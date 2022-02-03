Яке завтра, 4 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 4 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

4 лютого 2022 року – п’ятниця. Цього дня в Україні та світі Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, а ще святкують День неандертальця і Міжнародний день людського братерства. В православному календарі вшанування пам’яті святого апостола Тимофія.

До Нового року залишилось 330 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

4 лютого – Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Рак виникає, коли в клітинах організму відбуваються певні зміни, що викликають аномальний і неконтрольований ріст клітин та утворення пухлини. Без правильного лікування пухлина збільшується та розростається по всьому організму. Порушення часто фатальні. 2000 року на Всесвітньому саміті з боротьби проти раку, що відбувався у Парижі, було вирішено оголосити 4 лютого Всесвітнім днем боротьби з раковими захворюваннями.

4 лютого святкують День неандертальця / commons.wikimedia.org

Щороку 4 лютого у світі святкують День неандертальця. Саме цього дня 1857 року вперше цього представника людського роду представили науковій спільноті. А знайшли його рештки 1856 року в Німеччині недалеко від річки Неандерталь у печері. Ця гілка роду Homo жила на нашій планеті 230 000 – 27 000 роках до н. е. та населяла західну Азію і Європу.

Завдяки дослідженням та аналізам науковці змогли дізнатися, що неандертальці мали світле чи руде волосся, світлу шкіру. Відразу навіть висунули гіпотезу, що саме від них європеоїди отримали свою світлу шкіру. Але згодом ця думка була спростована.

А ще 4 лютого Міжнародний день людського братерства. Свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН в кінці грудня 2020 року. Його співаторами стали 34 країни-члена ООН. Головною метою цієї події є сприяти діалогу між різними культурними і релігійними громадами.

Які завтра свята ще в світі:

День Рози Паркс в США (Роза Паркс – громадська діячка в США, чиє ім’я пов’язують з початком масової боротьби чорношкірих за свої права);

День каші в Латвії;

Новий рік в Японії.

Яке завтра, 4 лютого, церковне свято

4 лютого - день пам’яті святого апостола Тимофія / commons.wikimedia.org

4 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Тимофія. Він був улюбленим учнем апостола Павла і першим єпископом Ефеським, яким став у 30 років.

Святий апостол Тимофій народився 17 року у місті Лістра (Мала Азія). 80 року загинув мученицькою смертю в Ефесі під час святкування язичницького свята. Тимофій намагався зупинити єретиків і їхні обряди, за що ідолопоклонники забили чоловіка камінням.

Матір Тимофія, Євніка, спочатку сповідувала юдаїзм, але потім повернулася до християнства.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 лютого

Які завтра іменини: Георгій, Гавриїл, Іван, Єфим, Леон, Йосип, Макар, Леонтій, Петро, Микола, Яків, Еммануїл, Петро, Тимофій.

Талісманом людей, народжених 4 лютого, є берил. Здавна цей камінь вважали оберегом філософів і життєрадісних людей. Берил надає своєму власнику привітність і життєрадісність.

4 лютого народився український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам'ятовування, Гордій Остапович / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

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1746 рік – військовий та політичний діяч, учасник війни за незалежність північноамериканських колоній Тадеуш Костюшко;

1820 рік – чеська письменниця Божена Нємцова;

1854 рік – актор, театральний діяч і письменник Сидір Мидловський;

1880 рік – музикознавець та фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Українки) Климент Квітка;

1881 рік – український піаніст, композитор, педагог Григорій Беклемішев;

1885 рік – український і польський психолог Степан Балей;

1906 рік – американський астроном, який відкрив Плутон, Клайд Томбо;

1919 рік – фахівець в галузі ракетної техніки Геннадій Команов;

1941 рік – барабанщик гурту "Animals" Джон Стіл;

1948 рік – рок-музикант Еліс Купер;

1981 рік – український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам'ятовування, Гордій Остапович.

Що не можна робити цього дня

4 лютого забороняється розповідати кому сни, які наснилися проти цієї ночі.

Не варто грати в азартні ігри і взагалі ризикувати.

4 лютого варто контролювати все, що говорите.

Народні прикмети і традиції на 4 лютого

4 лютого заметіль на заметільний тиждень / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо сильний мороз і спітніли рами, то буде потепління;

опівдні видно сонце, буде рання весна;

4 лютого заметіль на заметільний тиждень;

снігопад віщує гарний урожай.

В народі морози на день Тимофія вважалися одними з найсильніших. А тому його часто називали “Напівзимником”, тобто вже пройшла половина зими.

Погода на завтра, 4 лютого

Завтра, 4 лютого, в Києві ясний ранок та безхмарний вечір, без опадів. У Львові хмарно, вранці дрібний сніг, який закінчиться до вечора. У Одесі ясна погода, яка до вечора зміниться на хмарну, опадів не очікується. В Харкові протягом всього дня хмарно, вночі дрібний сніг, але вдень опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві -2 вдень і -8 вночі. В Львові +1 вдень і -1 вночі. В Одесі +1 вдень і -5 вночі. В Харкові -3 вночі і близько 0 вдень.

Пам’ятні дати 4 лютого

4 лютого 2021 року українцям дозволяють використовувати е-паспорти нарівні з паперовими / Pexels

Цього дня рік тому в Україні знову подовжують карантин, а також українцям дозволяють використовувати е-паспорти нарівні з паперовими.

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 лютого: