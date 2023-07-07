Яке завтра, 8 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 липня 2023 року — субота. 500-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 липня, церковне свято

8 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобномучениці Февронії. Вона жила під час правління імператора Діоклетіана і постраждала через свою віру в Христа. Февронія виросла в монастирі в Сиваполі, що побудований в Ассірійській області. Тітка Февронії, ігуменя Вриєна, була настоятелькою монастиря і дуже піклувалася про душу своєї племінниці. Тому вона накладала на неї більш суворі правила, ніж на інших черниць. Про благочестиве життя Февронії стали поширювати чутки по всьому місту. Молода знатна вдова Ієрія, яка спочатку була язичницею, почала навідувати її. Під впливом молитов і настанов Февронії Ієрія прийняла християнство і змогла привести до Бога своїх родичів.

У той час імператор Діоклетіан послав воїнів до Асирії для переслідування християн. Коли вони наблизилися до монастиря, де проживала Февронія, всі черниці втекли, залишивши тільки настоятельницю Февронію та її помічницю Фомаїду. Воїни впіймали молоду Февронію, зв'язали їй руки і привели до свого командира. Спочатку їй запропонували відмовитися від своєї віри і принести жертву язичницьким ідолам. Але діва відмовилася безстрашно, за що її піддали жахливим катуванням і потім обезголовили.

Що не можна робити цього дня

Заборонено сваритися і лаятися.

Краще не вживати спиртні напої.

Не варто ходити травою босоніж, особливо, якщо є роса.

Народні прикмети і традиції на 8 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: свині та миші їдять сіно — буде поганий сінокіс трави;

багато осоту — чекайте на холодну зиму;

цього дня стоїть сильна спека — наступні 40 днів також будуть спекотними;

багато деревію в полі — під час косовиці дощитиме;

розсада "п'є" воду до сухого сінокосу, а якщо не вбирає — мокрого.

8 липня багато осоту, чекайте на холодну зиму / Фото: Pexels

8 липня вважався сприятливим днем для будь-яких любовних справ. Тому часто зізнавалися у коханні, засилали сватів, грали весілля. Закоханим краще цей день провести разом. Віряни молилися святій Февронії, щоб вона подарувала міцний шлюб та довгі стосунки. Чоловік та жінка повинні разом попрацювати над будь-якою справою, щоб вона принесла достаток.

Погода на 8 липня

Завтра, 8 липня, в Києві хмарно, дрібний дощ протягом всього дня. У Львові похмуро, без опадів. У Харкові безхмарний ранок зміниться на похмурий день, ввечері можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно, всю другу половину дня дощитиме.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +20 вночі. У Львові — +25 вдень та +17 вночі. У Харкові — +30 вдень та +23 вночі. В Одесі — +30 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 8 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 липня:

52 рік до н. е. — прийнята дата заснування Парижа;

1492 рік — перша морська експедиція з Європи до Індії відпливає з Лісабона на чолі з Васко да Гама;

1573 рік — Булонським едиктом покладають край 4-річній війні французьких католиків і гугенотів;

1592 рік — відбувається битва при Сачхоні між японським і корейським флотами;

1618 рік — за "зачаровування" французької королеви страчують камеристку Марії Медічі;

1654 рік — в Америку прибуває перший єврей Яків Барсімсон;

1659 рік — у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдають нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького;

1796 рік — видають перший паспорт громадянина США;

1889 рік — вперше виходить друком фінансова газета "The Wall Street Journal";

1913 рік — завершуються останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшується майже вдвічі (з 16 до 31);

1916 рік — указ про мобілізацію на примусові роботи 400 тис. жителів Туркестану і степових областей;

1918 рік — створюють Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію;

2014 рік — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемагає на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши водночас багато світових футбольних рекордів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 липня

Які завтра іменини: Леонід, Костянтин, Федір, Петро, Давид.

Талісманом людини, народженої 8 липня, є геліотроп. Напівдорогоцінний камінь, який відносять до групи халцедонів. В Стародавньому Єгипті вірили, хто володіє геліотропом, той може підпорядковувати собі інших людей.

Цього дня народилися:

1811 рік — київський хірург, засновник сучасної офтальмології, один із організаторів медичного факультету в Києві і перший його декан Володимир Караваєв;

1842 рік — український винахідник, творець дугового електрозварювання Микола Бенардос;

1912 рік — українська художниця, керамістка і килимарка Нижник-Винників Іванна Василівна;

1973 рік — український військовик, генерал, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Який завтра день в Україні і світі

8 липня в Україні святкують День родини / Фото: Pexels

8 липня в Україні святкують День родини. Нічого не може бути важливішим за сімейне вогнище, де можна розслабитися, відпочити, отримати душевну рівновагу. Родина — найближчі для нас люди, які завжди прийдуть на допомогу. Саме тому це свято є настільки важливим для кожного українця. Адже інколи ми забуваємо про важливість родинного вогнища та перестаємо цінувати один одного.

Вперше день родини почали святкувати 2012 року, тому воно вважається досить молодим. Дату обрали зовсім не випадково. Адже саме цього дня в православному світі святкують день Петра та Февронії — святих, які є покровителями шлюбу, родинних зв'язків.

Також 8 липня День бодіарту. Бодіартом називають мистецтво розпису майже оголеного або повністю оголеного тіла. Засновником та промоутером цього свята став художник Енді Голуб з Нью-Йорку. Він розповідав у своїх інтерв'ю, що ця дата є можливістю самовиразитися, показати своє мистецтво, зробити світ кращим, подарувати людям позитивні емоції.

А ще 8 липня Всесвітній день боротьби з алергією. Свято було створене за ініціативи Всесвітніх організацій алергії та імунопатології, а його головна мета полягає у тому, щоб привернути увагу людей до досить актуальної проблеми поширення алергії, її профілактики і лікування.