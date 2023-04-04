Яке завтра, 5 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

5 квітня 2023 року — середа. 406-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 квітня, церковне свято

5 квітня в церковному календарі – день пам’яті єпископа преподобномученика Никона. Народився і прожив дитинство в Неаполі в багатій родині. Батько був язичником, тому сина виховував в своїй вірі. Мати — християнка, яка намагалася навернути Никона у віру в Христа. Коли ж хлопець виріс, то вирішив стати воїном.

В одному з боїв він згадав розповіді матері і перехрестився, а потім почав молитися. Після цього відчув він неабияку хоробрість і своїм списом перебив чимало ворогів. Коли Никон повернувся додому, то вирішив охреститися. Мати його була вже на смертельному одрі, тому Никон пообіцяв, що повернеться, щоб її поховати, а сам поїхав шукати священника, який зміг би його охрестити. Після довгих подорожей зустрівся йому Феодосій, який не лише охрестив, але й постриг Никона. Через три роки Феодосій, який був єпископом Кизикським, помер, а Никон поплив з іконами свого наставника на кораблі до Неаполя. Там він побачив живу матір, яка відразу ж і померла.

Коли дев'ять воїнів, що були його побратимами, почули проповідь Никона, то послідували за ним і поселилися на горі Тавроменійській (Сицилія). Насадили виноградників і почали там жити, молитися і поклонятися Богу. Дізналися про це язичники і розповіли все царю Квинтіліану і їх одразу схопили. Всі учні преподобного були відразу вбиті мечами, а Никона довго мучили. Згодом його голову відсікли від тіла.

Що не можна робити цього дня

Не можна, щоб у будинку був безлад, особливо важливо прибрати ліжко.

Не рекомендовано сваритися, лихословити, лаятися, адже покійні родичі будуть сумувати.

Не дозволено вбивати птахів, різати гусей, курей, інакше на вас чекає страшне нещастя.

Народні прикмети і традиції на 5 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: прилетіли зяблики — отже, вже скоро потеплішає;

нічне небо без зірок означає, що буде похолодання;

полудень похмурий — літо буде дощовим, а якщо ясний — сухим;

вранці холодно, але до обіду потепліло — в квітні чекайте на хорошу погоду.

5 квітня прилетіли зяблики — отже, вже скоро потеплішає / Фото: Pexels

В народі преподобного Никона вважали покровителем гри в шашки, тому головною розвагою цього дня вважалося саме пограти в цю гру. Також намагалися ретельно прибрати в будинку: вибити матрас, повитирати пилюку, помити підлогу. А ще селяни шанували м'яту, з неї робили пряники і чай. А ще для міцного сну додавали м'яту в ванночку для ніг.

Погода на 5 квітня

Завтра, 5 квітня, в Києві похмуро, вночі очікується сильний дощ, який до ранку послабшає, але повністю припиниться лише ввечері. У Львові хмарна погода, вночі можливий дрібний сніг, а з самого ранку без опадів. У Харкові похмуро, але без опадів. В Одесі хмарна погода, вдень та ввечері дрібний дощ, який поступово посилиться.

Температура повітря в Києві – +14 вдень та +6 вночі. У Львові – +4 вдень та -2 вночі. У Харкові – +17 вдень та +8 вночі. В Одесі – +9 вдень та +7 вночі.

Пам’ятні дати 5 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 квітня:

56 рік до н.е. — у Луці відбувається урочиста зустріч тріумвірів Гая Юлія Цезаря, Марка Ліцинія Красса і Гнея Помпея (Перший тріумвірат);

919 рік — починається друге вторгнення фатімідів до аббасидського Єгипту;

1340 рік — арабський флот розбиває іспанську ескадру в Гібралтарській протоці;

1398 рік — німці вибивають піратів (віталійських братів) з острова Готланд;

1536 рік — імператор Священної Римської імперії Карл V влаштовує собі останній в історії тріумф (урочистий в'їзд до Риму);

1614 рік — в Королівстві Англія починає засідати "тухлий парламент", який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроєктів;

1710 рік — у османському місті Бендери укладають договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною й українським козацтвом;

1722 рік — нідерландський мореплавець Якоб Роггевен відкриває острів Пасхи;

1792 рік — Джордж Вашингтон вперше в історії США застосовує президентське вето;

1793 рік — Жан-Поль Марат обраний президентом якобінського клубу;

1815 рік — почалося виверження вулкана Тамборо (Тамбора) на острові Сумбава (нині Індонезія). Виверження тривало до 12 квітня, спричинило загибель майже 4900 осіб і знаменитий «рік без літа» (за приблизними підрахунками, вулкан викинув із себе 1,7 млн т уламків і попелу).

1818 рік — війна за незалежність Чилі: армія Хосе де Сан-Мартіна та Бернардо О'Гіґґінса перемагає іспанських роялістів;

1913 рік — Нільс Бор завершив першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія.

1919 рік— французькі окупаційні війська залишають Одесу;

1933 рік — указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняє американцям володіти золотом (обмеження діяло до 1974 р.);

1941 рік — британські війська вступають в Аддис-Абебу, столицю окупованої фашистською Італією Абісинії;

1945 рік — початок грузинського повстання на острові Тексел (Голландія);

1951 рік — перше застосування апарату штучного кровообігу при відкритій кардіотомії в Міннеаполісі, Міннесота;

1956 рік — американські хіміки Маршалл Гейтс - молодший та Гільг Чуді здійснюють повний синтез морфіну;

1992 рік — під час Боснійської війни розпочинається облога Сараєва — найдовша облога у сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії загалом;

2001 рік — Верховна Рада ухвалює Кримінальний кодекс України;

2005 рік — Аскар Акаєв складає з себе повноваження президента Киргизії;

2017 рік — в Німеччині в складі Бундесверу засновують новий рід військ — кібервійська, 13.500 службовців.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 квітня

Які завтра іменини: Лука, Юрій, Іван, Василь, Лідія, Марія.

Талісманом людини, народженої 5 квітня, є діамант. Коштовний камінь, який вважається найтвердішим і найчистішим. Діамант є єдиним коштовним каменем, який складається лише з одного елементу (вуглецю). Здавна вірили, що діамант допомагає вилікувати шкірні захворювання, уповільнює процеси старіння.

Цього дня народилися:

1967 рік — всесвітньо відомий український і американський скрипаль-віртуоз Ельман Михайло Саулович;

1994 рік — популярний американський рок-музикант (Nirvana) Курт Кобейн.

Який завтра день в Україні і світі

5 квітня святкується День першої конституції України / Фото: commons.wikimedia.org

5 квітня в Україні і світі святкують День неонатолога. Лікарі-неонатологи — це дитячі лікарі, які займаються лікуванням та профілактикою цілого ряду патологій новонароджених. Тобто неонатолог лікує ті хвороби, які виникають в перші 6 місяців життя дитини.

Також 5 квітня святкується День першої конституції України. Саме цього дня 1710 року Пилип Орлик під час козацьких зборів біля Тягині склав конституційний договір нашої країни. Першу конституцію написали староукраїнською та латинською мовами. Документ складається з 16 статей, в яких визначені обов'язки та права учасників Війська Запорозького. Український оригінал конституції було знайдено зовсім недавно — 2008 року. 2010 року з'явився пам'ятник на честь першої конституції, котрий встановили в місті Бендери (колись Тягин) на честь 300-річчя складання договору.

А ще 5 квітня — День чистої карми. Це важливе і корисне свято, яке було започатковане 2005 року за ініціативою Ембер Ніколя Ділгер. Головна мета дня полягає в приверненні уваги людства до вторинного перероблення відходів і повторного їх споживання. Тобто кожен з нас має можливість очистити Землю і свою карму. Завдяки перероблянню сміття можна мінімізувати забруднення нашої планети, зекономити природні ресурси, зменшити загальну площу, яку займаються сміттєзвалища.

5 квітня святкують Міжнародний день супу. Супи люди почали готувати після того, як опанували методи смаження на вогні. Коли і як зварили перший суп — достеменно невідомо, але ми знаємо, що ця страва з'явилася дуже давно. Про це свідчить глиняний посуд віком 20 тисяч років, який археологи знайшли на території Китаю. В Україні найважливішою першою стравою вважається борщ. Здавна він був символом міцної родини, тому що всі інгредієнти готували разом у глиняному горщику в печі. Рецептів борщу досить багато, але основним компонентом вважається буряк.