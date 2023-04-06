Яке завтра, 7 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 квітня, Всесвітній день охорони здоров'я. В церковному календарі одне з дванадцяти великих свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці. До Нового року залишилося 268 днів.

7 квітня 2023 року — п’ятниця. 408-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 квітня, церковне свято

7 квітня в церковному календарі – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Його відносять до одного з дванадцяти великих церковних свят, яке за шануванням серед вірян йде відразу після Великодня. Саме цього дня архангел Михаїл повідомив Діві Марії благу звістку, що вона народить Спасителя людства.

Благовіщення Пресвятої Богородиці — неперехідне свято і щороку святкується в одну і ту саму дату. Тобто рівно за дев'ять місяців перед Різдвом Христовим.

Хоче все ще триває Великий піст, за церковим уставом дозволено на Благовіщення їсти рибу і випити келих церковного червоного вина.

Що не можна робити цього дня

Не варто цього дня починати посів.

Не можна в'язати і шити.

Не дозволено використовувати різноманітне освітлення в будинках, навіть звичайні лампи.

Не заплітайте косу.

Не варто давати щось з дому.

Не можна одягати новий одяг.

Народні прикмети і традиції на 7 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: як проведеш Благовіщення, так весь рік і проживеш;

якщо ніч тепла, то протягом всієї весни буде така погода;

яке Благовіщення, такий і Великдень;

якщо вранці туман, то сильно розіллються струмки та річки;

7 квітня туман, вітер і іній, буде поганий урожай;

ще не прилетіла ластівка, значить весна буде холодною;

сонячний день — до хорошого урожаю.

7 квітня ще не прилетіла ластівка, значить весна буде холодною / Фото: Pexels

Загалом наші предки намагалися провести Благовіщення в хорошому настрої і в колі друзів. Також бажано уникати сварок і не лихословити, не обдурювати близьких і не займатися важкою роботою. Цього дня обов'язково йшли до храму, щоб помолитися і отримати благословення від Діви Марії.

Погода на 7 квітня

Завтра, 7 квітня, в Києві хмарно, але опадів не передбачається. У Львові хмарно з ранку до самого вечора, ввечері дрібний дощ. У Харкові похмуро весь день, весь час йтиме дрібний дощ, який вдень посилиться, а ввечері послабшає. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +4 вночі. У Львові — +2 вдень та 0 вночі. У Харкові — +14 вдень та +10 вночі. В Одесі — +8 вдень та +5 вночі.

Пам’ятні дати 7 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 квітня:

529 рік — після 14-місячної роботи римських юристів оприлюднюють Кодекс Юстиніана;

1348 рік — чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV засновує у Празі Карлів університет — перший у Центральній Європі;

1652 рік — нідерландець Ян Ван Рібек засновує в Південній Африці форт Кейптаун;

1738 рік — Папа Климент XII особливою буллою звинувачує "вільних каменярів" в лицемірстві, удаванні, єресі і збоченнях;

1789 рік — Селім III стає османським султаном і починає спроби реформ;

1795 рік — у Франції ухвалюють закони 18 жерміналя, що запроваджують метричну систему та десятичну грошову систему, засновану на франку;

1805 рік — прем'єра Симфонії № 3 Бетховена в Театрі an der Wien;

1827 рік — англійський фармацевт Джон Вокер винаходить сірники;

1906 рік — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь;

1918 рік — 2-й Запорозький полк Армії УНР розгролює червоні війська на станції Люботин та займає Харків;

1927 рік — здійснюють першу публічну телепередачу на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показують виступ міністра торгівлі США Герберта Гувера;

1948 рік — набуває чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ);

1964 рік — IBM анонсує обчислювальну систему System/360;

1969 рік — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1;

1992 рік — Республіка Сербія прогологує незалежність;

2017 рік — бомбардування авіабази Шайрат.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 квітня

Які завтра іменини: Василь, Сава, Йосип, Феодосій, Гаврило, Марія.

Талісманом людини, народженої 7 квітня, є сардонікс. Стрічковий агат, який має коричневі, білі і чорні тонкі смуги. Здавна цей камінь використовували для лікування переломів. А ще вірили, що сардонікс нейтралізував вплив злих сил.

Цього дня народилися:

1871 рік — український письменник Борис Лазаревський;

1876 рік — український філолог-славіст і мистецтвознавець Іларіон Свєнціцький;

1919 рік — український історик, мовознавець, орієнталіст, засновник і довголітній директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Омелян Пріцак.

Який завтра день в Україні і світі

7 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров'я / Фото: Pexels

7 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров'я. Свято було засноване 1950 року, а дату святкування обрали на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (1948 рік).

Головна мета цього дня полягає в наголошенні на важливості здоров'я в житті кожної людини, залученні людства до вирішування ментальних і фізичних проблем, підвищення поінформованності щодо різноманітних захворювань, наданні рекомендацій для поліпшення стану здоров'я і самопочуття. Щороку у ВОЗ визначається окрема тема конкретного свята.

Також 7 квітня Міжнародний день бобра. Свято відносно нове і з'явилося лише 2009 року. Дату обрали на честь дня народження Дороті Річардс, яка протягом 50 років вивчала бобрів. В екології нашої планети тварини відіграють дуже важливу роль, вони будують греблі, відновлюючи водно-болотні угіддя, очищуючи водойми і зменшуючи наслідки засух чи повеней. А ще популяція бобрів допомагає значно зекономити на побудуванні штучних угідь.

Завдяки Міжнародному дню бобра людство звертає увагу на цих тваринок, підвищується поінформованість про важливість гребель, які вони будують, йде залучення до збільшення популяції бобрів.

А ще 7 квітня Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді. Подія була заснована ООН 23 грудня 2003 року. В ніч проти 7 квітня 1994 року в африканській країні Руанді внаслідок перевороту до влади прийшли представники народу хуту, які почали винищувати тутсі, яка є другою за чисельністю етнічною групою. Геноцид тривав 100 днів, було вбито близько 800 тисяч людей, а представники хуту жорстоко вбивали тутсі навіть в школах і церквах.

Головна мета Міжнародного дня пам'яті про геноцид в Руанді — нагадати людям про важливість збереження миру, покращення поінформованості суспільства щодо кривавих наслідків геноциду.