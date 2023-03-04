Яке завтра, 5 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 березня, Міжнародний день відкритих даних та Всесвітній день енергоефективності. Віряни вшановують пам'ять святителя Лева, який був єпископом Катанським. До Нового року залишилося 300 днів.

5 березня 2023 — неділя. 375-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 березня, церковне свято

5 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Лева, єпископа Катанського. Славився він добротою, християнською любов'ю до мандрівників і жебраків, милосердям. За це Господь удостоїв його даром зцілення та чудотворіння.

За часів єпископа Лева жив в Катанах чарівник Іліодор, який раніше був християнином, але згодом таємно відмовився від Господа. Дивував народ він неправдивими чудесами. Часто переконував Лев його припинити займатися темними справами і знову звернутися до Бога. Але все марно. Дійшло навіть до того, що якось Іліодор увійшов в храм і своїм волхвуванням спричинив там сум'яття серед християн.

Коли побачив Лев, що відбувається, то зрозумів, що пройшов час лагідних вмовлянь. Вийшов він з-за вівтаря, обв'язав чародія своїм омофором, вивів того із храму та змусив покаятися у всіх злодіяннях. Потім розпалив багаття на площі та й увійшов у нього разом з чарівником. Так стояли вони в полум'ї, поки Іліодор не згорів. Святитель же залишився неушкодженим.

Коли помер преподобний, біля його гробу також траплялися зцілення. Наприклад, жінка, яка страждала кровотечею, раптом зцілилася. Згодом його мощі перенесли до церкви святителя Мартина Милостивого.

Що не можна робити в цей день

Не починайте цього дня нові справи.

Не варто давати обіцянки, які не зможете виконати.

Церква забороняє свартися, лаятися і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 5 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо йде сніг, значить рік буде неврожайним;

літають зграї ворон у небі, треба чекати на снігопад;

якщо 5 березня йде сніг з дощем — скоро бурхливо розлиються ріки.

5 березня літають зграї ворон у небі, треба чекати на снігопад / Фото: Pexels

За народними прикметами саме 5 березня починали пускати березовий сік. А ще наші предки намагалися купити нове взуття для нового сезону. Вірили, якщо придбати їх саме цього дня, то вони будуть довго носитися. Вважалося, що сни в ніч проти 5 березня віщі. Однак їх потрібно було обережно трактувати, адже хвороба уві сні означала добре здоров'я, а розпухлі руки — багатство.

Погода на 5 березня

Завтра, 5 березня, в Києві хмарно до вечора, потім ясно, без опадів. У Львові ясний ранок, але вже вдень на небі з'являться хмари, увечері можливий дрібний сніг. У Харкові перша половина дня ясно, потім хмарно, але опадів не очікується. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +1 вдень та -2 вночі. У Львові +1 вдень та -3 вночі. У Харкові +2 вдень та -1 вночі. В Одесі +7 вдень та +3 вночі.

Пам’ятні дати 5 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 березня:

1558 рік — Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Філіпом ІІ в Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування;

1792 рік — революційний уряд Франції закриває університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні;

1824 рік — починається перша англо-бірманська війна;

1836 рік — Семюель Кольт представив промисловий зразок револьвера (калібр 0,34);

1842 рік — підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окупував Техас, а потім швидко повернувся до Ріо Гранде;

1868 рік — у Великій Британії отримали патент на степлер;

1904 рік — Нікола Тесла описав процес формування кульової блискавки;

1912 рік — італійська армія вперше використала авіацію з військовою метою: здійснила повітряну розвідку позицій за Турецькою лінією;

1933 рік — Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує "банківський вихідний", що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції;

1933 рік — у Німеччині націонал-соціалісти виграють парламентські вибори з 44 відсотками голосів;

1946 рік — Вінстон Черчилль вживає словосполучення "Залізна Завіса" у своїй промові в Фултоні; починається Холодна війна;

1960 рік — сержант Елвіс Преслі демобілізувався з Армії США;

1970 рік — набирає чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї;

1970 рік — остаточно виявлені атоми 105-го елемента, названого пізніше дубнієм;

1979 рік — космічний апарат "Вояджер-1" досягає найтіснішого зближення з Юпітером;

1995 рік — починає працювати вебсервіс IRC, який діє й досьогодні;

1998 пік — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 рік — британські науковці вперше у світі проводять успішну операцію з клонування свиней.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 березня

Які завтра іменини: Лев, Корнилій, Ярослав, Корній, Сидір, Агафон, Ісидор.

Талісманом людини, народженої 5 березня є шпінель. Дуже відомий камінь в Індії та низці інших Східних країн. Слово шпінель перекладається з давньогрецького як "іскра". Здавна вірили, що цей камінь має величезні внутрішні резерви енергії. Найчастіше його носили в золотій оправі.

В цей день народилися:

1827 рік — український байкар, поет і письменник Леонід Глібов;

1870 рік — український фахівець з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві — Патон Євген Оскарович;

1903 рік — українська поетеса, драматургиня Наталія Забіла;

1911 рік — український скульптор-монументаліст, різьбар по дереву, педагог і громадський діяч Михайло Черешньовський;

1988 рік — український стрибун у воду, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року Ілля Кваша.

Який завтра день в Україні і світі

5 березня Всесвітній день енергоефективності / Фото: Pexels

5 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день відкритих даних (International Open Data Day). Головна його мета — повідомити суспільству важливість надавання даних у відкритому доступі. Цього дня зазвичай проводяться різноманітні заходи, що спрямовані на подолання проблем, з якими стикається світова спільнота Open Data. Також обговорюються можливості з опрацювання відкритих даних.

Започаткували це свято 2010 року, а ініціатором створення став Міжнародний фонд відкритих знань. Ідея була відразу підхоплена та підтримана різними міжнародними та міждержавними організаціями. Найвидатніші з них — ООН, Всесвітній банк тощо. В різних країнах цього дня розповідають, як саме відкриті дані впливають на життя громадян і як користатися їхніми перевагами.

Такоже 5 березня Всесвітній день енергоефективності. Головна мета проведення цієї події в тому, щоб показати населенню, наскільки важливим є заощадження енергії. Також на різних заходах вчать домогосподарства і комерційних споживачів використовувати енергію раціональніше.

Насамперед проблеми, які пов'язані з використанням енергії, торкаються такого питання, як економія фінансів. Також варто зазначити, що раціональне використання допомагає знизити навантаження на електромережі, тому сприяє збереженню довкілля.

Вперше ідея створити такий день з'явилася 1998 року під час тематичної конференції, яка була присвячена проблемам енергоефективності. Відбулася вона в Австрії. З кожним роком вартість енергоносіїв зростає, а тому для людей питання економії набуває більшої ваги.

А ще 5 березня святкують Європейський день геодезії і геоінформації. Геодезія — це наука, яка вивчає методи зображення Землі на картах. Завдяки їй можна визначати форми і розміри планети, робити точні виміри на будь-якій місцевості.

А геоінформація — це певна система збору, візуалізації, аналізу і зберігання даних, які були зібрані.

Цікаве свято святкують 5 березня — День народження степлера. Саме цього дня англійський винахідник Джордж Макгілл отримав патент на цей всесвітньо відомий сьогодні офісний пристрій. Перші механізми для скріплення степлера винайшли ще у XVIII столітті, а саме назва "степлер" з'явилася 1909 року.

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