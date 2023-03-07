Яке завтра, 8 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 березня, в усьому світі святкують Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок). Віряни вшановують пам'ять святого Полікарпа Смірнського. До Нового року залишилося 297 днів.

8 березня 2023 — середа. 378-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 березня, церковне свято

8 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Полікарпа Смірнського. Він сорок років був єпископом Смірнським. Цікаво, що Полікарп був одним з перших єпископів Христової Церкви. Таких як він ще називали Апостольські отці. Його учителем був святий апостол Іван Богослов. Саме він висвятив Полікарпа на єпископа в місті в Малій Азії. Сталося це 96 року.

Коли імператором був Марк Аврелій, язичники схопили Полікарпа. За три дні до цього святий чоловік бачив видіння про це і знав, що його збираються живцем спалити на вогні. Прив'язали його до стовпа, розвели під ним багаття, але сталося диво: язики полум'я оточили Полікарпа, а він стояв всередині неушкодженим. Тоді язичники прокололи його тіло. Почала литися кров, яка одразу загасила вогонь. Помер єпископ у Великодню суботу 156 року.

Що не можна робити цього дня

Краще не працювати цього дня фізично, а заощаджувати сили та намагатися відпочити за можливості.

Не варто засмучуватися і сумувати.

Заборонено пліткувати, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 8 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: стоїть туман — літо буде непогожим;

якщо кинути в сніг соломинку і вона в ньому "потоне", значить скоро зима закінчиться;

сороки летять у ліс — чекайте на тепло.

8 березня сороки летять до лісу — чекайте на тепло / Фото: Pexels

В народі 8 березня називали "День Полікарпа" або "Кислі дівки". Подейкують, якщо дівчина не встигла вийти заміж до цієї дати, то вона буде сумувати, тобто "киснути". День вважається вдалим, якщо ви хочете привернути увагу до себе молодого чоловіка. Не варто знімати павутину до Великодня. А ще в народі вірили, якщо 8 березня павук плете павутину, буде щастя в сім'ї.

Погода на 8 березня

Завтра, 8 березня, в Києві похмура погода протягом всього дня, вдень можливий дрібний дощ, який закінчиться ще до вечора. У Львові хмарно, в другій половині дня очікується дощ. У Харкові похмуро, ближче до вечора можливий дощ. В Одесі ясно, лише вранці небо ненадовго вкриється хмарами, без опадів.

Температура повітря в Києві +9 вдень та 0 вночі. У Львові +7 вдень та +2 вночі. У Харкові +10 вдень та +1 вночі. В Одесі +11 вдень та +5 вночі.

Пам’ятні дати 8 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 березня:

1010 рік — Фірдоусі закінчує складення епосу іранських народів "Шах-наме";

1126 рік — після смерті Урраки Леонської Альфонса VII проголошують королем Кастилії і Леона;

1169 рік — починається чотириденна облога Києва силами Андрія Боголюбського;

1387 рік — у Львові відбувається офіційна коронація Святої Королеви Гедвіґи;

1576 рік — іспанський дослідник Дієго Гарсія де Паласіо вперше оглянув руїни древнього міста цивілізації майя Копан;

1658 рік — Роскілльський договір: після руйнівної поразки в Північній війні Фредерік III, король Данії — Норвегії, змушений віддати майже половину своєї території Швеції, щоб зберегти решту;

1702 рік — Анна Стюарт, молодша сестра Марії II, стала королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії;

1736 рік — Надер Шаха, засновника династії Афшаридів, коронують шахом Ірану;

1759 рік — французький уряд відкликає дозвіл на друк "Енциклопедії" Дідро та д'Аламбера;

1775 рік — анонімний письменник, який, на думку деяких, був Томасом Пейном, опублікував "Африканське рабство в Америці", це була перша стаття в американських колоніях, що закликала звільнити рабів і скасувати рабство;

1817 рік — засновують Нью-Йоркську фондову біржу;

1857 рік — в Нью-Йорку відбувається "марш порожніх каструль", який вважається першопочатком святкування Міжнародного жіночого дня;

1910 рік — французька авіаторка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота;

1919 рік — починаються основні події Єгипетської революції проти британської окупації;

1920 рік — проголошують Арабське Королівство Сирія, першу арабську державу новітнього часу;

1963 рік — унаслідок військового перевороту до влади в Сирії приходить партія Баас;

1971 рік — відбувається боксерський "бій століття" Джо Фрейзер — Мухаммед Алі;

1979 рік — Philips демонструє прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, Нідерланди;

1983 рік — Рональд Рейган у виступі називає СРСР "Імперією зла";

2006 рік — США скасовують обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка відносно України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 березня

Які завтра іменини: Дем'ян, Іван, Олександр, Мусій, Полікарп, Кузьма, Климент, Мойсей.

Талісманом людини, народженої 8 березня, є аквамарин. Дорогоцінний талісман, який відрізняється яскравими блакитними відтінками. Назву йому дав римський письменник Пліній Старший і в перекладі вона означає " морська вода". У стародавних греків та римлян існувала думка, що його покровителем є Посейдон — бог моря. За допомогою аквамарину римляни лікували захворювання горла, печінки, шлунка.

Цього дня народилися:

1921 рік — заслужена художниця України, українська скульпторка Коломієць Інна Антонівна;

1940 рік — український режисер, сценарист Леонід Осика.

Який завтра день в Україні і світі

8 березня в Україні і світі святкують Міжнародний жіночий день / Фото: Pexels

8 березня в Україні і світі святкують Міжнародний жіночий день або День боротьби за права жінок. Перші згадки про цей день стосувалися ще Стародавнього Риму, де жінки та дівчата одягали святковий одяг і йшли до храму богині Весті. Проте історія сучасного свята почалася 1857 року. Саме цього дня у Нью-Йорку відбулася перша демонстрація працівниць фабрик. Вони вимагали зменшення робочого дня та гідної заробітної плати. Також на мітингу підняли питання про можливість для жінок голосувати і здобувати освіту.

В лютому 1908 року на вулиці Нью-Йорка вийшло вже близько 20 тисяч жінок. Вони виявляли невдоволення відсутності рівноправ'я з чоловіками. Наступного року виникла ідея святкувати це свято в усьому світі. Тоді воно припадало на останню неділю зими. Дату 8 березня обрали лише 1914 року, коли реалізували ідею перенести святкування. А 1975 року ООН оголосила цей день Днем боротьби за права жінок.

Також 8 березня святкують Міжнародний день жінок-пивоварів (International Women’s Collaboration Brew Day). Захід спрямований на те, щоб підвищити обізнаність про роль жінки в пивоварній промисловості та сприяти залученню і розширенню можливостей та прав жінок у пивній спільноті. Вперше подія відбулася 2014 року, відтоді вона стала популярною.

А ще 8 березня — День сертифікованого дієтолога-нутриціолога (Registered Dietitian Nutritionist Day). Ця щорічна подія припадає на другу середу березня. Присвячений день сертифікованим дієтологам-нутриціологам, визнанню їхньої роботи і внеску у сприяння здоровому харчуванню. Це медичні працівники, які пройшли програму навчання в галузі дієтології і харчування. Вони надають рекомендації щодо правильного харчування, відіграють ключову роль у лікуванні хронічних захворювань (діабет, ожиріння тощо).

8 березня святкують Всесвітній день математики. Ця щорічна подія була створена для того, аби підвищити важливість математичної освіти, заохотити учнів розвивати цікавість до цього предмета. Організовується вона онлайн-освітньою програмою 3P Learning. Дата щороку змінюється і обирається організатором. У Всесвітній день математики відбувається 48-годинний глобальний математичний конкурс. Він відкритий для учнів будь-якого віку. Його основна мета — популяризувати математику як цікавий предмет.

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