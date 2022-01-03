Яке завтра, 4 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 4 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

4 січня 2022 року – вівторок. В церковному календарі – день пам’яті великомучениці Анастасії Путорозрішниці. Цього дня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Китаєм, Естонією та Польщею, а 1863 року американець Джеймс Плімтон запатентував роликові ковзани з чотирма колесами.

До Нового року залишився 361 день.

Яке завтра свято в Україні і світі

4 січня – Всесвітній день абетки Брайля. Дата вибрана на честь дня народження її автора, Луї Брайля. Важко уявити своє життя без можливості читати. На жаль, люди зі слабким зором і ті, які не бачать взагалі, не можуть насолодитися повноцінним життям. Щоб допомогли подолати цю проблему була створена абетка Брайля. Вона представляє собою особливі тактильні символи, щоб незрячі люди могли читати нарівні з іншими.

Луї Брайль народився 4 січня 1809 року у Франції, в сім’ї майстра шкіряної справи. Коли хлопчик був ще зовсім маленьким, він, граючись, проштрикнув собі око гострим шилом в майстерні батька. Почалося запалення, яке перейшло на друге око і до 5 років Луї осліп. В ті часи було досить мало можливостей для незрячих дітей, та батьки Брайля хотіли, щоб їхній син отримав все найкраще. Хлопчика навіть віддали в місцеву школу. Хоча він не міг читати та писати, але добре сприймав науку на слух.

В 10 років Луї починає навчання в спеціальному Національному університеті для незрячих. Там він також показує відмінні результати і навіть вчиться грати на фортепіано та органі. Луї завжди прагнув більшого, хотів навчитися читати, як інші люди. Тоді існували книги для незрячих людей зі шрифтом Валентина Гаюї. Проте в бібліотеці таких книг було мало (лише 14 штук). А сам лінійний шрифт був незграбним та важким для сприйняття.

1821 року в університет навідується Шарль Барб’є, колишній військовий, який вигадав “нічне письмо”. В ньому використовувалися тактильно відчутні крапки. Коли Барб’є розповів про цей метод незрячим дітям, Брайль відразу зрозумів, що це можливість таким як він читати. Спочатку він вивчив код, а потім вдосконалив його.

4 січня - День Ньютона / commons.wikimedia.org

4 січня святкується День Ньютона. Легендарний англійський вчений, фізик, астроном, механік та математик Ісаак Ньютон народився саме в цей день 1643 року. Незважаючи на погане здоров’я він зміг досягти значних висот в науці та залишити свій слід нащадкам. Навіть сьогодні відкриття Ісаака Ньютона використовуються вченими всього світу. Наприклад, відомий всім закон всесвітнього тяжіння. Цікавий факт: розповідь про те, що Ньютон відкрив цей закон після того, як йому на голову впало яблуко, правдива. І хоч свято не набуло популярності в широких масах, воно дуже поширене серед науковців.

4 січня також святкують День гіпнозу. Свято почали відзначати ще 2006 року і приурочили цю дату до дня смерті доктора Джека Гібсона (Ірландія), який займався лікуванням гіпнозом психосоматичних розладів. Головна мета дня – донести масам достовірну інформацію про цей незвичайний метод лікування, адже він набув дурної слави через голлівудські кінострічки. Коли людина знаходиться під гіпнозом, то може виконувати всі дії підсвідомо, позбавляючись тим самим своїх страхів та проблем.

4 січня - День хіт-параду / Pexels

4 січня також День хіт-параду. Це список найкращих пісень та музичних творів за певний період часу. Чому була обрана саме ця дата? В далекому 1936 році один американський журнал “Білборд” склав перший хіт-парад музичних платівок, які були дуже популярними серед покупців. В сучасному світі для складання хіт-парадів враховують різні характеристики композицій: від кількості їх продажу до кількості завантажень в інтернеті та частоти появи на радіо.

Яке завтра свято ще в світі:

День дрібниць;

День поп-музики;

День кавалерії та обладунків в Таїланді;

День штату Юта в США;

Національний день спагетті в США.

Яке завтра, 4 січня, церковне свято

4 січня - день пам’яті великомучениці Анастасії Путорозрішниці / commons.wikimedia.org

4 січня в церковному календарі – день пам’яті великомучениці Анастасії Путорозрішниці. Народилася в Римі сім’ї язичника Претекстата, який був сенатором, та таємної християнки Фавсти. Мати довірила виховання дочки відомому на той час Хрисогону, який відзначався глибокими знаннями в християнській вірі.

Коли мати померла, батько віддав Анастасію заміж за багатія, противника християнської релігії, Помплія. Цей шлюб був дуже важким для Анастасії, але дівчині навіть вдалося зберегти свою невинність (вона розповіла йому, що хворіє на невиліковну недугу). Вона активно допомагала всім знедоленим та християнам, які перебували у в’язниці. Анастасія часто приходила туди, одягнена в жебрацьку одежу, давала їжу, мила і перев’язувала рани.

Також читайте Лікарі розповіли, кому можна і кому категорично заборонено їсти банани

За вміння втішати, позбавляти суму та забирати відчай, Анастасія отримала своє прізвисько Пусторозрішниця. Коли її чоловік дізнався про діяння дружини, то жорстоко побив її, зачинив в кімнаті і поставив вартових. Після смерті батька Анастасії, чоловік почав постійно катувати її, бажаючи після смерті дружини отримати багату спадщину.

Анастасія неперестанно молилася і змогла пережити свого ката. Всю отриману спадщину жінка віддала біднякам та нужденним. Про ці її дії дізнався імператор Діоклетіан і наказав спалити Анастасію. Її прив’язали до стовпа і підпалили гілляччя. Коли вогонь доторкнувся ніг великомучениці, її душа спочила з миром.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 січня

Які завтра іменини: Феодотій, Борис, Євтихіан, Федот, Анастасія, Богдана, Феодотія.

Талісманом людей, народжених 4 січня, є родоніт. Назва каменю походить від грецького слова “троянда”. На Сході його прийнято називати “камінь вранішньої зорі” за його рожевий відтінок. Цікавий факт: в древності родоніт рекомендували носити жінкам, які хотіли приворожити чоловіків.

4 січня народився німецький філолог, один із відомих на весь світ братів-казкарів, Якоб Грімм / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1643 рік – англійський фізик, філософ, астроном та математик Ісаак Ньютон;

1710 рік – італійський композитор, Джованні Баттіста Пергоглезі;

1784 рік – французький скульптор, Франсуа Руд;

1785 рік – німецький філолог, один із відомих на весь світ братів-казкарів, Якоб Грімм;

1797 рік – німецький астроном, Вільгельм Бер, саме він першим склав карту Місяця;

1809 рік – французький тифлопедагог, творець рельєфно-крапкового шрифту для сліпих, Луї Брайль;

1837 рік – український педагог, філолог, громадський діяч, Павло Житецький;

1857 рік – французький аніматор, сценарист та режисер, Еміль Коль;

1875 рік – письменник, мандрівник українського походження, Василь Ян;

1931 рік – український артист балету,Геннадій Баукін;

1931 рік – хорова диригентка, заслужена працівниця культури України, Алла Домарацька-Сметана;

1965 рік – англо-американська акторка, Джулія Ормонд;

1985 рік – український футболіст, захисник Збірної України та полтавської “Ворскли”, Григорій Ярмаш;

1987 рік – Сергій Приймак, український фізик-матеріалознавець, Сергій Приймак.

Що не можна робити в цей день

4 січня забороняється вагітним жінкам шити.

Не варто ходити цього дня по кімнаті босоніж, адже можете накликати на своїх родичів біду.

На Анастасії не варто проколювати вуха, бо вони ще довго не зможуть зажити.

Народні прикмети і традиції 4 січня

4 січня хмари пливуть проти вітру, значить скоро почнуться снігопади / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо хмари пливуть проти вітру, значить скоро почнуться снігопади;

яка погода 4 січня, такою вона буде в і жовтні;

якщо на даху оселі з’явилися бурульки, рік буде врожайним;

якщо в річці мало води, рік буде несприятливим для рибалок, а влітку можна чекати посухи.

В народі 4 січня називають “Анастасії”, “Анастасії постниці”, “Федоти”. Великомученицю Анастасію вважають покровителькою породіль, тому їй моляться, якщо хочуть, щоб роди пройшли легко. Також вона допомагає захистити дітей від хвороб і є захисницею всіх невинно засуджених. 4 січня християни продовжували готуватися до Різдва, а тому для столу різали свиней. Найпопулярнішою стравою у наших предків вважалася свиняча ковбаса.

Прогноз погоди завтра, 4 січня

Також читайте З Різдвом Христовим 2022: теплі привітання для найрідніших

Завтра, 4 січня, в Києві небо протягом дня буде вкрите хмарами, Вночі буде йти дощ, але до ранку він послабшає, а до середини дня повинен закінчитися. У Львові весь день хмарна погода, ближче до вечора почнеться дощ. У Харкові протягом всього дня протримається хмарна погода. Вночі можливий дрібний дощ, але зранку він закінчиться. В Одесі погода похмура, без опадів.

Температура повітря 4 січня в Києві вдень +5, вночі +2. У Львові +6 вдень та +3 вночі. В Одесі вдень температура підніметься до +8, а вночі очікується до +5. В Харкові вночі -1, а вдень +2.

Пам’ятні дати 4 січня

4 січня 2021 року у Туреччині розробляють новий експрес-тест на коронавірус

В цей день рік тому Руслана очолює спілку, яка стає на захист авторських прав музикантів, а у Туреччині розробляють новий експрес-тест на коронавірус.

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 січня: