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Яке завтра, 7 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Яке завтра, 7 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке свято 7 липня? / Фото: pixabay.com

Завтра, 7 липня, День працівника природно-заповідної справи в Україні. Віряни святкують Різдво Іоана Предтечі. До Нового року залишилося 177 днів.

7 липня 2023 року — п'ятниця. 499-й день війни в Україні.

Яке завтра, 7 липня, церковне свято

7 липня в церковному календарі – Різдво Іоана Предтечі. Свято присвячене дню народження Івана Хрестителя, який є одним з найвідоміших та важливих святих в християнстві. Народився він за 6 місяців до Ісуса Христа. Відомо, що якось з'явився перед літньою парою архангел Гавриїл і передрік, що народиться у них пророк та праведник. Багато років Іоан прожив у пустелі, а в віці 30 років почав проповідувати.

Як тільки він побачив Ісуса Христа, то одразу зрозумів, що перед ним Син Божий. Пізніше саме він хрестив Спасителя в річці Йордан. За це він і отримав прізвисько Хреститель. Помер мученицькою смертю. Його стратили за наказом царської дочки.

Що не можна робити цього дня

  • Заборонено ворожити або проводити інші ритуали.
  • Не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця.
  • Не варто займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 7 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: зоряна ніч вказує на велику кількість грибів;
  • гроза в Іванів день означає, що вродить мало горіхів і більшість з них будуть порожніми;
  • сильна роса вранці — до великого урожаю огірків;
  • на Івана дощ заплаче, то через п'ять днів сонце засміється;
  • стрекочуть цикади — до спекотного дня;
  • на вітру шумлять зарості верби — буде злива;
  • скупатися у водоймі на Івана — означає, що можна позбутися всіх хвороб;
  • посилився аромат польових квітів — скоро піде дощ.
7 липня на вітру шумлять зарості верби, буде злива / © Pexels
7 липня на вітру шумлять зарості верби, буде злива / Фото: Pexels

В народі 7 липня святкували свято Івана Купала. Існувало чимало обрядів та традицій, які були пов'язані з цим днем. Наприклад, ввечері молодь збиралася в полі, запалювала багаття і стрибала через вогнище: чим вище стрибнеш, тим будеш здоровішим та щасливішим. Стрибали через вогнище парами, адже вважалося, якщо зробити це, не розриваючи рук, то союз буде міцним. Існувало повір'я, що роса, та й взагалі вода, на Івана Купала наділена магічною силою, вона дарує красу, молодість та здоров'я.

Погода на 7 липня

Завтра, 7 липня, в Києві невелика хмарність, опадів не очікується. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмуро, опадів не передбачається. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +17 вночі. У Львові — +24 вдень та +15 вночі. У Харкові — +27 вдень та +17 вночі. В Одесі — +28 вдень та +19 вночі.

Пам’ятні дати 7 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 липня:

  • 1438 рік — французький король Карл VII проголошує Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського;
  • 1572 рік — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II переривається чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року;
  • 1659 рік — об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;
  • 1664 рік — початок 13-тижневої Облоги Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького;
  • 1709 рік — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримує вогнестрільне поранення в ногу;
  • 1881 рік — у "Журналі для дітей" (Рим) уперше надрукували казку "Піноккіо";
  • 1915 рік — у османському місті Трабзон починається вірменський погром;
  • 1923 рік — у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;
  • 1940 рік — у Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;
  • 1954 рік — відбувається радіодебют Елвіса Преслі — його пісня "That's All Right (Mama)" звучить на УКХ-станції Мемфіса;
  • 1967 рік — у Великій Британії The Beatles випускають свій хіт "All You Need Is Love";
  • 1977 рік — США проводять перше випробування "гуманної" зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими;
  • 1978 рік — проголошують незалежність Соломонових островів;
  • 1987 рік — у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим;
  • 1989 рік — в Сімферополі починають видавати газету кримськотатарською мовою;
  • 1990 рік — в Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;
  • 2005 рік — серія вибухів бомб у лондонському метро і міських автобусах;
  • 2009 рік — ховають "короля поп-музики" Майкла Джексона.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 липня

Які завтра іменини: Іван, Антоній, Яків, Микита.

Талісманом людини, народженої 7 липня, є топаз. Найтвердіший мінерал свого класу. Відрізняється сильним скляним блиском та перламутровим відтінком. В давнину топаз часто використовували для лікування шлунково-кишкового тракту, а також отруєнь. Вірили, що це символ дружби, розсудливості, радості та душевної чистоти.

Цього дня народилися:

  • 1852 рік — український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературознавець Володимир Науменко;
  • 1927 рік — український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації Григорій Гавриленко;
  • 1981 рік — український фотокореспондент, документальний фотограф Макс Левін;
  • 1984 рік — український політик, юрист, 17-й прем'єр міністр України Олексій Гончарук.

Який завтра день в Україні і світі

7 липня святкують Всесвітній день шашлику / © Pexels
7 липня святкують Всесвітній день шашлику / Фото: Pexels

7 липня в Україні святкують День працівника природно-заповідної справи. Професійне свято було встановлено указом президента нашої держави 2009 року. Дату обрали зовсім не випадково, адже саме цього дня святкується популярне народне свято Івана Купала, яке асоціюється з силами природи, дивами та загадками. День створили, щоб підтримати важливу природоохоронну сферу, вшанувати важку та відповідальну роботу працівників природо-заповідної справи.

Також 7 липня святкують Всесвітній день шашлику. Щороку на другу п'ятницю липня припадає цікаве свято, яке зацікавить кожного, хто полюбляє їсти смачні страви з м'яса на природі. Назва "шашлик" походить від кочових племен Азії, які так готували м'ясо. Насправді ж така страва з'явилася набагато раніше, адже ще первісні люди готували м'ясо впольованих тварин на вогні. Перші ж історичні згадки про страву, яка схожа на сучасний шашлик, сягають античності.

Головна особливість шашлику полягає в тому, що м'ясо для нього нарізають дрібними шматочками. А серед професійних кухарів шашлики вважаються національною стравою представників тюркських народностей. В деяких народів "шашлик" має іншу назву. Так, наприклад, в Болгарії та Туреччині його називають "шиш-кебаб", а іранці кажуть просто "кебаб" чи "шилик".

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