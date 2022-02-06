Яке завтра, 7 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

7 лютого 2022 року – понеділок. Цього дня в Україні святкують День масажиста, а у світі День народження вогнегасника. В народі 7 лютого називали “Григоріїв день”, адже Церква вшановує пам’ять святителя Григорія Богослова.
До Нового року залишилось 327 днів.
Яке завтра свято в Україні і світі
7 лютого в Україні святкують День масажиста. В офіційному календарі українських свят ця подія з’явилася лише 2018 року. Затвердило її Всеукраїнське об’єднання фахівців масажу, а ініціаторами створення нового свята стали різноманітні громадські організації та провідні установи в сферах медицини, масажу, оздоровлення. Головною метою заходу є відзначення всіх тих, хто займається цією непростою, але корисною справою. Цікавий факт: вперше позитивний вплив на людський організм за допомогою рук описати індійці і китайці. Сталося це близько 3 тисяч років до нашої ери. А першими українськими містами, де почали XX століття вивчати масаж, стали Харків та Одеса.
Не забудьте 7 лютого привітати всіх тих, для кого День масажиста є професійним святом. Побажати їм можна наступне:
Ваші руки золоті,
Черги до вас великі.
Масажист ви найліпший,
Знаємо, не буває крутіше.
Побажати хочемо здоров’я,
Все щоб робилося з любов’ю.
Настрою , вражень,
В житті радісних звершень.
А в світі 7 лютого святкують День народження вогнегасника. Саме цього дня 1863 року в США (штат Вірджинія) був запатентований перший вогнегасник. Тогочасний протипожежний засіб був більше схожий на велику чашу, але з часом його форма змінилася і стала нагадувати сучасну.
Вогнегасник – це технічний засіб, в якому під тиском міститься вогнегасна речовина. Завдяки його продуманій конструкції та вазі людина може самостійно переміщувати і використовувати засіб в разі потреби. Нині існує 5 різновидів вогнегасників, в залежності від вогнегасної речовини: водний, порошковий, аерозольний, повітряно-пінний, вуглекислотний.
Яке завтра свято ще в світі:
- День “Розішли свою візитку”;
- День балету;
- День вітань на адресу надокучливих сусідів.
Яке завтра, 7 лютого, церковне свято
7 лютого в церковному календарі – день пам’яті святителя Григорія Богослова. Народився святитель в місті Аріанзе (південна Кападокія) близько 329 року. Його матір’ю була свята Нона, яка походила з благочестивої та знатної християнської сім’ї. Також її двоюрідним братом був святитель Амфілохій, єпископ Іконійський. Батько – багатий землевласник Григорій Аріанзський. До одруження він належав до сім’ї, яка входила до юдейської секти, але пізніше, під впливом дружини увірував в Христа.
Ще до народження їхній син був обіцяний на служіння Господу. А тому з самого його народження Григорія навчали у глибокій вірі в Христа. Блискучу освіту отримав і його молодший брат Кесарій. Зокрема з хлопчиками займався єпископ Іконійський, їхній дядько.
Ще в юності Григорій пообіцяв прийняти обітницю чистоти та цнотливості. А щоб завершити свою освіту, відправився до Афін, де зустрівся з Василієм Великим. Провів Григорій в Афінах 6 років.
374 року померли його батьки, тоді він відправився до Селевкії Ісаврійської, де служив при церкві святої великомучениці Текли. Особливо сильно він піклувався в ті роки про престарілих та хворих. Коли помер його друг Василій Великий, Григорій подався в Константинополь. Там він боровся з єресю Македонія, який заперечував Божество Святого Духа. Там Григорій Богослов став Патріархом Константинопольским. Сталося це 381 року.
Однак таке рішення II Вселенського Собору викликало невдоволення з боку Македонських та Єгипетських єпископів. І тому Григорій вирішив піти з Константинополя. Повернувшись в рідне місто, він зайнявся чернечими справами. Наприклад, ходив босоніж, носив лише один одяг та спав на землі. Помер Григорій Богослов 25 січня 389 року.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 лютого
Які завтра іменини: Анатолій, Олександр, Віталій, Борис, Вольдемар, Володимир, Дмитро, Григорій, Степан, Петро, Пилип, Фелікс.
Талісманом людини, народженої 7 лютого є агат. Це древній мінерал, згадки про якого датуються ще III століттям до нашої ери. Вироби з агату знаходять в єгипетських гробницях. В перекладі з грецької назва каменю означає “щасливий”. Здавна вважається, що агат приносить своєму власнику здоров’я, довголіття і щастя.
В цей день народилися:
- 1478 рік – англійський гуманіст, письменник, державний діяч Томас Мор;
- 1804 рік – український історик, письменник, етнограф , композитор і фольклорист Микола Маркевич;
- 1812 рік – англійський письменник Чарльз Дікенс;
- 1840 рік – винахідник підводного човна Джон Філіп Голанд;
- 1847 рік – український етнограф, сатирик, громадський діяч і фольклорист Олександр Русов;
- 1904 рік – американський композитор Гленн Міллер;
- 1932 рік – український біолог Степан Костишин;
- 1949 рік – член англійської рок-групи Status Quo Алан Ланкастер;
- 1960 рік – німецький попмузикант (грав у гуртах “Modern Talking” та “Blue System”) Дітер Болен;
- 1975 рік – американський музикант, гітарист гурту “Limp Bizkit” Вес Борланд;
- 1978 рік – американський актор Ештон Катчер.
Що не можна робити в цей день
- 7 лютого забороняється стригти нігті та волосся.
- Не ображайтесь на рідних через дрібниці.
- 7 лютого наші предки намагалися не виходити з дому після заходу сонця.
Народні прикмети і традиції на 7 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: сильний снігопад на ранню весну;
- яка 7 лютого погода з ранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими;
- а ось погода з 12 ранку і до вечора вказує на погоду в другій половині наступної зими;
- якщо 7 лютого випав сніг, то наступна зима пізньою буде;
- почорніла діброва до відлиги;
- з дахів дзвенить капель буде мороз;
- зранку 7 лютого співає синиця до похолодання.
В народі 7 лютого називали “Григоріїв день”, а ще “Григорія Зимовказника”. Вважали, що цього дня потрібно робити добрі справи, але не хизуватися ними. Чим більше добрих справ, тим більше шансів на порятунок душі після смерті. А ще існувала прикмета: “якщо 7 лютого розлити молоко, значить буде гарна звістка”. Також вірили, що цей день буде добрим для одинаків. Вірили, якщо 7 лютого помолитися, то скоро знайдеш свою другу половинку. Ще казали, що цього дня все сказане збувається, а тому намагалися ставитися до слів обережно.
Погода на завтра, 7 лютого
Завтра, 7 лютого, в Києві похмуро, вдень очікується дрібний сніг, який до вечора перейде в дощ. В Львові хмарно, проясниться лише до вечора, зранку можливий дощ. В Одесі похмуро, без опадів. В Харкові хмарно та без опадів.
Температура повітря в Києві +2 вдень і близько 0 вночі. В Львові +3 вдень і +1 вночі. В Одесі +7 вдень і +1 вночі. В Харкові +2 вдень і -2 вночі.
Пам’ятні дати 7 лютого
В цей день рік тому через сильну негоду скасовують рейси з України до Нідерландів та Німеччини, а нардепи хочуть легалізувати вогнепальну зброю.
Календар важливих подій в Україні та світі за 7 лютого:
- 1301 рік — Едуард Карнарвонський стає першим англійським принцом Уельським;
- 1483 рік — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видає в Ехуаріуса Зільбера книгу “Прогностична оцінка поточного 1483 року” (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), вона вважається першою відомою друкованою книгою українського автора;
- 1795 рік — порт Хаджибей перейменовують на Одесу;
- 1831 рік — польський Сейм затверджує червоно-білий прапор як національний;
- 1889 рік — американець Герман Голлеріт отримує патент на першу електричну обчислювальну машину;
- 1906 рік — сигнал SOS вперше запропонували як міжнародний сигнал біди (тоді на суднах використовували код CQD);
- 1907 рік — в ході боротьби за надання жінкам виборчих прав у Великій Британії Національна спілка жіночих товариств організовує у Лондоні масову ходу, яка отримала назву "Марш бруду";
- 1968 рік — пісня гурту Beatles “Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band” отримує премію “Ґреммі”;
- 1992 рік — Республіка Бенін визнає незалежність України;
- 1998 рік — змагання сноубордистів включили до програми Олімпійських ігор;
- 2010 рік — відбувається другий тур президентських виборів в Україні, перемогу здобуває Віктор Янукович.