Яке завтра, 6 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 квітня, святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Віряни вшановують пам'ять преподобного Захарія. До Нового року залишилося 269 днів.

6 квітня 2023 року — четвер. 407-й день війни в Україні.

Яке завтра, 6 квітня, церковне свято

6 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Захарія. Він був постником в Далеких печерах в Києво-Печерській лаврі. Їв він лише одні зерна і овочі після заходу сонця, пив воду. За це отримав дар бачити бісів і ангелів.

Про життя Захарія відомо дуже мало. Згідно з антропологічними дослідженнями, помер він у віці 20-25 років, мав невеликий зріст (до 154 сантиметрів), а його мощі зараз спочивають у Дальніх печерах.

Що не можна робити цього дня

Не лайтеся і не вживайте нецензурну лексику.

Без потреби краще не виходити з дому.

Не варто вживати шкідливу і масну їжу.

Якщо потрібна допомога, не відмовляйте в ній.

Народні прикмети і традиції на 6 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла ніч — на таку ж весну;

вранці роса — коням не потрібно буде вівса, тому що просо добре вродить;

пішов сніг, буде хороший урожай гречки;

якщо до 6 квітня сніг повністю зійшов, то вже снігу не буде до наступної зими.

6 квітня вранці роса — коням не потрібно буде вівса, тому що просо добре вродить / Фото: Pexels

6 квітня традиційно проводилися обряди вигнання нечистих сил. Для цього розпалювали багаття, підпалювали палицю від нього і обходили з нею навколо будинку за годинниковою стрілкою. Робити це намагалися ввечері, щоб злі духи завжди обходили житло стороною.

Погода на 6 квітня

Завтра, 6 квітня, в Києві хмарно, вранці дощ, який послабшає після обіду, але буде йти до вечора. У Львові похмуро, в першій половині дня сильний сніг, який почне стихати після обіду і ввечері переросте у сніг із дощем. У Харкові хмарно, дрібний дощ протягом всього дня, може посилитися після обіду. В Одесі хмарна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві — +12 вдень та +9 вночі. У Львові — 0 вдень та -1 вночі. У Харкові — +13 вдень та +11 вночі. В Одесі — +7 вдень та +3 вночі.

Пам’ятні дати 6 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 квітня:

1327 рік — італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрічає свою кохану Лауру;

1384 рік — португальці розбивають кастильців у битві при Атолейруші;

1453 рік — починається облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II;

1748 рік — в Італії виявляють руїни Помпеї;

1814 рік — Наполеон зрікається престолу, його засуджують до заслання на острів Ельба;

1818 рік — у Парижі барон Карл Де Дрез демонструє перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда);

1869 рік — отримано патент на целулоїд;

1896 рік — в Афінах починаються перші сучасні Олімпійські ігри;

1909 рік — Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягають Північного полюса;

1917 рік — початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;

1941 рік — німецько-італійські війська починають воєнні дії проти Королівства Югославія;

1968 рік — групу Pink Floyd покидає засновник і ідейний натхненник Сід Барретт;

1970 рік — під час п'ятого турне по США музиканти Led Zeppelin стають почесними громадянами міста Мемфіс;

1992 рік — Майкрософт представляє операційну систему Windows 3.1;

1994 рік — початок геноциду в Руанді, після того як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жувеналь Габ'ярімана і Бурунді Сіпрієн Нтар'яміра;

2005 рік — президентом Іраку стає Джалаль Талабані;

2009 рік — о 03:32 в Італії (провінція Абруццо) стається землетрус магнітудою від 5,8 до 6,3;

2016 рік — Нідерланди на консультативному референдумі відкидають асоціацію України і ЄС.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 квітня

Які завтра іменини: Степан, Мартин, Яків, Петро, Захар, Артем.

Талісманом людини, народженої 6 квітня, є гранат. Дорогоцінний мінерал, який відрізняється насиченим червоним кольором. Відомий людству ще з часів стародавніх цивілізацій, але особливо популярним став в Середньовіччі. Здавна вірили, що гранат може розпалити пристрасті.

Цього дня народилися:

1941 рік — український поет, автор пісні "Волинь моя" Степан Кривенький;

1965 рік — український бандурист, поет, бард, лавреат фестивалю "Червона Рута-1989" Едуард Драч;

1968 рік — український футболіст Іван Гецко;

1970 рік — українська співачка та композиторка Ірина Білик;

1973 рік — MC і DJ української альтернативно-реперської формації "Танок на Майдані Конґо" Олександр "Фоззі" Сидоренко.

Який завтра день в Україні і світі

6 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку / Фото: Pexels

6 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Молоде свято, яке вже досить активно святкується міжнародною спільнотою. Свято започаткували представники ООН для того, щоб привернути увагу людства на важливість спорту та спортивних змагань для розвитку людини та створення мирних відносин між країнами. Відбулося це влітку 2013 року під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

Перше святкування відбулося 6 квітня 2014 року. Тоді посаду генерального секретаря ООН обіймав Пан Гі Мун. Він звернувся до громади зі словами підбадьорення і попрохав підтримати в кожній країні святкування важливого свята. Пан Гі Мун підкреслював, що спорт — це універсальний фактор, який об'єднує людей різного соціального походження, статків, національностей.

Також 6 квітня — Всесвітній день настільного тенісу. Подія була створена Міжнародною федерацією настільного спорту 2015 року. З того часу це свято спільно відсвяткувало понад 50 країн. Дату обрали на честь Дня спорту на благо миру та розвитку. До 1936 року настільний теніс носив назву "пінг-понг", а 1988 року він здобув статусу олімпійського виду спорту. Його популярність можна пояснити доступністю, адже людині не потрібна особлива фізична підготовка. Батьківщиною настільного тенісу вважають Англію.

А ще 6 квітня святкують Міжнародний день обслуговування доріг. Діяльності працівників, які піклуються про обслуговування доріг, часто приділяють надто мало уваги. Але щодня кожен з нас користується дорогами. В поняття "дорожне обслуговування" входять організація доріг, нагляд за їхнім станом і необхідним обладнанням, управління ними тощо.