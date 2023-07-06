Яке завтра, 7 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 7 липня, День працівника природно-заповідної справи в Україні. Віряни святкують Різдво Іоана Предтечі. До Нового року залишилося 177 днів.
7 липня 2023 року — п'ятниця. 499-й день війни в Україні.
Яке завтра, 7 липня, церковне свято
7 липня в церковному календарі – Різдво Іоана Предтечі. Свято присвячене дню народження Івана Хрестителя, який є одним з найвідоміших та важливих святих в християнстві. Народився він за 6 місяців до Ісуса Христа. Відомо, що якось з'явився перед літньою парою архангел Гавриїл і передрік, що народиться у них пророк та праведник. Багато років Іоан прожив у пустелі, а в віці 30 років почав проповідувати.
Як тільки він побачив Ісуса Христа, то одразу зрозумів, що перед ним Син Божий. Пізніше саме він хрестив Спасителя в річці Йордан. За це він і отримав прізвисько Хреститель. Помер мученицькою смертю. Його стратили за наказом царської дочки.
Що не можна робити цього дня
- Заборонено ворожити або проводити інші ритуали.
- Не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця.
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
Народні прикмети і традиції на 7 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: зоряна ніч вказує на велику кількість грибів;
- гроза в Іванів день означає, що вродить мало горіхів і більшість з них будуть порожніми;
- сильна роса вранці — до великого урожаю огірків;
- на Івана дощ заплаче, то через п'ять днів сонце засміється;
- стрекочуть цикади — до спекотного дня;
- на вітру шумлять зарості верби — буде злива;
- скупатися у водоймі на Івана — означає, що можна позбутися всіх хвороб;
- посилився аромат польових квітів — скоро піде дощ.
В народі 7 липня святкували свято Івана Купала. Існувало чимало обрядів та традицій, які були пов'язані з цим днем. Наприклад, ввечері молодь збиралася в полі, запалювала багаття і стрибала через вогнище: чим вище стрибнеш, тим будеш здоровішим та щасливішим. Стрибали через вогнище парами, адже вважалося, якщо зробити це, не розриваючи рук, то союз буде міцним. Існувало повір'я, що роса, та й взагалі вода, на Івана Купала наділена магічною силою, вона дарує красу, молодість та здоров'я.
Погода на 7 липня
Завтра, 7 липня, в Києві невелика хмарність, опадів не очікується. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмуро, опадів не передбачається. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.
Температура повітря в Києві — +26 вдень та +17 вночі. У Львові — +24 вдень та +15 вночі. У Харкові — +27 вдень та +17 вночі. В Одесі — +28 вдень та +19 вночі.
Пам’ятні дати 7 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 7 липня:
- 1438 рік — французький король Карл VII проголошує Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського;
- 1572 рік — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II переривається чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року;
- 1659 рік — об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;
- 1664 рік — початок 13-тижневої Облоги Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького;
- 1709 рік — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримує вогнестрільне поранення в ногу;
- 1881 рік — у "Журналі для дітей" (Рим) уперше надрукували казку "Піноккіо";
- 1915 рік — у османському місті Трабзон починається вірменський погром;
- 1923 рік — у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;
- 1940 рік — у Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;
- 1954 рік — відбувається радіодебют Елвіса Преслі — його пісня "That's All Right (Mama)" звучить на УКХ-станції Мемфіса;
- 1967 рік — у Великій Британії The Beatles випускають свій хіт "All You Need Is Love";
- 1977 рік — США проводять перше випробування "гуманної" зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими;
- 1978 рік — проголошують незалежність Соломонових островів;
- 1987 рік — у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим;
- 1989 рік — в Сімферополі починають видавати газету кримськотатарською мовою;
- 1990 рік — в Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;
- 2005 рік — серія вибухів бомб у лондонському метро і міських автобусах;
- 2009 рік — ховають "короля поп-музики" Майкла Джексона.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 липня
Які завтра іменини: Іван, Антоній, Яків, Микита.
Талісманом людини, народженої 7 липня, є топаз. Найтвердіший мінерал свого класу. Відрізняється сильним скляним блиском та перламутровим відтінком. В давнину топаз часто використовували для лікування шлунково-кишкового тракту, а також отруєнь. Вірили, що це символ дружби, розсудливості, радості та душевної чистоти.
Цього дня народилися:
- 1852 рік — український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературознавець Володимир Науменко;
- 1927 рік — український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації Григорій Гавриленко;
- 1981 рік — український фотокореспондент, документальний фотограф Макс Левін;
- 1984 рік — український політик, юрист, 17-й прем'єр міністр України Олексій Гончарук.
Який завтра день в Україні і світі
7 липня в Україні святкують День працівника природно-заповідної справи. Професійне свято було встановлено указом президента нашої держави 2009 року. Дату обрали зовсім не випадково, адже саме цього дня святкується популярне народне свято Івана Купала, яке асоціюється з силами природи, дивами та загадками. День створили, щоб підтримати важливу природоохоронну сферу, вшанувати важку та відповідальну роботу працівників природо-заповідної справи.
Також 7 липня святкують Всесвітній день шашлику. Щороку на другу п'ятницю липня припадає цікаве свято, яке зацікавить кожного, хто полюбляє їсти смачні страви з м'яса на природі. Назва "шашлик" походить від кочових племен Азії, які так готували м'ясо. Насправді ж така страва з'явилася набагато раніше, адже ще первісні люди готували м'ясо впольованих тварин на вогні. Перші ж історичні згадки про страву, яка схожа на сучасний шашлик, сягають античності.
Головна особливість шашлику полягає в тому, що м'ясо для нього нарізають дрібними шматочками. А серед професійних кухарів шашлики вважаються національною стравою представників тюркських народностей. В деяких народів "шашлик" має іншу назву. Так, наприклад, в Болгарії та Туреччині його називають "шиш-кебаб", а іранці кажуть просто "кебаб" чи "шилик".