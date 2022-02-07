Яке завтра, 8 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 8 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 лютого 2022 року – вівторок. Цього дня в Україні святкують День опери, День пропозиції руки і серця, День нірвани. В православному календарі – день пам’яті святого Феодора Студита. В народі 8 лютого назвали “Федора Поминальника”.

До Нового року залишилось 326 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

8 лютого в Україні святкують День опери. Свято виникло 2018 року в соціальних мережах за хештегом #OperaDay. Цього дня всі шанувальники опери діляться на своїх сторінках в соціальних мережах фотографіями та відео з улюблених опер.

8 лютого святкують День пропозиції руки та серця / Pexels

А ще 8 лютого святкують День пропозиції руки та серця. Хоча це і не офіційний вихідний, а історія виникнення свята невідома, це чудова нагода освідчитися своїй коханій людині. Зробити це часом буває дуже непросто. Навіть у тому разі, якщо ви точно впевнені, що знайшли саме ту людину. Цей день мотивує всіх закоханих озвучити це важливе рішення та сподіватися, що отримаєш від коханої людини “Так” у відповідь.

8 та 15 лютого щорічно монахи Махаяни святкують цікаве свято День нірвани (Парінірвана). Вважається, що саме 8 лютого Будда Шак’ямуні досяг перед фізичною смертю паранірвани, яка є найважливішою метою буддистської практики. В перекладі з санскриту “нірвана” означає “згасання” або “відсутність хвилювання”. Тобто людина звільняється від страждань, бажань та залежностей. 8 та 15 лютого буддисти проводять в своїх храмах медитації, приносять дари.

Які завтра свята ще в світі:

День безпеки в Інтернеті;

День “засмійся і розбагатій”;

День електронної скриньки;

День замороженного йогурта в США.

Яке завтра, 8 лютого, церковне свято

8 лютого - день пам’яті Феодора Студита / commons.wikimedia.org

8 лютого в церковному календарі – день пам’яті Феодора Студита. Народився він у Візантії 759 року у досить побожній та заможній сім’ї місцевого чиновника. Отримав гідну освіту і в 22-річному віці разом зі своїми батьками вирішив зректися світського житя та прийняти постриг. Оселився в Віфінському монастирі біля гори Олімп. Згодом навіть став його настоятелем.

Феодор був ревним іконошанувальником та прихильником інституту сім’ї, а тому виступив проти розлучення імператора Костянтина VI, який був, до того ж, заступником іконоборців. За цей свій вчинок потрапив до в’язниці. Звільнили його звідти лише після смерті правителя. Тоді ж він став керувати Студійським монастирем.

Феодора протягом життя ув’язнювали тричі. І всі рази були за викриття незаконних дій влади. Попри це він зміг повністю реформувати чернече життя, а також вніс чималий внесок у просвітництво, завдяки своїм катехізисам та великій кількості релігійних творів. Помер 826 року в Віфінському монастирі. 845 року його мощі перенесли до Студійського монастиря.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 лютого

Які завтра іменини: Аркадій, Гаврило, Арсеній, Давид, Іван, Петро, Федір, Семен, Пилип, Марія.

Талісманом людини, народженої 8 лютого є малахіт. Раніше камінь використовували як джерело міді. Здавна вірили, що малахіт може позбавити від різних хвороб.

8 лютого народився французький письменник-фантаст Жюль Верн / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

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1700 рік – фізик і математик Данило Бернуллі;

1822 рік – народознавець, член Кирило-Мефодіївського товариства Опанас Маркевич;

1828 рік – французький письменник-фантаст Жюль Верн;

1883 рік – австрійський та американський економіст і соціолог Йозеф Шумпетер;

1906 рік – американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання Честер Карлсон;

1920 рік – голлівудська кінозірка Лана Тернер;

1932 рік – американський композитор і музикант, автор музики до найвідоміших голлівудських фільмів Джон Вільямс;

1945 рік – американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів Джон Грішем.

Що не можна робити в цей день

8 лютого забороняється знімати оберіг, адже саме цього дня дуже легко отримати вроки.

Уникайте сварок з сусідами, навіть якщо живете не дуже дружньо.

Народні прикмети і традиції на 8 лютого

Зранку 8 лютого співає синиця до похолодання / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: ніч зоряна, значить урожай льону буде хорошим;

зранку 8 лютого співає синиця – до похолодання;

захід сонця чистий, а погода морозна, значить скоро прийде холоднеча;

місяць блідого кольору до снігопаду.

8 лютого в народі називали “Федора Поминальника”, адже вірили, що саме цього дня померлі родичі дуже сильно сумують за своєю сім’єю. Щоб душі не блукали землею, потрібно було зранку піти до церкви та поставити свічки за упокій. Часто проводили різні обряди, щоб захистити дім від нечисті та злих духів. Наприклид, клали під вхідні двері сокиру, а над ними закріплювали гілочку ялівцю. А ще, якщо 8 лютого у хаті був іменинник, йому обов’язково варили горохову кашу. Вірили, що тоді він весь рік буде здоровим та щасливим.

Погода на завтра, 8 лютого

Завтра, 8 лютого, в Києві хмарно, але без опадів. В Львові похмуро, увечері можливий дрібний сніг. В Одесі хмарно, вночі йтиме дощ, але вранці розпогодиться. В Харкові хмарно, майже весь день буде йти дощ зі снігом, який припиниться лише до вечора.

Температура повітря в Києві +1 вдень та близько 0 вночі. В Львові +2 вдень та 0 вночі. В Одесі +5 вдень та +1 вночі. В Харкові +2 вдень та 0 вночі.

Пам’ятні дати 8 лютого

8 лютого 2021 року компанія Tesla оголосила, що планує в найближчому майбутньому приймати біткоїни як плату за свої продукти / Pexels

Цього дня рік тому компанія Tesla оголосила, що планує в найближчому майбутньому приймати біткоїни як плату за свої продукти, а у Китаї 50 тисяч громадян отримують близько 30 доларів в криптовалюті, так тестували системи Центрального банку.

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 лютого: