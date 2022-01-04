Яке завтра, 5 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 5 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

5 січня 2022 року – середа. У християн Свято святого Феодула (Федулів день). Якщо 5 січня дує сильний вітер, це віщує щедрий майбутній урожай. Цього дня 1918 року в УНР входять в обіг перші українські банкноти (номінал 100 карбованців), а 1930 року виходить постанова ЦК ВКП (б) "Про темпи колективізації та заходи допомоги держави колгоспному будівництву", яка призвела до початку Голодомору 1932-33 років.

До Нового року залишилося 360 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

В Чорногорії, Сербії та Боснії Різдво святкують не один день, а цілих три. Тому 5 січня тут проходить народне релігійне свято Туціндан. Саме з цього дня починається святкування одного з найбільш важливих релігійних свят – Світле Різдво Христове. Хоч Туціндан вважається православним святом, воно зберегло певні елементи язичництва.

Створення Туціндана відносять до періоду правління архієпископа Савви, який 1219 року започаткував першу Сербську церкву. Святий Савва намагався зберегти народні звичаї, а тому часто поєднував їх з православними традиціями. Він вважав, що так зможе залучити більшу кількість послідовників.

За традицією в свято Туціндан ріжуть ягня або порося, яке збираються подавати на різдвяний стіл 7 січня. З покоління в покоління на цих територіях (Боснія, Сербія, Чорногорія) передається легенда, що цього дня не можна карати дітей, інакше вони буду себе погано поводити протягом усього року.

5 січня - Міжнародний розвантажувальний день / Pexels

5 січня святкується Міжнародний розвантажувальний день. Свято з’явилося зовсім недавно і частіше його святкують прибічники здорового харчування. Дату обрали не випадково. Адже це перші дні після Нового року, а його в багатьох країнах світу святкують з особливим розмахом і щедрим святковим столом. Необачність в їжі та вживання алкогольних напоїв призводить до негативних наслідків для людського здоров’я.

Щоб не набрати вагу і не придбати проблем зі шлунково-кишковим трактом, 5 січня рекомендовано перейти на легкі страви (без великої кількості вуглеводів та жирів). Також прибічники святкування Міжнародного розвантажувального дня радять відмовитися хоча б на цей один день від алкоголю і газованих напоїв. Краще додати в свій раціон трав’яні чаї, очищену воду без газу, домашні несолодкі компоти.

Завдяки таким простим порадам ви зможете привести всі обмінні процеси організму в норму та перейти до звичного режиму харчування.

Яке завтра свято ще в світі:

День кидання кексів (В місті Маніту Спрінгс, штат Колорадо, США, з 1995 року прийнято проводити щорічний турнір по киданню кексів (Fruitcake Toss));

День ковбаси в Клітеро (Ланкашир, Великобританія);

День полуниці в Японії;

Національний день збитих вершків в США;

Національний день птахів в США.

Яке завтра, 5 січня, церковне свято

5 січня - день пам’яті преподобного Павла Неокесарійського / pixabay.com

5 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Павла Неокесарійського. Він був відомий непорушною вірою та своїми чеснотами.

В часи діянь преподобного Павла Неокесарійського Никомидією правив жорстокий правитель Ликимій, який був відомий гоніннями проти християн. Коли він почув про благочестиві справи Павла, то відразу викликав його до себе.

За віру в Христа преподобного спіткали страшні муки. Йому погрожували, морили голодом, довго били. Проте дух Павла залишався незламним. Тоді йому вклали в руки розпечений обруч з заліза та стягували скобками, поки залізо не охолонуло. Через ці тортури руки преподобного так сильно спеклися, що він більше не міг ними нічого робити. Тоді його кинули до в’язниці.

Преподобного Павла разом з іншими ув’язненими за християнську віру звільнили і повернули на батьківщину, коли на престол зійшов Костянтин Великий. На I Всесвітньому Соборі в Нікеї його представили імператору, який приклався до рук святого та поцілував їх. Преподобний повернувся до свого міста, де керував паствою до самої своєї смерті.

Також 5 січня – день пам’яті преподобного Нифонта Кіпрського. Все його життя можна взяти за приклад відчайдушної боротьби з гріхопадінням. Воно надає людям надію, що щире каяття веде до прощення.

Маленьким хлопчиком Нифонт був богобоязливим та слухняним. Проте погане оточення негативно вплинуло на нього в юності. Він почав вести гріховне життя, проте в хвилини просвітління жахався своїх же вчинків. Проте Нифонт вважав, що прощення йому вже неможливо отримати, а тому продовжував котитися вниз.

Одного дня товариш сказав Нифонту, що його обличчя стало чорним. Ці слова сильно вплинули на молодого чоловіка. І він вирішив знову повернутися до праведного життя. Він відрікся від усього мирського та щоденно молився Божій Матері. 4 довгих роки Нифонт вів боротьбу зі спокусою.

Завдяки своїй силі волі Нифонт заслужив прощення та отримав від Бога дар бачити в людях демонів і виганяти їх. Постарівши Нифонт відправився в Александрію. За Божим пророцтвом патріарх там посвятив його в єпископи міста Констанція (Кіпр). За легендою перед смертю перед святим явилися янголи та Божа Матір.

5 січня у християн Свято святого Феодула. Прийшло воно до нас з раннього християнства. Святий був читцем при церкві в період гонінь за християнами і на той час став однією з найвідоміших жертв. Коли Феодула схопили, то запропонували відректися від віри. Проте він обрав смерть.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 січня

Які завтра іменини: Давид, Павло, Наум, Федул, Нифонт, Феодул, Феоктист, Оникій, Василь.

Талісманом людей, народжених 5 січня, є перли. Природні білі перли зустрічаються вкрай рідко, адже на їхнє створення йдуть роки. В складі цих каменів є карбонат кальцію та роговий білок конхіолін, які об’єднуються, коли чужорідне тіло потрапляє в раковину молюска. Перли вважаються символами вірності в коханні, допомагають зміцнити сімейні зв'язки та захищають почуття.

5 січня народився японський режисер анімаційних фільмів, Міядзакі Хаяо / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1592 рік – 5-й монгольський падишах, який побудував відомий мавзолей Тадж Махал, Шах Джахан;

1838 рік – французький математик Каміль Жордан;

1855 рік – винахідник безпечної бритви, Кінг Кемп Жилет;

1876 рік – перший канцлер Федеративної республіки Німеччина, Конрад Аденауер;

1880 рік – український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю, Василь Верховинець;.

1909 рік – американський логік і математик, праці якого стали основою теоретичної інформатики, Стівен Коул Кліні;

1923 рік – командир сотні УПА, політв'язень, який провів у тюрмах і таборах понад 32 роки, Мирослав Симчич;

1932 рік – італійський письменник та філософ Умберто Еко;

1941 рік – японський режисер анімаційних фільмів, Міядзакі Хаяо;

1942 рік – українська фітотерапевтка, Наталя Земна (Зубицька);

1960 – український журналіст, громадський та політичний діяч, Микола Вересень (Ситник);

1969 рік – американський музикант, Мерилін Менсон;

1986 рік – українська фехтувальниця, шпажистка, чемпіонка Європи 2009 року в індивідуальних змаганнях, володарка двох бронзових нагород ЧЄ, Яна Шемякіна.

Що не можна робити в цей день

5 січня забороняється когось бити (навіть жартома), тому що вас може спіткати серйозна хвороба.

Небажано цього дня працювати з будь-якими гострими предметами, бо якщо 5 січня поранитися, то весь рік проведеш в хворобах. Цікаво, що навіть в наші дні більшість людей намагається не планувати на 5 січня ніякі хірургічні втручання.

На Федулів день наші предки нічого не шили і не підшивали, тому що вірили, що інакше проживуть менше, ніж було відведено.

Народні прикмети і традиції 5 січня

5 січня селяни пекли різну випічку, особливо пісну та святкове печиво у вигляді різних тварин / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: дме сильний вітер та йде сніг – в липні буде холодно і дощ;

5 січня вітряно, варто чекати доброго врожаю;

кури неспокійно себе ведуть до заметілі;

5 січня хропе кінь – буде сніжна буря.

Наші предки на Федулів день, 5 січня, обов’язково йшли до Церкви та молилися Богородиці. Люди намагалися закінчити всі справи до Різдва, тому що вважалося, що тоді можна відігнати від оселі злих духів. Для цього щедро годували домашніх тварин, вичищали весь двір, займалися справами по господарству. Також 5 січня селяни пекли різну випічку, особливо пісну та святкове печиво у вигляді різних тварин.

Після того, як печиво виймали з печі, то відразу завертали в ганчірки та ховали до Різдва, щоб воно не попалося на очі нечистій силі. Цікаво, що цією перепічкою обов’язково пригощали домашню худобу, а на стіл виставляли тільки найсмачніше печиво.

Прогноз погоди на завтра, 5 січня

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Завтра, 5 січня, в Києві весь день протримається похмура погода. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен закінчитися. Вдень він знову почнеться і йтиме до вечора. У Львові до самого вечора хмарна погода. Вранці почнеться дощ, який до обіду повинен посилитися, а до вечора закінчитися. В Одесі хмари зранку зникнуть. Без опадів. У Харкові протягом усього дня хмарно. Вранці можливий дощ, який до полудня закінчиться.

Температура повітря 5 січня в Києві +7 вдень та +3 вночі. У Львові вдень +9, а вночі +3. В Одесі вдень очікується +10, вночі +6. У Харкові вночі +1, а вдень +4.

Пам’ятні дати 5 січня

5 січня 2021 року у Лондоні, незважаючи на новорічні свята, продовжується суворий локдаун / Pexels

В цей день рік тому у Лондоні, незважаючи на новорічні свята, продовжується суворий локдаун, а у Румунії через сильні опади почалися паводки.

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 січня: