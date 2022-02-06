Яке завтра, 7 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 7 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

7 лютого 2022 року – понеділок. Цього дня в Україні святкують День масажиста, а у світі День народження вогнегасника. В народі 7 лютого називали “Григоріїв день”, адже Церква вшановує пам’ять святителя Григорія Богослова.

До Нового року залишилось 327 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 лютого в Україні святкують День масажиста. В офіційному календарі українських свят ця подія з’явилася лише 2018 року. Затвердило її Всеукраїнське об’єднання фахівців масажу, а ініціаторами створення нового свята стали різноманітні громадські організації та провідні установи в сферах медицини, масажу, оздоровлення. Головною метою заходу є відзначення всіх тих, хто займається цією непростою, але корисною справою. Цікавий факт: вперше позитивний вплив на людський організм за допомогою рук описати індійці і китайці. Сталося це близько 3 тисяч років до нашої ери. А першими українськими містами, де почали XX століття вивчати масаж, стали Харків та Одеса.

7 лютого в Україні святкують День масажиста / Pexels

Не забудьте 7 лютого привітати всіх тих, для кого День масажиста є професійним святом. Побажати їм можна наступне:

Ваші руки золоті,

Черги до вас великі.

Масажист ви найліпший,

Знаємо, не буває крутіше.

Побажати хочемо здоров’я,

Все щоб робилося з любов’ю.

Настрою , вражень,

В житті радісних звершень.

А в світі 7 лютого святкують День народження вогнегасника. Саме цього дня 1863 року в США (штат Вірджинія) був запатентований перший вогнегасник. Тогочасний протипожежний засіб був більше схожий на велику чашу, але з часом його форма змінилася і стала нагадувати сучасну.

Вогнегасник – це технічний засіб, в якому під тиском міститься вогнегасна речовина. Завдяки його продуманій конструкції та вазі людина може самостійно переміщувати і використовувати засіб в разі потреби. Нині існує 5 різновидів вогнегасників, в залежності від вогнегасної речовини: водний, порошковий, аерозольний, повітряно-пінний, вуглекислотний.

Яке завтра свято ще в світі:

День “Розішли свою візитку”;

День балету;

День вітань на адресу надокучливих сусідів.

Яке завтра, 7 лютого, церковне свято

7 лютого - день пам’яті святителя Григорія Богослова / commons.wikimedia.org

7 лютого в церковному календарі – день пам’яті святителя Григорія Богослова. Народився святитель в місті Аріанзе (південна Кападокія) близько 329 року. Його матір’ю була свята Нона, яка походила з благочестивої та знатної християнської сім’ї. Також її двоюрідним братом був святитель Амфілохій, єпископ Іконійський. Батько – багатий землевласник Григорій Аріанзський. До одруження він належав до сім’ї, яка входила до юдейської секти, але пізніше, під впливом дружини увірував в Христа.

Ще до народження їхній син був обіцяний на служіння Господу. А тому з самого його народження Григорія навчали у глибокій вірі в Христа. Блискучу освіту отримав і його молодший брат Кесарій. Зокрема з хлопчиками займався єпископ Іконійський, їхній дядько.

Ще в юності Григорій пообіцяв прийняти обітницю чистоти та цнотливості. А щоб завершити свою освіту, відправився до Афін, де зустрівся з Василієм Великим. Провів Григорій в Афінах 6 років.

374 року померли його батьки, тоді він відправився до Селевкії Ісаврійської, де служив при церкві святої великомучениці Текли. Особливо сильно він піклувався в ті роки про престарілих та хворих. Коли помер його друг Василій Великий, Григорій подався в Константинополь. Там він боровся з єресю Македонія, який заперечував Божество Святого Духа. Там Григорій Богослов став Патріархом Константинопольским. Сталося це 381 року.

Однак таке рішення II Вселенського Собору викликало невдоволення з боку Македонських та Єгипетських єпископів. І тому Григорій вирішив піти з Константинополя. Повернувшись в рідне місто, він зайнявся чернечими справами. Наприклад, ходив босоніж, носив лише один одяг та спав на землі. Помер Григорій Богослов 25 січня 389 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 лютого

Які завтра іменини: Анатолій, Олександр, Віталій, Борис, Вольдемар, Володимир, Дмитро, Григорій, Степан, Петро, Пилип, Фелікс.

Талісманом людини, народженої 7 лютого є агат. Це древній мінерал, згадки про якого датуються ще III століттям до нашої ери. Вироби з агату знаходять в єгипетських гробницях. В перекладі з грецької назва каменю означає “щасливий”. Здавна вважається, що агат приносить своєму власнику здоров’я, довголіття і щастя.

7 лютого народився англійський письменник Чарльз Дікенс

В цей день народилися:

1478 рік – англійський гуманіст, письменник, державний діяч Томас Мор;

1804 рік – український історик, письменник, етнограф , композитор і фольклорист Микола Маркевич;

1812 рік – англійський письменник Чарльз Дікенс;

1840 рік – винахідник підводного човна Джон Філіп Голанд;

1847 рік – український етнограф, сатирик, громадський діяч і фольклорист Олександр Русов;

1904 рік – американський композитор Гленн Міллер;

1932 рік – український біолог Степан Костишин;

1949 рік – член англійської рок-групи Status Quo Алан Ланкастер;

1960 рік – німецький попмузикант (грав у гуртах “Modern Talking” та “Blue System”) Дітер Болен;

1975 рік – американський музикант, гітарист гурту “Limp Bizkit” Вес Борланд;

1978 рік – американський актор Ештон Катчер.

Що не можна робити в цей день

7 лютого забороняється стригти нігті та волосся.

Не ображайтесь на рідних через дрібниці.

7 лютого наші предки намагалися не виходити з дому після заходу сонця.

Народні прикмети і традиції на 7 лютого

Зранку 7 лютого співає синиця до похолодання / pixabay.com

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

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дивилися, який сьогодні день: сильний снігопад на ранню весну;

яка 7 лютого погода з ранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими;

а ось погода з 12 ранку і до вечора вказує на погоду в другій половині наступної зими;

якщо 7 лютого випав сніг, то наступна зима пізньою буде;

почорніла діброва до відлиги;

з дахів дзвенить капель буде мороз;

зранку 7 лютого співає синиця до похолодання.

В народі 7 лютого називали “Григоріїв день”, а ще “Григорія Зимовказника”. Вважали, що цього дня потрібно робити добрі справи, але не хизуватися ними. Чим більше добрих справ, тим більше шансів на порятунок душі після смерті. А ще існувала прикмета: “якщо 7 лютого розлити молоко, значить буде гарна звістка”. Також вірили, що цей день буде добрим для одинаків. Вірили, якщо 7 лютого помолитися, то скоро знайдеш свою другу половинку. Ще казали, що цього дня все сказане збувається, а тому намагалися ставитися до слів обережно.

Погода на завтра, 7 лютого

Завтра, 7 лютого, в Києві похмуро, вдень очікується дрібний сніг, який до вечора перейде в дощ. В Львові хмарно, проясниться лише до вечора, зранку можливий дощ. В Одесі похмуро, без опадів. В Харкові хмарно та без опадів.

Температура повітря в Києві +2 вдень і близько 0 вночі. В Львові +3 вдень і +1 вночі. В Одесі +7 вдень і +1 вночі. В Харкові +2 вдень і -2 вночі.

Пам’ятні дати 7 лютого

7 лютого 2021 року нардепи хочуть легалізувати вогнепальну зброю / Pexels

В цей день рік тому через сильну негоду скасовують рейси з України до Нідерландів та Німеччини, а нардепи хочуть легалізувати вогнепальну зброю.

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 лютого: