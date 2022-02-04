Яке завтра, 5 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

5 лютого 2022 року – субота. Цього дня в Україні та світі святкують досить цікаві свята: Всесвітній день “Нутелли”, День ерудита та День морозива на сніданок. А в православному календарі вшановують пам’ять святої Агати.
До Нового року залишилось 329 днів.
Яке завтра свято в Україні і світі
5 лютого святкують Всесвітній день “Нутелли”. Започаткувала це цікаве свято 2007 року блогерка Сара Россо, а в інтернет-просторі цю ідею швидко підхопили. “Нутелла” – відома шоколадно-горіхова паста, яка була створена в Італії (місто Альба). Винайшов її кондитер П’єтро Ферреро 1946 року. Він хотів виготовляти шоколадні батончики, але тоді був дефіцит какао. Чоловік не розгубився і замість какао-масла додав до смаколиків лісові горіхи. Покупцям швидко сподобалися нові солодощі. До 1964 року ця паста носила назву “Суперкрем”. А перейменував продукт син П’єтро, Мікеле.
Цікавий факт: одна банка “Нутелли” продається в світі кожні 2,5 секунди.
В першу суботу лютого святкують День морозива на сніданок. Цього року свято припадає на 5 лютого. З’явилася ця оригінальна подія в США в 60-ті роки минулого століття. А придумала свято мешканка міста Рочестер і мати 6 дітей, Флоренс Раппапорт. Одного ранку її молодші діти жалілися, що на вулиці надто холодно для прогулянки. Мати сказала, що вони можуть з’їсти морозиво на сніданок і так підняти собі настрій. Наступного року все повторилося, а згодом стало справжньою традицією.
Діти і онуки Флоренс розповсюдили цю традицію всіма Сполученими Штатами, а потім це свято почали святкувати також в Німеччині, Італії, Китаї та навіть деяких африканських країнах. Весна ще далеко. Тому, щоб не поринути у зимову депресію, можна пригостити себе і своїх близьких морозивом на сніданок.
А ще 5 лютого святкується День ерудита. Ця подія присвячена інтелектуально обдарованим людям, які мають великий багаж знань і знають, як ним користуватися. Ерудованість зовсім не пов’язана з наявністю вищої освіти. Ерудована людина самовдосконалюється протягом всього життя і читає багато різноманітної літератури.
Які завтра ще свята в світі:
- День кронпринцеси Мері в Данії;
- День монарха;
- День шоколадного фондю в США.
Яке завтра, 5 лютого, церковне свято
5 лютого в церковному календарі – день пам’яті святої Агати. Народилася свята Агата на острові Сицилія (Італія) в місті Катанія 235 року. Тому Агату часто в християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською. Її родина була шляхетною і дуже заможною.
В юності дівчина вирізнялася надзвичайною вродою. А тому в неї було багато залицяльників. Проте вона обрала для себе інший шлях, вирішила залишитися дівою і присвятити життя служінню Богові.
Серед тих, кому Агата відмовила, був і сенатор Квінтіан. Через це він зненавидів дівчину. Під час християнських гонінь Агата була затримана і піддана жорстоким тортурам саме через цю відмову. Їй спочатку відрізали груди, а потім закатували до смерті. Сталося це 261 року, коли Агаті було всього 25 років.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 лютого
Які завтра іменини: Клим, Геннадій, Теодор, Серафим, Євдокія, Катерина.
Талісманом людей, народжених 5 лютого, є сардонікс. В давнину це каміння ділили на чоловіче та жіноче. Вірили, що світлі сардонікси з ніжними відтінками належать жінкам, а темні – чоловікам. А ще вважали, що це каміння має силу омолоджувати організм.
Цього дня народилися:
- 1804 рік – фінський поет, автор гімну Фінляндії Юхан Людвіг Рунеберг;
- 1812 рік – французький барон Жорж Шарль Дантес (саме він вбив поета О. Пушкіна);
- 1840 рік – американський конструктор і промисловець, творець автоматичної гвинтівки, гармати і станкового кулемета Хайрем Стівенс Максим;
- 1840 рік – шотландський ветеринар, винахідник пневматичних шин Джон Данлоп;
- 1878 рік – французький інженер і промисловець, творець відомої автомобільної компанії Андре Сітроен;
- 1914 рік – американський письменник Вільям Берроуз;
- 1985 рік – португальський футболіст Кріштіану Роналду.
Що не можна робити цього дня
- 5 лютого забороняється відмовляти в допомозі тим, хто її попросив.
- Вагітним говорили не стояти на порозі будинку.
- А ще намагалися не веселитися і не співати.
Народні прикмети і традиції на 5 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: якщо сонячна погода, то весна буде ранньою;
- вранці 5 лютого синиці голосно щебечуть до морозів найближчим часом;
- по деревах скаче білка, скоро настане відлига;
- багато снігу означає, що і хліба буде багато;
- яка погода 5 лютого, такою вона буде і в січні наступного року.
5 лютого наші предки молилися святій Агаті, яку вважали захисницею від природних сил. Було прийнято йти до церкви і освячувати сіль, воду і хліб.
Погода на завтра, 5 лютого
Завтра, 5 лютого, в Києві похмуро, вдень дрібний сніг, який до вечора зміниться на дощ. В Львові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі похмуро, але опадів не очікується. В Харкові хмарно і без опадів.
Температура повітря в Києві +2 вдень і -7 вночі. В Львові +2 вдень і близько нуля вночі. В Одесі +4 вдень і -1 вночі. В Харкові -4 вдень і -7 вночі.
Пам’ятні дати 5 лютого
Цього дня рік тому на Запорізькій ТЕС відбувається аварія, а у Німеччині висувають звинувачення 95-річній екссекретарці нацистського табору.
Календар важливих подій в Україні та світі за 5 лютого:
- 1494 рік — укладають «вічний мир» між великими князями Литви й Московії;
- 1585 рік — у Львові засновують Успенське ставропігійське братство;
- 1783 рік — в області Калабрія на півдні Італії починається землетрус, що тривав майже два місяці;
- 1816 рік — в Римі відбувається прем’єра опери Джоаккіно Россіні “Севільський цирульник”;
- 1861 рік — у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс отримує патент на кінематоскоп;
- 1887 рік — у міланському театрі “Ла Скала” відбувається прем’єра опери Джузеппе Верді “Отелло”;
- 1904 рік — війська США покидають Кубу після шести років окупації;
- 1913 рік — в Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства влаштовують великий академічний бал;
- 1924 рік — радіо ВВС починає передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;
- 1928 рік — німецький хімік Адольф Віндаус вперше синтезує вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;
- 1935 рік — у Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів;
- 1952 рік — Нью-Йорк стає першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори;
- 1953 рік — у нью-йоркському Roxy Theatre проходить прем'єра діснеївського фільму “Пітер Пен”;
- 1971 рік — з'являється фондовий індекс NASDAQ (“Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів із цінних паперів США”);
- 1982 рік — через польські події уряд Великої Британії запроваджує економічні санкції проти СРСР;
- 1991 рік — столицю Киргизії перейменовують в Бішкек;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Норвегією;
- 1998 рік — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев;
- 1999 рік — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержує рік тюрми за побиття двох людей.