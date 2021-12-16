Яке завтра свято – все про 17 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 17 грудня, церковне свято, що не можна робити

17 грудня 2021 року – п’ятниця. В церковному календарі день великомучениці Варвари. Цього дня 1819 року Сімон Болівар стає президентом об’єднаної країни, яка отримала назву Колумбія, а в 1917 році в Києві починає свою роботу Всеукраїнський з’їзд рад, що був скликаний за ініціативою більшовицьких організацій.

До Нового року залишилось 14 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

17 грудня в Україні святкують День працівника державної виконавчої служби. Тож не забудьте привітати друзів, знайомих та близьких людей з їхнім професійним святом. Свято було запроваджене президентом України в 2009 році. Його мета показати, що кожного дня працівники виконавчої служби повинні знаходити законний баланс між інтересами різних сторін виконавчого провадження.

17 грудня - Всесвітній день захисту секс-працівниць від насильства та жорстокості. А його символ - червона парасолька / Pexels

Також 17 грудня – Всесвітній день захисту секс-працівниць від насильства та жорстокості. Ідея запровадити таку подію виникла у міжнародної організації Sex Workers’ Rights Advocacy Network. Дату обрали після того, як її запропонувала відома сексологині та порноактриса Енні Спрінкл. 2001 року відбувся Всесвітній конгрес працівників сексуальної індустрії у Венеції, під час якого обговорювали проблеми, які можуть виникати в сфері цієї діяльності та шукали шляхи їх вирішення. Також на цьому конгресі створили символ Міжнародного дня захисту секс-робітниць від насильства та жорстокості – червону парасольку. Статусу міжнародного він набув в 2005 році. Кожного року у Венеції 17 грудня відбувається “Марш червоних парасольок” на честь події.

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Яке завтра свято ще в світі :

Річниця коронації Короля Королівства Бутан;

День святого Лазаря на Кубі;

День приєднання в Бахрейні;

День кленового сиропу в США.

Яке завтра, 17 грудня, церковне свято

17 грудня - день великомучениці Варвари / commons.wikimedia.org

17 грудня в церковному календарі – день великомучениці Варвари. Він має досить трагічну і сумну історію. Великомучениця Варвара була страчена 17 грудня 306 року нашої ери. Катом став її батько-язичник, який не зміг прийняти той факт, що його дочка сповідує християнство.

Варвара народилася в знатній сім’ї в Малій Азії. В ранньому дитинстві дівчинка втратила матір, тому її вихованням повністю займався батько, Діоскор. Варвара вирізнялася надзвичайною вродою, а тому її довгий час ховали від людських очей. Батько навіть побудував вежу, в якій жила дівчина без можливості покидати її. З маленьких вікон вежі Варвара постійно споглядала на навколишній світ, який вражав її своєю красою. В той самий час дівчина часто задумувалася, хто міг створити природу.

Коли дівчина вступила в юнацький вік, до неї почали свататися багаті чоловіки, але вона всім відмовляла. Батькові ж Варвара кожного разу відповідала, що не збирається виходити заміж. Щоб змінити погляди дочки, Діоскор відпустив її на вулиці міста, де вона й познайомилася з християнами. Варвара почула розповіді про Єдиного Бога, таємно прийняла хрещення якраз тоді, коли відбувалися постійні гоніння християн.

Діоскор часто вирушав у справах в далекі подорожі, залишаючи свою домівку. Одного разу в помісті велося велике будівництво, і Варвара попросила зробити третє вікно, яке вона назвала на честь Пресвятої Богородиці. Коли про це дізнався батько, то так розлютився, що відвів свою дочку на суд до місцевого правителя. Діоскор привселюдно зрікся Варвари, адже вона почала поклонятися християнському Богу. Правитель довгий час вмовляв дівчину підкоритися батьківській волі і знову повернутися до язичництва, проте вона відмовилася.

Далі над Варварою почалися катування. Спочатку її побили воловими жилами, потім розтерли рани грубою волосяницею. Сталося диво і всі рани на тілі дівчини зникли, проте тортури від цього лише посилилися. В кінці-кінців власний батько відрубав Варварі голову.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 17 грудня

Які завтра іменини: Геннадій, Іван, Варвара, Яна, Уляна.

Талісманом людей, народжених 17 грудня, є бірюза. Ще наші предки вважали цей камінь сильним дорогоцінним оберегом. Натуральна бірюза досить рідкісна. Вважається, що вона здатна подарувати своєму власнику впевненість у собі, спокій та здоров’я.

Цього дня народилися:

1866 рік – український живописець, який створив Товариство художників імені Киріака Костанді Євген Буковецький;

1870 рік – український педагог, громадський і політичний діяч Андрій Алиськевич;

1877 рік – український етнограф, який досліджував народне мистецтво України Данило Щербаківський;

1908 рік – український славіст-мовознавець, письменник, історик літератури, критик Юрій Шевельов (Шерех);

1975 рік – американська акторка українського походження Міла Йовович.

Що не можна робити цього дня

17 грудня не варто виходити ввечері з дому, особливо, якщо немає термінових справ.

Не сваріться і не лихословте.

17 грудня забороняється прати, вишивати, шити та займатися іншою хатньою роботою.

Народні прикмети і традиції 17 грудня

17 грудня на деревах збираються купки горобців і цвірінькають – зима буде теплою / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо на землі болото, то зима буде красна, мов золото;

якщо в ніч проти 17 грудня небо в зорях, прийдуть холоди, а якщо тьмяне та сліпе – тепло;

на деревах збираються купки горобців і цвірінькають – зима буде теплою;

на деревах іній до гарного врожаю фруктів наступного року;

якщо до 17 грудня ще не випав сніг, слід чекати теплу зиму, а якщо вже з’явився, то вона буде холодною і довгою.

Наші предки вважали, що яка погода буде на Варвари, то таку варто очікувати і на Різдво. Зранку обов’язково відправлялися до церкви, щоб помолитися і попросити здоров’я у святої. Особливо молилися Варварі бездітні жінки, бо вважалося, що вона допоможе їм завагітніти. Взагалі день великомучениці Варвари завжди називали суто жіночим святом, тому саме вони випрошують у святої хорошої долі.

Також вже від 17 грудня починалася підготовка до зимових свят. Дівчата часто цього дня займалися ворожінням. Наприклад, вирізали в саду гілочку вишні і ставили її в посуд з водою. Якщо на гілочках з’являлися листочки до Різдва, значить наступного року всі бажання та мрії здійсняться, а незаміжня дівчина вийде заміж.

Прогноз погоди на завтра, 17 грудня

Завтра, 17 грудня, У Києві весь день хмарно. Вночі може пройти дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Вдень і ввечері знову дрібний дощ з мокрим снігом. У Харкові мокрий дощ зі снігом очікується в першій половині дня, до вечора він зміниться снігом. В Одесі сильний дощ зранку, який до полудня скінчиться. У Львові дрібний дощ зі снігом очікується вдень та ввечері.

Температура повітря у Києві вдень +3, вночі не вище +1. У Харкові +1-+2. В Одесі очікується до +4. А у Львові +2.

Пам’ятні дати 17 грудня

17 грудня 2020 року в ООН закликали українську владу покращити умови праці для працівників медичної сфери / Pexels

Цього дня рік тому очільником Міносвіти став Сергій Шкарлет, а в ООН закликали українську владу покращити умови праці для працівників медичної сфери.

Календар важливих подій в Україні та світі за 17 грудня: