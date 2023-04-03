Яке завтра, 4 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 квітня, День веб-майстера та Всесвітній день моркви. Віряни вшановують пам'ять священномученика Василія. До Нового року залишився 271 день.

4 квітня 2023 року — вівторок. 405-й день війни в Україні.

Яке завтра, 4 квітня, церковне свято

4 квітня в церковному календарі — день пам’яті священномученика Василя. Жив він у IV столітті і зазнав сильних страждань через свою віру. В Анкарі Василь був пресвітером за часів імператора Юліана Відступника. Наказав останній начальнику міста схопити Василя і мучити його, щодня відрізаючи частину шкіри. Через такі тортури через декілька днів шкіра вже висіла клаптями.

Таке страшне покарання священномученик Василь отримав через те, що звинуватив правителя у відступництві перед Богом та передбачив тому швидку смерть. Наприкінці його тіло пронизали залізними прутами і Василь помер.

Що не можна робити цього дня

В жодному разі жінкам не можна витиратися чужим рушником.

Не робіть кілька справ одночасно, тому що жодна з них не закінчиться добре.

Не рекомендовано прибирати в будинку і підмітати — накличете біду.

Народні прикмети і традиції на 4 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в калюжах купаються птахи — буде потепління;

ворони опускають крила і найоржуються — до злив;

каламутне небо і дрібні хмари — погода погіршиться;

сонце сходить і має червоні кола — буде багатий урожай.

4 квітня ворони опускають крила і найоржуються — до злив / Фото: Pexels

Наші предки 4 квітня ставали до будівництва будинку. Для цього намагалися спостерігати за струмками — не будували там, куди вони стікали, тому що стіни будуть неміцними. Цього дня можете оглянути свої володіння, щоб зрозуміти, що потребує ремонту. 4 квітня традиційно пекли калачі у формі Сонця, пригощали ними сусідів, бажаючи їм добробуту.

Погода на 4 квітня

Завтра, 4 квітня, в Києві хмарно, ввечері можливий сильний дощ зі снігом. У Львові похмуро, але без опадів. У Харкові хмарно, вдень очікується дощ. В Одесі хмарно, вранішній дощ повинен до середини дня послабшати, але до вечора знову набере силу.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та 0 вночі. У Львові — +2 вдень та -3 вночі. У Харкові — +10 вдень та +4 вночі. В Одесі — +7 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 4 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 квітня:

1103 рік — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом;

1460 рік — засновують найстаріший у Швейцарії Базельський університет;

1768 рік — Філіп Естлі створює перший сучасний цирк для показу трюків верхової їзди в Лондоні;

1785 рік — англійський винахідник Едмунд Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом;

1794 рік — під час Польського повстання відбувається битва під Рацлавицями, в якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшка перемогли російське царське військо Денисова й Тормасова;

1881 рік — Лос-Анджелес отримує статус міста;

1887 рік — в Лондоні розпочинається Перша Колоніальна конференція;

1900 рік — поблизу грецького острова Антикітера водолази знаходять Антикітерський механізм — античний прилад для розрахунку руху небесних тіл;

1925 рік — Юліус Шрек отримує завдання створити новий підрозділ для персональної охорони Гітлера, названий від нім. SchutzStaffel — "Захисні загони";

1932 рік — американський біохімік Чарлз Ґлен Кінґ з університету Піттсбурга вперше виділяє вітамін C;

1949 рік — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписують Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО);

1960 рік — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 "Оскарів" дісталося фільму "Бен-Гур";

1964 рік — одразу 5 перших позицій у гітпараді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту "Бітлз";

1969 рік — лікарі Техаського інституту серця в Г'юстоні Домінго Ліотта та Дентон А. Кулі здійснюють першу клінічну імплантацію штучного серця;

1973 рік — у Нью-Йорку відкривають комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі;

1975 рік — Білл Гейтс та Пол Аллен засновують компанію Microsoft;

1983 рік — перший політ американського космічного шатла "Челленджер";

1998 рік — у Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинули 63 шахтарі;

2004 рік — офіційно активовують українську мову інтерфейсу української Вікіпедії;

2007 рік — відбулося офіційне відкриття київського хмарочоса "БЦ Парус".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 квітня

Які завтра іменини: Василь, Клавдій, Сергій, Дарина, Софія, Василина, Поліна.

Талісманом людини, народженої 4 квітня, є сардонікс. Напівдорогоцінний камінь, який притягує погляди до свого унікального забарвлення. Здавна сардонікс вважали найкращим оберегом для тих, хто подорожує. Також він вміє берегти тепло сімейних відносин.

Цього дня народилися:

1894 рік — український учений-енциклопедист; культуролог-славіст, філософ, літературознавець, релігієзнавець, лінгвіст, дослідник української і слов'янської літератур, німецької славістики Дмитро Чижевський;

1915 рік — український політичний діяч, член ОУН, виконавець атентату проти Олексія Майлова 1933 року Микола Лемик;

1953 рік — американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень Квітка Цісик;

1960 рік — бандурист, дослідник кобзарства, композитор, диригент Віктор Мішалов.

Який завтра день в Україні і світі

4 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день моркви / Фото: Pexels

4 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день моркви. Свято відносно молоде, заснували його 2003 року. Цього дня в ресторанах і кафе по всьому світі пропонують склянку свіжого морквяного соку. В тій чи тій кількості морква зустрічається в багатьох стравах, тому дуже важко уявити, як готувати без неї. Морква — окультурені нащадки дикої рослини, яка росла в Азії. Вирощення моркви як овочевої культури розпочалося ще в 2000 роках до нашої ери.

Перші письмові згадки про моркву можна знайти в документах короля Карла I Великого (IX столітт), який дуже любив цей овоч. Проте на теренах Європи загальне визнання вона отримала лише в XV столітті. Вже пізніше культура поширилася і на інші материки.

Також 4 квітня — Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням. Це важлива подія, яка була започаткована Організацією Об'єднаних Націй 8 грудня 2015 року. Головна її мета полягає в тому, щоб привернути увагу людства до проблеми мінної загрози, перешкодити державами використовувати міни і інші вибухонебезпечні засоби, поінформувати суспільство про загрозу вибухових пристроїв.

А ще 4 квітня святкують День вітаміну С. Цей вітамін дуже корисний для організму людини, адже він потрібен для зниження артеріального тиску, захищає шкіру, допомагає під час створення колагену, зміцнює імунітет, позитивно впливає на пам'ять. Найкращими джерелами вітаміну С є свіжі овочі та фрукти без термічного оброблення.

4 квітня — Всесвітній день декоративного щура. Подія була вигадана в США 2003 року, а дату святкування обрали на честь дня початку роботи найстарішного інтернет-ресурсу, присвяченого щурам. Для багатьох сімей декоративний щур є повноцінним членом родини, це тварина, яка відрізняється надзвичайними розумовими здібностями, має сильний хист до виживання, кохає і бачить сни.

Також 4 квітня святкують Міжнародний день безпритульних тварин. Головна його мета полягає у приверненні уваги людства до проблеми безпритульності, а також залученні до піклування за такими тваринами. А ще подія спрямована на боротьбу проти неякісної роботи притулків бродячих тварин, жорстокому способу їхнього винищення і виловлювання.

А ще 4 квітня — День створення НАТО. Саме цього дня 1949 року в США створили організацію Північноатлантичного договору, в якій об'єдналося 12 країн світу в оборонний блок. Нині до цієї організації належить 30 країн. НАТО — міжнародний військово-політичний союз, який був заснований для безпеки та стабільності. В післявоєнні роки Європа та США прагнули захистити себе від німецького реваншизму та радянської агресії.

4 квітня святкують День веб-майстра. Дату святкування цього професійного свята обрали на честь помилки 404, яка закодована в цій даті. Свято виникло 2010 року. Сама професія веб-майства порівняно молода, адже з'явилася лише 1992 року, а сам термін вигадав Тімоті Бернес-Лі. Завдяки швидкому розвитку індустрії спеціалісти цієї сфери стали дуже затребуваними. А згодом професія навіть розгалужилася на окремі фахи.