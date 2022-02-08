Яке завтра, 9 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 9 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 лютого 2022 року – середа. Цього дня в Україні святкують професійне свято – Міжнародний день стоматолога, а ще Міжнародний день піци. В православному календарі День пам’яті Іоанна Златоуста.

До Нового року залишилось 325 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 лютого в Україні та світі святкують професійне свято Міжнародний день стоматолога. Здорові зуби – це невід’ємна частина здоров’я людини. Саме тому дуже важливо не лише ретельно за ними стежити, але й вчасно відвідувати стоматологів. Це лікарі, які спеціалізуються на гігієні і здоров’ї ротової порожнини. Вони допомагають контролювати стан зубів з дитинства, а також діагностують і лікують проблеми.

Цікавий факт: найдавніші артефакти, які можна занести до професії стоматолога, датують близько 7000 роком до нашої ери. На території сучасного Пакистану було знайдено людські залишки і зуби, які просверлили за допомогою кремнієвого сверла. Можливо, саме так наші предки боролися з карієсом. А ще багато фактів щодо стародавньої стоматології залишила після себе цивілізація Давнього Єгипту. В гробницях фараонів знайшли кілька зубів, які поєднувалися за допомогою золотого дроту. Вчені припускають, що він міг бути свого роду протезом. Навіть тоді існувала практика видалення хворих зубів. А в Давній Греції цим займався Гіппократ.

9 лютого святкують Міжнародний день піци / Pexels

Щороку 9 лютого святкують Міжнародний день піци. Поціновувачі італійської страви готують цього дня улюблені її варіанти. А класична Маргарита вперше була створена 200 років тому італійцем Раффаеле Еспозіто. Хоча вчені вважають, що прототипи сучасної піци існували ще в давні часи. Наприклад, в Давній Греції, а також в Римі, любили готувати плаский хліб і додавати до нього оливки, олію, трави. А серед перських воїнів дуже популярними були коржі зі спеціями, фініками, сиром.

Свою популярність піца отримала після Другої світової війни. В кожній країні існують свої традиційні варіанти начинки, а сама італійська страва налічує близько 1000 різних рецептів.

Які завтра свята ще в світі:

День зубного болю;

День м’яса в Японії;

День читання у ванні;

День свободи їжі в Канаді.

Яке завтра, 9 лютого, церковне свято

9 лютого - день пам’яті Іоанна Златоуста / commons.wikimedia.org

9 лютого в церковному календарі – день пам’яті Іоанна Златоуста. Богослов, архієпископ Константинопольський, один із трьох Вселенських святителів та вчитель. Народився 347 року в Антіохії в сім’ї чиновника. Його батько Секундус помер майже відразу після народження сина, а тому його вихованням займалася матір, Анфуса. Вона вирішила більше не виходити заміж (хоч їй тоді було близько 20 років), а зайнятися винятково сином. Вже в юному віці Іоанн любив читати Святе Письмо. Згодом, навчався у найкращих риторів і філософів.

367 року святитель Мелетій Антіохський похрестив Іоанна. А через три роки він зробився читцем. Від 372 року Златоуст навчався в місцевій богословській школі у пресвітерів Діодора Тарсійського та Флавіана. Згодом помирає мати Іоанна, і він вирішує стати ченцем. Через декілька років його хочуть поставити при єпископській кафедрі, але він відмовляється. В той час з’являється його праця “Шість слів про священство”. Чотири роки Іоанн живе в пустелі, де пише “Порівняння влади, багатства і переваг царських з істинною і християнською любов'ю чернечого життя” і “Проти озброєних на тих, хто шукає чернецтво”. А ще два роки живе в повністю усамітненій печері і не розмовляє.

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397 року, коли архієпископ Константинопольський Нектарій помирає, Іоанна викликають в Антіохію, щоб він став патріархом. Перше, що він зробив на новій посаді, це вдосконалив священство. Кошти, які він отримував як архієпископ, йшли на лікарні та готелі для паломників. Згодом виявився втягнутий в конфлікт із імператорським двором. Імператриця Євдоксія, яка була дружиною імператора Аркадія, зажадала забрати все майно у опального вельможі, та Іоанн встав на сторону останнього. Через це імператриця затаїла на архієпископа гнів.

Іоанна Златоуста вирішили вигнати з міста. Але тієї ж ночі померла дитина імператорів, а поряд з поселенням стався землетрус. Євдоксія так перелякалася, що попросила вернути Златоуста.

406 року Іоанн сильно захворів і був прикутий до ліжка. В той же час його переводять зі столиці до глухого міста Піфіунта. Три місяці виснажений хворобою Златоуст добирався під дощем та палючим сонцем. Недалеко від міста Комани сили покинули його, він промовив “Слава Богу за все!” і помер. Сталося це 407 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 лютого

Які завтра іменини: Петро, Іоанн (Іван), Дмитро.

Талісманом людини, народженої 9 лютого, є бурштин. Споконвіків цей камінь порівнювали з самим сонцем. Ще в Давній Греції існував міф про те, що бурштин створив син Геліоса (бога Сонця). Камінь використовували для виготовлення прикрас, які з радістю носили жінки. А чоловіки прикрашали ним свої мечі та щити.

Цього дня народилися:

1441 рік – узбецький поет і мислитель Алішер Навої;

1815 рік – іспанський історичний живописець і портретист Мадрасо Федеріко;

1826 рік – український живописець і графік Костянтин Трутовський;

1846 рік – німецький інженер, конструктор першого "Мерседеса" Вільгельм Майбах;

1885 рік – австрійський композитор Альбан Берг;

1910 рік – французький біохімік, Нобелівський лауреат Жак Моно;

1937 рік – німецька оперна співачка, одна з найкращих вагнерівських сопрано Гільдегард Беренс;

1942 рік – американська співачка та композитор Керол Кляйн;

1943 рік – американський кіноактор Джо Пеші;

1979 рік – голлівудська кіноакторка Міна Суварі.

Що не можна робити в цей день

9 лютого забороняється мити голову, а також приймати чи дарувати подарунки.

Наші предки вважали, що цього дня можна сильно наврочити, а тому намагалися обмежити коло спілкування.

9 лютого не бажано веселитися, краще провести день спокійно.

Народні прикмети і традиції на 9 лютого

9 лютого пройшла хуртовина і намети мають закруглені верхи, значить урожай буде хорошим / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: білий місяць означає, що скоро будуть холоди, а червоний — морози;

якщо пройшла хуртовина і намети мають закруглені верхи, значить урожай буде хорошим;

9 лютого хмари пливуть після вітру, буде сніг;

запітніло скло – до тепла.

Наші предки вважали, що Іоанн Златоуст є захисником тих людей, які опинилися на роздоріжжі або у відчаї. 9 лютого традиційно готували поминальну трапезу, яка включала в себе узвар, пиріжки з грибами або м’ясом, рисову кашу, капусту. Якщо погода була хорошою, частину страв несли на цвинтар, щоб залишити на могилах померлих родичів. А ще роздавали жебракам біля храму. Наші пращури вірили, що 9 лютого за допомогою тепла і вогню можна зцілити будь-які хвороби.

Погода на завтра, 9 лютого

Завтра, 9 лютого, в Києві похмура погода, вранці може пройти дрібний дощ, який закінчиться до середини дня. В Львові хмарно, вночі йтиме дощ, але на ранок він стихне. В Одесі до вечора похмура погода, без опадів. В Харкові похмуро, ближче до вечора можливий дощ зі снігом.

Температура повітря в Києві +4 вдень і близько 0 вночі. В Львові +6 вдень і +4 вночі. В Одесі +6 вдень і -1 вночі. В Харкові +2 вдень і -2 вночі.

Пам’ятні дати 9 лютого

9 лютого 2021 року футболіст “Барселони” Франсишку Трінкау після дебютного голу за цю команду, купує суперкар Lamborghini Huracan EVO / commons.wikimedia.org

В цей день рік тому у Британії виявляють ще одну мутацію коронавірусу, а футболіст “Барселони” Франсишку Трінкау після дебютного голу за цю команду, купує суперкар Lamborghini Huracan EVO.

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 лютого: