Яке завтра, 8 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 квітня, Міжнародний день ромів, в Україні святкують день працівників військових комісаріатів. В церковному календарі — собор архангела Гавриїла. До Нового року залишилося 267 днів.
8 квітня 2023 року — субота. 409-й день війни в Україні.
Яке завтра, 8 квітня, церковне свято
8 квітня в церковному календарі – собор архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл вважається одним з вищих ангелів. В Старому і Новому заповітах його позначають як благого вісника. В Біблії сказано, що архангео Гавриїл є хранителем обраного народу. Поряд з архангелом Михаїлом він є небесною істотою, яка відзначається своєю любов'ю і допомогою людям.
За Новим і Старим заповітами архангел Гавриїл врятував людський рід, наставляючи людей на шлях істини. Також він приніс чимало благих вістей, серед яких особливо можна виділити: про народження Іоанна Предтечі, про Воскресіння Христове, про народження Діви Марії, про народження Ісуса Христа.
Що не можна робити цього дня
- Не варто починати нових справ, краще уникати важливих зустрічей чи далеких поїздок.
- Не рекомендується займатися грошима — перераховувати, позичати, відкладати.
- Жінкам заборонено просити борошно, цукор і сіль, а чоловікам — ходити в гості.
- Не зловживайте алкоголем.
Народні прикмети і традиції на 8 квітня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: заморозки означають, що весна буде холодною;
- яка сьогодні погода, такою вона буде 8 жовтня;
- в березах багато соку — на дощове літо;
- сильний дощ іде — до хорошого урожаю грибів;
- на дахах ще залишився сніг — буде холодно цілий місяць;
- квіти на черемсі — можна починати садити картоплю.
В народі вважалося, якщо цього дня помолитися архангелу Гавриїлу, то він допоможе в будь-якому проханні і виконає ваше бажання. А сни проти 8 квітня збувають протягом одного тижня, тому варто їх запам'ятати.
Погода на 8 квітня
Завтра, 8 квітня, в Києві хмарна погода, вночі дрібний дощ, який закінчиться до ранку, але в другій половині дня відновить силу і йтиме до вечора. У Львові похмуро на весь день, без опадів. У Харкові хмарна погода, опадів не очікується. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.
Температура повітря в Києві — +13 вдень та +8 вночі. У Львові — +9 вдень та -1 вночі. У Харкові — +13 вдень та +9 вночі. В Одесі — +11 вдень та +6 вночі.
Пам’ятні дати 8 квітня
Календар важливих подій в Україні та світі за 8 квітня:
- 217 рік — заколот проти римського імператора Каракалли, очолений префектом преторіанців Опеллієм Макрином під час нового походу проти парфян;
- 1093 рік — монахи Королівства Англія під керівництвом Волкеліна переїжджають в новий храм — Вінчестерський собор;
- 1139 рік — засновник та перший король (від 1130 р.) Сицилійського королівства Рожер II відлучений від церкви;
- 1480 рік — католицькою церквою оголошується хрестовий похід для відвоювання у мусульман Отранто (Південна Італія);
- 1513 рік — мореплавець Хуан Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії;
- 1548 рік — Перу стає територією Іспанії;
- 1605 рік — шведський король Карл XI розпорядився заснувати місто Оулу (нині — одне з найбільших фінляндських міст);
- 1709 рік — укладають трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII;
- 1830 рік — Мексика забороняє подальшу колонізацію Техасу американцями;
- 1861 рік — розстріляна маніфестація у Варшаві;
- 1904 рік — Велика Британія і Франція підписують угоду, названу "Сердечною угодою" (Антантою), що закінчує майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;
- 1906 рік — у Франкфурті фіксують першу смерть від хвороби Альцгеймера;
- 1913 рік — у Пекіні починає роботу перший китайський парламент;
- 1918 рік — німці займають Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано;
- 1919 рік — французькі війська залишають Одесу;
- 1930 рік — виходить на київські екрани кінофільм О. Довженка "Земля";
- 1941 рік — в Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер "Кейптаун";
- 1943 рік — в США заморожуються зростання цін і зарплати;
- 1947 рік — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);
- 1962 рік — на референдумі французи схвалюють Евіанські угоди, що надають незалежність Алжиру;
- 1971 рік — відбувся перший Всесвітній конгрес циган в Лондоні, який приймає циганський гімн і прапор;
- 1990 рік — на американському каналі ABC починається прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс";
- 1990 рік — створюють благодійний Міжнародний фонд "Відродження" (українське відділення "Фонду Сороса");
- 1992 рік — американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;
- 1997 рік — срібний долар 1804 року продають в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;
- 1999 рік — Ірак відкидає пропозиції ООН з продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;
- 2005 рік — похорон Папи Римського Івана Павла II, що стає наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 квітня
Які завтра іменини: Василь, Гаврило, Кіндрат, Віра, Алла, Ганна, Марія, Лариса.
Талісманом людини, народженої 8 квітня, є авантюрин. Блискучий камінь, який назвали на честь імітації. Здавна вірили, що він може принести удачі або повністю розорити свого власника. Був відомий ще в Давньому Єгипті. Магічні властивості авантюрину пов'язані з місячним циклом. Під час молодика і повного місяця прикраси з цим каменем носити не рекомендовано. Тому що він може принести проблеми.
Цього дня народилися:
- 1874 рік — український композитор, диригент і музикознавець, педагог Коссак Михайло Андрійович;
- 1882 рік — український політичний діяч, публіцист Дмитро Дорошенко;
- 1886 рік — український геоморфолог, палеогеограф Микола Дмитрієв;
- 1941 рік — українська актриса, співачка Марія Миколайчук.
Який завтра день в Україні і світі
8 квітня в Україні святкують День працівників військових комісаріатів. Військовий комісаріат відповідає за мобілізацію, облік, підготовку до служби, призову до війська. Праця військових комісаріатів досить важка та відповідальна, потребує стійкості духу і професіоналізму.
Також 8 квітня День карликового бегемота (Pygmy Hippo Day). Вперше відсвяткували 2013 року в Pygmy Hippo Foundation, яка є некомерційною організацією, що займається збереженням карликових бегемотів. Поки що ця подія не є глобальною, але у низьці екологічних та природоохоронних заходів досить важливою. Карликові бегемоти живуть у густих лісах та болотах Західної Африки, проводять більшу частину життя біля води чи у воді.
А ще 8 квітня Міжнародний день буддизму (International Buddhist Day). Дату святкування обрали на честь дня народження Будди Шак'ямуні, який є основоположником вчення. В Японії цю подію також називають Фестивалем квітів. Свято святкують приблизно 50 країн. Головна мета цього дня в об'єднанні вірян, залученні до спільної молитви і вшануванню Будди.
8 квітня святкують Міжнародний день ромів. Свято було започатковане 1990 року під час 4 Всесвітнього конгресу ромів, що відбувся в Польщі. Дату обрали на честь дати першого такого конгресу і ромського дня коней (цього дня роми прикрашають своїх коней квітами). Головна мета — привернути увагу суспільства до ромського народу, його проблем та боротьби з дискримінацією.
Також 8 квітня Міжнародний день фен-шуй. Це давня наука або філософія, яка виникла в Китаї приблизно 3 тисячі років тому. В перекладі "фен" означає вітер, а "шуй" — вода. Точна дата появи фен-шуй невідома, на її розвиток особливий вплив мали буддизм, даосизм і конфуціанство.