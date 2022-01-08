Яке завтра, 9 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Яке завтра, 9 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 січня 2022 року – неділя. В церковному календарі – день святого Стефана, який в народі називають Степанів день. Цього дня 1799 року в Англії вперше в світі запроваджують податок на прибуток, а 1951 року в Нью-Йорку офіційно відкрили штаб-квартиру ООН.

До Нового року залишилось 356 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

9 січня святкують Міжнародний день хореографа. Без людей, які працюють в цій сфері, неможливо уявити танець чи балет, але й фігурне катання або художню гімнастику. Хореографи чудово поєднують в своїй професії творчий підхід та спортивну завзятість.

Ніхто не може точно сказати, коли саме виник танець. Вчені вважають, що навіть первісні люди танцювали. Хоча для сучасників їхні рухи важко було б назвати танцями. Але вже тоді люди намагалися вкласти в танець свої емоції, почуття та настрій. Існували також ритуальні танці, за допомогою яких передавалися рухи священних птахів і тварин. Поступово танець став невід’ємною частиною життя людини.

9 січня - Міжнародний день хореографа / Pexels

Цікавий факт: перша балетна постановка відбулася у Франції при дворі 1581 року.

Наші предки 9 січня святкували Степанів день. Він зобов’язаний першому в історії християнства мученику – святому Стефану. В давньому Єрусалимі він привселюдно прочитав проповідь, за що його було страчено. Ці події відбувалися 34 року. Наші предки вважали, що саме 9 січня найкраще укладати угоди між пастухами та селянами на майбутній випас худоби. Навіть існувала приказка: “Степанів день пастуха годує”. Особливу уваги приділяли цього дня коням, їх поїли і годували з дорогого посуду.

Оскіьки все ще тривали Святки, то селяни ходили одне до одного у гості, співали колядок, пригощали смаколиками.

Яке сьогодні свято ще в світі:

Всесвітній день Корсики;

День гри в Бога;

День Республіки в Сербії;

День нерезидентів в Індії;

День статичної електрики;

День штату Коннектикут в США.

Яке завтра, 9 січня, церковне свято

9 січня - день пам’яті святителя Феодора Константинопольського / Pexels

9 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Феодора Константинопольського. Народився він в першій половині VII століття і ще в дитинстві отримав духовне виховання. Набувши зрілості, прийняв священицький сан.

Одразу після цього Феодор починає служити в храмі святої Софії, який на той час вважався основним в імперії. За щиру вірність та мудрість його навіть висунули у члени патріаршої ради. Коли помер патріарх Костянтин Перший, сам імператор звернувся до Феодора, щоб той став патріархом. Він послухався і управляв церквою в період 676-678 роки. Проте благочестиве життя Феодора викликало чимало заздрощів. Його супротивники написали наклеп і Феодора усунули з посади.

Феодор не мстився ворогам. Натомість він продовжив старанно служити Господу. 683 року за це його возвели на Патріарший престол, який він очолював до самої своєї смерті (686 року).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 січня

Які завтра іменини: Йосип, Степан, Лука, Федір, Яків, Давид, Тихін, Ферапонт.

Талісманом людей, народжених 9 січня, є олександрит. Камінь відрізняється скляним блиском, може бути прозорим або напівпрозорим. Олександриту здавна приписували магічну силу. Часто називали віщуном. В Європі камінь вважався символом ревнощів та пристрасного кохання.

9 січня народилася бельгійсько-канадська співачка, Лара Фабіан / commons.wikimedia.org

Цього дня народилися:

1890 рік – чеський письменник Карел Чапек;

1907 рік – український громадсько-політичний діяч Микола Лівицький;

1913 рік – 37-й президент США Річард Ніксон;

1920 рік – польський актор театру та кіно Мечислав Павликовський;

1924 рік – український і вірменський кінорежисер Сергій Параджанов;

1944 рік – британський музичний діяч, який створив рок-гурт "Led Zeppelin", Джиммі Пейдж;

1970 рік – бельгійсько-канадська співачка Лара Фабіан;

1982 рік – герцогиня Кембридзька, дружина Вільяма, герцога Кембридзького, Кетрін;

1987 рік – українська біатлоністка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор Олена Підгрушна.

Що не можна робити цього дня

9 січня заборонялося викидати крихти, які зібрали зі столу, інакше весь рік проведеш в боргах.

Не можна було використовувати ножі, тому наші предки цього дня хліб ламали, а не різали.

Не можна було відмовлятися від частувань.

Народні прикмети і традиції на 9 січня

Якщо 9 січня сильний снігопад, вродять ягоди та гриби / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах іній — рік буде врожайним;

якщо 9 січня сильний снігопад, вродять ягоди та гриби;

якщо сонячний і морозний день, рік вийде врожайним;

якщо ворони 9 січня на снігу гніздяться, скоро буде тепло, а якщо сидять на верхівках дерев, то чекайте похолодання;

не видно на вулиці маленьких пташок — до снігопаду;

коні на землю лягають — на тепло, а якщо поводяться неспокійно, то буде снігопад;

якщо 9 січня у коня спітніли копита, скоро прийде тепло;

гуси підтискають лапи до тіла — будуть морози;

над полем 9 січня стоїть туман, чекайте на тепло;

до людського житла прибіг заєць, скоро будуть сильні морози;

якщо місяць червоний, очікуйте м’якої погоди та снігу.

9 січня наші предки намагалися оббити город осиновими кілками. Вважалося, що це захистить від нечистих сил.

Погода на завтра, 9 січня

Завтра, 9 січня, в Києві весь день хмарно, вранці сильний сніг, який повинен послабшати до середини дня. У Львові ясно протягом всього дня, вночі можливий сніг. В Одесі похмура погода, вночі буде дощ, який потім послабшає. У Харкові протягом дня протримається похмура погода, вдень сніг, а ввечері сильний дощ.

Температура повітря в Києві -1 вдень та -4 вночі. В Харкові вдень близько 0, а вночі -7. У Львові вночі -1, а вдень +1. В Одесі +2 вночі та +7 вдень.

Пам’ятні дати 9 січня

9 січня 2021 року в Пакистані масово відключили електроенергію / Pexels

Цього дня рік тому в Пакистані масово відключили електроенергію, а в Індії затримали китайського солдата, який “заблукав” у темряві.

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 січня: