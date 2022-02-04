Яке завтра, 5 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 5 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

5 лютого 2022 року – субота. Цього дня в Україні та світі святкують досить цікаві свята: Всесвітній день “Нутелли”, День ерудита та День морозива на сніданок. А в православному календарі вшановують пам’ять святої Агати.

До Нового року залишилось 329 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 лютого святкують Всесвітній день “Нутелли”. Започаткувала це цікаве свято 2007 року блогерка Сара Россо, а в інтернет-просторі цю ідею швидко підхопили. “Нутелла” – відома шоколадно-горіхова паста, яка була створена в Італії (місто Альба). Винайшов її кондитер П’єтро Ферреро 1946 року. Він хотів виготовляти шоколадні батончики, але тоді був дефіцит какао. Чоловік не розгубився і замість какао-масла додав до смаколиків лісові горіхи. Покупцям швидко сподобалися нові солодощі. До 1964 року ця паста носила назву “Суперкрем”. А перейменував продукт син П’єтро, Мікеле.

Цікавий факт: одна банка “Нутелли” продається в світі кожні 2,5 секунди.

5 лютого святкують День морозива на сніданок / Pexels

В першу суботу лютого святкують День морозива на сніданок. Цього року свято припадає на 5 лютого. З’явилася ця оригінальна подія в США в 60-ті роки минулого століття. А придумала свято мешканка міста Рочестер і мати 6 дітей, Флоренс Раппапорт. Одного ранку її молодші діти жалілися, що на вулиці надто холодно для прогулянки. Мати сказала, що вони можуть з’їсти морозиво на сніданок і так підняти собі настрій. Наступного року все повторилося, а згодом стало справжньою традицією.

Діти і онуки Флоренс розповсюдили цю традицію всіма Сполученими Штатами, а потім це свято почали святкувати також в Німеччині, Італії, Китаї та навіть деяких африканських країнах. Весна ще далеко. Тому, щоб не поринути у зимову депресію, можна пригостити себе і своїх близьких морозивом на сніданок.

А ще 5 лютого святкується День ерудита. Ця подія присвячена інтелектуально обдарованим людям, які мають великий багаж знань і знають, як ним користуватися. Ерудованість зовсім не пов’язана з наявністю вищої освіти. Ерудована людина самовдосконалюється протягом всього життя і читає багато різноманітної літератури.

Які завтра ще свята в світі:

День кронпринцеси Мері в Данії;

День монарха;

День шоколадного фондю в США.

Яке завтра, 5 лютого, церковне свято

5 лютого - день пам'яті святої Агати / commons.wikimedia.org

5 лютого в церковному календарі – день пам’яті святої Агати. Народилася свята Агата на острові Сицилія (Італія) в місті Катанія 235 року. Тому Агату часто в християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською. Її родина була шляхетною і дуже заможною.

В юності дівчина вирізнялася надзвичайною вродою. А тому в неї було багато залицяльників. Проте вона обрала для себе інший шлях, вирішила залишитися дівою і присвятити життя служінню Богові.

Серед тих, кому Агата відмовила, був і сенатор Квінтіан. Через це він зненавидів дівчину. Під час християнських гонінь Агата була затримана і піддана жорстоким тортурам саме через цю відмову. Їй спочатку відрізали груди, а потім закатували до смерті. Сталося це 261 року, коли Агаті було всього 25 років.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 лютого

Які завтра іменини: Клим, Геннадій, Теодор, Серафим, Євдокія, Катерина.

Талісманом людей, народжених 5 лютого, є сардонікс. В давнину це каміння ділили на чоловіче та жіноче. Вірили, що світлі сардонікси з ніжними відтінками належать жінкам, а темні – чоловікам. А ще вважали, що це каміння має силу омолоджувати організм.

5 лютого народився португальський футболіст Кріштіану Роналду / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

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1804 рік – фінський поет, автор гімну Фінляндії Юхан Людвіг Рунеберг;

1812 рік – французький барон Жорж Шарль Дантес (саме він вбив поета О. Пушкіна);

1840 рік – американський конструктор і промисловець, творець автоматичної гвинтівки, гармати і станкового кулемета Хайрем Стівенс Максим;

1840 рік – шотландський ветеринар, винахідник пневматичних шин Джон Данлоп;

1878 рік – французький інженер і промисловець, творець відомої автомобільної компанії Андре Сітроен;

1914 рік – американський письменник Вільям Берроуз;

1985 рік – португальський футболіст Кріштіану Роналду.

Що не можна робити цього дня

5 лютого забороняється відмовляти в допомозі тим, хто її попросив.

Вагітним говорили не стояти на порозі будинку.

А ще намагалися не веселитися і не співати.

Народні прикмети і традиції на 5 лютого

Вранці 5 лютого синиці голосно щебечуть до морозів найближчим часом / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо сонячна погода, то весна буде ранньою;

вранці 5 лютого синиці голосно щебечуть до морозів найближчим часом;

по деревах скаче білка, скоро настане відлига;

багато снігу означає, що і хліба буде багато;

яка погода 5 лютого, такою вона буде і в січні наступного року.

5 лютого наші предки молилися святій Агаті, яку вважали захисницею від природних сил. Було прийнято йти до церкви і освячувати сіль, воду і хліб.

Погода на завтра, 5 лютого

Завтра, 5 лютого, в Києві похмуро, вдень дрібний сніг, який до вечора зміниться на дощ. В Львові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі похмуро, але опадів не очікується. В Харкові хмарно і без опадів.

Температура повітря в Києві +2 вдень і -7 вночі. В Львові +2 вдень і близько нуля вночі. В Одесі +4 вдень і -1 вночі. В Харкові -4 вдень і -7 вночі.

Пам’ятні дати 5 лютого

5 лютого 2021 року у Німеччині висувають звинувачення 95-річній екссекретарці нацистського табору / Pexels

Цього дня рік тому на Запорізькій ТЕС відбувається аварія, а у Німеччині висувають звинувачення 95-річній екссекретарці нацистського табору.

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 лютого: