Яке завтра свято – все про 15 листопада, що святкується, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 15 листопада, що святкується, що не можна робити

15 листопада 2021 року – понеділок. В цей день отримано патент на бритву зі змінним лезом, що кардинально вплинуло на зовнішній вигляд чоловіків, а також Христофор Колумб у своєму щоденнику вперше описує тютюн, який вживають індіанці.

До Нового року залишається 46 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

15 листопада в світі святкують Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні. Запровадили його на честь тих творчих людей, які за своє інакомислення та свободу слова потрапили за грати. Мета свята – об’єднати тих, хто вірить в несправедливість засудження письменників за їх творчість.

15 листопада в Палестині святкують День незалежності / Pexels

Також 15 листопада в Палестині святкують День незалежності, в Австрії – День Леопольда (покровителя країни), в Бельгії – Національне свято Королівства Бельгії, а в Бразилії – День проголошення Республіки Бразилія (Dia da Proclamação da República).

Пам’ятні дати 15 листопада

15 листопада 2020 року на виборах президента Молдови після підрахунку голосів лідирує Майя Санду / Associated Press

В цей день рік тому прем’єр Британії йде на самоізоляцію через контакт з хворим на COVID-19, на виборах президента Молдови після підрахунку голосів лідирує Майя Санду, а в Києві проходить акція “Порожні стільці” на підтримку українських бранців Кремля.

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 листопада:

1415 рік – митрополитом Київським стає єпископ Григорій Цамблак;

1492 рік – Христофор Колумб вперше в своєму щоденнику описує тютюн, який вживали індіанці;

1889 рік – Бразилія стає республікою після повалення імператора Педру II;

1904 рік – отримано патент на бритву зі змінним лезом;

1920 рік – проходить перше засідання Асамблеї Ліги Націй (в Женеві);

1945 рік – українські вчені, що перебували в еміграції в Аугсбурзі, заснували Українську вільну академію наук;

1967 рік – в Львові заарештували правозахисника та журналіста В’ячеслава Чорновола;

1971 рік – компанія Intel випускає перший мікропроцесор Intel 4004;

2008 рік – в Ліверпулі (Англія) завершується Чемпіонат Європи серед боксерів-любителів, де збірна України вперше в своїй історії зайняла перше загальнокомандне місце.

Яке завтра церковне свято

15 листопада День преподобного Маркіана Кірського / Pexels

15 листопада за релігійним календарем – день преподобного Маркіана Кірського. Християнський святий, сирійський пустельник, сподвижник, який жив в IV столітті.

Народився в аристократичній сім’ї, тому в дитинстві та юності проживав в багатстві. Досягнувши 17-річного віку, почав замислюватися над сенсом буття, а згодом покинув батьківський дім і подався в пустелю. Там він жив в маленькій келії та щоденно молився. З часом він отримав від Господа дар – зцілювати своїми молитвами тих, хто вже не сподівався одужати.

Незабаром Маркіан взяв собі двох учнів: Агапіта і Євсевія. Згодом до них приєдналися ще учні і утворився монастир. Так як у Маркіана була бездоганна духовна репутація, до нього часто зверталися з порадами та настановами.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 листопада

Які завтра іменини: Костянтин, Альберт, Леопольд, Маркіан, Акиндин, Пігасій, Доменіка.

Талісманом людей, народжених 15 листопада, є обсидіан. Камінь названий на честь римського воїна Обсидіана. Згідно легенди, він привіз мінерал в Рим. Найбільш розповсюджений чорний колір каменю, але існує чимало різних варіантів.

В цей день народилися:

1837 рік – філософ-неокантіанець XIX століття, Африкан Спір, родом з України;

1922 рік – радянський конструктор автоматичної зброї, Ігор Стечкін;

1940 рік – дизайнер одягу з Італії, Роберто Каваллі;

1965 рік – український політик, Роман Безсмертний.

Що не можна робити в цей день

15 листопада не варто їхати в далеку дорогу. Наші предки вважали, що день краще провести зі своєю родиною.

Не з’ясовуйте стосунки, не зустрічайтеся зі своїми недоброзичливцями або недругами, можна спровокувати ще більший конфлікт.

Народні прикмети і традиції

Якщо 15 листопада низько літають птахи – буде снігопад / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо сніжить, значить весною буде повінь.

якщо з’явилося багато снігурів, скоро почнуться морози.

якщо 15 листопада тепло, така ж погода буде на початку грудня.

низько літають птахи – буде снігопад.

якщо на Маркіана з’являються комахи – зима буде теплою

На Маркіана, 15 листопада, наші пращури намагалися займатися поточними справами, а не святкувати. Цього дня щука йшла на глибину, тому риболовлею вже не займалися. Жінки сідали за шиття або інше рукоділля, бо потрібно було встигнути все зробити до свят.

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