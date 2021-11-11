Яке завтра свято – все про 12 листопада, що святкують, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 12 листопада, що святкують, що не можна робити

12 листопада 2021 року – п’ятниця. Цього дня Петро I віддає наказ зруйнувати гетьманську столицю Батурин, Петро Скоропадський узанонює автокефалію української православної церкви, а Американська автоматична міжпланетна станція "Вояджер-1" проходить повз Сатурн на відстані лише 125 тисячкілометрів.

До Нового року залишається 49 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

Кожного року 12 листопада весь світ святує День фахівця з безпеки. Свято було засноване в 2005 році. Ініціатором створення виступив найбільший інтернет-портал Sec.Ru. Головною метою цього дня є донесення інформації про важливий вклад людей цієї професії в життя суспільства будь-якої країни.

Фахівець з безпеки – це небезпечна, тяжка та досить відповідальна робота, яка приносить людству багато користі. Цього дня прийнято вітати всіх, чия робота пов’язана з сек’юріті. Цікавий факт – на честь свята відбувається нагородження фіналісток конкурсі “Міс Безпека”.

12 листопада Всесвітній день боротьби з пневмонією / Pexels

Також цього дня Всесвітній день боротьби з пневмонією (World Pneumonia Day). Головна мета свята – надати людям більше інформації про цю хворобу, шляхи її лікування, список профілактичних заходів для захисту дорослих та дітей.

Запалення легень (пневмонія) – форма гострої респіраторної інфекції, під час якої обов’язково наявне запалення легеневої тканини (бронхіоли, бронхи, альвеоли). Збудниками виступають віруси (зокрема і COVID-19), бактерії, грибки.

Вперше цей день провели в 2009 році. Тоді понад сто організацій об’єдналися в Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії (Global coalition Against Child Pneumonia). В неї входять неурядові, урядові, місцеві та міжнародні організації, а також навчальні і науково-дослідні інститути, громадяни-активісти, фонди. Зазвичай різноманітні заходи проводяться упродовж кількох днів. Вони включають в себе доповіді на різні теми.

Пам’ятні дати 12 листопада

12 листопада 2020 року криптовалюта Bitcoin піднімається вище 16 тисяч доларів / Associated Press

Цього дня рік тому Укрзалізниця посилює воєнізовану охорону в потягах через пандемію та карантин, в Україні змінюються правила дорожнього руху, а криптовалюта Bitcoin піднімається вище 16 тисяч доларів вперше з січня 2018 року.

Календар важливих подій в Україні та світі за 12 листопада:

1648 рік – козацькі сили закінчили облогу міста Замостя, отримавши відкупні;

1871 рік – в Одесі відбувся дебют Марка Кропивницького як актора-професіонала;

1893 рік – газета San Francisco Morning Call публікує перше оповідання Джека Лондона (справжнє ім’я Джон Гріффіт) “Тайфун біля берегів Японії”, за нього 17-річний письменник отримав гонорар в 25 доларів;

1906 рік – інженер-авіатор Альберто Сантос-Дюмон в Парижі встановлює перший рекорд на літаку власної конструкції "14-біс", це було зареєстровано Міжнародною федерацією повітроплавання;

1918 рік – гетьман Павло Скоропадський узаконює автокефалію української православної церкви;

1922 рік – відкриття Київської картинної галереї;

1925 рік – на з’їзді представників Союзу визволення України та Українського Національного об'єднання, який відбувся у Празі, створена “Легія українських націоналістів”;

1925 рік – Луї Армстронг записує свою першу пісню "My Heart";

1980 рік – американська автоматична міжпланетна станція “Вояжер-1” проходить на відстані всього лише 125 км повз планету Сатурн;

1984 рік – виходить другий студійний диск Мадонни «Like a Virgin», який стає першим хітом співачки в США;

1992 рік – з 23-ї години ночі в грошовому обігу України припинено функціонування радянського карбованця, законним платежем стає український карбованець (відомий в народі як купон);

2008 рік – Арсенія Яценюка звільняють з посади голови Верховної Ради України;

2009 рік – в Харкові вперше святкують День україномовної преси;

2014 рік – на поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) було вперше спущено космічний апарат.

Яке завтра церковне свято

12 листопада День пам'яті священномученника Зиновія і мучениці Зиновії / Pexels

12 листопада у православній церкві День пам’яті священномученика Зиновія і мучениці Зиновії. Брат і сестра зазнали тортур за Християнську віру.

За народними переказами Зиновій та Зиновія народилися в дуже побожній родині, тому з самого дитинства слідували заповітам Христа. В дорослому віці вони віддали всю свою спадщину біднякам. За благочестиві помисли і дії Господь подарував їм вміння зцілювати різноманітні хвороби. Згодом Зиновій став єпископом християнської громади в місті Кілікія. Ця посада надала можливість поширювати слово Господнє серед язичників.

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В 285 році н.е. імператор Діоклітіан намагався викоренити християнську віру зі своєї землі. Єпископа Зиновія було схоплено і він повстав перед судом Лісія. Святий не відступив від своїх слів, за що його було жорстоко покарано. Сестра, побачивши муки свого брата, виказала намір розділити з ним долю. Їх очікувала страта. Обезголовлені тіла святих таємно поховали.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 12 листопада

Які завтра іменини: Зиновій, Артем, Марко, Стефан, Олександр, Макар, Максим, Олена, Зиновія.

Талісманом людей, народжених 12 листопада, є топаз. Цей камінь виступає символом вірності та ніжності. Підходить творчим особистостям. Цікавий факт – назва каменю походить від острова Топазіос (Сент-Джонс) у Червоному морі. Саме тут знайшли перші топази.

Цього дня народилися:

1808 рік – етнограф, письменник, дослідник Осип Бродянський;

1885 рік – український травматолог, хірург-ортопед Михайло Ситенко;

1905 рік – український драматург, поет Іван Крушельницький;

1908 рік – репресований, поет, драматург Дмитро Чепурний;

1929 рік – дисидент, політичний в’язень, поет, громадсько-політичний діяч Зеновій Красівський;

1929 рік – американська акторка, дружина княза Монако Грейс Келлі;

1936 рік – український поет, перекладач, письменник Микола Сингаївський;

1941 рік – український кінорежисер Юрій Некрасов;

1944 рік – спелеолог, археолог, поет, музикант Олександр Авагян;

1972 рік – українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Ольга Стражева.

Що не можна робити цього дня

12 листопада намагайтеся не тримати на людей зла, пробачте гріхи близьких та друзів. Не варто лаятися, бо талан може відвернутися. Якщо людина попросила у вас солі, у жодному разі не відмовляйте.

Народні прикмети і традиції

12 листопада пращури називали “Синичкин день” / Pexels

Серед наших предків існувало чимало погодних прикмет на завтрашній день:

якщо до будинку прилетіла зграя синичок – буде мороз;

потрібно подивитися, який сьогодні день – сиплеться снігова крупа до холодів;

птахи клюють з дерева кору – буде вогка погода і дощ.

Наші предки називали 12 листопада “Синичкин день” або “Зиновій”. Вважалося, що якщо цього дня виїхати на полювання і підстрелити зайця, то наступного року буде чекати талан. Шанували синиць, тому для них намагалися змайструвати годівницю.

Існувала особлива традиція у мисливців. Вони намагалися домовитися з лісовиком, щоб той не плутав в лісі їхні сліди і допомагав знаходити більше дичини. Мисливець повинен був вголос пообіцяти, що не буде ламати чагарників, бити багато звірів, витоптувати траву. Якщо обіцянка не виконувалася, вважалося, що лісовик буде сердитися.

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