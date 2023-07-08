Яке завтра, 9 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 9 липня, День рибалки в Україні. Віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. До Нового року залишилося 175 днів.

9 липня 2023 року — неділя. 501-й день війни в Україні.

Яке завтра, 9 липня, церковне свято

9 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Давида Солунського. Його постригли в монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія. Але пізніше він побудував собі окремий курінь неподалік від Солуні. Там прожив він близько 70 років. Щодня Давид молився та дотримувався суворого посту, знемагав від холоду чи спеки. За це Бог послав йому дар зцілення. Він вмів лікувати людей та давати їм цінні поради. Коли досягнув поважного віку він міг навіть брати у руки палаюче вугілля. Помер близько 540 року.

Що не можна робити в цей день

Не можна топтати суницю чи викидати її.

Не варто відмовляти людям у допомозі, особливо, якщо це ваші друзі.

Заборонено ображати чи карати домашніх тварин.

Народні прикмети і традиції на 9 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: спекотно — ще протягом 40 днів буде така погода;

засуха вказує на те, що грибів не буде до самої осені;

сонячний день — до хорошої погоди протягом всього літа;

зранку багато роси, вродить чимало огірків.

9 липня зранку багато роси, вродить чимало огірків / Фото: Pexels

Згідно з народним календарем 9 липня називали Суничником. Селяни вирушали у ліс на пошуки смачних ягід. Існувало повір'я, за яким вагітні повинні були носити в кишенях суниці, щоб їхні пологи були легкими. А ще з суниці 9 липня варили компот, робили варення на зиму.

Погода на 9 липня

Завтра, 9 липня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові вдень небо може захмаритися, але решта дня буде ясною, без опадів. У Харкові хмарно, вдень та ввечері дрібний дощ. В Одесі похмуро, вдень дрібний дощ, який закінчиться до вечора.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +18 вночі. У Львові +25 вдень та +15 вночі. У Харкові +27 вдень та +23 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 9 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 липня:

1357 рік — король Карл IV закладає в Празі Карлов міст через Влтаву;

1686 рік — сім європейських держав створюють Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі;

1789 рік — Національні збори у Королівстві Франція проголошують себе Установчими;

1811 рік — велика пожежа на Подолі у Києві;

1816 рік — Аргентина оголошує незалежність від Іспанської імперії;

1877 рік — перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем стає Спенсер Гір;

1900 рік — Королева Вікторія схвалює Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створюють нову державу Федерацію Австралії;

1955 рік — засновують Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку;

1955 рік — знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" займає перше місце в Американському чарті "Білбоард";

1961 рік — у Вінніпегу (Канада) відкривають пам'ятник Т. Г. Шевченку;

1972 рік — в околицях села Хрестище проводять перший в Україні ядерний вибух (підземний);

2002 рік — Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз;

2006 рік — фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині;

2018 рік — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписують угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 липня

Які завтра іменини: Аліпій, Іван, Іона, Леонід, Петро, Феодора, Анастасія, Діана.

Талісманом людини, народженої 9 липня є геліотроп. Камінь, який відомий людству з незапам'ятних часів. Перші згадки про геліотроп можна знайти ще на клинописних табличках Вавилона та Месопотамії. Здавна вірили, що цей камінь підходить лише людям з "твердим" характером.

В цей день народилися:

1882 рік — український історик Михайло Слабченко;

1942 рік — український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії "Оскар" Євген Мамут.

Який завтра день в Україні і світі

9 липня в Україні святкують День рибалки / Фото: Pexels

9 липня в Україні святкують День рибалки. Це професійне свято, яке було встановлено ще 22 червня 1995 року. Головна мета події полягає у тому, щоб привернути увагу людей до робітників рибного господарства, подякувати працівникам за їхню старанність, підвищити зацікавленність до професійних рибацьких спілок. Рибальство важко назвати легким заняттям, адже воно потребує певних вмінь та навичок.

Також 9 липня Міжнародний день знищення зброї. Подія була започаткована ООН 9 липня 2001 року. Пов'язана вона з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів в тих країнах, які розташовані на південному сході Європи. Після того, як в регіоні був врегульований конфлікт, відмічалася велика кількість зброї, яка сильно перевищує необхідну. Зброя часто в такому разі перебуває в незаконному володінні, використовується для злочинної діяльності.