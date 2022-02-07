Яке завтра, 8 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 лютого 2022 року – вівторок. Цього дня в Україні святкують День опери, День пропозиції руки і серця, День нірвани. В православному календарі – день пам’яті святого Феодора Студита. В народі 8 лютого назвали “Федора Поминальника”.
До Нового року залишилось 326 днів.
Яке завтра свято в Україні і світі
8 лютого в Україні святкують День опери. Свято виникло 2018 року в соціальних мережах за хештегом #OperaDay. Цього дня всі шанувальники опери діляться на своїх сторінках в соціальних мережах фотографіями та відео з улюблених опер.
А ще 8 лютого святкують День пропозиції руки та серця. Хоча це і не офіційний вихідний, а історія виникнення свята невідома, це чудова нагода освідчитися своїй коханій людині. Зробити це часом буває дуже непросто. Навіть у тому разі, якщо ви точно впевнені, що знайшли саме ту людину. Цей день мотивує всіх закоханих озвучити це важливе рішення та сподіватися, що отримаєш від коханої людини “Так” у відповідь.
8 та 15 лютого щорічно монахи Махаяни святкують цікаве свято День нірвани (Парінірвана). Вважається, що саме 8 лютого Будда Шак’ямуні досяг перед фізичною смертю паранірвани, яка є найважливішою метою буддистської практики. В перекладі з санскриту “нірвана” означає “згасання” або “відсутність хвилювання”. Тобто людина звільняється від страждань, бажань та залежностей. 8 та 15 лютого буддисти проводять в своїх храмах медитації, приносять дари.
Які завтра свята ще в світі:
- День безпеки в Інтернеті;
- День “засмійся і розбагатій”;
- День електронної скриньки;
- День замороженного йогурта в США.
Яке завтра, 8 лютого, церковне свято
8 лютого в церковному календарі – день пам’яті Феодора Студита. Народився він у Візантії 759 року у досить побожній та заможній сім’ї місцевого чиновника. Отримав гідну освіту і в 22-річному віці разом зі своїми батьками вирішив зректися світського житя та прийняти постриг. Оселився в Віфінському монастирі біля гори Олімп. Згодом навіть став його настоятелем.
Феодор був ревним іконошанувальником та прихильником інституту сім’ї, а тому виступив проти розлучення імператора Костянтина VI, який був, до того ж, заступником іконоборців. За цей свій вчинок потрапив до в’язниці. Звільнили його звідти лише після смерті правителя. Тоді ж він став керувати Студійським монастирем.
Феодора протягом життя ув’язнювали тричі. І всі рази були за викриття незаконних дій влади. Попри це він зміг повністю реформувати чернече життя, а також вніс чималий внесок у просвітництво, завдяки своїм катехізисам та великій кількості релігійних творів. Помер 826 року в Віфінському монастирі. 845 року його мощі перенесли до Студійського монастиря.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 лютого
Які завтра іменини: Аркадій, Гаврило, Арсеній, Давид, Іван, Петро, Федір, Семен, Пилип, Марія.
Талісманом людини, народженої 8 лютого є малахіт. Раніше камінь використовували як джерело міді. Здавна вірили, що малахіт може позбавити від різних хвороб.
Цього дня народилися:
- 1700 рік – фізик і математик Данило Бернуллі;
- 1822 рік – народознавець, член Кирило-Мефодіївського товариства Опанас Маркевич;
- 1828 рік – французький письменник-фантаст Жюль Верн;
- 1883 рік – австрійський та американський економіст і соціолог Йозеф Шумпетер;
- 1906 рік – американський фізик, винахідник процесу ксерокопіювання Честер Карлсон;
- 1920 рік – голлівудська кінозірка Лана Тернер;
- 1932 рік – американський композитор і музикант, автор музики до найвідоміших голлівудських фільмів Джон Вільямс;
- 1945 рік – американський письменник і продюсер, автор гостросюжетних творів Джон Грішем.
Що не можна робити в цей день
- 8 лютого забороняється знімати оберіг, адже саме цього дня дуже легко отримати вроки.
- Уникайте сварок з сусідами, навіть якщо живете не дуже дружньо.
Народні прикмети і традиції на 8 лютого
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:
- дивилися, який сьогодні день: ніч зоряна, значить урожай льону буде хорошим;
- зранку 8 лютого співає синиця – до похолодання;
- захід сонця чистий, а погода морозна, значить скоро прийде холоднеча;
- місяць блідого кольору до снігопаду.
8 лютого в народі називали “Федора Поминальника”, адже вірили, що саме цього дня померлі родичі дуже сильно сумують за своєю сім’єю. Щоб душі не блукали землею, потрібно було зранку піти до церкви та поставити свічки за упокій. Часто проводили різні обряди, щоб захистити дім від нечисті та злих духів. Наприклид, клали під вхідні двері сокиру, а над ними закріплювали гілочку ялівцю. А ще, якщо 8 лютого у хаті був іменинник, йому обов’язково варили горохову кашу. Вірили, що тоді він весь рік буде здоровим та щасливим.
Погода на завтра, 8 лютого
Завтра, 8 лютого, в Києві хмарно, але без опадів. В Львові похмуро, увечері можливий дрібний сніг. В Одесі хмарно, вночі йтиме дощ, але вранці розпогодиться. В Харкові хмарно, майже весь день буде йти дощ зі снігом, який припиниться лише до вечора.
Температура повітря в Києві +1 вдень та близько 0 вночі. В Львові +2 вдень та 0 вночі. В Одесі +5 вдень та +1 вночі. В Харкові +2 вдень та 0 вночі.
Пам’ятні дати 8 лютого
Цього дня рік тому компанія Tesla оголосила, що планує в найближчому майбутньому приймати біткоїни як плату за свої продукти, а у Китаї 50 тисяч громадян отримують близько 30 доларів в криптовалюті, так тестували системи Центрального банку.
Календар важливих подій в Україні та світі за 8 лютого:
- 1106 рік — великий князь Київський Володимир Мономах складає “Повчання” — це був перший дидактично-художній твір Київської Русі;
- 1587 рік — після 19 років ув’язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчують колишню шотландську королеву і претендентку на англійський престол Марію Стюарт;
- 1600 рік — суд інквізиції виносить смертний вирок Джордано Бруно;
- 1627 рік — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології;
- 1807 рік — біля прусського міста Ейлау відбувається найкривавіша битва російсько-прусько-французької війни за участю майже 150 тисяч осіб;
- 1879 рік — інженер Сенфорд Флемінґ вперше пропонує розподілити земну кулю на 24 часові пояси;
- 1885 рік — опубліковали перше оповідання Бернарда Шоу;
- 1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво “Новий Світ”;
- 1915 рік — у Лос-Анджелесі відбувається прем’єра фільму Девіда Ґріффіта “Народження нації”, який згодом включили до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;
- 1916 рік — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголошує про появу нової мистецької течії (дадаїзм);
- 1921 рік — РНК УСРР ухвалює декрет про заповідник “Асканія-Нова”;
- 1928 рік — перше передавання телесигналу через океан (із Лондона до Нью-Йорку);
- 1929 рік — у Ленінграді заарештовують майбутнього академіка Дмитра Лихачова, якого засудили на 5 років і відправили на Соловки;
- 1969 рік — відбувається перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (нині найбільший — Аеробус A380);
- 1964 рік — гурт Beatles прибуває в аеропорт “Кеннеді” і Америку охоплює хвиля “бітломанії”.
- 1965 рік — у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні;
- 1972 рік — у лондонському Альберт-холі скасовують концерт Френка Заппи та “Mothers of Invention”, бо деякі їхні пісні були визнані непристойними;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;
- 1997 рік — у Києві створюють партію Християнсько-Народний Союз, яку 2003 року було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.