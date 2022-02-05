Яке завтра, 6 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 6 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 лютого 2022 року – неділя. В церковному календарі – день пам’яті Ксенії Римлянки. Цього дня 1996 року британська арктична станція “Фарадей” була передана українським полярникам (на її базі створено станцію “Академік Вернадський”), а 1952 року В Великобританії королевою проголошена Єлизавета Маунтбаттен (нині Єлизавета II).

До Нового року залишилось 328 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

6 лютого у світі Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Подія була заснована ООН 20 грудня 2012 року, коли прийняли резолюцію про встановлення цього важливого дня. Сьогодні будь-які немедичні операції, які калічать жіночі статеві органи, визнані порушенням прав жінок, а також крайньою формою дискримінації. Проте такі практики все ще розповсюджені в малорозвинених країнах. Зокрема, на Близькому Сході та в Африці.

6 лютого Міжнародний день бармена / Pexels

Щороку 6 лютого святкують Міжнародний день бармена. Важко уявити сучасну вечірку без бармена. Вони створюють вишукані коктейлі та святковий настрій. Хоч на перший погляд професія бармена складається лише з демонстрації своєї майстерності та відвідування вечірок, проте все не так просто. Насправді, ця робота вимагає творчого підходу, особливих здібностей та багатьох знань.

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Дату святкування обрали на честь пам’яті католицького святого Аманда, який відрізнявся гостинністю та товариськістю. Він проживав у Франції, в регіоні, який здавна славився виноградниками. А тому святого вважають покровителем виноробів та шинкарів. Свято запровадили 2008 року. А ініціаторами його стали українці з вечірнього клубу “Докер паб” разом з Міжнародним центром бармена “Planet Z”.

А ще 6 лютого День Боба Марлі на Ямайці. Саме цього дня 1945 року народилася майбутня зірка реґі Боб Марлі (справжнє ім’я Роберт Неста Марлі). Жителі Ямайки дуже пишаються цим виконавцем та весело святкують його день народження.

Реґі (музичний стиль, в якому творив Боб Марлі) виник 1968 року саме на Ямайці. Це танцювальна музика, особливістю якої є поєднання гри на парних долях гітари, One Drop барабану та особливого мінливого голосу співака. На Ямайці цей стиль музики дуже популярний, але лише Боб Марлі зміг стати всесвітньо відомим його представником. Найвідомішою його піснею вважається “One Love”, яка побачила світ 1977 року.

Окрім музики, Боб Марлі також був громадським діячем та цікавився грою в футбол. На жаль, прожив співак лише 36 років і помер 1981 року.

6 лютого Всесвітній день без мобільного телефону / pixabay.com

З 6 по 8 лютого у світі святкують Всесвітній день без мобільного телефону. Акція закликає відмовитися на 3 дні від використання цього гаджету, щоб позбутися залежності від нього. Існує цей день з 2001 року, коли його було створено за ініціативою французького письменника Філа Марсо. Саме він написав перший роман мовою SMS-повідомлень. Літератор закликав частіше виходити на вулицю без мобільного телефону.

Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня католицькі віряни святкують іменини Гастона. Це ім’я в 1970-х роках було згадано в популярному хіті того часу “Le téléfon” французького співака Ніно Феррера. Там є такі слова: “Гастон, дзвонить телефон! Але знову ніхто не відповідає”. Тому найбільш значущою та символічною ця подія є для французів.

Яке завтра свято ще в світі:

День британського йоркширського пудингу;

День свинячої шкурки в США;

День штату Массачусетс в США.

Яке завтра, 6 лютого, церковне свято

6 лютого - день пам’яті преподобної Ксенії Римлянки / commons.wikimedia.org

6 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобної Ксенії Римлянки. Народилася V століття в родині римського сенатора. При народжені отримала ім’я Євсевія. З ранніх років дівчинка тягнулася до Бога. Проте у її батька були на неї інші плани. Коли дочка підросла, батьки обрали їй нареченого і почали готуватися до шлюбу. Євсевія не захотіла підкоритися батьківській волі, а тому віддала нужденним все своє майно і таємно втекла разом з двома служницями.

Поселившись на одному з островів поблизу Малої Азії, Євсевія змінила своє ім’я на Ксенія, а також присвятила життя служінню Господу. Потім вона переїхала до міста Мілас, де на свої кошти збудувала церкву Святого Стефана. Там же заснувала християнську громаду і стала її послушницею. Ксенія вела тихе і смиренне життя, допомагала грішникам, підтримувала всіх нужденних та зломленних духом. Померла під час молитви. Мощі святої Ксенії можуть зцілювати хвороби.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 лютого

Які завтра іменини: Анастасій, Герасим, Іван, Олександр, Тимофій, Оксана (Ксенія).

Талісманом людей, народжених 6 лютого, є сапфір. Назва цього дорогоцінного каменю походить від грецького слова “сапфеірос”. Найбільше сапфір видобувається в США, на острові Мадагаскар та на Балі. Цікавий факт: найбільшим знайденим сапфіром вважається камінь масою понад 3500 карат. Його знайшов доктор Майер, прогулюючись занедбаними печерами в Північній Каліфорнії.

6 лютого народився 40-вий президент США Рональд Рейган / commons.wikimedia.org

В цей день народилися:

1806 рік — український філософ, історик філософії, богослов Орест Новицький;

1861 рік — український хімік, який винайшов протигаз, Микола Зелінський;

1883 рік — авіаконструктор, творець першого гідролітака Дмитро Григорович;

1911 рік — 40-вий президент США Рональд Рейган;

1931 рік — американський кіноактор Ріп Торн;

1932 рік — французький кінорежисер Франсуа Трюффо;

1945 рік — ямайський композитор, співак реґі, громадський діяч Боб Марлі;

1962 рік — американський співак Вільям Бейлі.

Що не можна робити в цей день

6 лютого забороняється перестилати ліжко.

Літні люди не повинні в'язати і шити.

Намагайтеся не об’їдатися.

Народні прикмети і традиції на 6 лютого

6 лютого кружляє завірюха — корму для худоби буде мало / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо сонячно, значить весна прийде рано;

на Оксани стоїть безвітряна погода, друга половина липня буде без дощів, а якщо вітер, треба чекати дощу;

6 лютого кружляє завірюха — корму для худоби буде мало;

на світлому небі видно хмари до хорошої погоди.

В народі 6 лютого називають “Ксенія Півзимниця”. Селяни починали перевіряти, чи вистачить запасів зерна до нового врожаю. А ще існувало повір’я: той, хто першим сяде за стіл вечеряти — невдовзі помре. Тому 6 лютого не вечеряли або першими садили людей похилого віку.

Погода на завтра, 6 лютого

Завтра, 6 лютого, в Києві до самого вечора протримається хмарна погода, вранці можливий дрібний дощ зі снігом, який вдень переросте в сніг. У Львові похмура погода, вдень очікується дощ зі снігом. У Одесі без опадів, але весь день хмарно. У Харкові дрібний сніг з ранку до вечора.

Температура повітря в Києві +2 вдень та +1 вночі. В Львові +3 вдень і +1 вночі. В Одесі +5 вдень і -1 вночі. В Харкові +1 вдень і близько 0 вночі.

Пам’ятні дати 6 лютого

6 лютого 2021 року Китай схвалює вакцину проти коронавірусу “SinoVac” / Pexels

В цей день рік у Києві пікетують будівлі телеканалів “Інтер” і “Наш”, а Китай схвалює вакцину проти коронавірусу “SinoVac”.

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 лютого: