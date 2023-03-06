Яке завтра, 7 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 березня, святкують Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Віряни вшановують пам'ять мучеників Апамейських — Маврикія і 70 святих. До Нового року залишилося 298 днів.

7 березня 2023 — вівторок. 377-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 березня, церковне свято

7 березня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій жив наприкінці III століття, був воєначальником в Апамеї Сирійській. За часів правління імператора Галерія за християнами велися страшні гоніння. І жерці язичницького храму донесли імператору про Маврикія, який ніс віру в Христа.

Тоді Маврикія і його сина привели на суд, де вони твердо підтвердили, що вірять у Господа. Почали їх жорстоко бити, мучити залізними гаками і випробовувати вогнем. Сином Маврикія був юнак Фотін, якого стратили мечем просто на очах батька.

Потім відвели мучеників на болота, де було багато комарів та інших комах, прив'язали до дерев і так залишили. Протягом десяти днів святі терпіли укуси, голод та спрагу, а потім правитель наказав відрубати їм голови.

Тіла страждальців імператор заборонив ховати, однак вночі християни таємно поховали їхні останки на місці жахливої смерті.

Що не можна робити в цей день

Не можна вбивати павуків, особливо тих, хто плете павутину, тому що тоді у вашому домі будуть нещастя.

Дівчатам краще не проводити день в жіночому колі, однак і на самоті бути заборонено.

Не рекомендовано прибирати в будинку – можна вимести всю радість.

Не варто ходити у старечих речах, адже вони притягують проблеми та хвороби.

Народні прикмети і традиції на 7 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сильний туман — чекайте на дощове літо;

на річках все ще тримається лід — не буде весняної риболовлі;

граки почали вити гнізда — на холодну та сиру погоду.

7 березня граки почали вити гнізда на холодну та сиру погоду / Фото: Pexels

За народними прикметами саме 7 березня повертаються з теплих країв ластівки, шпаки і граки. Серед наших предків цей день часто називали "Дівочі сльози", тому що дівчата жалілися на свою долю і просили кращої.

Погода на 7 березня

Завтра, 7 березня, в Києві хмарно, ближче до вечора дощ зі снігом. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові ясно лише зранку, ввечері очікується сильний снігопад. В Одесі похмуро, вдень пройде дощ, який закінчиться до вечора.

Температура повітря в Києві +3 вдень та -2 вночі. У Львові +5 вдень та -2 вночі. У Харкові +3 вдень та -1 вночі. В Одесі +9 вдень та +4 вночі.

Пам’ятні дати 7 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 березня:

321 рік — за указом римського імператора Костянтина неділя стає днем ​​відпочинку від праці;

1573 рік — Іван Федорович засновує у Львові першу друкарню;

1573 рік — Венеція поступається Османській імперії Кіпром;

1788 рік — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото;

1799 рік — Наполеон оволодіває Яффою під час Єгипетського походу;

1866 рік — в Японії укладають союз Сацуми і Тьосю з метою повалення сьоґунату Едо;

1876 рік — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримує патент на телефон;

1900 рік — з борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надходить перше в історії бездротове повідомлення на берег;

1933 рік — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумує популярну й нині гру "Монополія";

1936 рік — у порушення чинних мирних договорів Третій Рейх реокупував Рейнську область;

1941 рік — для підтримки грецької армії у бойових діях проти Італії прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль направляє до Греції 58 тисяч британських і австралійських військових, раніше дислокованих у Єгипті;

1957 рік — перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10;

1987 рік — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, "залізний" Майк Тайсон стає чемпіоном за версією WBA;

1992 рік — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України;

1992 рік — після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошують про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе;

1994 рік — Верховний суд США ухвалює рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав;

2010 рік — відбувається 82-га церемонія вручення премії "Оскар" за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 березня

Які завтра іменини: Панас, Петро, Пилип, Вавило, Михайло, Федір, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 7 березня, є сапфір. Назва цього дорогоцінного мінералу походить від давньогрецького слова сапфеірос. В давнину вважали, що людям, які займають керівні посади, сапфір підходить найбільше. Він допомагає наділити їх розважливістю, здатністю мислити логічно, отримати авторитет серед колег.

Цього дня народилися:

1856 рік — український живописець, графік, фольклорист і етнограф Порфирій Мартинович;

1932 рік — український кінорежисер і художник-аніматор Володимир Дахно.

Який завтра день в Україні і світі

7 березня святкують День дудла / Фото: Pexels

7 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Подія була започаткована ЮНІСЕФ 1994 року у Каннах, однак дату святкування обрали лише 2009 року. Головна мета дня — привернути увагу суспільства до порушення прав дитини. 7 березня більшість телеканалів показують фільми і телепередачі для дітей, а ще діти мають змогу спробувати себе в ролі працівника ТБ або радіоведучого. Також Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення вважається професійним святом всіх тих, хто створює контент на дітей.

Також 7 березня — День енергії рослин. Це дуже важливе свято, яке було започатковане компанією з продажу рослинної продукції Alpo. Метою цього дня є залучення людства до вживання овочів, фруктів та зелені. За словами вчених, вдала комбінація рослинних і тваринних продуктів допомагає створити повноцінний раціон харчування.

А ще 7 березня святкують День народження телефонного апарату. Саме цього дня 1876 року американський винахідний Александер Грем Белл отримав патент на цей пристрій. Хоча справжнім винахідником вважається італієць Антоніо Меуччі — він 1860 року вигадав механізм, що перетворював вібрації звуку у електричні імпульси. На жаль, він так і не оформив патент на свій виріб.

7 березня цікавий День бути почутим. Заснував подію Шеннон Чері 2004 року. Її мета в приверненні уваги до малого бізнесу. Кожен бізнесмен-початківець може поділитися з іншими людьми своєю ідеєю чи планом, зробивши крок до своєї мрії.

Також 7 березня святкують День дудла. Слово "дудл" або каракулі виникло ще в XVII столітті, воно вказувало на простаків чи дурнів. Вчені-етимологи вважають, що англійське слово походить від німецького "Dudeldop". Сьогодні термін використовують, коли говорять про політиків, які надавали багато обіцянок, але їх не виконали. Від нього з'явилося дієслово "doodle", яке означає "нічого не робити".

Дудли — невеликі замальовки або скетчі, які мають характерні ознаки. Зокрема, вони доволі прості, мають обведення однакової товщини, смішні мультяшні образи. Однак витончені лінії, які характерні звичайним скетчам, тут відсутні. А ще Дудл — логотип пошукової системи Google, який стилізують під певну подію чи свято.

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