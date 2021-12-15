Яке завтра свято – все про 16 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 16 грудня, церковне свято, що не можна робити

16 грудня 2021 року – четвер. Цього дня 1637 року під селом Кумейки (Черкаська область) відбувається бій між польсько-шляхетським військом Миколи Потоцького та повсталими нереєстровими козаками на чолі з Павлом Павлюком, а 1913 року молодий британський актор Чарлі Чаплін знімається в своєму першому фільмі.

До Нового року залишилось 15 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

16 грудня – День світової тиші і німоти. Цього дня потрібно намагатися менше говорити, молитися і задуматися над сенсом свого життя. Дата була обрана невипадково. Саме цього дня за релігійним календарем – день преподобного Івана Мовчуна.

Також 16 грудня святкують День підкорення вершин. Спочатку це свято було популярним лише серед альпіністів, тому його святкували зазвичай у вузькому родинному або дружньому колі. Але сьогодні кожен може приєднатися до події і отримати задоволення від чогось нового.

16 грудня День всього, що вкрито шоколадом / Pexels

Яке завтра свято ще в світі :

День всього, що вкрито шоколадом;

День примирення в Південній Африці;

Національний день зеленого перцю чилі в США;

Національний день спорту в Таїланді;

Національний шоколадний день в США.

Яке завтра, 16 грудня, церковне свято

16 грудня - день пам’яті преподобного Івана Мовчуна / pixabay.com

16 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Івана Мовчуна. Своє прізвисько святий отримав через те, що довгий час притримувався обітниці мовчання. Після цього Господь наділив його даром зцілювати молитвою будь-які хвороби.

Іван народився 454 року у родині воєначальника. Ще в дитинстві хлопчика захопило Святе писання. Коли його батько помер, то більшу частину свого приданого Іван роздав біднякам. Інші гроші пішли на будівництво храмів. Сам же чоловік оселився в Колонійській Церкві. Згодом там він став єпископом.

Після смерті правителя у місті змінюється очільник. Він намагався постійно втручатися в справи Церкви. Саме через це Іван вирішує усамітнитися в келії лаври Сави Освяченого на цілих 4 роки. Потім він ще 9 років живе самітником у пустелі. Коли Іван отримав дар зцілення, то вернувся до людей. Прожив 104 роки і помер спокійною і тихою смертю.

Також 16 грудня – День пам’яті святого пророка Софонія. Найбільше його передбачення – Страшний суд і кінець світу, які він пророкував ще за 600 років до народження Ісуса Христа.

Від самого дитинства хлопчик жив за християнськими правилами. Він часто бачив Бога, розмовляв з ним і розумів його одкровення. Вже дорослий Софоній побачив одного разу видіння про розорення Єрусалиму та примусове розсіювання юдеїв по світу. Він почав закликати оточення повернутися до Господа, щоб таким чином врятуватися від Страшного суду.

16 грудня в церковному календарі також День пам’яті преподобного Сави Сторожевського. За своє життя він став одним з перших послідовників Сергія Радонезького. Кажуть, що навіть після смерті ігумена від його останків випромінювалася цілюща сила.

Життя Сави є чудовим прикладом смиренності, духовності і віри в Бога. За ці якості його призначили ігуменом обителі Успіння Божої Матері, а потім – у Сергієвій Лаврі. Там він справедливо і мудро правив цілих 7 років.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 грудня

Які завтра іменини: Сава (Савва), Ангел, Варіс (Варісій), Гаврило (Гавриїл), Мамант, Іван, Неофіт, Селевк (Селевкій), Софоній, Феодул, Федір, Аліса, Аделаїда, Софонія.

Талісманом людей, народжених 16 грудня, є нефрит. Людині цей камінь знайомий ще з часів неоліту. В бронзовому віці нефрит використовували для створення міцної зброї, амулетів та різного приладдя. Особливо сильно камінь шанували в давніх культурах Тибету, Китаю, Єгипту, Монголії. Наприклад, китайці вірили, що нефрит є символом гармонії та чистоти.

Цього дня народилися:

1770 рік – німецький композитор, піаніст, диригент Людвіг ван Бетховен;

1775 рік – англійська письменниця Джейн Остін;

1866 рік – український графік, живописець, теоретик мистецтва Василь Кандинський;

1900 рік – український церковний діяч Анатолій Теодорович;

1928 рік – американський письменник-фантаст Філіп Дік;

1946 рік – український композитор Олександр Некрасов;

1952 рік – український морський офіцер і громадський діяч Мирослав Мамчак;

1958 рік – актор Львівського драматичного театру ім. Марії Заньковецької, народний артист України Ярослав Мука.

Що не можна робити цього дня

16 грудня не можна сваритися і кричати одне на одного.

Намагайтеся не співати голосних пісень, а провести цей день в спокої та тиші.

16 грудня заборонялося голосно розмовляти, святкувати, веселитися.

Не давайте обіцянок.

Не варто займатися самолікуванням та ігнорувати проблеми зі здоров’ям.

16 грудня заборонятися вживати алкоголь та жирну їжу.

Народні прикмети і традиції 16 грудня

Якщо 16 грудня птахи низько літають, очікуйте негоди / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо зорі світять яскраво, то буде заметіль;

16 грудня пташки голосно співають – до відлиги;

якщо на землі вже лежить сніг, то наступного року буде поганий урожай;

якщо 16 грудня птахи низько літають, очікуйте негоди.

16 грудня зранку дівчата намагалися подивитися у люстерко. Вважалося, що там можна побачити свою долю. Наші предки цього дня намагалися поводитися тихо і не кричати. Вони вірили, що нечиста сила може відібрати голос. Також вірили, що якщо 16 грудня помовчати, то всі нещастя та негаразди підуть геть. Віряни завжди вирушали до храму і там мовчки молилися перед іконою преподобного Івана Мовчуна. Вважалося, що така молитва може зцілити навіть важкохвору людину.

Прогноз погоди на завтра, 16 грудня

Завтра, 16 грудня, в Києві протягом усього дня небо буде вкрито хмарами. Ввечері можливий дрібний дощ. У Львові хмарна погода також протримається весь день. Вночі і вранці без опадів, а от вдень почнеться дрібний дощ, який може закінчитися до вечора. В Одесі дощ очікується вночі і зранку. В Харкові похмурий ранок зміниться сонячним днем.

У Києві 16 грудня температура повітря прогріється до +3 градусів. В Харкові трішки холодніше – до +1. У Львові вдень +3, а вночі до +1. В Одесі також температура не підніметься вище +3.

Пам’ятні дати 16 грудня

16 грудня 2020 року Китай успішно доставляє на Землю ґрунт з Місяця / Pexels

Цього дня рік тому Китай успішно доставляє на Землю ґрунт з Місяця, а у штаб-квартирі НАТО збирають перший урожай меду.

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 грудня: