Яке завтра свято – все про 10 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 10 грудня, церковне свято, що не можна робити

10 грудня 2021 року – п’ятниця. Цього дня 1901 року в Стокгольмі та Крістіанії відбулося вручення перших Нобелівських премій, а 1948 року під час третьої сесії Генеральної асамблеї ООН було ухвалено “Загальну декларацію прав людини”.

До Нового року залишився 21 день.

Яке завтра свято в Україні і світі

10 грудня щорічно святкують Всесвітній день футболу. Свято заснувала Генеральна асамблея ООН. Завдяки цьому дню всі вболівальники, любителі і спортсмени можуть вшанувати улюблений вид спорту.

Така командна гра як футбол має досить цікаву історію. Гра з м’ячем існувала в Китаї ще в III – II століттях до нашої ери. Головною метою було влучити в сітку, яку закріплювали на жердинах з бамбуку. Схожі варіанти також існували у єгиптян та греків. Проте справжньому батьківщиною футболу вважається Англія. Існує навіть документальне підтвердження, яке датується 1170 роком. В ньому описано, що молодь збирається на полі для гри в м’яч.

Гра стала настільки популярною, що становила справжню проблему для короля Едуарда II. В 1300-х роках країна готувалася до війни з Шотландією, проте воїни не вправлялися в стрільбі з лука, а грали в футбол. Королю нічого не залишалося, як заборонити на деякий час цю гру.

10 грудня - Всесвітній день футболу / commons.wikimedia.org

З часом футбол поширювався і став досить популярним серед представників робітничого класу. Під час гри люди не просто відпочивали, але й могли поспілкуватися. Проте тоді матчі відбувалися не зовсім цивілізовано. Правила були нечіткі, а на полі не було суддів, тому часто траплялися бійки.

У XVIII столітті футбол стає популярним не лише серед робітничого класу. У нього починають грати студенти вищих навчальних закладів. Саме в Кембриджському університеті 1848 року були встановлені перші правила. Цікаво, що деякі з них чинні і нині. 1863 року в Англії створюють першу Футбольну асоціацію.

10 грудня – День прав людини. Офіційно свято було проголошено в 1950 році за ініціативою ООН. Дату прийняли на честь ухвалення в Парижі 1958 року Загальної декларації прав людини. Це міжнародний акт, згідно з яким кожна людина має рівні права на свободу та несе відповідальність перед цим законом.

10 грудня весь світ святкує День Нобеля. Цю дату приурочили до дня смерті Альфреда Нобеля, який був видатним хіміком, інженером, винахідником, письменником. Саме він винайшов динаміт та багато інших речей. Нобель залишив весь свій спадок (31,5 мільйонів шведських крон) на фінансування міжнародної премії за досягнення у фізиці, хімії, фізіології, медицини, миру, економіці та літератури.

10 грудня - Міжнародний день захисту тварин / Pexels

10 грудня святкується Міжнародний день захисту прав тварин. Свято запроваджене Генеральною асамблеєю ООН в 1998 році. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня була прийнята Загальна декларація прав людини. І це свято повинне підкреслити, що тварини мають такі самі права, що і людина. Цього дня об’єднуються всі, хто стає на захист братів наших менших. Мета свята – привернути увагу до морально-етичних проблем, що пов’язані з тваринами.

10 грудня у всьому світі проводять Міжнародний День акцій за ухвалення Декларації прав тварин, або Міжнародний день прав тварин. Він був ухвалений на 50-му ювілеї укладання Декларації прав людини в 1998 році.

Також у світі 10 грудня святкують:

День Конституції Таїланду;

День штату Міссісіпі в США;

Національний день жінок в Намібії.

Яке завтра, 10 грудня, церковне свято

10 грудня - свято Знамення, присвячене іконі Пресвятої Богородиці / commons.wikimedia.org

10 грудня – свято Знамення, яке присвячене іконі Пресвятої Богородиці. Це один з перших іконописних образів Діви Марії. Ікона знаходилася в Новгороді з XII ст., а назва “Знамення” за нею закріпилася після звершення дива.

1170 року місто оточили вороги і жителі не мали іншого виходу, ніж надіятися на Божу поміч. Новгородці молилися Богу три дні і три ночі. На третю ніч Божественний голос дав єпископу Іліє вказівку, що робити. На кріпосній стіні потрібно було розмістити образ Божої Матері. Він так і зробив.

Одна з ворожих стріл влучила в образ, і з очей Пресвятої Богородиці полилися сльози. Вороги нажахалися і почали битися один з одним. Цим скористалися місцеві жителі і вступили в бій. В результаті їх чекала перемога.

Через три дня єпископом Ілією було засновано нове свято – Знамення.

Також 10 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Романа. Практично все своє життя він жив відлюдником в сирійській пустелі, харчуючись лише хлібом та водою. Вважалося, що його молитви можуть зцілити будь-яку хворобу. В народі святого Романа називають покровителем вагітних. Тому йому жінки моляться при безплідді.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 10 грудня

Які завтра іменини: Василь, Олексій, Андрій, Борис, Гаврило, Всеволод, Володимир, Микола, Іван, Дмитро, Федір, Сергій, Роман, Яків.

Талісманом людей, народжених 10 грудня, є бірюза. У Персії ж, де і добувалася бірюза, її іменували «фірузе», що означало “щасливий камінь”. Вона вважається щасливим каменем, який приносить власнику тільки позитивні емоції.

Цього дня народилися:

1815 рік – перша жінка-програмістка, математичк, Ада Лавлейс;

1820 рік – народна майстриня художньої кераміки Олекса Бахматюк;

1838 рік – український фармаколог, фізіолог, біохімік Олександр Данилевський;

1875 рік – український композитор Данило Роздольський;

1886 рік – українська письменниця в Словаччині Ірина Невицька;

1892 рік – український скульптор і педагог Макс Гельман;

1940 рік – український диригент, лауреат Шевченківської премії Микола Кацпал.

Що не можна робити цього дня

10 грудня намагаються не впускати до будинку бідних, немічних і нещасних людей, бо потім у вас почнуться злидні і хвороби.

Не шийте і не в’яжіть, бо інакше тепло в домі можна зашити.

Народні прикмети і традиції 10 грудня

якщо 10 грудня уважно придивитися до зоряного неба, хмар, польоту птахів, то можна дізнатися, яка буде погода / pixabay.com

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо зоря дуже яскрава, буде вітер;

10 грудня дим з печі стелиться по землі – буде відлига;

якщо дим йде вгору стовпом, скоро прийдуть морози;

корови сопуть і фиркають – скоро буде похолодання;

горобці дружно цвірінькають – очікуй тепла.

В народі 10 грудня часто називали “Зимове знамення”, “Романів день”, “Роман”, “Домочадців день”. Цього дня обов’язково молилися святому Роману, особливо, якщо жінка не могла завагітніти. Зранку намагалися стати лицем до північного вітру, тоді минуть всі жалі і негаразди. Якщо уважно придивитися до зоряного неба, хмар, польоту птахів, то можна дізнатися, яка буде погода.

Прогноз погоди на завтра, 10 грудня

Завтра, 10 грудня, в Україні від самого ранку і до вечора небо буде вкрите хмарами. На заході України після обіду почнеться дощ, який потім зміниться на мокрий сніг. В Києві вранці буде йти дощ зі снігом, який зміниться сильним дощем. А увечері знову піде дощ зі снігом. На півдні України протягом дня буде без опадів.

Майже у всій Україні 10 грудня очікується плюсова температура вдень і вночі. Лише на заході вночі стовпчики термометра опустяться до -5 градусів.

Пам’ятні дати 10 грудня

10 грудня 2020 на біржі вперше відбулася торгівля ф'ючерсами на воду / Pexels

Цього дня рік тому на біржі вперше відбулася торгівля ф'ючерсами на воду, а Єврокомісія пропонує кілька шляхів для уникнення “хаосу” на випадок жорсткого Brexit.

Календар важливих подій в Україні та світі за 10 грудня: