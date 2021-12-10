Яке завтра свято – все про 11 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 11 грудня, церковне свято, що не можна робити

11 грудня 2021 року – субота. Цього дня в 1936 році король Великої Британії Едвард VIII зрікся престолу через те, що церква не схвалила його бажання одружитися з двічі розлученою американкою, Волліс Ворфілд-Сімпсон, а 1946 року Генеральна асамблея ООН вирішила створити ЮНІСЕФ.

До Нового року залишилось 20 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

11 грудня святкують Міжнародний день гір. Свято було створене в 2003 році за ініціативою ООН з метою розвитку гірських регіонів. Цього дня в різних країнах світу проводять різноманітні тематичні заходи, які допомагають привернути увагу та підвищити інтерес суспільства до гір, які є дуже важливими для нашої планети. Цікавий факт – гори займають одну чверть всієї території Землі. Тут живуть унікальні тварини і ростуть ендемічні рослини. А 10% населення планети проживає у гірській місцевості.

11 грудня також святкують День калейдоскопу. Дату обрали на честь дня народження винахідника цього цікавого приладу сера Девіда Брюстера. Він народився в 1781 році. Він вивчав теології в університеті Едінбурга і навіть отримав сан священника. Від 1801 року починає активно займатися наукою, працює фармацевтом і адвокатом. Його захоплення оптичними ілюзіями і лягло в основу створення калейдоскопу.

11 грудня святкують Міжнародний день танго / Pexels

11 грудня святкують Міжнародний день танго. Танець виник в Аргетині, в Буенос-Айресі і став результатом змішання різних культур (іспанської, італійської, культури гаучо, африканської). Існує цікава легенда, що танго створили на розі вулиць Некочео та Суаресо. Популярність у світі танець почав здобувати в 1910 році. Спочатку в Парижі, а потім і в інших містах.

Дату для святкування обрали недарма. Адже саме 11 грудня народився найвідоміший співак і композитор танго, Карлос Гардель. Затвердила день влада міста Буенос-Айреса в 1977 році. А вже наступного року свято стало міжнародним.

11 грудня – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Його заснували за ініціативою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я в 1998 році і приурочили до Всесвітньої наради з профілактики та боротьби з астмою. Бронхіальна астма є хронічною хворобою, коли у хворого трапляються часті напади задухи з хрипами. Згідно зі статистикою 10% дітей всього світу страждають на цю хворобу.

В другу суботу грудня – Міжнародний день умовно-безкоштовних програм (International Shareware Day). Цього року подія припадає на 11 грудня. Цей день стосується програмістів та тих фахівців, робота яких пов’язана з програмуванням.

Яке завтра свято ще є в світі :

День провінції Пампанга на Філіппінах;

День штату Індіана в США;

Національний день бублика і День кільця з локшини в США.

Яке завтра, 11 грудня, церковне свято

11 грудня - день пам'яті преподобномученика Стефана / Pexels

11 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобномученика Стефана Нового. Народився святий преподобномученик і сповідник в 715 році і проживав в Константинополі. У той час в Візантії вчення іконоборців стало досить популярним. На офіційному рівні заборонялися ікони, а християн, які їх зберігали, виселяли з країни.

Оскільки сім’я Стефана тримала вдома ікони, то вони мусили переховуватися. А сам Стефан ще в юнацькому віці вирішив піти до блаженного самітника Іоанна, який жив на горі святого Авксентія. Через деякий час там утворилася обитель і її ігуменом став преподобномученик. Імператор, дізнавшись про монастир і той факт, що в ньому дуже шанують ікони, наказав заарештувати ігумена.

Стефана схопили і відправили на один з віддалених островів. Навіть там святий зібрав навколо себе групу вірних учнів. Тоді Стефана вирішили разом з іншими християнами посадити до в’язниці. Проте в темниці він створив свій монастир і люди приходили до сповідника з проханням помолитися за них.

Імператор злякався, що народ зустріне суд над Стефаном протестами, а тому підіслав до нього найманих убивць. Існує легенда, що в день смерті ігумена над Константинополем нависла чорна хмара і почалася буря.

Також 11 грудня вшановують пам’ять святого мученика Іринарха Севастійського. Іринарх працював катом і жив в місті Севастія (Вірменія) в II столітті нашої ери. Багато років він катував мучеників, які були присуджені на смерть за свою віру. Якось він був присутній під час страти семи жінок, які звернули своїх чоловіків на християнську віру. Жінки так стійко і мужньо витримували всі катування, що Іринарх відчинив своє серце Христу. Про своє рішення від заявив відразу і привселюдно. Відразу після цього його стратив колишній побратим.

Ще 11 грудня православною церквою вшановується пам’ять святителя Феодора Ростовського. Він був племінником і учнем преподобного Сергія Радонезького. Коли йому було 12 років, хлопчик пішов на виховання до Радонезького ігумена. В той же час він приймає постриг і нове ім’я – Феодор. Хлопець швидко зростає в духовному плані і в Троїцькій обителі приймає сан священника. Згодом його благословляють на вибір місця для нової обителі.

Святителю сподобалося місце біля містечка Симонове на березі річки і саме тут він побудував церкву на честь Різдва Богородиці. Потім тут відчинив свої двері монастир, ігуменом якого став Феодор. Його чернечі подвиги і глибокий розум допомогли здобути загальну любов. Він навіть став духівником князі Димитрія Івановича Донського.

1381 року святитель подорожував до Києва, а 1383 року був в Константинополі. Святитель також був хорошим іконописцем і за своє життя написав чимало ікон. Помер Феодор 1394 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 грудня

Які завтра іменини: Степан, Олексій, Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Тимофій, Федір, Анна.

Талісманом людей, народжених 11 грудня, є тигрове око. Вважалося, що цей камінь має сильні магічні властивості. Наприклад, він вміє берегти господаря від негативної енергетики, темних сил. Езотерики також стверджують, що тигрове око допомагає своєму власнику стати сильнішим, захистити від нерозважливих трат. Народжені 11 грудня дуже люблять синій колір. Вважається, що на них чекає дивна та чудова доля.

В цей день народилися:

1774 рік – український натурфілософ, вчений-медик Данило Велланський;

1843 рік – німецький мікробіолог, отримав Нобелівську премію за відкриття в лікуванні туберкульозу Роберт Кох;

1872 рік – український вчений, юрист, громадсько-політичний діяч, педагог Андрій Яковлів;

1882 рік – батько Степана Бандери, діяч ЗУНР, капелан УГА Андрій Бандера;

1882 рік – німецький фізик, один з основоположників квантової механік Макс Борн;

1889 рік – український вчений, педагог, історик церкви та права, публіцист Микола Чубатий;

1950 рік – український художник, режисер мультиплікації, аніматор, продюсер, який є автором мультфільму “Пластилінова ворона” Олександр Татарський;

1972 рік – український футболіст “Динамо” Андрій Гусін.

Що не можна робити цього дня

11 грудня старайтеся не сваритися, краще залишатися розсудливим і спокійним.

Ввечері не прибирали дім, щоб не святкувати Різдво з нечистю.

Намагайтеся не займати нічого своїм сусідам, бо віддасте своє щастя.

11 грудня категорично забороняється завдавати будь-якої шкоди сойкам, бо порушників чекає лихо.

Народні прикмети і традиції 11 грудня

Якщо 11 грудня піти за сойкою, то вона покаже дорогу до щастя / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо плюсова температура, то скоро будуть сильні морози;

якщо прилетіла до вікна сойка і кричить – це хороший знак;

вважалося, що якщо 11 грудня піти за сойкою, то вона покаже дорогу до щастя;

якщо ворони літають по небу – скоро почнеться снігопад, а якщо сидять на земля – то буде відлига;

11 грудня щось бряжчить в колодязі – до багатства.

Наші предки 11 грудня називали “днем Стефана” і особливу увагу приділяли сойкам. Вона вважалася покровителькою новонароджених. Існувало твердження, що вона своїми криками дарує людям, народженим 11 грудня, щасливу долю і талан у будь-яких справах.

Прогноз погоди на завтра, 11 грудня

Завтра, 11 грудня, на більшій території України очікується опади в вигляді дощів, іноді з мокрим снігом. У Києві вранці почнеться дрібний дощ, який посилиться до обіду. В західних областях хмарно з проясненнями. На півдні сильного дощу варто чекати вночі.

Температура повітря в західних областях вночі може опускатися до -1. Вдень стовпчики термометра покажуть до +1 градуса. В Києві плюсова температура +6-+7 градусів. На півдні повітря прогріється до +11 градусів. На сході очікується до +3.

Пам’ятні дати 11 грудня

11 грудня 2020 року президент Литви відмовляється переїхати в резиденцію, тому що її ремонт надто дорогий / pixabay.com

Цього дня рік тому президент Литви відмовляється переїхати в резиденцію, так як її ремонт надто дорогий, а у водах Німеччини відновлюється будівництво “Північного потоку-2”.

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 грудня: