Яке завтра свято – все про 1 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 1 грудня, церковне свято, що не можна робити

1 грудня 2021 року – середа. Перший день зими. Цього дня у 1813 році проголошено незалежність Нідерландів, а в 1955 році в Монтгомері (штат Алабама) під керівництвом баптистського проповідника Мартіна Лютера Кінга почалися перші протести проти расизму.

До Нового року залишилося 30 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

1 грудня в Україні святкують День працівників прокуратури. Це державне професійне свято (хоча і без вихідного дня), тому не забудьте привітати всіх, хто працює в цій сфері діяльності. Запровадив подію президент в 2000 році, а дату святкування обрали на честь ухвалення Закону “Про прокуратуру” (1991 рік).

Цікавий факт – щось схоже на сучасну прокуратуру було ще у 6-4 століттях до нашої ери. В Північному Причорномор’ї існували так звані номофілаки, які стежили за виконанням законів і людською поведінкою.

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Синдром набутого імунодефіциту – пізня стадія інфекції, яка спричинена ВІЛ (вірус імунодефіциту людини). Вірус діє так, що імунна система стає дуже слабкою і не може боротися з пухлинами або певними інфекціями. За умови правильного і швидкого лікування ВІЛ у людей не розвивається СНІД. Наразі на планеті біля 38 мільйонів людей є ВІЛ-інфікованими. Тому головною метою цього дня вважається розповсюдження інформації про хворобу.

1 грудня - День Антарктиди / Pexels

1 грудня також святкують День Антарктиди. Дата обрана невипадково. Саме в перший день зими дванадцять країн світу у Вашингтоні підписали Договір про Антарктиду, що запобігає її мілітаризації та забезпечує континенту суверенітет. Свято ж започаткували на честь цієї події в 2010 році.

1 грудня святкують День невролога. Це не офіційне свято, але воно є досить популярним, тому не забудьте привітати тих, хто працює в цій сфері. Неврологія як самостійна дисципліна виникла ще 1860 року. А до того вона була частиною педіатрії та психології.

Також у світі 1 грудня святкують:

Великий день Союзу в Румунії;

Національний день смажених пирогів і День “Їжте червоні яблука” в США;

починається Національний тиждень безпечного водіння в Канаді;

Собор святих Естонської землі.

Яке завтра, 1 грудня, церковне свято

1 грудня - день пам’яті святих мучеників Платона і Романа / pixabay.com

1 грудня за релігійним календарем – день пам’яті святих мучеників Платона і Романа. Вони постраждали за свою віру в IV столітті. Про їхнє життя відомо небагато. За переказами Платон був братом мученика Антіоха. Народився в благочестивій сім‘ї, де отримав дуже хороше на той час виховання. Разом із братом почав проповідувати християнську віру ще в юні роки. Платон часто зустрічався з язичниками, розповідав їм про Христа і намагався навернути на свою віру. В той час правив імператор Агрипін, який був відомий своєю нетерпимістю до праведних християн. Він почув про Платона і наказав заарештувати його. Там Платона катували, щоб він відрікся від своїх слів. Проте він відмовився, за що його вбили.

Святий Роман також прийняв мученицьку смерть за християнську віру. Сталося це під час правління іншого імператора – Максиміліана. Роман був дияконом в місті Кесарія. Одного дня він зустрів єпарха, що поспішав на язичницьке свято. Роман почав переконувати його стати на шлях істинний. Той відмовився і наказав покарати Романа. Повз них проходив ще один християнин – Варул. Останній не захотів залишатися осторонь і заступився за Романа. Їх обох заарештували, а потім вбили.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 1 грудня

Які завтра іменини: Роман, Закхей, Платон, Анастасій, Варул, Алфей.

Талісманом людей, народжених 1 грудня, є бірюза. З давніх часів її вважали каменем щастя та приписували магічні властивості. Також існувала така думка: той, хто носить прикраси з бірюзою, ніколи не буде мати нестачі грошей.

Цього дня народилися:

1083 рік – одна з перших жінок-істориків, візантійська принцеса Анна Комніна;

1595 рік – за гіпотезою народився гетьман України Богдан Хмельницький;

1761 рік – француженка, що створила знаменитий на весь світ Музей Мадам Тюссо, Марі Тюссо;

1859 рік – український історик, громадський діяч, православний священник Юхим Січинський;

1876 рік – оперна співачка з України Брун Клара Ісаківна;

1894 рік – сотник УГА, український політичний і військовий діяч Юліан Головінський;

1918 рік – український композитор Платон Майборода;

1935 рік – американський актор Вуді Ален.

Що не можна робити цього дня

1 грудня не можна відмовляти жебракам у милостині, можна давати все: від непотрібного одягу до їжі.

Не відкладайте на майбутнє далеку дорогу, адже саме в цей день найкращий момент, щоб в неї вирушити.

1 грудня категорично заборонено сваритися, бо інакше сварки затягнуться на цілий рік.

Не зліться і не тримайте ні на кого зла.

Народні прикмети і традиції 1 грудня

1 грудня на клямці з’явилася іржа – найближчим часом чекайте негоду / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

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дивилися, який сьогодні день: якщо на вулиці тепло, то зима буде м’яка і приємна;

якщо сильний вітер, потрібно чекати на хуртовини взимку;

якщо 1 грудня надто часто змінюється погода, зима теж буде дуже мінливою;

на клямці з’явилася іржа – найближчим часом чекайте на негоду;

яка погода 1 грудня зранку, вдень і ввечері, такою вона буде в грудні, січні і лютому;

навколо місяця коло – буде мороз;

дорогою ходить ворона – до відлиги;

1 грудня в будинку з’являються комарі, значить скоро потепління.

Наші пращури 1 грудня обов’язково молилися святим Роману і Платону, щоб покращити свій добробут. Також просили добре пережити зиму, засіяти весною городину і наступної осені отримати врожай. У селян існувала така цікава приказка: “Платон і Роман покажуть зиму вам”. Тобто дивилися, який сьогодні день і за ним вгадували погоду на всю зиму. Якщо зранку перед роботою піти 1 грудня до церкви, то будь-яка справа принесе прибуток.

Пам’ятні дати 1 грудня

1 грудня 2020 року в Україні з’являється нова відпустка і декрет для чоловіків / Pexels

Цього дня рік тому у центрі Києва збираються підприємці для проведення масштабної акції протесту, а також в Україні з’являється нова відпустка і декрет для чоловіків.

Календар важливих подій в Україні та світі за 1 грудня: