весь день, буде йти сніг, який послабшає до вечора.

Температура повітря в Києві -2 вночі та близько 0 вдень. У Львові 0 вдень і -2 вночі. В Одесі +4 вдень і -1 вночі. В Харкові +1 вдень і близько 0 вночі.

Пам’ятні дати 31 січня

31 січня 2021 року компанія IKEA викупає майже 5 тис гектарів лісу, щоб зберегти екологію / Associated Press

В цей день рік тому компанія IKEA викупає майже 5 тис гектарів лісу, щоб зберегти екологію, а у США винаходять ракету, яка зможе доправити людей до Марсу в десять разів швидше.

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 січня: