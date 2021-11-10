Яке завтра свято – все про 11 листопада, що святкують, що не можна робити

11 листопада 2021 року – четвер. Цього дня у Нью-Йорку засновано Світовий Конгрес Вільних Українців, а мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс придбав на аукціоні Сотбіс рукопис Леонардо да Вінчі про теорію руху водних і повітряних мас за 30,8 млн. доларів.
До Нового року залишається 50 днів.
Яке завтра свято в Україні і світі
Традиційно другого четверга останнього осіннього місяця у світі святкують Всесвітній день курки. Цього року свято припадає на 11 листопада. Саме курка є найчисленнішою і найпопулярнішою свійською птицею (популяція понад 42 мільярди).
Основні експортери курятини сьогодні: США і Бразилія. Куряче м’ясо відзначається не лише особливо приємним смаком, але й має низьку калорійність. За це його дуже люблять дієтологи та прихильники здорового харчування.
Також цього року на 11 число припав Всесвітній день якості, який святкують у другий четвер листопада. Свято було створено у 1990 році за ініціативи ООН, Європейської організації якості та інших. Головна мета цього дня – привернути увагу людей до якості продукції, спонукати виробників краще стежити за своїми товарами.
Традиційно під час свята проводяться різноманітні виставки, на яких можна побачити конкурентоспроможні продукти, порівняти їні якість і зовнішній вигляд.
2021 рокуі на 11 листопада припадає Всесвітній день юзабіліті. Свято було запроваджене в 2005 році за ініціативою Асоціації професіоналів юзабіліті (UPA). В перекладі з англійської слово “юзабіліті” означає “зручність в використанні”. Саме це є важливою складовою будь-якого проекту. Мета свята – показати громаді, що потрібно підвищувати простоту і зрозумілість у використанні продуктами чи послугами.
Цього дня згадують загиблих у Першій світовій війні (раніше – День перемир’я). Свято було засновано на честь підписання між Німеччиною і країнами Атланти перемир’я 1918 року. Об 11 годині повністю припинилися бойові дії. День пам’яті був запроваджений в 1919 році королем Великї Британії Георгом V. Щоб згадати загиблих, у всьому світі проводять дві хвилини мовчання (на честь Першої і Другої світових воєн).
Дуже важливим святом можна назвати Міжнародний день енергозбереження. Перші думки про запровадження цього дня з’явилися ще в квітні 2008 року під час наради в Казахстані. Ініціатором виступила міжнародна екологічна мережа SPARE. Того ж року відбулося і перше святкування. Після того, як ще 20 країн світу вирішили приєднатися до свята, його статус змінили на міжнародний.
Цікава подія проводиться саме 11 листопада – Всесвітній день шопінгу. Хоча це неофіційне свято, проте у нього є чимало прихильників зі всього світу. Мережі магазинів часто пропонують 11.11 розпродажі, повз які важко пройти. Наприклад, компанія Alibaba Group в 2009 році провела розпродаж, запропонувавши 50% знижки (11 листопада в Китаї якраз святкують День холостяка). Успіх був настільки грандіозним, що подію вирішили повторювати кожного року.
Також відзначається День оригамі (японське декоративн-прикладне мистецтво по складанню різноманітних фігурок без використання ножиць чи клею). Цей день був запроваджений в 1980 році Японською Асоціацією оригамі, пов’язавши його з закінченням Першої світової війни. Цікавий факт – термін був вигаданий американкою Ліліан Оппенгеймер, яка поширювала цей вид мистецтва на Заході в 60-х роках минулого століття.
Пам’ятні дати 11 листопада
Цього дня рік тому в Варшаві проходить Марш незалежності, а компанія Apple презентує нові MacBook Pro і Mini.
Календар важливих подій в Україні та світі за 11 листопада:
- 1702 рік – Біла Церква була визволена з облоги Речі Посполитої загоном запорізьких козаків;
- 1790 рік – в Велику Британію з Китаю завезли перші хризантеми;
- 1830 рік – створено нову державу: Бельгію;
- 1859 рік – світ побачив поему Тараса Шевченка “Марія”;
- 1872 рік – в Одесі було створено Бессарабсько-Таврійський банк;
- 1917 рік – більшовицьке повстання в Києві було придушено українським полком, що був сформований з делегатів III Всеукраїнського військового з’їзду;
- 1925 рік – світ побачила перша пластинка Луї Армстронга;
- 1930 рік – винахід Лео Сіларда і Альберта Ейнштейна (газовий холодильник) отримав патент;
- 1940 рік – в США виготовлені перші автомобілі “Джип”;
- 1952 рік – в США вперше продемонстрували дію відеомагнітофона;
- 1967 рік – в Нью-Йорку засновано Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ);
- 1983 рік – Фред Коен (студент Массачусетського університету) показав перший комп’ютерний вірус;
- 1987 рік – картина “Іриси” Ван Гога була продана на аукціоні за $53,6 млн;
- 1994 рік – на аукціоні Сотбіс мільярдер Білл Гейтс купує рукопис Леонардо да Вінчі за $30,8 млн.
Яке завтра церковне свято
11 листопада у православній церкві День пам’яті преподобного Аврамія Затворника і Анастасії Римської. Перший був ченцем у Києво-Печерському монастирі. Цікаво, що у ранг святих його було зведено ще за життя. Зараз мощі Аврамія знаходяться в Києво-Печерській лаврі.
На жаль, біографічних даних про життя Аврамія Затворника майже не збереглося. Відомо, що він жив в період друга половина XIII – початок XIV століття. Є припущення, що помер святий 29 жовтня 1360 року.
Анастасія Римська народилася у багатій сім’ї. Осиротівши в 3 роки, дівчинка потрапила на виховання до жіночої християнської громади, що розташовувалася поблизу Риму. Її наставницею стала жінка на ім’я Софія.
Анастасія виросла настільки вродливою, що нею зацікавився градоначальник Пров. Вона відмовила йому у прихильності і сказала, що вірує в Христа і не хоче поклонятися язичницьким богам чи шукати багатого чоловіка. За ці слова її виставили оголеною перед всім містом. Дівчина не розгубилася і почала викривати гріхи Прова. Її кинули за ґрати і жорстоко мучили. Роздерте тіло Анастасії знайшла її наставниця і поховала за християнськими звичаями.
В народі цей день часто називали “Аврамій вівчар” та “Анастасія Овечниця”. На стіл прийнято було ставити козячий чи овечий сир.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 листопада
Які завтра іменини: Авраамій, Євген, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна, Анастасія, Марія.
Талісманом людей, народжених 11 листопада, є бурштин. Про його походження є чимало міфів та легенд. Проте практично всі вони сходяться в одному – це перший самоцвіт на Землі. Ще в давні часи бурштин використовували жінки для прикрашання і оберегу. Насправді ж бурштин – не камінь, а застигла смола деяких хвойних рослин.
Вважалося, що всі люди, народжені в цей день, добре розуміють тварин та проживуть довге і щасливе життя.
Цього дня народилися:
- 1513 рік – український філософ доби Відродження Станіслав Оріховський;
- 1919 рік – український актор Юхим Березін, який був членом дуету “Штепсель і Тарапунька”;
- 1919 рік – українська актриса Ольга Кусенко;
- 1945 рік – президент Нікарагуа Данієль Ортега Сааведра;
- 1958 рік – український режисер і актор Вадим Сікорський.
Що не можна робити цього дня
Серед наших пращурів існувало повір’я, що 11 листопада не можна залишати дитину саму в домі. Також намагалися обмежувати спілкування з незнайомцями, ходити босоніж росою, займатися тяжкою працею, їсти шкідливу їжу, дивитися в дзеркало до настання світанку.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків існувало чимало погодних прикмет:
- дивилися, який сьогодні день: якщо туманно, то очікуваи морозів;
- коли на деревах голосно кричать ворони – зима буде холодною;
- хмари пливуть низько на швидке похолодання;
- якщо листя з берези ще не опало, можна чекати на кілька теплих днів;
- голуби голосно воркують до хорошої погоди.
У наших предків існувала традиція збиратися цього дня всією сім’єю. Вважалося, що тоді родина буде щасливою та міцною.