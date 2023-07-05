Яке завтра, 6 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 липня, Всесвітній день поцілунку та Всесвітній день кардіолога. Віряни вшановують пам'ять Агрипини Римської. До Нового року залишилося 178 днів.

6 липня 2023 року — четвер. 498-й день війни в Україні.

Яке завтра, 6 липня, церковне свято

6 липня в церковному календарі – день пам’яті Агрипини Римської. Народилася вона в багатій родині і з юних років вірила в Бога, тому прийняла християнство. Відбувалося це за часів правління імператора Валеріана, який був відомий своїм жорстоким поводженням з християнами. Дівчину схопили, але навіть перед судом вона не зреклася своєї віри. Довго її катували і мучили, а в кінці закували ланцюгами, але з'явився Янгол і допоміг їй вибратися. Померла Агрипина від отриманих ран.

Що не можна робити цього дня

Не можна сумувати, потрібно викинути з голови будь-який негатив.

Не давайте гроші в борг, можна залишитися ні з чим.

Краще не аналізуйте свої сни.

Народні прикмети і традиції на 6 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: не співає соловей, отже, пора ячмінь збирати;

велика роса означає, що добре вродять огірки і горіхи;

йде дощ — до неврожаю;

дощить — ще п'ять днів буде негода.

6 липня йде дощ до неврожаю / Фото: Pexels

Здавна вважалося, що цього дня потрібно піти в лазню і добре попаритися, або хоча б скупатися в річці. Так можна очиститися від хвороб і усього негативу. А ще наші пращури вмивалися 6 липня ранковою росою, вірили, що тоді довше буде зберігатися молодість.

Погода на 6 липня

Завтра, 6 липня, в Києві похмуро, можливий невеликий дощ. У Львові мінлива хмарність, опадів не очікується. У Харкові похмуро весь день, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +17 вночі. У Львові — +25 вдень та +15 вночі. У Харкові — +27 вдень та +17 вночі. В Одесі — +28 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 6 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 липня:

1253 рік — відбувається коронація Міндовга, першого та єдиного в історії Литви короля;

1415 рік — спалюють на багатті лідера чеських протестантів Яна Гуса;

1439 рік — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписують Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви;

1483 рік — коронований Річард III Англійський;

1535 рік — за звинуваченням у державній зраді страчують англійського гуманіста, лорда-канцлера Томаса Мора, пізніше зарахований до лику католицьких святих;

1651 рік — полковник Мартин Небаба загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва;

1687 рік — Ісаак Ньютон публікує у Лондоні знамениті "Philosofiae naturalis principia mathematika", в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики;

1785 рік — долар стає національною валютою США;

1809 рік — за наказом Наполеона Папа Римський Пій VII викрадають з Ватикану і вивозять до Гренобля;

1938 рік — у Французькій республіці відбувається конференція, де розглядалося питання стосовно біженців з Третього рейху;

1957 рік — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні;

1958 рік — урочисто відкривають Національний експоцентр України ("ВДНГ");

1994 рік — на екрани США виходить фільм "Форрест Гамп";

2005 пік — Верховна Рада ухвалює Кодекс адміністративного судочинства України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 липня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Святослав, Теодор, Федір, Агрипина.

Талісманом людини, народженої 6 липня, є альмандин. Різновид граната, який притягує до себе погляд. Був відомий ще в стародавні часи і застосовувався для виготолвення прикрас. Здавна вірили, що альмандин має міцний зв'язок з вогняною стихією.

Цього дня народилися:

1851 рік — український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч Іван Левинський;

1946 рік — 43-й президент США Джордж Вокер Буш.

Який завтра день в Україні і світі

6 липня святкують Всесвітній день поцілунку / Фото: Pexels

6 илпня в Україні і світі святкують Всесвітній день кардіолога. Свято було створене за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я на початку XXI століття. Про кардіологію знали ще в Стародавньому Єгипті (близько XVII ст. до н.е.). Вчені знайшли документ лікаря, який тоді лікував серце. Однак великий прогрес в цій сфері відбувся за епохи Відродження завдяки унікальним анатомічним дослідженням будови серця Леонардо да Вінчі.

Також 6 липня День народження американського долара. Знак долара придумав бізнесмен з США Олівер Поллок на початку квітня 1778 року. Тоді єдиними грошовими одиницями в країні були іспанський долар та британський фунт. Але від них США відмовилися відразу після здобуття незалежності. 1785 року американський долар на конгресі країни було визнано національною валютою.

А ще 6 липня святкують Всесвітній день поцілунку. Це чудова можливість ще раз усвідомити, що поцілунки відіграють важливу роль у створенні емоційного стану людини. А ще поцілунки сприятливо впливають на здоров'я. Вони допомагають спалити калорії, зняти стрес. Вперше свято з'явилося в Англії в XIX столітті. Згодом воно набуло міжнародного значення і поширилося по інших країнах світу.