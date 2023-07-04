Яке завтра, 5 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 липня, День звільнення міст Краматорськ та Слов'янськ від проросійських терористів 2014 року в Україні. Віряни вшановують пам'ять мученика Євсевія. До Нового року залишилось 179 днів.

5 липня 2023 року — середа. 497-й день війни в Україні.

Яке завтра, 5 липня, церковне свято

5 липня в церковному календарі – день пам’яті мученика Євсевія. Він був єпископом в IV столітті та затятим захисником православ'я. За це переслідував його імператор Констанцій. Якось дізнався правитель, що Євсевій зберігає в своєму домі акт, підписаний на соборі. Наказав він єпископу віддати його, однак Євсевій відмовився. Констанцій був настільки здивований, що навіть не заподіяв єпископу жодної шкоди.

Після Констанція на престол зійшов імператор Юліан Відступник, який ще більш жорстоко поводився з християнами. Тоді одягнув Євсевій військову форму та й пішов країнами, проповідуючи християнство. Також він навчав священників. Згодом за наказом Юліана Євсевія заточили у в'язницю.

Помер незабаром і Юліан, на престол зійшов імператор Іовіан, який був християнином. Випустили тоді всіх священників на свободу, разом з ними і єпископа. 380 року прибув він до аріанського міста Доліхіни, щоб там поставити православного єпископа Марина. Однак жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка пробила святителю голову. Перед смертю Євсевій попросив простити жінці її гріхи і не карати.

Що не можна робити цього дня

Не починайте нові справи до вечора — вони закінчаться безуспішно.

Не піддавайтеся спокусам, краще стримувати свої емоції.

Не варто запрошувати до себе гостей на голосні вечірки.

Народні прикмети і традиції на 5 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: йде дощ, отже, буде великий урожай хлібів;

з'явилася роса увечері, отже, наступного дня буде ясно;

на камінцях з'являється волога — до дощу.

5 липня йде дощ, значить буде великий урожай хлібів / Фото: Pexels

В народі 5 липня називали Євсеїв день. Вважалося, що в цю дату варто очищати колодязі, адже вона є сприятливою для цього. Також наші предки вірили, що сон проти 5 липня є порожнім. А ось якщо лягти спати вдень і побачити сновидіння, то воно віщує події, які стануться в майбутньому.

Погода на 5 липня

Завтра, 5 липня, в Києві похмуро, істотних опадів не очікується. У Львові похмуро, але опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі похмуро, можливий дощ.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +16 вночі. У Львові — +25 вдень та +14 вночі. У Харкові — +27 вдень та +17 вночі. В Одесі — +27 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 5 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 липня:

1054 рік — в сузір'ї Тельця вибухає зірка, яка створила величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі;

1439 рік — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписують церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи;

1687 рік — опублікували першу фундаментальну працю І.Ньютона "Прінсипа";

1841 рік — Томас Кук відкриває перше у світі туристичне агентство;

1865 рік — у Лондоні засновують благодійницьку організацію "Армія Спасіння";

1866 рік — від холери помирає Йосип Гладкий, він був останнім кошовим Задунайської Січі;

1919 рік — після 9-годинного бою війська УНР займають Жмеринку;

1939 рік — у Миколаєві здають в експлуатацію міську каналізацію;

1941 рік — у Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;

1946 рік — вперше показали людям купальник-бікіні;

1954 рік — Елвіс Преслі записує свою першу пісню "That's All Right, Mama";

1965 рік — у м. Калуш (Івано-Франківська область) стає до ладу хімічно-металургійний комбінат;

1965 рік — у м. Києві розпочинають будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1974 рік — у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписує Всесвітню поштову конвенцію;

1985 рік — Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см;

1994 рік — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувається перший випуск слухачів;

1994 рік — 809 населених пунктів у семи областях України залишаються без електропостачання внаслідок урагану;

2014 рік — українські війська звільняють місто Краматорськ та місто Слов'янськ від бойовиків "ДНР".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 липня

Які завтра іменини: Генадій, Василь, Григорій, Гаврило, Федір, Уляна.

Талісманом людини, народженої 5 липня, є корал. Входить до групи самоцвітів органічного походження. Відомий людям з давніх часів. Корал вважають лікувальним каменем, який допомагає зміцнити серцево-судинну систему.

Цього дня народилися:

1919 рік — молодша дочка останнього гетьмана України Павла Скоропадського Олена Отт-Скоропадська;

1952 рік — український політик Іван Заєць;

1986 рік — український веслувальник-каноїст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, бронзовий призер Олімпійських ігор Юрій Чебан;

1991 рік — український спортсмен-кікбоксер, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Максим Кагал;

1997 рік — український громадський діяч, журналіст, учасник російсько-української війни Роман Ратушний.

Який завтра день в Україні і світі

5 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бікіні / Фото: Pexels

5 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бікіні. Саме цього дня 1946 року відомий французький модельєр Луїс Ріар показав публіці бікіні. В ті часи така відкрита модель купальника вважалася зухвалою і нескромною, тому до широкого вжитку вона входила поступово. Популярність бікіні отримав завдяки таким зіркам як Бриджит Бардо та Ава Гарднер, які одразу почали носити нову модель у своїх фільмах і на громадські пляжі.

Також 5 липня День трудоголіка. Головна мета цього цікавого свята полягає в тому, щоб звернути увагу на проблеми трудоголізму, які все більше охоплюють сучасне суспільство. Дуже важливо вміти відрізнити захоплення своєю справою від трудоголізму. Для цього психологи пропонують пройти певні тести.

А ще 5 липня в Україні День звільнення міст Краматорськ та Слов'янськ від проросійських терористів 2014 року. Завдяки українським військовим саме цього дня російські війська були витіснені з міст Краматорськ та Слов'янськ 2014 року. В ці дні вшановується пам'ять загиблих, які померли під час окупації та звільнення.