Яке завтра, 9 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 квітня, Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Віряни вшановують пам'ять святої Матрони. До Нового року залишилося 266 днів.

9 квітня 2023 року — неділя. 410-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 квітня, церковне свято

9 квітня в церковному календарі – день пам’яті Матрони. Вона була рабинею у жінки-іудейки, яка примушувала дівчину зректися своєї віри в Христа. Однак Матрона стійко стояла на своєму, виносила всі страждання, які випали на її долю. Якось господиня дізналася, що її рабиня ходила до церкви. За це вона зв'язала Матрону і била жорстоко кілька днів, залишила без їжі та води, замкнула в комірці. В один з таких днів дівчина померла.

Підняли її тіло християни і з почестями поховали, а сам єпископ Олександр Солунський побудував храм на її честь.

Що не можна робити в цей день

Церква категорично забороняє лаятися, сваритися і лихословити.

Не можна обманювати і пліткувати.

Народні прикмети і традиції на 9 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: туман чи іній вранці — урожай буде багатим;

на підвіконні сидить кішка і проситься на вулицю — чекайте на покращення погодних умов;

мочать цілий день півні — буде сніг чи дощ;

під снігом, який розтанув, помітна цвіль — в лісі буде багато грибів.

9 квітня на підвіконні сидить кішка і проситься на вулицю — чекайте на покращення погодних умов / Фото: Pexels

Цього дня було прийнято займатися городом і садовими справами. Вважалося, що тоді все вдасться. Жінки йшли до храму, щоб помолитися святій Матроні про допомогу і заступництво. Її вважали заступницею рукодільниць. 9 квітня обов'язково виносили з дому і позбувалися старих речей. Так можна було викинути зі свого життя негатив.

Погода на 9 квітня

Завтра, 9 квітня, в Києві хмарно, вночі та вранці без опадів, вдень дрібний дощ, який до вечора закінчиться. У Львові похмуро, вранці сильний дощ, який до обіду послабшає і закінчиться до вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +9 вночі. У Львові +6 вдень та +4 вночі. У Харкові +15 вдень та +9 вночі. В Одесі +11 вдень та +6 вночі.

Пам’ятні дати 9 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 квітня:

193 рік — Септимій Север був проголошений Римським імператором;

1553 рік — Шимун VIII Йоханнан Сулака посвячений на єпископа в Римі, що призвело до розколу Церкви Сходу та зародження Халдейської католицької церкви;

1667 рік — у Парижі відбувається перша у світі публічна мистецька виставка;

1860 рік — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл робить перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві;

1865 рік — війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здаються об'єднаним військам Улісса Гранта, що стало завершенням Громадянської війни в США;

1930 рік — в Нью-Йорку вперше демонструють роботу відеотелефона;

1940 рік — німецькі війська вторглися до Данії і Норвегії;

1963 рік — екс-прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль стає першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США;

1966 рік — у Франції Софі Лорен виходить заміж за продюсера Карло Понті;

1966 рік — Ватикан скасовує Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть;

1969 рік — відбувається дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі "Спікізі";

1977 рік — шведська група ABBA на тиждень очолює американський гітпарад з піснею "Dancing Queen";

1983 рік — англійський гітпарад очолив Девід Боуї з піснею "Let's Dance";

1990 рік — у Львівській опері відбувається перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;

1991 рік — у Львові засновують творче об'єднання Фонд Мазоха;

2003 рік — Європарламент схвалює вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії;

2003 рік — під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю оволодівають Багдадом; Саддам Хусейн починає переховуватися;

2005 рік — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружиується із Каміллою Паркер-Боулз;

2015 рік — в Україні ухвалюють декомунізаційні закони.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 квітня

Які завтра іменини: Мефодій, Мануїл, Олександр, Феодосій, Іван, Матрона.

Талісманом людини, народженої 9 квітня є яшма. Виробний непрозорий камінь, який відрізняється матовим блиском. Яшма була відома ще за часів Месопотамії. Здавна вірили, що вона є каменем гармонії і здоров'я.

В цей день народилися:

1911 рік — український живописець-монументаліст Степан Кириченко;

1926 рік — американський видавець, засновник журналу "Playboy" Г'ю Гефнер;

1984 рік — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Костянтин Мрочко.

Який завтра день в Україні і світі

9 квітня святкують День добрих справ / Фото: Pexels

9 квітня в Україні і світі Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Цей день присвячений підвищенню обізнанності про руйнівні наслідки сексуального насильства над дітьми, сприянню запобіжним зусиллям по всьому світу. На жаль, сексуальне насильство над дітьми — серйозна та широко розповсюджена проблема, від нього щорічно страждає близько мільйона дітей.

Також 9 квітня Міжнародний день ASMR (International ASMR Day). Це унікальне явище, яке за кілька років захопило всю Мережу. ASMR — автономна реакція сенсорного меридіана, тобто, коли з'являється приємне поколювання в тілі у відповідь на певні звуки чи інші візуальні подразники. Зазвичай такі відео містять шепіт, ніжне постукування чи інші заспокійливі звуки. Завдяки цьому слухачі можуть розслабитися і позбутися стресу.

А ще 9 квітня святкують День добрих справ. Це міжнародне свято об'єднує понад 100 країн. Головна його мета — робити добрі вчинки на благо людей та планети. Щороку сотні тисяч волонтерів застосовують просту ідею на практиці: кожна людина може зробити щось хороше, щоб світ змінився на краще. Хоча справа і може здаватися мізерною у порівнянні з потребами Землі, але це не має значення.

9 квітня — Всесвітній день антикваріату. Антикваріатом можуть бути будь-які предмети давнини, що мають художню чи історичну цінність. Термін походить від латинського слова, що перекладається як "старовинний". Такі реліквії повинні мати вік не менше 100 років.