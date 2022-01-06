Яке завтра, 7 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 7 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

7 січня 2022 року – п’ятниця. У християн східного обряду Різдво Христове – одне з найважливіших церковних свят. Про народження Ісуса Христа нам відомо з Євангелія від Матвія та Луки, яке описує цю подію. Цього дня 1887 року Томас Стівенс закінчує свою майже трирічну кругосвітню подорож на велосипеді (він проїхав майже 21726.144 км), а 1927 року між Лондоном і Нью-Йорком починає діяти перша трансатлантична телефонна лінія.

До Нового року залишилося 358 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

7 січня у християн східного обряду Різдво Христове. Це культурне і релігійне свято, яке в церковному календарі вважається одним з найважливіших.

7 січня в Україні святкують Різдво Христове / commons.wikimedia.org

В українського народу здавна існують свої цікаві традиції святкування Різдва Христового.

Вранці 7 січня в Україні люди традиційно вітаються фразою “Христос народився!”, на яку потрібно відповісти “Славімо його!”. Цього дня наші предки обов’язково ходили до церкви, а потім в гості до родичів та близьких. 7 січня вже можна не обмежуватися лише пісними стравами. На столі часто є домашня ковбаска, холодець, яйця, шинка.

Особливою традицією на Різдво вважається колядування. Групи людей ходять від хати до хати і співають обрядових пісень. Найчастіше в текстах господарям бажають достатку, щастя і доброї долі. А за такі гарні побажання господарі виносять колядникам гроші та різні смаколики. Вважається, чим більше колядників прийде до оселі, тим щедрішим для родини виявиться рік.

Найпопулярніша українська колядка: “Добрий вечір тобі, пане господарю”:

Давнім звичаєм Західної України є колядування з вертепом. Це невеликий пересувний ляльковий театр, який розміщували в спеціальному ящику. Зазвичай показували дві вистави: перша про народження Ісуса Христа, а друга – про життя людей. Важливим атрибутом вертепу вважалася Різдвяна зірка. Вона символізувала радість від новини про народження Спасителя.

7 січня традиційно колядували з вертепом / pixabay.com

Цікаво, що в різних регіонах України Різдво Христове святкували по-своєму. Відрізнялися навіть основні традиції.

Так, на Закарпатті переддень Різдва називають Корочуном. А на святковий стіл обов’язково печуть калач. В багатьох регіонах тут куті не варять. А замість неї ставлять “бобальки” (кульки з тіста, які спочатку запікаються, а потім варяться на пару). Зверху їх посипають горіхами, маком.

Гуцули (територія сучасної Івано-Франківщини, Закарпаття і Чернівецької області) починали Різдво з містичного святкування Святвечора. Господар і старший син брали ложку меду, шматок хліба, ладан, кутю і свічку, а потім обходили оселю тричі за сонцем. Після цього долівку посипали маком. Біля порога обов’язково клали часник і сокиру. Вважалося, що це допоможе вберегтися від нечисті.

На Галичині (сьогодні це деякі регіони Івано-Франківщини, Львівської області, Тернопілля) перед Різдво в дім заносили ярмо або плуг. Казали, що це принесе щастя наступного року.

На Львівщині навіть сьогодні в деяких будинках можна зустріти солом’яних павуків, яких розвішують перед іконами і на вході. Якщо у жінки немає дітей, їй радили постояти під павучками.

На Поліссі (це Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська області) на стіл не ставлять 12 страв. А кутю готують з ячменю.

На заході Чернівецької області (Буковина) вечеряти сідали досить рано, адже тут колядувати починають ще 6 січня.

На Півдні України 7 січня традиційно відносять кутю своїм хрещеним батькам.

Яке завтра свято ще в світі:

Міжнародний день програмістів;

Міжнародний день дурної ходьби;

День прядки;

День національного прапора в Італії;

День поминання мертвих в Вірменії;

День скам’янілостей.

Яке завтра, 7 січня, церковне свято

7 січня за церковним календарем Різдво Христове / pixabay.com

7 січня в церковному календарі – Різдво Христове у східних християн. Це свято входить до числа дванадесятих свят. Перед ним християни обов’язково проводять різдвяний піст. Різдво Христове вважається другим за величиною святом після Великодня. В народі кажуть: як проведеш Різдво, таким і буде весь майбутній рік.

Різдво є святом Боговтілення, тобто з’явлення Бога в подобі людській. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу Різдво є державним вихідним днем. Ми звикли називати Різдво 7 січня православним. Але в цей день його також святкують греко-католицькі церкви, деякі афонські монастирі і протестанти.

В Євангелії від Матвія та Луки можна дізнатися історію народження Спасителя. За легендою Ісус Христос народився в Вифлеємі від Діви Марії та Святого Духа. В момент його народження в небі засіяла яскрава зірка, яку називають Вифлеємською. Саме вона вказала путь мудрецям, які принесли Спасителю три дари.

Після завершення земного життя Ісуса Христа довгий час дата його народження не була святом. Кілька століть святкувалося лише його Воскресіння. Перше задокументоване Різдво Христове відбулося 336 року в Римській імперії. А остаточно це свято було затверджено 431 року під час Третього Вселенського Собору.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 січня

Які завтра іменини: Леонід і Марія.

Талісманом людей, народжених 7 січня, є яшма. Вважається, що назва каменю походить з грецького слова, переклад якого означає “строкатий”. Колір яшми може бути різним: від червоного і бурого до зеленого і блакитного. Самоцвіт використовують як декоративний камінь. В астрології яшму вважають лікувальним каменем, який допомагає власнику позбутися зубного болю та проблем з пам’яттю.

7 січня народився американський кіноактор, режисер, продюсер, Ніколас Кейдж (справжнє ім’я Ніколас Коппола) / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1 рік до н.е. – за християнською традицією народився Ісус Христос (Син Божий), що прийшов для визволення людства;

1501 рік – Папа Римський, який запровадив у всіх католицьких країнах григоріанський календар Григорій XIII;

1827 рік – канадський інженер та винахідник Сендфорд Флемінг;

1834 рік – німецький фізик, який винайшов телефон Йоганн Рейс;

1847 рік – геолог Олександр Карпінський;

1853 рік – український історик Микола Аркас;

1889 рік – літературний критик, літературознавець, письменник, поет, перекладач, поліглот Михайло-Лев Рудницький;

1909 рік – учений-літературознавець, переслідуваний в часі погрому наукових установ України на початку 1970-х Степан Щурат;

1910 рік – український конструктор авіаційних і космічних двигунів Гліб Лозино-Лозинський;

1925 рік – англійський натураліст і письменник Джеральд Даррелл;

1928 рік – український композитор, музикознавець Антон Муха;

1945 рік – Юхим Гусар, український письменник, журналіст Юхим Гусар;

1964 рік – американський кіноактор, режисер, продюсер Ніколас Кейдж (справжнє ім’я Ніколас Коппола);

1985 рік – британський автогонщик, пілот Формули-1, віцечемпіон світу 2007 та чемпіон світу 2008 року Льюїс Гамільтон.

Що не можна робити цього дня

7 січня дівчатам заборонялося ворожити, вважалося, що вони “проворожать” свою молодість. Але дозволялося загадати найбільше бажання, повір’я говорили, що воно обов’язково збудеться.

Не дозволялося купатися, тому всі водні процедури намагалися провести заздалегідь. Адже зустрічати Різдво потрібно з чистими душею та тілом.

7 січня не можна займатися будь-якими справами по господарству, а також тяжкою працею. Взагалі наші предки намагалися все закінчити ще 5 січня.

Не фарбуйте і не стрижіть волосся.

7 січня забороняли господарям залишати стіл раніше гостей. Існувала думка, що тоді господар весь рік буде неприкаяним.

Не дозволялося пити воду та алкогольні напої. 7 січня на стіл ставили лише узвар або компот.

На стіл не ставлять порожні тарілки, на кожній повинно хоча б щось лежати.

7 січня не ходять не полювання і не вбивають тварин.

Забороняється пити і варити кисіль. Вважалося, що це призведе до чиєїсь смерті.

7 січня не виносьте з хати сміття.

Заборонялося ходити в ліс і на риболовлю, щоб не потривожили лісовика і русалок.

Не варто переїжджати на інше місце.

7 січня намагайтеся не лаятися.

Не купуйте мотузку, бо в домі буде повішений.

Не можна свято 7 січня святкувати одному.

Народні прикмети і традиції на Різдво 7 січня

7 січня вдарив мороз, така ж погода буде і на Водохреще / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо відлига, то весна буде ранньою;

7 січня вдарив мороз, така ж погода буде і на Водохреще;

якщо кішка дере стінки будинку, погода зіпсується, а якщо вона згорнулася в клубок, варто чекати морозів;

на Різдво випав сніг або вже лежить, рік буде сприятливим;

вночі небо безхмарне і видно яскравий місяць – скоро почнуться сильні морози;

іній на деревах 7 січня та зоряне небо – буде гарний врожай;

якщо Різдво випало на молодика, рік буде неврожайним;

за вікном тепло, значить весна холодною буде.

Наші предки також дивилися, на який саме день випало Різдво Христове, і за цим прогнозували майбутнє:

Різдво випало на понеділок – літо буде теплим, а також потішить гарним урожаєм грибів;

Різдво в вівторок – значить цього року потрібно укладати шлюб, він буде вдалим;

7 січня в середу – успішними будуть полювання та рибалка;

Різдво в четвер – незаміжні дівчата можуть розраховувати на щастя;

Різдво випало на п’ятницю – літо буде коротким, а зима тривалою;

7 січня в суботу – в кінці зими варто очікувати сильних дощів;

а якщо Різдво в неділю – рік буде вдалим і принесе багато хороших подій.

Існували і окремі прикмети, пов’язані саме зі святкуванням Різдва:

якщо розбити посуд чи щось розлити – в сім’ї будуть сварки;

зіграти весілля 7 січня до довгого та щасливого подружнього життя;

на Різдво у вікно постукав птах – очікуйте радісної новини;

на урочисті святкування 7 січня потрібно кликати тільки приємних і дорогих людей;

варто ситно нагодувати домашніх тварин цього дня;

якщо купити на Різдво будь-яку річ, то вона прослужить довго.

Погода на Різдво, 7 січня

Завтра, 7 січня на Різдво Христове, в Києві похмурий ранок зміниться ясним вечором. Без опадів. У Львові протягом всього дня ясно. В Одесі ранок похмурий, але вже вдень небо проясниться. Опадів не очікується. В Харкові до обіду похмуро.

Температура повітря в Києві 7 січня -3 вночі та близько 0 вдень. У Львові вдень -1 та -4 вночі. В Одесі вдень +4, а вночі температура опуститься до -1. В Харкові +1 вдень та -4 вночі.

Пам’ятні дати 7 січня

7 січня 2021 року Ілон Маск стає найбагатшою людиною світу / Associated Press

Цього дня рік тому Ілон Маск стає найбагатшою людиною світу, а Bitcoin (децентралізована електронна платіжна система) вперше в історії пробиває відмітку в 40 тисяч доларів.

Календар важливих подій в Україні та світі за 7 січня: