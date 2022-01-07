Яке завтра, 8 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 8 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

8 січня 2022 року – субота. В церковному календарі – Собор Святої Богородиці. Для вірян цей день не менш особливий, ніж Різдво Христове. В Україні свято називають просто “Богородиця”. Цього дня 1851 року французьким фізиком Жаном Фуко було наочно доведено, що Земля обертається навколо своєї осі (він підвісив великий маятник до куполу Пантеону в Парижі), а 1959 року першим президентом Франції стає Шарль де Голль.

До Нового року залишилось 357 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

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8 січня наші предки святкували День повитух. Раніше жінки народжували вдома, а допомагали їм в цій нелегкій справі повитухи – нині цю професію називають акушерством. Повитухи повинні були мати бездоганну репутацію, адже вважалося, що вони не лише допомагають дитині з’явитися на світ, але й впливають на її подальшу долю. В народі цей день часто називали “Бабиними кашами” або “Бабиним днем”.

Здавна повитухи були в кожному населеному пункті. До них висували чимало вимог, а тому не кожна жінка могла стати повитухою. Часто професія передавалася від матері до доньки. Але в будь-якому випадку повитухою могла стати лише жінка дітородного віку, у якої є свої діти. Також важливими рисами характеру були охайність та чиста репутація. Потрібно було мати й особливі вміння.

В народі існувало повір’я, що між повитухою та немовлям все життя зберігається духовний зв’язок. Тому її часто запрошували на дні народження, хрестини, весілля. Часто повитухи також були знахарками і лікували місцеве населення.

Цікавий факт: наші предки вірили, що справжня повитуха вміє перекласти біль породіллі на її чоловіка. Поки він буде мучитися від болю, жінка народить спокійно і тихо.

8 січня святкують День заразливого сміху / Pexels

Також 8 січня святкують День заразливого сміху. Вперше це веселе свято відсвяткували 1981 року. А започаткувала його звичайна жінка – Джоан Вайт. Вона вирішила, що людям потрібен день, коли весь світ щиро усміхається і всі стають хоча б трішки щасливішими. Дата вибрана символічно, адже в багатьох країнах світу саме в першій половині січня (після зустрічі Нового року) люди веселяться і гуляють.

Це неофіційна святкова подія, яку святкують переважно в країнах Європи. Традиційно цього дня жартують, влаштовують різні веселі розіграші. Але варто запам’ятати, що друзів жартами ображати ні в якому разі не можна. День заразливого сміху повинен нести лише позитив.

А ще 8 січня святкують День обертання Землі. Свято було запроваджене на честь того, що 1851 року фізик Жан Фуко довів, що Земля обертається навколо Сонця. Для цього він закріпив на куполі Пантеону (Париж) величезний маятник. Завдяки кріпленю зі сталевого дроту маятник міг рухатися в будь-який бік. Коли Фуко повертав його, то помітив обертання площини приладу, хоча пояснення цьому в нього не було. Вчений спочатку приміряв модель планети на свій латунний маятник, що допомогло зрозуміти – він научно довів обертання Землі. Своє спостереження він зафіксував вночі саме 8 січня. Маятник отримав назву “маятник Фуко”. А пам’ять про цей досвід вшановується кожного року.

Яке сьогодні свято ще в світі:

День метро;

День Аргайла (аргайл – це візерунок з квадратів чи ромбів, які розташовуються в шаховому порядку та утворюють поперечні і паралельні смуги різного кольору);

День вартового;

День бульбашкової ванни;

День дітей в Таїланді;

День краси і поезії в роботі;

День оповідань про свої робочі дні;

Національний день англійської іриски в США.

Яке завтра, 8 січня, церковне свят

8 січня - Собор Святої Богородиці / pixabay.com

8 січня в церковному календарі – Собор Святої Богородиці. Святкується вірянами в післяріздвяний день та вважається не менш важливим за саме Різдво Христове. Назва цієї події тактується православною церквою як вшанування матері Ісуса Христа. В народі свято прийнято називати просто “Богородиця”.

За традицією 8 січня вся сім’я збирається разом, щоб промовити молитву на честь Діви Марії. Проте цей день сьогодні вважається соборним (загальним). Тому 8 січня також вшановують всіх пов’язаних з Богородицею членів сім’ї: Ісуса Христа, Святого Йосипа, Святого Якова та інших.

Дату заснування Собору Святої Богородиці відносять ще до епохи раннього християнства. Достеменно відомо, що вже в IV столітті люди віддавали шану не лише Ісусу Христу, але й його матері. Офіційно дата була закріплена в Правилах Вселенського Собору в кінці VII століття.

Також 8 січня – день пам’яті священномученика Євфимія Сардійського. Він був смиренним та виключно доброзичливим чоловіком. Також був єпископом, який вирізнявся особливою уважністю до вірян та їхніх проблем. Особливо трепетно священномученик відносився до святих ікон. Кілька разів з іншими служителями Євфимій засідав на Вселенському Соборі. Проте саме за свою віру в Христа він і постраждав.

Імператори Константинополя намагалися звернути єпископа на сторону ненависті до Христа. Проте Євфимій мужньо відстоював святі ікони і загинув в темниці від численних травм. Вважається, що мощі священномученика можуть зцілити навіть тяжкохворого і дають надію, що все в житті буде добре.

8 січня – день пам’яті преподобного Никодима Тисманського. Згідно з історичними джерелами, які збереглися до сьогодні, Никодим походив з сербської родини. Він здобув духовну освіту високого рівня і прийняв чернечий постриг. Щодня преподобний звертався молитвою до Бога.

Коли Никодим отримав духовний сан, то подався до усамітнення, адже вважав, що так краще пізнає мудрість та безпристрасність. До нього часто зверталися за порадою. Преподобним було засновано кілька церков. Він проповідував слово Боже і мав багато учнів. В кінці XVI століття, коли землями, де мешкав Никодим, заволоділи угорці, преподобному прийшлося тікати та шукати притулок в печері в долині Тисмана. До нині там діє Тисманський монастир, який вважається центром поширення Господньої науки. Помер тихо в старості.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 січня

Які завтра іменини: Олександр, Михайло, Григорій, Єфим, Дмитро, Давид, Констянтин, Йосип, Марія, Анфіса.

Талісманом людей, народжених 8 січня, є рубін. В давнину цьому каменю приписували різні цілющі властивості. Вважалося, що він вміє зберігати пам’ять, зупиняти кров, робити людину бадьорою та радісною. Здавна рубін використовували в якості декоративного каменю для прикрас. Здавна його добували в Індії та Бірмі.

В цей день народилися:

1720 рік – англійський винахідник, Джеймс Харгрівс;

1824 рік – англійський письменник, Вілкі Коллінз;

1865 рік – вчений-економіст, державний і громадський діяч України, Михайло Туган-Барановський;

1896 рік – литовський льотчик, національний герой, Стяпонас Дарюс;

1935 рік – американський співак і актор, король рок'н'ролу, Елвіс Преслі;

1937 рік – британська естрадна співачка, Ширлі Бессі;

1941 рік – британський актор, сценарист, продюсер, композитор, Грехем Чепмен;

1942 рік – фізик-теоретик, один з найвпривовіших науковців нашого часу, Стівен Хокінг;

1947 рік – англійський рок-музикант і актор, Девід Боуї.

Що не можна робити в цей день

8 січня все ще заборонялося пити та готувати кисіль, наші предки вважали, що інакше в домі буде покійник.

Якщо до вас прийшли колядники, їх не можна не впустити до будинку, бо щастя його омине.

Оселя повинна бути чистою, якщо 8 січня в ній брудно, значить весь рік на вас чекають невдачі.

Не купуйте мотузки , бо це призведе до біди.

Народні прикмети і традиції на 8 січня

Почути спів зяблика 8 січня на відлигу / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо мороз та сніг, то літо буде холодним;

якщо вранці 8 січня сонячно, можна чекати на хороший врожай;

над головою літають зграї воронів – чекайте на снігопади;

якщо надворі 8 січня щебечуть синички – скоро почнуться морози;

якщо в печі горить не червоне, а біле полум’я, скоро прийде відлига;

почути спів зяблика 8 січня на відлигу;

якщо до долонь прилипає сніг, варто чекати на потепління;

дме північний вітер, скоро буде дуже холодно;

8 січня треба ворожити на шлюб – адже це найсприятливіший для цього день.

8 січня в наших предків все ще продовжувалися різдвяні святкування. Тому, якщо до вашого дома прийшли гості, їх потрібно обов’язково запросити за святковий стіл і почастувати смачненьким. Тоді весь рік проведете в достатку. Також наші пращури намагалися саме 8 січня винести з дому весь непотріб та сміття. Вважалося, що це приносить в дім щастя.

Погода на завтра, 8 січня

Завтра, 8 січня, в Києві вдень ясно, але до вечора неба затягнуться хмарами. У Львові похмура погода весь день, лише увечері можливий сніг. В Одесі хмари зранку вкриють небо, без опадів. В Харкові ясна погода, ввечері можливі хмари.

Температура повітря 8 січня в Києві близько 0, вночі можливо до -4. У Львові -6 вночі та 0 вдень. В Одесі +3 вдень та -1 вночі. В Харкові -7 вночі та -2 вдень.

Пам’ятні дати 8 січня

8 січня 2021 року на Кіпрі оголошують локдаун через велику кількість інфікованих / Pexels

В цей день рік тому в Каневі сильний вітер повалив головну ялинку міста, а на Кіпрі оголошують локдаун через велику кількість інфікованих.

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 січня: