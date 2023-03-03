Яке завтра, 4 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 березня, Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона та мучениці Апфії. До Нового року залишився 301 день.

4 березня 2023 — субота. 374-й день війни в Україні.

Яке завтра, 4 березня, церковне свято

4 березня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів від 70-ти Архипа, Филимона і мучениці Апфії. Вони були учнями і сподвижниками апостола Павла. Архип був єпископом у місті Колоси (Фригія), а Филимон — іменитим громадянином того ж міста. В його будинку збиралися християни, щоб таємно здійснити богослужіння. Також Архипа рукоприклав в сан єпископа сам апостол Павло. Згодом він також був архипастирем в місті Гази. Свята Апфія була його дружиною і приймала в будинку хворих та мандрівників.

Коли імператором був Нерон, Архипа, Филимона і Апфію віддали під суд градоначальника Артоклиса за те, що вони проповідували слово Боже. Апостола Архипа по-звірячому зарізали ножем, а Филипа та Апфію після довгих катувань закопали в землю по пояс і били камінням. Так вони і померли.

Що не можна робити в цей день

Не варто починати нових справ, тому що вони не принесуть вам жодної радості.

Не рекомендовано дивитися на зоряне небо, тому що можна прикликати біли та нещастя.

Народні прикмети і традиції на 4 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо 4 березня йде сніг, то рік буде неврожайним;

високо в небі ширяють зграї воронів — скоро піде сніг.

4 березня високо в небі ширяють зграї воронів — скоро піде сніг / Фото: Pexels

4 березня наші предки намагалися зробити якомога більше добрих справ. А ще існувало цікаве повір'я — чим більше їжі наготуєте в цей день, тим багатшим буде ваше життя.

Погода на 4 березня

Завтра, 4 березня, в Києві хмарно увесь день, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові вранці можливе невелике прояснення, але ненадовго, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +7 вдень та 0 вночі. У Львові +6 вдень та -2 вночі. У Харкові +4 вдень та 0 вночі. В Одесі +8 вдень та +2 вночі.

Пам’ятні дати 4 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 березня:

1152 рік — Фрідріха I обирають наступним німецьким королем;

1386 рік — великого князя Литовського Ягайла обирають польським королем;

1472 рік — магістратура Республіки Сієна затверджує статут найстарішого банку у світі, що безперервно працює;

1493 рік — Папа Римський Олександр VI видає буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи;

1750 рік — Кирило Розумовський стає гетьманом України;

1789 рік — уводять в дію Конституція США і федеральний уряд розпочинає діяльність за нинішньою системою правління;

1790 рік — адміністративна реформа ділить Францію на 83 департаменти;

1813 рік — морозиво вперше подають на офіційному прийомі;

1837 рік — Чикаго отримує статус міста;

1849 рік — приймають нову конституцію Австрійської імперії і Буковину проголошують коронним краєм Габсбурзької імперії — герцогством Буковина;

1857 рік — Паризьким договором Британія визнає незалежність Афганістану;

1877 рік — німецько-американський винахідник Еміль Берлінер створює вугільний мікрофон, але незалежно його винаходили також Г'юз та Едісон;

1880 рік — нью-йоркська The Daily Graphic розміщує першу півтонову (а не гравіровану) репродукцію фотографії;

1918 рік — Українська Центральна Рада приймає ухвалу про реєстрацію громадянства України;

1939 рік — німецький уряд видає постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини;

1950 рік — на екрани США виходить фільм Волта Діснея "Попелюшка" — перший повнометражний анімаційний фільм;

1955 рік — невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, приступає до випуску кишенькових транзисторних приймачів;

1966 рік — Джон Леннон заявляє, що гурт "Beatles" стає популярнішим, ніж Ісус Христос;

1975 рік — Чарлі Чапліна посвячують у лицарі;

1989 рік — створ..ть українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса;

1996 рік — Україна і Канада підписують договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів;

2006 рік — відкривають 45-ту станцію Київського метрополітену — "Вирлиця";

2009 рік — Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира;

2013 рік — відбувається світова прем'єра українського фільму "Delirium" (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі "Фанташпорту", Порту, Португалія

2015 рік — вибухає метан на шахті ім. Засядька та забирає життя 33 гірників;

2018 рік — отруюють Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 березня

Які завтра іменини: Богдан, Макар, Євгеній, Максим, Архип, Микита, Дорофій, Филимон, Євгенія.

Талісманом людини, народженої 4 березня є карнеол. Цей дивовижний камінь зачаровує красою, адже має колір вогневого заходу сонця. Карнеол відрізняється особливою енергетикою, надовго затримує потоки тепла та радості, стимулює рух та наділяє власника впевненістю. В давнину вважали, що цей камінь допомагає побороти сором'язливість під час публічних виступів.

В цей день народилися:

1815 рік — український композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла Україна" Михайло Вербицький;

1904 рік — український економіст, член-кореспондент НАН України Олексій Нестеренко;

1934 рік — український поет Володимир Вихрущ;

1946 рік — актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Петро Бенюк;

1949 рік — український поет і композитор Володимир Івасюк.

Який завтра день в Україні і світі

4 березня святкують Міжнародний день індустрії скрапбукінгу / Фото: pixabay.com

4 березня в Україні і світі Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Ця важлива подія була започаткована неурядовою організацією GIPF 2009 року. Близько трьох мільйонів дітей у всьому світі страждають від сексуальної експлуатації, велика кількість жінок змушені займатися проституцією чи потрапляють у сексуальне рабство. Згідно з даними Міжнародної організації праці, щорічно приблизно мільйон людей стають жертвами торгівлі у сексуальних цілях. Тому дуже важливо привернути увагу людства до проблеми сексуальної експлуатації, щоб підсилити захист жінок і дітей, які зазнали наруги.

4 березня святкують Міжнародний день індустрії скрапбукінгу. Це нестандартне, проте дуже цікаве свято. Термін скрапбукінг складається з двох англійських слів, які можна перекласти як "вирізка" та "книга". Це різновид рукоділля, який полягає у створенні спеціальних альбомів, в тому числі і фотоальбомів. Вперше людство зацікавилося таким 1598 року.

Також 4 березня Міжнародний день ігрових майстрів. Це сучасне професійне свято, яке було створене 2002 року. Майстер гри — це людина, яка відповідає за створення персонажів гри, різноманітних пригод та сюжетів, правил взаємодії персонажів з ігровим світом. Також вона повністю контролює світ гри.

А ще 4 березня святкують День народження мікрофона. Саме цього дня 1877 року американський винахідник Еміль Берлінер отримав патент на мікрофон. Це особливий прилад, який перетворює звукові коливання на електричний сигнал. Сьогодні важко уявити творчість будь-якого артиста без мікрофона. Цього дня прийнято співати без фонограми та грати живу музику.

4 березня Всесвітній день інженерії. Це досить молоде свято, мета якого полягає у приверненні уваги громадськості до важливості інженерії у програмі стійкого розвитку, запровадженій ЮНЕСКО. Хоча сам день зародився недавно, він має певні історичні передумови створення. Його святкування тісно пов'язують із резолюцією ООН про постійний і сталий розвиток, а також з цілями у регіонах, для досягнення яких потрібні інженери.

А ще 4 березня святкують Всесвітній день боротьби з ожирінням. Подія була створена 2015 року, але вперше її провели 2020. Ініціатором створення стала Всесвітня федерація ожиріння World Obesity Federation, яка є некомерційною, однак співпрацює з МОЗ на офіційному рівні. Ожиріння по всій планеті набирає обертів епідемії. За статистикою, у світі 30% населення має надлишкову вагу чи ожиріння. А за рік від цього помирає понад 2,5 мільйони людей. Надмірна вага також підвищує ризик розвитку різних захворювань, зокрема серця, судин, порушення опорно-рухового апарату тощо.

Читайте також: