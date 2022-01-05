Яке завтра, 6 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 6 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

6 січня 2022 року – четвер. У християн східного обряду Святвечір (Святий вечір, Вігілія, Надвечір’я Різдва Христового, Багата кутя). Вся родина збирається за святковим столом, їсть кутю та 12 пісних страв. Цього дня 1846 року Тарас Григорович Шевченко в Переяславі закінчує писати “Заповіт”, а 1838 року Самюель Морзе продемонстрував телеграфний апарат, який принципово змінив спосіб передавання даних на великі відстані.

До Нового року залишилося 359 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

6 січня християни східного обряду святкують Святвечір (Святий вечір, Надвечір’я Різдва Христового, Вігілія, Багата кутя). Цього дня очікують одну з найбільших та найважливіших подій в релігійному світі — народження Ісуса Христа. З самого ранку і до Святої вечері віряни притримуються суворого посту, п’ють лише воду. Тільки дітям, стареньким та хворим дозволяється їсти пісні страви в невеликій кількості.

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Подія народження Ісуса Христа описана в Євангеліє від Матвія та Луки. Традиційно Святвечір святкують вдома. Вдень господиня готує 12 пісних страв, серед яких обов’язково кутя, узвар, вареники, борщ, пампушки, капуста, гриби, горох, риба. Під забороною вживання алкоголю, а також м’ясні продукти.

Обов’язково прибирають в хаті, адже на Різдво повинно бути чисто. З появою на небі першої зірки вся сім’я сідає за святковий стіл. В гості ходити було не прийнято. Цікаво, що на святковий стіл також ставили тарілки і столове приладдя для померлих родичів. Перед початком вечері господар бере ложку куті і підкидає її до стелі. Якщо прилипне хоча б кілька зернят, наступного року буде хороший урожай.

6 січня на Святвечір обов'язково робили Дідуха / commons.wikimedia.org

Під іконами ставили Дідуха — прикрасу з житнього чи пшеничного снопа, яка є символом добробуту, щастя та достатку. Довкола Дідуха наші предки колядували, а на другий день Різдва спалювали. Після Святвечора опівночі проводилася церковна служба, яку обов’язково відвідували всією родиною. Перед тим, як піти до церкви, на столі залишали ложку куті для померлих родичів. Вночі діти і дорослі починали колядувати. Для цього збиралися в групи і ходили від хати до хати, співаючи особливих обрядових пісень. Найпопулярнішою колядкою в Україні вважається “Добрий вечір тобі, пане господарю”:

Найпопулярніша українська колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю"

6 січня в світі – Всесвітній день дітей-сиріт війни. Він присвячений нелегкій долі дітей, які через військові дії залишилися сиротами. Дата 6 січня була обрана французькою правозахисною організацією SOS Enfants en Detresses. Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до проблеми, адже згідно зі статистикою більше 150 мільйонів дітей по всьому світі стали сиротами через військові дії.

6 січня святкують День яблуні / Pexels

Кожного року 6 січня у світі святкують День яблуні. Свято запровадили для того, щоб кожен міг пригадати корисні властивості яблука, а також дізнатися, наскільки ці фрукти важливі для людського організму. Цікавий факт: раніше святкування присвячували найстарішій яблуні світу. Хоча достеменно невідомо, якій саме, адже існує відразу два дерева, вік яких 200 років (яблуня Гранфена та яблуня Брамлі). Проте згодом почали шанувати також і плоди.

Корисні властивості яблук відомі багатьом:

ці плоди допомагають знизити холестерин;

вони покращують стан шкіри;

яблука їдять, якщо хочуть схуднути;

а ще ці плоди зміцнюють імунітет;

і допомагають захистити щитоподібну залозу.

Яке завтра свято ще в світі:

День обіймашок в США;

День трьох королів в Іспанії;

День пісочного печива в США;

День технологій;

День “покличте поета на обід”;

День бобів в США.

Яке завтра, 6 січня, церковне свято

6 січня - день пам’яті преподобномучениці Євгенії Римської / commons.wikimedia.org

6 січня в церковному календарі – день пам’яті преподобномучениці Євгенії Римської. Вона була донькою префекта Єгипту Філіпа. Хоч сам він сповідував язичницьку віру, але добре ставився до християн. Батько виховав Євгенію розумною та освіченою жінкою, давши їй всі знання, які мав сам. Зокрема преподобномучениця вміла читати і розмовляти грецькою мовою та латиною.

Одного разу серед багатьох манускриптів в бібліотеці свого батька Євгенія знайшла писання апостола Павла. Вони так сильно вплинули на неї, що жінка вирішила прийняти християнство. Євгенія вступила до монастиря і навіть переселилася всією сім’єю до Риму.

В той період у Римі всіх дівчат та жінок за спробу долучитися до християнства засуджували до страти та страшних тортур. Це спіткало і Євгенію. В середині III століття, напередодні Різдва Христового її було страчено.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 січня

Які завтра іменини: Пилип, Микола, Агафія, Євгенія, Клавдія.

Талісманом людей, народжених 6 січня, є бірюза. Її називають каменем перемоги. Також астрологи вважають, якщо носити бірюзу, то вона принесе в ваше життя щастя та кохання. Цей камінь широко поширений в природі, його відносять до десятки найбільш шанованих і затребуваних каменів.

6 січня народився український поет, один з найяскравіших ліриків в українській літературі, Володимир Сосюра

В цей день народилися:

1412 рік – національна героїня Франції Жанна д’Арк;

1596 рік – український гетьман Богдан Хмельницький;

1655 рік – швейцарський математик, який запровадив термін "інтеграл", Якоб Бернуллі;

1834 рік – український поет Степан Руданський;

1898 рік – український поет, один із найяскравіших ліриків в українській літературі Володимир Сосюра;

1906 рік – український мистецтвознавець Лев Долинський;

1938 рік – український поет Василь Стус;

1938 рік – італійський актор, співак Адріано Челентано;

1939 рік – український футболіст і тренер Валерій Лобановський;

1955 рік – британський актор-комік (легендарний "Містер Бін") Ровен Аткінсон;

1972 рік – український футболіст, захисник збірної України Олександр Головко.

Що не можна робити цього дня

6 січня намагалися не спізнюватися до столу на Святвечір, інакше весь рік доведеться жити далеко від дому.

Наші предки намагалися не розмовляти голосно під час Святої вечері, також заборонялося виходити з дому, поки всі не встануть з-за столу.

Молодим хлопцям і дівчатам не можна 6 січня сидіти на кутах столу, адже тоді не зустрінеш своє кохання.

Коли на Святвечір взяв в руки ложку, класти її назад на стіл не можна, поки не закінчиться святкування.

Їжу дозволялося запивати тільки узваром.

6 січня на Святий вечір не можна було запрошувати друзів до застілля.

Не дозволялося залишати стіл порожнім 6 січня, тому що це вважалося поганим знаком.

Кожен член сім’ї повинен скуштувати хоча б одну ложку кожної з 12 страв.

Категорично забороняється 6 січня сваритися.

Народні прикмети і традиції 6 січня

6 січня небо безхмарне, то в лісі буде багато грибів / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

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дивилися, який сьогодні день: почалася відлига – буде поганий урожай;

а ось зоряне небо 6 січня означає, що в новому році урожай буде хорошим;

для бджолярів сприятливим знаком була заметіль на Святвечір;

а якщо небо безхмарне, то в лісі буде багато грибів.

У наших предків основною стравою на Святий вечір вважалася кутя. З нею було пов’язано чимало обрядів та традицій. Приготуванням страв завжди займалася господиня, поки чоловік обходив господарство, прибирав в хліві та годував домашніх тварин.

Після приготування куті, горщик обов’язково відкривали і дивилися: якщо зерна піднялися – наступного року в сім’ї буде щастя, а якщо опустилися – на біди. До куті додавали мед, волоські горіхи, товчений мак, родзинки. В основному інгредієнти змінювалися в залежності від регіонів України.

Для свят обов’язково купували горщик, адже вважалося, що кутя повинна стояти в новому посуді. Важливим був обряд “Нести кутю на покуттю”. За традицією робити це мав наймолодший хлопчик в сім’ї. Напередодні для нього виплітали спеціальні рукавички. Хлопець брав горщик із кутею до рук і промовляв: “Несу кутю на покуттю, на зелене сіно, щоб бджоли (або курчата) сіли”. А ось на Півдні України кутю несла господиня.

Щоб гарно неслися кури, діти залазили під стіл і там квоктали.

Дуже цікаві традиції побутували 6 січня на Закарпатті і в Карпатах. Крім куті тут обов’язково готували спеціальний святковий хліб, який називали “крачун”. Існувало повір’я, що його не можна готувати голими руками, тому що “гола рука — це бідність, а крачун — символ достатку”.

Прогноз погоди на завтра, 6 січня

Завтра, 6 січня на Святвечір, в Києві без опадів, весь день протримається похмура погода. У Львові хмари будуть на протязі усього дня, без опадів. Святвечір в Харкові хмарний, ввечері можливий дрібний дощ. В Одесі без опадів, майже весь день буде ясно.

Температура повітря у Києві 6 січня +5 вдень і +2 вночі. У Львові вдень +3, вночі близько 0. В Одесі +9 вдень і +5 вночі. В Харкові вночі +2, вдень +3.

Пам’ятні дати 6 січня

6 січня 2021 року у Львові встановлюють чотириметрового Дідуха / Львівська міська рада

Цього дня рік тому тривають масові протести в США, які пов’язані з перемогою Джо Байдена в президентських виборах, а у Львові встановлюють чотириметрового Дідуха.

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 січня: