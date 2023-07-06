Яке завтра, 7 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 липня, День працівника природно-заповідної справи в Україні. Віряни святкують Різдво Іоана Предтечі. До Нового року залишилося 177 днів.

7 липня 2023 року — п'ятниця. 499-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 липня, церковне свято

7 липня в церковному календарі – Різдво Іоана Предтечі. Свято присвячене дню народження Івана Хрестителя, який є одним з найвідоміших та важливих святих в християнстві. Народився він за 6 місяців до Ісуса Христа. Відомо, що якось з'явився перед літньою парою архангел Гавриїл і передрік, що народиться у них пророк та праведник. Багато років Іоан прожив у пустелі, а в віці 30 років почав проповідувати.

Як тільки він побачив Ісуса Христа, то одразу зрозумів, що перед ним Син Божий. Пізніше саме він хрестив Спасителя в річці Йордан. За це він і отримав прізвисько Хреститель. Помер мученицькою смертю. Його стратили за наказом царської дочки.

Що не можна робити цього дня

Заборонено ворожити або проводити інші ритуали.

Не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 7 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зоряна ніч вказує на велику кількість грибів;

гроза в Іванів день означає, що вродить мало горіхів і більшість з них будуть порожніми;

сильна роса вранці — до великого урожаю огірків;

на Івана дощ заплаче, то через п'ять днів сонце засміється;

стрекочуть цикади — до спекотного дня;

на вітру шумлять зарості верби — буде злива;

скупатися у водоймі на Івана — означає, що можна позбутися всіх хвороб;

посилився аромат польових квітів — скоро піде дощ.

7 липня на вітру шумлять зарості верби, буде злива / Фото: Pexels

В народі 7 липня святкували свято Івана Купала. Існувало чимало обрядів та традицій, які були пов'язані з цим днем. Наприклад, ввечері молодь збиралася в полі, запалювала багаття і стрибала через вогнище: чим вище стрибнеш, тим будеш здоровішим та щасливішим. Стрибали через вогнище парами, адже вважалося, якщо зробити це, не розриваючи рук, то союз буде міцним. Існувало повір'я, що роса, та й взагалі вода, на Івана Купала наділена магічною силою, вона дарує красу, молодість та здоров'я.

Погода на 7 липня

Завтра, 7 липня, в Києві невелика хмарність, опадів не очікується. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмуро, опадів не передбачається. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +17 вночі. У Львові — +24 вдень та +15 вночі. У Харкові — +27 вдень та +17 вночі. В Одесі — +28 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 7 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 липня:

1438 рік — французький король Карл VII проголошує Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського;

1572 рік — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II переривається чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року;

1659 рік — об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;

1664 рік — початок 13-тижневої Облоги Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького;

1709 рік — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримує вогнестрільне поранення в ногу;

1881 рік — у "Журналі для дітей" (Рим) уперше надрукували казку "Піноккіо";

1915 рік — у османському місті Трабзон починається вірменський погром;

1923 рік — у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;

1940 рік — у Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;

1954 рік — відбувається радіодебют Елвіса Преслі — його пісня "That's All Right (Mama)" звучить на УКХ-станції Мемфіса;

1967 рік — у Великій Британії The Beatles випускають свій хіт "All You Need Is Love";

1977 рік — США проводять перше випробування "гуманної" зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими;

1978 рік — проголошують незалежність Соломонових островів;

1987 рік — у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим;

1989 рік — в Сімферополі починають видавати газету кримськотатарською мовою;

1990 рік — в Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;

2005 рік — серія вибухів бомб у лондонському метро і міських автобусах;

2009 рік — ховають "короля поп-музики" Майкла Джексона.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 липня

Які завтра іменини: Іван, Антоній, Яків, Микита.

Талісманом людини, народженої 7 липня, є топаз. Найтвердіший мінерал свого класу. Відрізняється сильним скляним блиском та перламутровим відтінком. В давнину топаз часто використовували для лікування шлунково-кишкового тракту, а також отруєнь. Вірили, що це символ дружби, розсудливості, радості та душевної чистоти.

Цього дня народилися:

1852 рік — український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературознавець Володимир Науменко;

1927 рік — український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації Григорій Гавриленко;

1981 рік — український фотокореспондент, документальний фотограф Макс Левін;

1984 рік — український політик, юрист, 17-й прем'єр міністр України Олексій Гончарук.

Який завтра день в Україні і світі

7 липня святкують Всесвітній день шашлику / Фото: Pexels

7 липня в Україні святкують День працівника природно-заповідної справи. Професійне свято було встановлено указом президента нашої держави 2009 року. Дату обрали зовсім не випадково, адже саме цього дня святкується популярне народне свято Івана Купала, яке асоціюється з силами природи, дивами та загадками. День створили, щоб підтримати важливу природоохоронну сферу, вшанувати важку та відповідальну роботу працівників природо-заповідної справи.

Також 7 липня святкують Всесвітній день шашлику. Щороку на другу п'ятницю липня припадає цікаве свято, яке зацікавить кожного, хто полюбляє їсти смачні страви з м'яса на природі. Назва "шашлик" походить від кочових племен Азії, які так готували м'ясо. Насправді ж така страва з'явилася набагато раніше, адже ще первісні люди готували м'ясо впольованих тварин на вогні. Перші ж історичні згадки про страву, яка схожа на сучасний шашлик, сягають античності.

Головна особливість шашлику полягає в тому, що м'ясо для нього нарізають дрібними шматочками. А серед професійних кухарів шашлики вважаються національною стравою представників тюркських народностей. В деяких народів "шашлик" має іншу назву. Так, наприклад, в Болгарії та Туреччині його називають "шиш-кебаб", а іранці кажуть просто "кебаб" чи "шилик".