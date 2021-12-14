Яке завтра свято – все про 15 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 15 грудня, церковне свято, що не можна робити

15 грудня 2021 року – середа. Цього дня 1934 року в підвалах Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР розстріляли 28 членів вигаданого чекістами “Об'єднання українських нацiоналiстiв”, а в 1970 році спусковий модуль, який стартував з космодрому Байконур, вперше здійснив посадку на поверхню планети Венера.

До Нового року залишилось 16 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 грудня в Україні святкують День працівників суду, тож не забудьте привітати всіх, хто причетний до цього професійного свята. День встановлено на офіційному рівні, але не є вихідним в національному календарі. Свято є можливістю віддати честь тим, хто несе відповідальність за справедливість в нашій країні. Ідея відзначати день виникла в 2000 році, коли президент України підписав указ про впровадження “Дня працівників суду”.

15 грудня святкують День чаю / Pexels

Щороку 15 грудня також святкують День чаю. Це неофіційне свято, яке спочатку виникло лише в тих країнах, де виготовляють популярний напій (Індія, Бангладеш, В’єтнам, Шрі-Ланка, Непал, Кенія, Уганда і інші). Найбільш яскраво День чаю святкують в Індії і Шрі-Ланці. Міжнародний статус свято отримало 2005 року. А датою святкування обрали день, коли була ухвалена “Світова Декларація Прав працівників чайної індустрії”. Мета свята в приверненні уваги суспільства до проблем, які виникають під час продажу цього напою.

Також 15 грудня святкують День Заменгофа. Це міжнародне свято, яке по всьому світі святкують носії мови есперанто (штучна мова, яка була створена 1887 року). Дату обрали на честь дня народження засновника мови Людвіка Замергофа. А ось як звучить мова есперанто:

Яке завтра свято ще в світі :

Фестиваль Королівства на Арубі;

День Білля про права людини в США;

День королівства в Нідерландах;

День пастуха кішок;

День повернення додому в Олдерні.

Яке завтра, 15 грудня, церковне свято

15 грудня - день пам'яті пророка Авакума / Pexels

15 грудня в церковному календарі – день пам’яті пророка Авакума. Жив у краю Юдейському. За своє благочестиве і добродійне життя отримав від Бога вміння бачити майбутнє. Саме Авакум пророкував поневолення Єрусалима, зруйнування храмів, вбивства людей. Біди, що мають статися глибоко розчарували пророка. Коли цар халдей Навуходоносор з силою пройшов по Єрусалиму, Авакум втік і жив на чужині. Повернувся на батьківщину тільки після того, як Єрусалим покинув цар.

Найбільше диво сталося з пророком, коли він ніс обід женцям. Авакум побачив Ангела Господнього, який сказав йому дати їжу пророку Даниїлу, що томився в той час в темниці в Вавилоні. Ангел також переніс пророка в Вавилон.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 грудня

Які завтра іменини: Сава, Афанасій, Соломон, Андрій, Борис, Іван, Володимир, Кирило, Матвій, Степан, Сергій, Микола, Тамара, Мірра, Марія, Маргарита.

Талісманом людей, народжених 15 грудня, є гіацинт. В давнину цей камінь був улюбленим в багатьох країнах світу. Особливо ж його шанували греки. Він вважався символом чоловічої краси і сили. Назву свою камінь отримав на честь юного сина царя Спарти – Гіацинта, який був відомий своєю красою.

В цей день народилися:

1804 рік – український математик Віктор Буняковський;

1832 рік – французький архітектор, інженер-будівельник Александр Густав Ейфель;

1883 рік – українська художниця, майстриня декоративного розпису Ганна Собачко-Шостак;

1890 рік – бандурист-віртуоз зі світовою славою Василь Ємець;

1958 рік – українська видавчиня, письменниця, публіцистка Соломія Павличко;

1996 рік – український футболіст Олександр Зінченко.

Що не можна робити цього дня

15 грудня намагайтеся не сумувати, не плакати і не згадувати минуле.

Не варто піднімати знайдені на землі речі.

Намагайтеся не говорити надто багато.

Народні прикмети і традиції 15 грудня

Якщо 15 грудня яскраво світять зірки, скоро буде мороз / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо стоїть погана погода, то така вона буде аж до 30 січня;

якщо 15 грудня яскраво світять зірки, скоро буде мороз;

навколо місяця видно темне коло – будуть хуртовини.

15 грудня молоді незаміжні дівчата традиційно влаштовували тихі посиденьки, на яких було прийнято вишивати і розповідати різні історії. А сімейні жінки цього дня проводили народні ритуали, щоб діти вночі не плакали.

Прогноз погоди на завтра, 15 грудня

Завтра, 15 грудня, в Києві буде без опадів, небо вкрите хмарами. У Львові також триматиметься хмарна погода. А ось в Одесі очікується дрібний дощ. В Харкові дощ буде йти лише зранку, до обіду він повинен закінчитися.

В Києві температура повітря підніметься до +2 градусів. У Львові очікується +1. В Одесі до +4, а в Харкові стовпчик термометра покаже +2.

Пам’ятні дати 15 грудня

15 грудня 2020 року під Верховною Радою мітингують представники руху SaveФОП / УНІАН

Цього дня рік тому під Верховною Радою мітингують представники руху SaveФОП, а на Шулявському мосту падають електроопори.

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 грудня: