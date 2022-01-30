Яке сьогодні, 31 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

31 січня 2022 року – понеділок. 31 січня в церковному календарі – день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Все своє життя вони боролися з єретиками і несли до людей віру в Христа. Цього дня 1958 року було запущено перший американський штучний супутник Землі “Експортер-1”, а 2010 року фільм Джеймса Кемерона “Аватар” стає першим фільмом у світі, який збирає понад 2 млрд доларів в кінотеатрах.
До Нового року залишилось 334 дні.
Яке сьогодні свято в Україні і світі
31 січня святкують Всесвітній день ювеліра. Ця професія вважається однією з найдавніших у світі і вимагає від людини поєднання математичного складу розуму та досконалого художнього смаку. Ювелірні вироби означають набагато більше, ніж просто прикраси. З їхньою допомогою людина демонструє свій гарний смак та високий рівень фінансової забезпеченості. Але перед тим, як вони потрапили в магазин, з ними працював справжній професіонал.
А ще 31 січня День скотча. Сьогодні його можна знайти практично в кожній оселі. Цю липку стрічку на целофановій основі застосовують у побуті, при ремонті, на виробництві, щоб склеїти будь-які предмети з різних матеріалів.
Скотч винайшов Річард Дрю. Цей молодий чоловік працював на підприємстві, яке виготовляє целофановий матеріал та наждачний папір. А надихнуло його на створення скотчу відвідування автосервісу. Коли Річард перебував на одному з них з перевіркою, то побачив, що на автомобілях під час фарбування різними кольорами з’являються нерівні лінії. А папір, який працівники використовували, не допомагає і не захищає від підтікань.
Тоді Річард придумав, що можна використовувати липку стрічку шириною не більше 5 см з пластиром по краям. Спочатку така інновація була сприйнята робітниками скептично, але Дрю все ж таки вирішив запатентувати винахід. А сьогодні скотч відомий в усьому світі.
Також 31 січня Міжнародний день зебри. Запровадили це свято природоохоронні організації, які виступають за збереження цих унікальних смугастих тварин. Смуги є природним пристосуванням, яке допомагає зебрі захищатися від диких тварин. Також вона може розвивати швидкість до 80 км/годину. Але жадібні люди, яких цікавить лише нажива, готові знищувати цих прекрасних тварин. Тому і було створене це свято. Завдяки ньому можна привернути увагу політиків та громадських організацій до проблеми знищення зебр.
Яке сьогодні свято ще в світі:
- День “Обійми економіста”;
- День “з ніг на голову”;
- День дітей вулиці в Австрії;
- День натхнення мистецтвом.
Яке сьогодні, 31 січня, церковне свято
31 січня в церковному календарі – день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Все своє життя вони боролися з єретиками і несли до людей віру в Христа.
Афанасій народився в Олександрії в родині християн. В молоді роки став дияконом Олександрійської Церкви. Ще будучи зовсім молодим чоловіком Афанасій бачив, що в церкві немає справжньої благочесті. Адже надто багато людей є послідовниками Арія, який заперечував той факт, що Христос має в собі божественну природу. Коли помер патріарх Александр Афанасій зайняв його посаду і почав розвінчувати вчення аріан. Через це вони святого обмовили і навіть приписали йому зґвалтування і вбивство. Кілька разів патріарха виганяли з Олександрії.
Кирило також був відомим борцем за справедливість та віру в Христа. Коли він отримав посаду патріарха, то вигнав єретиків з Олександрії, освятив капище язичників та навіть побудував великий храм на його місці. Найважчою ж була боротьба Кирила з несторіанською єрессю, Кирило зміг добитися скликання Вселенського Собору. Саме там вчення Несторія визнали єретичним, а самого Несторія позбавили сану і вигнали у Лівійську пустелю.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 січня
Які сьогодні іменини: Володимир, Афанасій, Олександр, Дмитро, Вольдемар, Іларіон, Євген, Кирило, Михайло, Микола, Максим, Сергій, Омелян, Оксана, Марія.
Талісманом людей, народжених 31 січня, є хризопраз. Ще з часів Античності камінь шанували як талісман щастя і удачі. Навіть сам Олександр Македонський носив хризопраз під час походів, щоб вберегти себе від ворога. А Фрідріх Великий (король Пруссії) носив перстень з цим каменем, вважаючи, що він приносить йому мудрість і силу.
В цей день народилися:
- 36 рік до н. е. – мати Германіка і Клавдія Антонія Молодша;
- 1911 рік – болгарська народна цілителька, ясновидиця Ванга (Вангелія Пандева-Гуштерова);
- 1938 рік – королева Нідерландів з 1980 року Беатрікс;
- 1977 рік – американська актриса Керрі Вашингтон;
- 1981 рік – американський співак Джастін Тімберлейк;
- 1982 рік – грецька співачка. Переможниця Євробачення 2005 Олена Папарізу.
Що не можна робити в цей день
- 31 січня забороняється лаятися, лихословити та сваритися.
- Не варто їхати на рибалку чи полювання самотужки.
- 31 січня намагалися не викидати сміття після заходу сонця.
- Наші предки цього дня не хрестили хлопчиків, тому що вірили, що це принесе чоловіче безсилля.
Народні прикмети і традиції на 31 січня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо у місяця видно “сережки”, скоро буде сильний мороз;
- якщо 31 січня заметіль чи завірюха – весна буде пізньою;
- на Афанасія відлига, значить літо буде непогожим та неврожайним;
- 31 січня ворони зграями кружляють до тривалого похолодання;
- сонце визирнуло лише опівдні, весна прийде рано.
В народі 31 січня називали “Гусячим святом” та “Ломоносом”. Остання назва пов’язана з тим, що цього дня часто бувало настільки холодно, що “ломило ніс”. А ще існувала прикмета: “На Ломоноса ніс легко відморозити”. 31 січня намагалися позбутися від нечистої сили. Для цього селяни проводили різні обряди, які допомагали відігнати злих духів.
Погода на 31 січня
Сьогодні, 31 січня, в Києві протягом дня похмура погода, з ранку буде йти сніг, який послабшає вдень, але ввечері знову стане сильнішим. У Львові небо буде вкрите хмарами, до ранку нічний дрібний сніг закінчиться, але вдень він очікується знову. У Одесі ясно лише вранці, без опадів. У Харкові хмарна погода весь день, буде йти сніг, який послабшає до вечора.
Температура повітря в Києві -2 вночі та близько 0 вдень. У Львові 0 вдень і -2 вночі. В Одесі +4 вдень і -1 вночі. В Харкові +1 вдень і близько 0 вночі.
Пам’ятні дати 31 січня
В цей день рік тому компанія IKEA викупає майже 5 тис гектарів лісу, щоб зберегти екологію, а у США винаходять ракету, яка зможе доправити людей до Марсу в десять разів швидше.
Календар важливих подій в Україні та світі за 31 січня:
- 1729 рік — у Стамбулі видають першу надруковану арабським шрифтом книгу, це був тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших;
- 1734 рік — російська імператриця Анна видає таємний указ “Про шлюби малоросів”;
- 1747 рік — в Лондоні відкривається перша клініка з лікування венеричних захворювань (госпіталь Lock);
- 1893 рік — в Патентному бюро США зареєстрували торгову марку Coca-Cola;
- 1941 рік— створюють Київську кіностудію науково-популярних фільмів;
- 1943 рік — оточена під Сталінградом (нині Волгоград) німецька 6-а Армія капітулює разом з генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом;
- 1950 рік — Президент США Гаррі Трумен публічно оголошує про підтримку проєкту розробки водневої бомби;
- 1958 рік — здійснюють запуск першого американського штучного супутника Землі “Експлорер-1”;
- 1961 рік — США проводять запуск космічної ракети з шимпанзе на борту;
- 1999 рік — науковці з університету Алабама (США) одержують, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу прийшов з Африки, походить від шимпанзе і вперше зміг перейти до людей близько 50-ти років тому;
- 2000 рік — поблизу острова Анакапа стається авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 (загинуло 88 осіб);
- 2009 рік — в Кенії принаймні 113 людей гине і понад 200 осіб отримує поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло.