Яке завтра свято – все про 11 листопада, що святкують, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 11 листопада, що святкують, що не можна робити

11 листопада 2021 року – четвер. Цього дня у Нью-Йорку засновано Світовий Конгрес Вільних Українців, а мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс придбав на аукціоні Сотбіс рукопис Леонардо да Вінчі про теорію руху водних і повітряних мас за 30,8 млн. доларів.

До Нового року залишається 50 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

Традиційно другого четверга останнього осіннього місяця у світі святкують Всесвітній день курки. Цього року свято припадає на 11 листопада. Саме курка є найчисленнішою і найпопулярнішою свійською птицею (популяція понад 42 мільярди).

Основні експортери курятини сьогодні: США і Бразилія. Куряче м’ясо відзначається не лише особливо приємним смаком, але й має низьку калорійність. За це його дуже люблять дієтологи та прихильники здорового харчування.

Також цього року на 11 число припав Всесвітній день якості, який святкують у другий четвер листопада. Свято було створено у 1990 році за ініціативи ООН, Європейської організації якості та інших. Головна мета цього дня – привернути увагу людей до якості продукції, спонукати виробників краще стежити за своїми товарами.

Традиційно під час свята проводяться різноманітні виставки, на яких можна побачити конкурентоспроможні продукти, порівняти їні якість і зовнішній вигляд.

2021 рокуі на 11 листопада припадає Всесвітній день юзабіліті. Свято було запроваджене в 2005 році за ініціативою Асоціації професіоналів юзабіліті (UPA). В перекладі з англійської слово “юзабіліті” означає “зручність в використанні”. Саме це є важливою складовою будь-якого проекту. Мета свята – показати громаді, що потрібно підвищувати простоту і зрозумілість у використанні продуктами чи послугами.

Цього дня згадують загиблих у Першій світовій війні (раніше – День перемир’я). Свято було засновано на честь підписання між Німеччиною і країнами Атланти перемир’я 1918 року. Об 11 годині повністю припинилися бойові дії. День пам’яті був запроваджений в 1919 році королем Великї Британії Георгом V. Щоб згадати загиблих, у всьому світі проводять дві хвилини мовчання (на честь Першої і Другої світових воєн).

Дуже важливим святом можна назвати Міжнародний день енергозбереження. Перші думки про запровадження цього дня з’явилися ще в квітні 2008 року під час наради в Казахстані. Ініціатором виступила міжнародна екологічна мережа SPARE. Того ж року відбулося і перше святкування. Після того, як ще 20 країн світу вирішили приєднатися до свята, його статус змінили на міжнародний.

11 листопада Всесвітній день шопінгу / Pexels

Цікава подія проводиться саме 11 листопада – Всесвітній день шопінгу. Хоча це неофіційне свято, проте у нього є чимало прихильників зі всього світу. Мережі магазинів часто пропонують 11.11 розпродажі, повз які важко пройти. Наприклад, компанія Alibaba Group в 2009 році провела розпродаж, запропонувавши 50% знижки (11 листопада в Китаї якраз святкують День холостяка). Успіх був настільки грандіозним, що подію вирішили повторювати кожного року.

Також відзначається День оригамі (японське декоративн-прикладне мистецтво по складанню різноманітних фігурок без використання ножиць чи клею). Цей день був запроваджений в 1980 році Японською Асоціацією оригамі, пов’язавши його з закінченням Першої світової війни. Цікавий факт – термін був вигаданий американкою Ліліан Оппенгеймер, яка поширювала цей вид мистецтва на Заході в 60-х роках минулого століття.

Пам’ятні дати 11 листопада

11 листопада 2020 року компанія Apple показала свої нові MacBook Pro і Mini / Pexels

Цього дня рік тому в Варшаві проходить Марш незалежності, а компанія Apple презентує нові MacBook Pro і Mini.

Календар важливих подій в Україні та світі за 11 листопада:

1702 рік – Біла Церква була визволена з облоги Речі Посполитої загоном запорізьких козаків;

1790 рік – в Велику Британію з Китаю завезли перші хризантеми;

1830 рік – створено нову державу: Бельгію;

1859 рік – світ побачив поему Тараса Шевченка “Марія”;

1872 рік – в Одесі було створено Бессарабсько-Таврійський банк;

1917 рік – більшовицьке повстання в Києві було придушено українським полком, що був сформований з делегатів III Всеукраїнського військового з’їзду;

1925 рік – світ побачила перша пластинка Луї Армстронга;

1930 рік – винахід Лео Сіларда і Альберта Ейнштейна (газовий холодильник) отримав патент;

1940 рік – в США виготовлені перші автомобілі “Джип”;

1952 рік – в США вперше продемонстрували дію відеомагнітофона;

1967 рік – в Нью-Йорку засновано Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ);

1983 рік – Фред Коен (студент Массачусетського університету) показав перший комп’ютерний вірус;

1987 рік – картина “Іриси” Ван Гога була продана на аукціоні за $53,6 млн;

1994 рік – на аукціоні Сотбіс мільярдер Білл Гейтс купує рукопис Леонардо да Вінчі за $30,8 млн.

Яке завтра церковне свято

11 листопада День пам'яті преподобного Аврамія Затворника і Анастасії Римської / Pexels

11 листопада у православній церкві День пам’яті преподобного Аврамія Затворника і Анастасії Римської. Перший був ченцем у Києво-Печерському монастирі. Цікаво, що у ранг святих його було зведено ще за життя. Зараз мощі Аврамія знаходяться в Києво-Печерській лаврі.

На жаль, біографічних даних про життя Аврамія Затворника майже не збереглося. Відомо, що він жив в період друга половина XIII – початок XIV століття. Є припущення, що помер святий 29 жовтня 1360 року.

Анастасія Римська народилася у багатій сім’ї. Осиротівши в 3 роки, дівчинка потрапила на виховання до жіночої християнської громади, що розташовувалася поблизу Риму. Її наставницею стала жінка на ім’я Софія.

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Анастасія виросла настільки вродливою, що нею зацікавився градоначальник Пров. Вона відмовила йому у прихильності і сказала, що вірує в Христа і не хоче поклонятися язичницьким богам чи шукати багатого чоловіка. За ці слова її виставили оголеною перед всім містом. Дівчина не розгубилася і почала викривати гріхи Прова. Її кинули за ґрати і жорстоко мучили. Роздерте тіло Анастасії знайшла її наставниця і поховала за християнськими звичаями.

В народі цей день часто називали “Аврамій вівчар” та “Анастасія Овечниця”. На стіл прийнято було ставити козячий чи овечий сир.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 11 листопада

Які завтра іменини: Авраамій, Євген, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна, Анастасія, Марія.

Талісманом людей, народжених 11 листопада, є бурштин. Про його походження є чимало міфів та легенд. Проте практично всі вони сходяться в одному – це перший самоцвіт на Землі. Ще в давні часи бурштин використовували жінки для прикрашання і оберегу. Насправді ж бурштин – не камінь, а застигла смола деяких хвойних рослин.

Вважалося, що всі люди, народжені в цей день, добре розуміють тварин та проживуть довге і щасливе життя.

Цього дня народилися:

1513 рік – український філософ доби Відродження Станіслав Оріховський;

1919 рік – український актор Юхим Березін, який був членом дуету “Штепсель і Тарапунька”;

1919 рік – українська актриса Ольга Кусенко;

1945 рік – президент Нікарагуа Данієль Ортега Сааведра;

1958 рік – український режисер і актор Вадим Сікорський.

Що не можна робити цього дня

Серед наших пращурів існувало повір’я, що 11 листопада не можна залишати дитину саму в домі. Також намагалися обмежувати спілкування з незнайомцями, ходити босоніж росою, займатися тяжкою працею, їсти шкідливу їжу, дивитися в дзеркало до настання світанку.

Народні прикмети і традиції

Коли 11 листопада на деревах голосно кричать ворони – зима буде холодною / Pexels

Серед наших предків існувало чимало погодних прикмет:

дивилися, який сьогодні день: якщо туманно, то очікуваи морозів;

коли на деревах голосно кричать ворони – зима буде холодною;

хмари пливуть низько на швидке похолодання;

якщо листя з берези ще не опало, можна чекати на кілька теплих днів;

голуби голосно воркують до хорошої погоди.

У наших предків існувала традиція збиратися цього дня всією сім’єю. Вважалося, що тоді родина буде щасливою та міцною.

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