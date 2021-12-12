Яке завтра свято – все про 13 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 13 грудня, церковне свято, що не можна робити

13 грудня 2021 року – понеділок. В цей день в 115 році міста Антіохія, Апаменея і Кесарія були зруйновані потужним землетрусом силою 7,5 балів за шкалою Ріхтера, а в 1642 році голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, який відкрив групу островів в Тихому океані, які сьогодні відомі під назвою Нова Зеландія. В церковному календарі – день Апостола Андрія Первозванного.

До Нового року залишилось 18 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

13 грудня святкують День різдвяного светра. Теплий в’язаний светр з різдвяною тематикою став популярним в Ірландії і Англії в 80-х роках, після того, як телеведучий популярного шоу “The Cosby Show”, Білл Косбі, приміряв на себе новий образ з таким светром.

Через деякий час різдвяний светр почав здавати свої позиції і навіть з’явилося нове свято – День потворного різдвяного светра. Але у 2010 році інший телеведучий Джиммі Феллон вирішив зробити своїм глядачам щось приємне і одягнув на своє вечірнє шоу різдвяний светр. Він також запустив проєкт “12 днів різдвяних светрів” і всі 12 днів до Різдва (25 грудня) дарував одному зі своїх глядачів светр. Цю хвилю підтримали місцеві газети і навіть будинки моди.

13 грудня - День різдвяного светра / Pexels

Цікавий факт – різдвяний светр є не лише теплою річчю, але й можливістю зробити добру справу. Можна долучитися до благодійного дійства “Врятуймо дітей” (Save the Children), яке влаштовується щорічно наприкінці грудня.

Також 13 грудня святкують День скрипки. Сьогодні цей струнний смичковий інструмент вважається одним з найпопулярнішим. Цікаво, що сучасна конструкція скрипки (так звана аристократична) була створена лише в 16 столітті в Італії. Винахідниками стали Андреа Аматі і Гаспаро де Сало. В Україні скрипка стала народним інструментом в 17 столітті.

Яке завтра свято ще є в світі:

День какао і Національний день попкорна в США;

День моряка в Бразилії;

Фестиваль Люсія;

Національний день продавця в США.

Яке завтра, 13 грудня, церковне свято

13 грудня - день Апостола Андрія Первозванного / commons.wikimedia.org

13 грудня в церковному календарі – день Апостола Андрія Первозванного. За легендами Андрій Первозванний народився в місті Вифсаїда в регіоні Галілея (нині північний Ізраїль) в родині простого рибалки.

Будучи ще юнаком він вирішив не одружуватися і присвятити себе Господу. Саме він став першим послідовником Спасителя (саме тому його назвали Первозванним). Згодом він також привів до учнів Ісуса свого брата – святого апостола Петра. Андрій, разом з іншими учнями, всюди слідував за Христом. Він бачив всі його чудеса, страждання і воскресіння.

Андрій Первозванний був наділений здатністю зцілювати будь-які хвороби. Тому слава про його чудеса йшла далеко попереду нього. Коли святий був в селищі Патри, правитель Егіат, який проповідував язичництво, наказав стратити Андрія, розіп’явши його на хресті. Щоб страждання продовжувалися якомога довше, Первозванного вирішено було прив’язати так, щоб його тіло утворило букву “Х”. При цьому цвяхів не вбивали, а руки та ноги перев’язали мотузками.

13 грудня віруючі обов’язково відвідують храм. Перед іконою моляться незаміжні дівчата, бо вважається, що святий дарує сімейне щастя. День Апостола Андрія Первозванного називають одним з найцікавіших і найбільш таємничих. Це пов’язано, перш за все, з ворожіннями, які церква не вітає.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 грудня

Які завтра іменини: Андрій, Люція.

Талісманом людей, народжених 13 грудня, є альмандин. Це найміцніший мінерал з сімейства гранатів. Відрізняється яскравим, насиченим кольором. Вважається, що альмандин дарує своєму власнику щастя, допомагає покращити стан нервової системи. Тому його корисно носити літнім людям, які втратили сенс життя.

В цей день народилися:

1740 рік – український історик, громадський діяч, лікар, Опанас Шафонський;

1846 рік – український маляр-жанрист і художник-передвижник, Микола Ярошенко;

1877 рік – український хоровий диригент, композитор, автор відомої на весь світ обробки “Щедрика” (“Carol of the Bells”), Микола Леонтович;

1893 рік – український публіцист, поет, прозаїк, Микола Хвильовий;

1925 рік – український журналіст, письменник, Михайло Ревуцький;

1926 рік – український історик, Ярослав Дашкевич;

1946 рік – український композитор, піаніст, Володимир Бистряков;

1973 рік – доктор медичних наук, український хірург, Андрій Кебкало;

1981 рік – американська співачка, солістка, одна із засновників гурту “Evanescence”, Емі Лі;

1989 рік – американська співачка в стилі кантрі, Тейлор Свіфт.

Що не можна робити в цей день

13 грудня, в день Андрія, заборонено прясти, шити, ткати, бо можна накликати на себе біду.

Оскільки все ще триває Різдвяний піст, не можна вживати молочні, м’ясні продукти та яйця.

Народні прикмети і традиції 13 грудня

Якщо 13 грудня йде сніг, то зима буде холодною і морозною / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо йде сніг, то зима буде холодною і морозною;

якщо до 13 грудня вже випав сніг, зима буде малосніжною і досить теплою;

у вогонь червоний вогонь – на холод, а білий – буде відлига;

холодно, але світить сонце – на хороший урожай;

13 грудня немає опадів і світить сонце – холоди скоро закінчаться;

вода тиха – зима буде хороша, а галаслива, то почнуться тріскучі морози, хуртовини й бурі.

Андрієва ніч була дуже важливою для дівчат, які вірили, що вона допоможе передбачити долю. Тому дівчата збиралися, щоб поворожити на судженого і дату весілля. В народі 13 грудня називали “Андріївські вечорниці” або “Калита”. Остання назва походить від головної гри цього вечора – калити. Спочатку дівчата печуть кругле печиво-пряник із білого борошна, яке поливають медом. Всередині робиться дірка. Всі дівчата повинні обов’язково взяти участь у приготуванні калити. який печуть усі дівчата разом, адже кожна має взяти участь у готуванні калити. Зверху корж оздоблюють сухими вишнями або родзинками. Печуть в печі так, щоб було важко вкусити. Потім підвішують калиту високо, але так, щоб парубок міг дістати її зубами, якщо добре підстрибне. Один кінець нитки роблять довшим. За нього можна смикнути, щоб калита підстрибнула угору.

Цього дня молодь зазвичай весело гуляла, жартувала. Парубкам навіть дозволялося бешкетувати. Якщо батьки не хотіли пустити дівчину на вечорниці, то хлопці могли обмастити будинок сажею або затягнути воза на дах.

Прогноз погоди завтра, 13 грудня

Завтра, 13 грудня, у Києві похмура погода, сонце з-за хмар буде показуватися вкрай рідко. Весь день очікується дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Львові небо також буде вкрите хмарами. Зранку почнеться сніг, який вдень послабшає. В Одесі зранку і вечері дрібний дощ, а ось вдень він може стати сильнішим. У Харкові хмарно, але без опадів.

Температура повітря у Києві вдень до +3, вночі - +2 градуса. У Львові мороз протримається весь день (-1 градус). В Одесі повітря прогріється до +9, а в Харкові всього лише до +1 градуса.

Пам’ятні дати 13 грудня

13 грудня 2020 року британський уряд закликає магазини робити запаси на випадок жорсткого Brexit / Pexels

В цей день рік тому британський уряд закликає магазини робити запаси на випадок жорсткого Brexit, а ЗАЗ отримує євростандарт своєї техніки.

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 грудня: