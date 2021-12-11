Яке завтра свято – все про 12 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 12 грудня, церковне свято, що не можна робити

12 грудня 2021 року – неділя. В цей день в 1901 році італійський винахідник і фізик Гульємо Марконі проводить перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв’язку, а в 1990 році ЮНЕСКО вносить до списку Світової спадщини перший український об’єкт під назвою “Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра”.

До Нового року залишилося 19 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

В другу неділю грудня в Україні святкують День благодійності. Цього року він припадає на 12 грудня. Це національне свято, метою якого є підтримка милосердя на різних рівнях відповідальності. Було запроваджено указом Президента України Віктора Ющенко в 2007 році. Останні роки в нашій країні різноманітні представники бізнесу виявляються зацікавленість в доброчинності. Постійно з’являються нові організації, які збирають кошти для нужденних. Однією з найбільших благодійних структур в Україні є Українська Біржа Благодійності. На її базі було створено онлайн-платформу, де кожен може пожертвувати кошти на добрі справи.

12 грудня щорічно у світі – Всесвітній день загального медичного забезпечення. Здоров’я – найважливіший аспект людського життя. Тому Міжнародною спільнотою створюються всі умови для того, щоб кожен мав доступ до своєчасної медичної допомоги. Всесвітній день загального медичного забезпечення був створений з метою зробити все можливе, аби в усіх країнах люди мали змогу отримати доступ до потрібних ліків.

Стан медичного забезпечення в світі щороку все більше хвилює Всесвітню організацію здоров’я. Тому цей день святкується на офіційному рівні під егідою ВООЗ з 2018 року.

12 грудня - Світовий день запалених свічок / Pexels

В другу неділю грудня – Світовий день запалених свічок (Worldwide Candle Lighting Day). Цього року він припадає на 12 грудня. Подію присвячують пам’яті померлих дітей, адже полум’я свічки є символом душі. Започаткували пам’ятну дату в США в 1997 році. Вперше цей день проводили як невеликий інтернет-захід на честь тих дітей, життя яких трагічно обірвалося.

Традиційно в Світовий день запалених свічок о 19.00 годині за місцевим часом люди запалюють свічку, як знак того, що пам’ять про померлих дітей живе вічно.

12 грудня також святкують Міжнародний день нейтралітету. Свято було започатковано Організацією Об’єднаних Націй в 2017 році. Цього дня проводяться найрізноманітніші заходи для кращої обізнаності суспільства щодо цієї теми.

Нейтралітетом називають позицію країни, коли вона відмовляється від участі у воєнних діях. Така позиція допоможе зміцнити мир в усьому світі, а також налагодити дружні взаємовідносини між різними країнами.

У другу неділю грудня святкується Всесвітній день хорового співу, або День хору. Цього року він припадає на 12 грудня. До цього дня хорові колективи організовують різноманітні концерти, щоб розповсюдити своє мистецтво. На сьогоднішній день хорове мистецтво вважається найпопулярнішим видом музики. Воно бере початок ще з часів Стародавньої Греції. Цей вид співу допомагає розвинути слух, пам’ять та інтонацію. Хор також об’єднує людей, виховує в них комунікативні риси характеру.

12 грудня святкують Міжнародний день “Хеві-метал” (International Day of Heavy Metal). Це досить цікаве свято, яке дуже поважають всі шанувальники цього жанру музики. З’явився він у 60-70-х роках минулого сторіччя. Першими колективами стали Deep Purple, Led Zeppelin та інші. Запроваджене це свято за ініціативою британця Айрона Метью Коллінза, який був завзятим шанувальником хеві-метал. Дату чоловік вибрав так, щоб вона легко запам'ятовувалась.

Яке завтра ще свято буде у світі:

День Кандзі в Японії (Кандзі – китайські ієрогліфи, які використовують в сучасній японській писемності);

День дзвону в дзвіночок в США;

День пуансетії або молочаю красивого;

День штату Пенсільванія в США;

Ескалада в Женеві.

Яке завтра, 12 грудня, церковне свято

12 грудня - день пам’яті святого мученика Парамона Віфінського / Pexels

12 грудня за релігійним календарем – день пам’яті святого мученика Парамона Віфінського. Він, а з ним також 370 інших мучеників постраждали за віру в Христа в 250 році під час правління імператора Декія.

Правитель заточив 370 мучеників у темницю та тортурами примушував відректися від своєї віри та вклонитися язичницьким ідолам. Парамон був місцевим жителем, який побачив муки християн і відкрито став проти жорстокості імператора та визнав віру в Єдиного Істинного Бога. Після цього його разом з іншими християнами піддали смерті.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 грудня

Які завтра іменини: Данило, Парамон, Олександр, Сергій, Денис, Микола, Іван.

Талісманом людей, народжених 12 грудня, є діамант. Вважається, що цей камінь має чарівну дію, він приводить до ладу нервову систему, дарує спокійний сон. Цей мінерал буває не лише прозорим, але й різнокольоровим. Цікавий факт – під час обробки камінь втрачає велику частину маси, адже ограновування і полірування вимагають ретельного очищення сировини.

В цей день народилися:

1758 рік – німецький філософ, професор філософії Харківського університету, Йоган Баптист Шад;

1821 рік – французький письменник, Гюстав Флобер;

1884 рік – видатна українська та французька художниця, Зінаїда Серебрякова;

1884 рік – український геолог, Микола Світальський;

1890 рік – український громадсько-політичний діяч, Андрій Мельник;

1915 рік – американський співак, Френк Сінатра;

1928 рік – український письменник, філософ, Євген Сверстюк;

1928 рік – український сценарист, режисер та актор, Леонід Биков.

Що не можна робити в цей день

12 грудня намагалися не лінуватися.

Також не можна ігнорувати будь-які свої страхи, важливо знайти причину, чому вони з’явилися.

Не варто потурати шкідливим звичкам, адже вони погано впливають на майбутнє.

12 грудня потрібно уникати конфліктів, навіть маленька сварка може стати гучним скандалом.

Не ризикуйте.

Народні прикмети і традиції 12 грудня

Якщо 12 грудня зоря червона, то грудень буде ясним / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо зоря червона, то грудень буде ясним;

якщо замітає сніг, то така погода буде триматися ще цілий тиждень;

якщо 12 грудня багато снігу, наступного року буде гарний врожай;

немає снігу – наступні 7 днів чекайте морозів;

якщо 12 грудня яскраві зірки – буде мороз, а якщо тьмяні, чекайте потепління.

У народі 12 грудня називали “Парамонів день”, “Парамон” або “Зорник”, “Зимовказник”. Цього дня пращури передбачали, яка буде погода в грудні. Люди вірили, що цього дня зима ходить по селах в ведмежій шубі та стукає в будинки, заставляючи жінок рано вставати, розпалювати піч і готувати на ній їжу.

Прогноз погоди на завтра, 12 грудня

Завтра, 12 грудня, в західних областях України очікуються сильні снігопади, які послабшають лише до вечора. На півдні буде похмуро, вдень може піти дощ, який посилиться до вечора. В східних областях похмуро з проясненнями. Без опадів. В Києві 12 грудня дрібний дощ можливий лише до вечора.

Температура повітря на заході -3 градуса. В південних областях стовпчик термометра підніметься до +10. На сході можна очікувати вдень не більше +1 градуса. А в Києві +4 - +7.

Пам’ятні дати 12 грудня

12 грудня 2020 року чоловіча збірна України виграє чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики / Pexels

В цей день рік тому Генсек ООН закликає всі країни оголосити надзвичайний кліматичний стан, а чоловіча збірна України виграє чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики.

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 грудня: