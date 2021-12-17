Яке завтра свято – все про 18 грудня, церковне свято, що не можна робити

Яке завтра свято – все про 18 грудня, церковне свято, що не можна робити

18 грудня 2021 року – субота. Цього дня 1865 року поправка №13 до Конституції США, котра забороняла рабство в усіх його формах була проголошена основою частиною закону, а 1917 роуц в Києві відкривають першу вищу школу художньої освіти – Українську академію мистецтв.

До Нового року залишилось 13 днів.

Яке завтра свято в Україні і світі

18 грудня в Україні святкують День робітників відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу). Тож не забудьте привітати своїх рідних та друзів, які виконують вкрай важливу роботу: допомагають змінити ім’я та прізвище, громадянство, оформляють народження, усиновлення та проводять церемонію одруження.

РАГС (пізніше РАЦС) був створений ще 1917 року, саме 18 грудня. Незважаючи на розпад СРСР, система ведення актів цивільного стану залишається незмінною в Україні і нині. Працівники мають досить психологічно важку та напружену роботу, тому що їхня діяльність пов’язана не лише з радісними, але й вкрай сумними подіями в житті кожної людини.

18 грудня – Міжнародний день мігранта. Він був запроваджений Генеральною асамблеєю ООН, щоб захистити мігрантів та біженців у всьому світі. Цього дня відбувається низка заходів, спрямованих на підтримку тих, хто вирушив шукати кращої долі в чужу країну. Особлива увага завжди приділялася в міжнародній спільності біженцям. Адже це дозволяє покращити їх життя.

18 грудня - Міжнародний день мігранта / pixabay.com

Коли мігрант прибуває до нової країни, то повинен адаптуватися до зовсім іншого ритму життя, призвичаїтися до звичаїв та традицій. Особливо важко це зробити тим, хто не знає мови та права. Також серйозною проблемою може стати відсутність будь-якої підтримки з боку держави. Щоб мігранти почували себе краще Генеральна асамблея ООН запровадила Міжнародну конвенцію (1990 рік), яка спрямована на захист прав робочих мігрантів та їхніх родин.

18 грудня також святкують Міжнародний день арабської мови. Свято було засновано зовсім недавно – 2010 року. А ініціатором утворення стала Організація Об’єднаних Націй. Дату святкування обрали на честь ухвалення рішення стосовно включення арабської мови до списку офіційних мов ООН (1973 рік). 2012 року цей день набув міжнародного значення.

Цікавий факт: сьогодні арабською мовою розмовляє близько 310 млн людей в світі. Також вона поділяється на три окремих види: літературна, розмовна та класична (мова Корану).

Яке завтра свято ще в світі :

День проголошення республіки Нігер;

День штату Нью-Джерсі в США;

Національний день “я люблю мед” в США;

День “Спечи печиво” в США;

Національний день мафінів в Бразилії;

Національний день сиру Стілтон в Великій Британії.

Яке завтра, 18 грудня, церковне свято

18 грудня - день пам’яті преподобного Сави Освяченого / commons.wikimedia.org

18 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Сави Освяченого. Все своє життя він присвятив Богу та служінню людям. Саме Сава причетний до відкриття кількох монастирів та лавр. Також він заснував монастирський Єрусалимський статут.

Народився Сава в Каппадокії в 439 році. Ще в дитинстві хлопчик дізнався про християнство і у 8 років вирішив піти жити в монастир святої Флавіани. Постриг Сава приймає в 17 років. В той же час у нього з’являється дар чудотворця.

Довгий час Сава подорожував відлюдником. Одного разу він побачив простору печеру, в якій і вирішив залишитися. Слава про нього була такою великою, що згодом біля печери утворилася громада і люди почали будувати лавру. Назвали її на честь Сави Освяченого.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 грудня

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Які завтра іменини: Сергій, Ілля, Захарій, Геннадій, Сава.

Талісманом людей, народжених 18 грудня, є гематит. Опис цього каменю є ще в давньовавилонському трактаті, який вийшов в I столітті до нашої ери. Назва походить від грецького слова “haima” – “кров”. В Давньому Римі навіть існувала легенда, що гематит можна знайти лише на місцях бойових дій, адже це застигла кров.

Цього дня народилися:

1793 рік – український письменник, байкар Василь Маслович;

1892 рік – український письменник, режисер, драматург Микола Куліш;

1876 рік – український маляр-імпресіоніст, а за фахом фізик-хімік Петро Холодний;

1908 рік – український письменник, небіж Лесі Українки Юрій Косач;

1912 рік – Народна архітекторка Української РСР, професорка Української академії мистецтв Чмутіна Наталія Борисівна;

1921 рік – радянський кіноактор, телеведучий та клоун Юрій Нікулін;

1931 рік – українська філологиня та літературознавиця, активна учасниця руху шістдесятників Михайлина Коцюбинська;

1935 рік– український хімік-неорганік, Герой України Віктор Скопенко;

1946 рік – американський кінорежисер, продюсер Стівен Спілберг;

1963 рік – американський кіноактор та продюсер Бред Пітт;

1980 рік – американська попспівачка Крістіна Агілера.

Що не можна робити цього дня

18 грудня не рекомендується планувати важливих справ, бо ладу з ними не буде.

Не можна сваритися, якщо у власності є кінь, бо з ним буде біда.

Не варто лаятися.

18 грудня вагітні жінки намагалися не мити голову, бо вважалося, що дитина буде багато плакати.

Щоб преподобний Сава Освячений не образився, важливо цей день провести в молитві.

Народні прикмети і традиції 18 грудня

Якщо 18 грудня в печі вогонь червоного кольору – до морозів / Pexels

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на завтрашній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо пухкий сніг починає танути і з’являються прогалини, найближчі дні буде потепління;

в печі тріщить поліно на сильний мороз;

якщо 18 грудня в печі вогонь червоного кольору – до морозів;

якщо цього дня посвататися, то шлюб щасливим буде;

дим стелиться – до негоди;

білки залишають гнізда навіть у мороз – на відлигу.

В народі 18 грудня називали “Савин день”. Згідно з народними звичаями люди в цей день намагалися відкласти всі домашні справи. Тому у господинь був справжній вихідний. Оскільки на Саву все ще триває Різдвяний піст, то на столі можна було побачити лише пісний борщ, пироги, капусту і яблука. На талан під подушку обов’язково клали монету.

Прогноз погоди на завтра, 18 грудня

Завтра, 18 грудня, у Києві очікується сніг, який почнеться вдень та йтиме до самого вечора. У Харкові сніг буде йти лише вночі та вранці. Вдень погода залишатиметься похмурою. Хмарний день очікується і в Одесі, але тут без опадів. У Львові вночі йтиме дрібний дощ зі снігом, який зранку зміниться на сніг.

Температура повітря в Києві 0 градусів вдень та -2 вночі. У Харкові стовпчики термометрів покажуть +1 вдень. Така сама температура очікується й у Львові. А ось в Одесі до +2.

Пам’ятні дати 18 грудня

18 грудня 2020 року сервіс Zoom оголошує, що на новорічні свята знімає 40-хвилинне обмеження для безкоштовної відеоконференції / Pexels

Цього дня рік тому президент Володимир Зеленський підписує закон про соціальний захист населення в умовах карантину, а сервіс Zoom оголошує, що на новорічні свята знімає 40-хвилинне обмеження для безкоштовної відеоконференції.

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 грудня: