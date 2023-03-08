Яке завтра, 9 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 березня 2023 — четвер. 379-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 березня, церковне свято

9 березня в церковному календарі – перше і друге віднайдення голови Іоанна Предтечі. В Церковній історії відомо про три випадки віднайдення голови Іоанна Предтечі. Перше відбулося у IV столітті, друге — у V столітті, а третє — у IX столітті. Перше і друге віднайдення святкують саме 9 березня.

За переказами Іоанн Предтеча був обезголовлений через підступи іудейської царівни Іродіади та її дочки Саломеї. Після усікновення тіло пророка було поховане його учнями у самарійському місті Севастії. Голову ж приховала Іродіада в безчесному місці. Її забрала благочестива Іоанна, яка була дружиною царського урядника Худзи і поховала в посудині на горі Оливній, яка належала до маєтку Ірода. Через багато років цей маєток перейшов у володіння благочестивому Інокентію, який вирішив побудувати там церкву. Під час будівництва була знайдена посудина з головою. Зберігав Інокентій її з великим благоговінням. Але перед смертю вирішив заховати на тому ж місці, адже боявся, що голову осквернять язичники.

За часів правління рівноапостольного царя Костянтина Великого почала процвітати християнська віра. Якось двом ченцям, які прийши поклонитися святим місцям в Єрусалимі, явився сам Іоанн Хреститель. Він відкрив їм місце перебування своєї чесної голови. Ченці знайшли святиню, поклали її у мішок і пішли до себе додому. Дорогою зустріли незнайомого гончара і дали нести важливу ношу. Гончар не знав, що несе, але вночі явився до нього Предтеча і попросив втікати від ледачих ченців. Він сховався він ченців і зберігав голову Іоанна в себе вдома з усіма почестями. Перед смертю запечатав посудину і віддав своїй сестрі.

9 березня — перше і друге віднайдення голови Іоанна Предтечі / Фото: commons.wikimedia.org

Згодом володарем святині став священник Євстафій, який був заражений арійською єрессю. Він змушений був втікати, коли відкрилося його блюзнірство. Голову він закопав в печері, думаючи, що повернеться за нею. Але на місці печери виник монастир. Благочестиві монахи побудували його. 452 року архімадриду Маркелу явився Іоанн Хреститель і розповів, де шукати його голову. Так відбулося друге віднайдення. Святиню перенесли до Емесси, а потім і до Константинополя.

Що не можна робити цього дня

Краще не починати нові справи, тому що вони не принесуть бажаного результату.

Не рекомендовано працювати в полі, а жінкам шити чи в'язати.

Не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця.

Народні прикмети і традиції на 9 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує на те, яким буде квітень;

якщо 9 березня все ще лежить сніг, то Великдень буде холодним;

вітряно на вулиці — чекайте на швидке потепління;

на деревах вже з'явилися бруньки — літом буде спекотно.

9 березня на деревах вже з'явилися бруньки — літом буде спекотно / Фото: Pexels

В народі 9 березня називали "Набуття" або "День птахів". Вся справа в тому, що птахи цього дня починають вити гнізда. Все ще продовжується Великий піст, який триватиме до Великодня, тому на стіл не ставили їжу з м'яса, риби, молочних продуктів, яєць.

Погода на 9 березня

Завтра, 9 березня, в Києві хмарно, ввечері дощитиме. У Львові похмуро, вдень очікується дощ, який закінчиться до вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі проясніє вдень, але до вечора знову з'являться хмари, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +1 вночі. У Львові +8 вдень та +5 вночі. У Харкові +11 вдень та +5 вночі. В Одесі +14 вдень та +7 вдень.

Пам’ятні дати 9 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 березня:

1009 рік — перше відоме згадування Литви в Кведлінбурзьких анналах;

1230 рік — болгарський цар Іван Асен II у битві при Клокотниці розбиває війська епірського деспота Феодора Комніна;

1309 рік — Папа Римський Климент V з міркувань безпеки селиться в Авіньйоні (Арль, Священна Римська імперія), де резиденція пап зберігалася до 1377;

1497 рік — Миколай Коперник у Болоньї здійснює перші астрономічні спостереження;

1500 рік — виходить в море португальська експедиція з 13 кораблів під командуванням Педру Кабрала, що досягпє берегів сучасної Бразилії;

1796 рік — у Парижі Наполеон I Бонапарт одружується з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року);

1822 рік — американець Чарльз Ґрехем отримує патент на штучні зуби;

1831 рік — король Луї-Філіпп створює Французький іноземний легіон;

1930 рік — у Харківському оперному театрі розпочинається судовий процес Спілки визволення України (СВУ);

1932 рік — в окупованій японськими військами Манчжурії створюють маріонеткову державу Маньчжоу-Го;

1933 рік — ухвалений Конгресом США Надзвичайний банківський Акт сприяє виходу з Великої депресії;

1934 рік — у Києві засновують видавництво "Веселка";

1940 рік — грецькі війська зупиняють італійський наступ з території Албанії;

1945 рік — американська авіація розпочинає одне з найбільших бомбардувань Токіо;

1957 рік — президент США Двайт Ейзенгавер обнародує програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози;

1959 рік — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше демонструють ляльку Барбі;

1987 рік — ірландський гурт "U2" випускає свій найвідоміший альбом "The Joshua Tree";

2001 рік — у Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента стається сутичка учасників акції "Україна без Кучми" з міліцейським загоном спецпризначення і акція УБК йде на спад.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 березня

Які завтра іменини: Іларіон, Іван.

Талісманом людини, народженої 9 березня, є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, який відрізняється яскравим зеленим відтінком. Найбільш популярним був у країнах Сходу. Здавна вірили, що нефрит — камінь безсмертя і панацея від всіх хвороб. Його не лише носили на собі як прикрасу, але й перемелювали в порошок і приймали як ліки.

Цого дня народилися:

1814 рік — український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч Тарас Шевченко;

1874 рік — українська художниця-емігрантка Софія Левицька;

1880 рік — український мовознавець, філолог і культурний діяч, дійсний член НТШ Василь Сімович;

1886 рік — Георгій Нарбут, український художник, графік, творець державної символіки УНР, перших українських грошових знаків і поштових марок (+1920)

1894 рік — український військовий і політичний діяч Роман Сушко;

1908 рік — діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновник УПА "Поліська Січ" Тарас Бульба-Боровець;

1921 рік — український радянський військовик, Герой України, що встановив, разом з Михайлом Єгоровим та Мелітоном Кантарією, Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу, Олексій Берест;

1974 рік — український легкоатлет, рекордсмен України у штовханні ядра Юрій Білоног;

1986 рік — генеральник директор "Українського радіо", диктор, ведучий програм Дмитро Хоркін;

1994 рік — українська чемпіонка та призерка Літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики Лейля Аджаметова.

Який завтра день в Україні і світі

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Шевченка / Фото: commons.wikimedia.org

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Шевченка. Він був великим Кобзарем та видатним українським поетом і художником. В свідомості нашого народу він є національним героєм. Своїм життям та творчістю Тарас Шевченко надихав на боротьбу за свободу і світле майбутнє України. Народився майбутній поет 9 березня 1814 року на території сучасної Черкаської області. В ранньому дитинстві він втратив матір, а трішки пізніше ще й батька. Завдяки своїй наполегливості він зміг отримати освіту у дяка. У 14-річному віці він почав прислуговувати в домі поміщика Енгельгардта, якому належав. Як власність пана переїхав з ним до Петербурга.

Від ранніх років продемонстрував особливі здібності в малюванні, тому отримав освіту у художника, майстра петербурзького малярного цеху Василя Ширяєва. Там він багато спілкується з інтелігенцією і звертає на себе увагу художника Карла Брюллова і поета Василя Жуковського. Саме вони доклали чимало зусиль, щоб звільнити Тараса з кайданів. Пан Енгельгардт назначив за Шевченка суму в 2 тисячі карбованців. Брюллов для їх отримання намалював портрет Жуковського і продав його на аукціоні.

Після здобуття свободи Тарас Шевченко стає студентом Петербурзької академії мистецтв, там вдосконалює свої навички художника. Одночасно вивчає історію, літературу та інші гуманітарні науки. 1840 року він видає свою першу збірку віршів, яку сьогодні називають "Кобзар". В Петербурзі від віршів, написаних українською мовою, в захваті не були, а ось на батьківщині він здобуває популярність. 1846 року Шевченко долучається до Кирило-Мефодіївського братства. Ця організація ставила собі за мету перемогти чинний режим і відродити визвольну боротьбу в Україні. На початку 50-х років членів братства заарештували і Тарас був серед них. Його засудили до служби рядовим в Оренбурзькому корпусі, заборонили писати і малювати.

Через 10 років Шевченко отримав звільнення. Проте йому заборонили проживати на рідній землі. Помер Кобзар 10 березня 1961 року.

Кожен другий четвер березня святкують Всесвітній день нирки, цього року свято припадає на 9 число. Започаткувала подію Міжнародна федерація ниркового фонду разом із Всесвітнім нефрологічним суспільством 2006 року. До цієї події приєдналася і Україна (2008 року). Головна мета дня — привернути увагу до нефрологічних захворювань, підвищити поінформованність про роботу нирок.

А ще 9 березня святкують День барбі. 1959 року Рут Гендлер (США) створила ляльку, яку назвала Барбара Міллісент Робертс. 2023 року їй виповниться вже 64 роки. Спостерігаючи за своїми доньками, Рут зрозуміла, що дівчатам не вистачає ляльки з обличчям дорослої жінки. Перша модель коштувала 3 долари і була одягнута у купальник та босоніжки. Образ ляльки Барбі часто змінювався і доповнювався. Цікаво, що 2020 року з'явилася також і Барбі-українка.

Також 9 березня Міжнародний день діджея. В межах цієї події відбувається благодійна акція на підтримку дітей. Створили цей день за ініціативи міжнародної клубної індустрії 2002 року. Головна мета — зібрати кошти, які потім переказуються в дитячі організації. Найбільшою популярністю Міжнародний день діджея користується у Великій Британії.

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