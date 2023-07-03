Яке завтра, 4 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 липня, День судового експерта в Україні та День національної поцілії України. Віряни вшановують пам'ять мученика Іуліана. До Нового року залишилося 180 днів.

4 липня 2023 року — вівторок. 496-й день війни в Україні.

Яке завтра, 4 липня, церковне свято

4 липня в церковному календарі – день пам’яті мученика Іуліана. Він був сином сенатора, який сповідував язичництво. Мати його ж була християнкою. Батько рано помер і мати переїхала до іншого міста, де виховувала Іуліана в християнських традиціях. В день повноліття юнака схопили противники православ'я і доправили до імператора.

Язичники спробували все, але так і не домоглися від нього відмови від Христа. Цілий рік водили Іуліана по місту, піддаючи знущанням, а потім кинули до в'язниці. Весь цей час мати слідувала за ним і молилася. Імператор схопив також і її. Жінку намагалися вмовити відмовитися від віри, але вона не захотіла. За це їй відрубали ступні. Іуліана ж зв'язали, посадили у мішок, всипали туди піску і кинули змій. Мішок зав'язали і кинули в море.

Що не можна робити цього дня

Не рубайте липові дерева і не обривайте цвіт липи.

Заборонено обдурювати своїх близьких.

Не уникайне домашньої роботи.

Народні прикмети і традиції на 4 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: не просихає нічна роса — до дощу;

вранці латаття майже не піднімається над водою — після обіду піде дощ;

протяжно гримить грім — негода буде затяжною;

листя папороті закручується донизу — буде погода ясною;

стягуються хмари — чекайте на негоду;

каміння почало мокріти — будуть опади.

4 липня листя папороті закручується донизу — буде погода ясною / Фото: Pexels

4 липня в народі називали Липів цвіт. Вважалося, що квіти липи, які зібрані цього дня, мають цілющі властивості і можуть вилікувати будь-яку хворобу. З них готували спеціальний порошок, який зупиняв кровотечу та лікував опіки. Також робили настій з липи — для догляду за шкірою і волоссям.

Погода на 4 липня

Завтра, 4 липня, в Києві від ранку і до самого вечора хмарно, без опадів. У Львові вранці та ввечері ясно, вдень можуть з'явитися хмари, можливий і дрібний дощ після обіду. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясні день та вечір, ранок похмурий, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +19 вночі. У Львові — +22 вдень та +17 вночі. У Харкові — +28 вдень та +18 вночі. В Одесі — +28 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 4 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 липня:

1630 рік — Тарас Трясило під Переяславом розгромлює поляків на чолі з Конецпольським;

1776 рік — ухвалюють Декларацію незалежності США;

1631 рік — у Парижі відкривають перше у світі агентство зайнятості;

1865 рік — вийшло перше видання книжки Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї";

1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1941 рік — убивство польських професорів німцями у Львові.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 липня

Які завтра іменини: Анастасія.

Талісманом людини, народженої 4 липня, є гіацинт. Дорогоцінний камінь, який володіє лікувальними властивостями. Здавна гіацинт вважали символом мудрості, його носили у своїх перстнях воїни і старці.

Цього дня народилися:

1891 рік — український військовий хірург Іван Іщенко;

1891 рік — український письменник, сотник Дієвої Армії УНР Петро Панч;

1960 рік — учасник Євромайдану, Герой України Георгій Арутюнян;

1992 рік — українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад Ірина Варвинець.

Який завтра день в Україні і світі

4 липня День музики в стилі кантрі / Фото: Pexels

4 липня в Україні святкують День судового експерта. Професійне свято всіх тих, хто стоїть на захисті справедливості та фактів. З'явилося воно згідно з наказом президента України Віктора Ющенко 10 червня 2009 року. А ініціатором виступила Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції. Заснування окремого дня — це своєрідна данина поваги зі сторони влади нашої держави до судових експертів за їх відповідальну, емоційну та дуже важку працю.

Також 4 липня День національної поліції України. Основними, але далеко не єдиними функціями національної поліції, є забезпечення порядку в громадських місцях, контролювання дорожнього руху, розкриття злочинів, патрулювання вулиць, захист кожного громадянина держави. Однак дуже часто ця небезпечна робота залишається непоміченою. Тому і було створене окреме свято, щоб вшанувати роботу тих, хто захищає нас щодня.

А ще 4 липня святкують цікавий День смаження яєчні на тротуарі. Жартівливе свято, яке пов'язане зі святкуванням неймовірно спекотної погоди, що часто стоїть в цю пору року. Всім відомо, що середина літа, а саме липень, це найспекотніший період. Все наче розплавляється та пашить високою температурою.

4 липня День музики в стилі кантрі. Жанр зародився в 1920-х роках на південному сході США, а саме в місті Атланта, Джорджия. Музика кантрі — це прості гармонійні мотиви, що супроводжуються музикальними інструментами (банджо, гітара, гармоніка, скрипка). Святкувати почали ще 1950 року, коли Асоціація ді-джеїв музики кантрі вирішила створити окремий день для вшанування Джеймса Чарльза Роджерса — автора та співака. Багатьом він відомий як Джиммі Роджерс — "батько кантрі-музики".