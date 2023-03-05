Яке завтра, 6 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 березня 2023 — понеділок. 376-й день війни в Україні.

Яке завтра, 6 березня, церковне свято

6 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Тимофія. Жив він у Малій Азії в VIII столітті. Молився та вів помірне життя ще з юних років, за що Господь нагородив його владою над нечистою силою та даром зцілення.

Тимофій за своє життя зробив чимало чудес, які він здійснював за допомогою молитов. Наприклад, рятував біснуватих людей від демонів, виліковував важкохворих. Останні роки свого життя провів у самоті, багато молився та поневірявся в пустелі. Помер в глибокій старості.

Що не можна робити в цей день

Краще не вживати алкогольні напої цього дня, навіть у малій кількості.

Також не варто поливати кімнатні рослини чи висаджувати нові.

В жодному разі не залишайте справи незакінченими.

Народні прикмети і традиції на 6 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: під деревами вже розтанув сніг, значить скоро прийде тепло;

течуть струмки — буде рання посівна.

6 березня течуть струмки — буде рання посівна / Фото: Pexels

В народі 6 березня називали "Тимофій" або "Тимофій Весновій". Наші предки вірили, що саме цього дня вже відчутно перший подих весни. А тому люди вже починали готуватися до весняних робіт на полі і городі.

Погода на 6 березня

Завтра, 6 березня, в Києві вранці ясно, але потім з'являться хмари, без опадів. У Львові похмуро, ввечері можливий дрібний сніг. У Харкові в другій половині дня буде хмарно, але до вечора знову проясниться, без опадів. В Одесі вдень хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +2 вдень та -2 вночі. У Львові +1 вдень та -3 вночі. У Харкові +3 вдень та -3 вночі. В Одесі +7 вдень та +2 вночі.

Пам’ятні дати 6 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 березня:

12 рік до н. е. — імператор Октавіан Август приймає титул Pontifex Maximus, найважливішу посаду римської релігії;

632 рік — заключна проповідь пророка Магомета на горі Арафат;

1665 рік — починає видаватися найстаріший науковий журнал світу — Philosophical Transactions of the Royal Society;

1853 рік — Театр ла Феніче (Венеція) вперше ставить "Травіату" Джузеппе Верді;

1857 рік — Верховний суд США у справі Дред Скотт проти Сендфорда постановляє, що Конституція США не передбачає громадянства, прав і свобод для чорношкірих людей;

1899 рік — німецька компанія Bayer отримала патент на торговельну марку "аспірин";

1902 рік — засновують футбольний клуб "Реал Мадрид";

1913 рік — вперше в пресі згадують слово "джаз";

1918 рік — Українська Центральна Рада проголошує адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі;

1933 рік — новий президент США Ф. Д. Рузвельт на тиждень зупиняє усі банківські операції, що допомогло відновити довіру американців до банківської системи у розпал Великої депресії;

1939 рік — на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку;

1964 рік — боксер Кассіус Клей приймає іслам і стає Мухаммедом Алі;

1970 рік — в Англії виходить сингл "The Beatles" "Let It Be";

1991 рік — засновують Національний олімпійський комітет України;

1992 рік — починається розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України;

2003 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон "Про Державний гімн України";

2002 рік — Енія отримує нагороду World Music Awards як найуспішніша виконавиця у світі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 березня

Які завтра іменини: Тимофій, Остап, Захар, Юрій, Хома, Іван, Георгій, Єгор.

Талісманом людини, народженої 6 березня є аметист. Цей ювелірний самоцвіт вважають найдорожчим різновидом кварцу. В давнину вважалося, що аметист захищає свого власника від алкоголізму. Цей камінь уособлює собою відданість, щирість, гармонію. В Стародавньому Римі його називали "благословенним". А ще вірили, що потужна енергетика аметисту дарує людині внутрішнє умиротворення та спокій душі.

В цей день народилися:

1851 рік — український вчений, агроном Ізмаїльський Олександр Олексійович;

1931 рік — український композитор, автор класичної та популярної музики Олександр Білаш;

1946 рік — український актор та режисер Володимир Талашко;

1947 рік — український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України, ректор Львівського університету Іван Вакарчук;

1984 рік — актриса, журналістка, телеведуча, громадська діячка Соколова Яніна Михайлівна.

Який завтра день в Україні і світі

6 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день тенісу / Фото: Pexels

6 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день тенісу. Щороку свято припадає на перший понеділок березня. Засноване воно було 2013 року за ініціативи Міжнародної федерації тенісу. Головна мета цього дня — популяризувати теніс та заохотити людей долучатися до гри. Також свято покликане відзначити такі якості цього виду спорту як майстерність, щоденна робота, дисципліна, які орієнтовані на результат. Щороку під час цієї події проводяться різноманітні заходи, як от тенісні турніри або виставки.

Також 6 березня святкується Європейський день праведників. Подія спрямована на вшанування людей, які продемонстрували мужність і відданість у захисті прав людини і сприянні справедливості та свободи. Заснував свято Європейський парламент 2012 року для того, щоб показати свою шану героїзм людей, які намагалися рятувати інших в найтемніші часи історії людства (Голокост, етнічні чистки тощо).

Також метою цього дня є надихання майбутніх поколінь протистояти будь-якій несправедливості, пропагувати такі людські цінності як солідарність, толерантність, гідність. Це можливість відзначити простих людей, які зробили надзвичайні кроки для того, щоб захиститися від зла. Ці люди можуть походити з різних верств суспільства і їхні вчинки не обов'язково повинні бути великими. Головне — робити все правильно.

А ще 6 березня Всесвітній день боротьби з лімфедермою. Щорічна подія, яка проводиться для того, щоб підвищити обізнанність, що таке лімфедерма. Це хронічний стан, за якого з'являються набряки по всьому тілу через пошкодження або блокування лімфатичної системи. Лімфатична система відіграє важливу роль та підтримує імунну систему організму. Вона відводить рідини та продукти життєдіяльності з тканин. І коли вона порушується, це може призвести до ряду проблем — дискомфортні відчуття і біль під час руху.

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