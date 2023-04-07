Яке завтра, 8 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 квітня, Міжнародний день ромів, в Україні святкують день працівників військових комісаріатів. В церковному календарі — собор архангела Гавриїла. До Нового року залишилося 267 днів.

8 квітня 2023 року — субота. 409-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 квітня, церковне свято

8 квітня в церковному календарі – собор архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл вважається одним з вищих ангелів. В Старому і Новому заповітах його позначають як благого вісника. В Біблії сказано, що архангео Гавриїл є хранителем обраного народу. Поряд з архангелом Михаїлом він є небесною істотою, яка відзначається своєю любов'ю і допомогою людям.

За Новим і Старим заповітами архангел Гавриїл врятував людський рід, наставляючи людей на шлях істини. Також він приніс чимало благих вістей, серед яких особливо можна виділити: про народження Іоанна Предтечі, про Воскресіння Христове, про народження Діви Марії, про народження Ісуса Христа.

Що не можна робити цього дня

Не варто починати нових справ, краще уникати важливих зустрічей чи далеких поїздок.

Не рекомендується займатися грошима — перераховувати, позичати, відкладати.

Жінкам заборонено просити борошно, цукор і сіль, а чоловікам — ходити в гості.

Не зловживайте алкоголем.

Народні прикмети і традиції на 8 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: заморозки означають, що весна буде холодною;

яка сьогодні погода, такою вона буде 8 жовтня;

в березах багато соку — на дощове літо;

сильний дощ іде — до хорошого урожаю грибів;

на дахах ще залишився сніг — буде холодно цілий місяць;

квіти на черемсі — можна починати садити картоплю.

8 квітня вже є квіти на черемусі — можна починати садити картоплю / Фото: Pexels

В народі вважалося, якщо цього дня помолитися архангелу Гавриїлу, то він допоможе в будь-якому проханні і виконає ваше бажання. А сни проти 8 квітня збувають протягом одного тижня, тому варто їх запам'ятати.

Погода на 8 квітня

Завтра, 8 квітня, в Києві хмарна погода, вночі дрібний дощ, який закінчиться до ранку, але в другій половині дня відновить силу і йтиме до вечора. У Львові похмуро на весь день, без опадів. У Харкові хмарна погода, опадів не очікується. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +13 вдень та +8 вночі. У Львові — +9 вдень та -1 вночі. У Харкові — +13 вдень та +9 вночі. В Одесі — +11 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 8 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 квітня:

217 рік — заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян;

1093 рік — монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїжджають в новий храм — Вінчестерський собор;

1139 рік — засновник та перший король (від 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви;

1480 рік — католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія);

1513 рік — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії;

1548 рік — Перу стає територією Іспанії;

1605 рік — шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині — одне з найбільших фінляндських міст);

1709 рік — укладають трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII;

1830 рік — Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями;

1861 рік — розстріляна маніфестація у Варшаві;

1904 рік — Велика Британія і Франція підписують угоду, названу "Сердечною угодою" (Антантою), що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;

1906 рік — у Франкфурті фіксують першу смерть від хвороби Альцгеймера;

1913 рік — у Пекіні починає роботу перший китайський парламент;

1918 рік — німці займають Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано;

1919 рік — французькі війська залишають Одесу;

1930 рік — виходить на київські екрани кінофільм О. Довженка "Земля";

1941 рік — в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер "Кейптаун";

1943 рік — в США заморожуються зростання цін і зарплати;

1947 рік — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);

1962 рік — на референдумі французи схвалюють Евіанські угоди, що надають незалежність Алжиру;

1971 рік — відбувся перший Всесвітній конгрес циган в Лондоні, який приймає циганський гімн і прапор;

1990 рік — на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс";

1990 рік — створюють благодійний Міжнародний фонд "Відродження" (українське відділення "Фонду Сороса");

1992 рік — американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;

1997 рік — срібний долар 1804 року продають в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;

1999 рік — Ірак відкидає пропозиції ООН з продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;

2005 рік — похорон Папи Римського Івана Павла II, що стає наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 квітня

Які завтра іменини: Василь, Гаврило, Кіндрат, Віра, Алла, Ганна, Марія, Лариса.

Талісманом людини, народженої 8 квітня, є авантюрин. Блискучий камінь, який назвали на честь імітації. Здавна вірили, що він може принести удачі або повністю розорити свого власника. Був відомий ще в Давньому Єгипті. Магічні властивості авантюрину пов'язані з місячним циклом. Під час молодика і повного місяця прикраси з цим каменем носити не рекомендовано. Тому що він може принести проблеми.

Цього дня народилися:

1874 рік — український композитор, диригент і музикознавець, педагог Коссак Михайло Андрійович;

1882 рік — український політичний діяч, публіцист Дмитро Дорошенко;

1886 рік — український геоморфолог, палеогеограф Микола Дмитрієв;

1941 рік — українська актриса, співачка Марія Миколайчук.

Який завтра день в Україні і світі

8 квітня святкують Міжнародний день ромів / Фото: pixabay.com

8 квітня в Україні святкують День працівників військових комісаріатів. Військовий комісаріат відповідає за мобілізацію, облік, підготовку до служби, призову до війська. Праця військових комісаріатів досить важка та відповідальна, потребує стійкості духу і професіоналізму.

Також 8 квітня День карликового бегемота (Pygmy Hippo Day). Вперше відсвяткували 2013 року в Pygmy Hippo Foundation, яка є некомерційною організацією, що займається збереженням карликових бегемотів. Поки що ця подія не є глобальною, але у низьці екологічних та природоохоронних заходів досить важливою. Карликові бегемоти живуть у густих лісах та болотах Західної Африки, проводять більшу частину життя біля води чи у воді.

А ще 8 квітня Міжнародний день буддизму (International Buddhist Day). Дату святкування обрали на честь дня народження Будди Шак'ямуні, який є основоположником вчення. В Японії цю подію також називають Фестивалем квітів. Свято святкують приблизно 50 країн. Головна мета цього дня в об'єднанні вірян, залученні до спільної молитви і вшануванню Будди.

8 квітня святкують Міжнародний день ромів. Свято було започатковане 1990 року під час 4 Всесвітнього конгресу ромів, що відбувся в Польщі. Дату обрали на честь дати першого такого конгресу і ромського дня коней (цього дня роми прикрашають своїх коней квітами). Головна мета — привернути увагу суспільства до ромського народу, його проблем та боротьби з дискримінацією.

Також 8 квітня Міжнародний день фен-шуй. Це давня наука або філософія, яка виникла в Китаї приблизно 3 тисячі років тому. В перекладі "фен" означає вітер, а "шуй" — вода. Точна дата появи фен-шуй невідома, на її розвиток особливий вплив мали буддизм, даосизм і конфуціанство.